Православная община после нападения раскольников попросила защиту ООН
© СПЖ
© СПЖ
Община канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Верхние Становцы Черновицкой области (Западная Украина) после избиения прихожан и осквернения храма обратилась за защитой к представительству ООН. Об этом представители общины заявили в коллективном видеообращении.
Видеообращение опубликовал на своём сайте украинский Союз православных журналистов. Он также сообщал накануне, что группа связанных с раскольнической организацией "ПЦУ" боевиков напала на Свято-Николаевский храм и избила прихожан.
"Мы – община села Верхние Становцы, обращаемся к представительству ООН на Украине, Всеукраинскому комитету защиты прав человека и всем неравнодушным людей, который исповедуют христианство в мире. В ночь с 8 на 9 апреля неизвестные люди в балаклавах, вооруженные дубинками и газовыми баллончиками, избили местных прихожан, женщин и пожилых людей. А затем, сломав замок в церкви, совершили надругательство над храмом", - сказано в коллективном видеообращении.
Священник и прихожане назвали имя главаря напавшей на них банды - Роман Грищук. По данным СПЖ, он является клириком раскольнической ПЦУ.
"Просим защитить наши права на вероисповедание и обеспечить защиту нашего имущества и человеческой жизни. Христос Воскрес!", - сказано в видеообращении общины УПЦ.
До этого, как отметили в СПЖ, в буковинском селе Верхние Становцы группа бандитов, спилив замки и взломав двери, захватила храм УПЦ. Одной из прихожанок палкой разбили голову.
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