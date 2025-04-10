https://ukraina.ru/20250410/demokraty-potrebovali-ot-trampa-otstranit-maska-ot-raboty-1062436561.html

Демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от работы

Демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от работы - 10.04.2025 Украина.ру

Демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от работы

Конгрессмены из Демократической партии обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием отстранить американского предпринимателя Илона Маска от правительственной работы к 30 мая, следует из письма демократов

2025-04-10T13:00

2025-04-10T13:00

2025-04-10T13:00

новости

сша

дональд трамп

илон маск

демократическая партия

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Один из них, Грег Касар, заверил, что у демократов есть "все юридические и политические инструменты", а также мощь общественного давления, чтобы добиться отставки предпринимателя.Созданный по решению Трампа Департамент государственной эффективности США (DOGE), который возглавляет Маск, призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.Подробнее об ограничениях для Маска - в материале У Маска отобрали "топор": Трамп ограничил своему компаньону права в правительстве на сайте Украина.ру.

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новости, сша, дональд трамп, илон маск, демократическая партия