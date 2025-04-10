https://ukraina.ru/20250410/demokraty-potrebovali-ot-trampa-otstranit-maska-ot-raboty-1062436561.html
Демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от работы
Демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от работы - 10.04.2025 Украина.ру
Демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от работы
Конгрессмены из Демократической партии обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием отстранить американского предпринимателя Илона Маска от правительственной работы к 30 мая, следует из письма демократов
2025-04-10T13:00
2025-04-10T13:00
2025-04-10T13:00
новости
сша
дональд трамп
илон маск
демократическая партия
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Один из них, Грег Касар, заверил, что у демократов есть "все юридические и политические инструменты", а также мощь общественного давления, чтобы добиться отставки предпринимателя.Созданный по решению Трампа Департамент государственной эффективности США (DOGE), который возглавляет Маск, призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.Подробнее об ограничениях для Маска - в материале У Маска отобрали "топор": Трамп ограничил своему компаньону права в правительстве на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, дональд трамп, илон маск, демократическая партия
Новости, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Демократическая партия
Демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от работы
Конгрессмены из Демократической партии обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием отстранить американского предпринимателя Илона Маска от правительственной работы к 30 мая, следует из письма демократов
Один из них, Грег Касар, заверил, что у демократов есть "все юридические и политические инструменты", а также мощь общественного давления, чтобы добиться отставки предпринимателя.
Созданный по решению Трампа
Департамент государственной эффективности США (DOGE), который возглавляет Маск
, призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
Спикер палаты представителей США
Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.