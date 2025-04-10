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Ряд стран ЕС все еще против использования активов РФ - Каллас

Ряд стран ЕС все еще против использования активов РФ - Каллас - 10.04.2025 Украина.ру

Ряд стран ЕС все еще против использования активов РФ - Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью эстонской телерадиокомпании ERR признала, что некоторые европейские страны все еще выступают против использования замороженных российских активов

2025-04-10T10:00

2025-04-10T10:00

2025-04-10T10:13

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"Если говорить об использовании замороженных российских активов, мы ведем обсуждения с 27 странами-членами. Мы готовимся, так как существуют определенные риски, и нужно найти пути снизить эти риски. Плюс некоторые страны решительно против этого. Не могу называть имена, вы можете прочитать об этом в СМИ, это не сложно понять", - сказала Каллас.При этом она отметила, что, например, в Бельгии чувствуют наибольший риск, так как там находится больше всего активов.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством. Подробнее - в материале Франция рассматривает изъятие российских активов в пользу Украины на сайте Украина.ру.

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