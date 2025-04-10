https://ukraina.ru/20250410/pravoslavnaya-obschina-posle-napadeniya-raskolnikov-poprosila-zaschitu-oon-1062433934.html

Православная община после нападения раскольников попросила защиту ООН

Православная община после нападения раскольников попросила защиту ООН - 10.04.2025 Украина.ру

Православная община после нападения раскольников попросила защиту ООН

Община канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Верхние Становцы Черновицкой области (Западная Украина) после избиения прихожан и осквернения храма обратилась за защитой к представительству ООН. Об этом представители общины заявили в коллективном видеообращении.

2025-04-10T11:53

2025-04-10T11:53

2025-04-10T11:53

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Видеообращение опубликовал на своём сайте украинский Союз православных журналистов. Он также сообщал накануне, что группа связанных с раскольнической организацией "ПЦУ" боевиков напала на Свято-Николаевский храм и избила прихожан.Священник и прихожане назвали имя главаря напавшей на них банды - Роман Грищук. По данным СПЖ, он является клириком раскольнической ПЦУ.До этого, как отметили в СПЖ, в буковинском селе Верхние Становцы группа бандитов, спилив замки и взломав двери, захватила храм УПЦ. Одной из прихожанок палкой разбили голову.Накануне, 8 апреля в Киеве министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял новоизбранного верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кристофа Кампа и заявил ему, что в постсоветской республике якобы соблюдаются права религиозных и этнических меньшинств в соответствии с лучшими европейскими и международными стандартами. Подробности в публикации Сибига рассказал ОБСЕ о создании больших возможностей для нацменьшинств на УкраинеАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел особенности украинских новых религиозных движений в публикации Хлопцы из Бандерштадта и Организация Объединенных Кастраций. Надругательство по-львовски

https://ukraina.ru/20250223/1061297490.html

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