Демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от работы - 10.04.2025 Украина.ру
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Демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от работы
Демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от работы - 10.04.2025 Украина.ру
Демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от работы
Конгрессмены из Демократической партии обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием отстранить американского предпринимателя Илона Маска от правительственной работы к 30 мая, следует из письма демократов
2025-04-10T13:00
2025-04-10T13:00
новости
сша
дональд трамп
илон маск
демократическая партия
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Один из них, Грег Касар, заверил, что у демократов есть "все юридические и политические инструменты", а также мощь общественного давления, чтобы добиться отставки предпринимателя.Созданный по решению Трампа Департамент государственной эффективности США (DOGE), который возглавляет Маск, призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.Подробнее об ограничениях для Маска - в материале У Маска отобрали "топор": Трамп ограничил своему компаньону права в правительстве на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, дональд трамп, илон маск, демократическая партия
Новости, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Демократическая партия

Демократы потребовали от Трампа отстранить Маска от работы

13:00 10.04.2025
 
© AP / Jeffrey Phelps
- РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© AP / Jeffrey Phelps
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Конгрессмены из Демократической партии обратились к президенту США Дональду Трампу с требованием отстранить американского предпринимателя Илона Маска от правительственной работы к 30 мая, следует из письма демократов
Один из них, Грег Касар, заверил, что у демократов есть "все юридические и политические инструменты", а также мощь общественного давления, чтобы добиться отставки предпринимателя.
Созданный по решению Трампа Департамент государственной эффективности США (DOGE), который возглавляет Маск, призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства".
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
Подробнее об ограничениях для Маска - в материале У Маска отобрали "топор": Трамп ограничил своему компаньону права в правительстве на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАДональд ТрампИлон МаскДемократическая партия
 
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