Православная община после нападения раскольников попросила защиту ООН - 10.04.2025 Украина.ру
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Православная община после нападения раскольников попросила защиту ООН
Православная община после нападения раскольников попросила защиту ООН - 10.04.2025 Украина.ру
Православная община после нападения раскольников попросила защиту ООН
Община канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Верхние Становцы Черновицкой области (Западная Украина) после избиения прихожан и осквернения храма обратилась за защитой к представительству ООН. Об этом представители общины заявили в коллективном видеообращении.
2025-04-10T11:53
2025-04-10T11:53
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Видеообращение опубликовал на своём сайте украинский Союз православных журналистов. Он также сообщал накануне, что группа связанных с раскольнической организацией "ПЦУ" боевиков напала на Свято-Николаевский храм и избила прихожан.Священник и прихожане назвали имя главаря напавшей на них банды - Роман Грищук. По данным СПЖ, он является клириком раскольнической ПЦУ.До этого, как отметили в СПЖ, в буковинском селе Верхние Становцы группа бандитов, спилив замки и взломав двери, захватила храм УПЦ. Одной из прихожанок палкой разбили голову.Накануне, 8 апреля в Киеве министр иностранных дел Украины Андрей Сибига принял новоизбранного верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кристофа Кампа и заявил ему, что в постсоветской республике якобы соблюдаются права религиозных и этнических меньшинств в соответствии с лучшими европейскими и международными стандартами. Подробности в публикации Сибига рассказал ОБСЕ о создании больших возможностей для нацменьшинств на УкраинеАвтор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел особенности украинских новых религиозных движений в публикации Хлопцы из Бандерштадта и Организация Объединенных Кастраций. Надругательство по-львовски
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новости, украина, черновицкая область, западная украина, оон, пцу, упц, православие, международное право, гонения, погром, православные, дискриминация, хроника репрессий
Новости, Украина, Черновицкая область, Западная Украина, ООН, ПЦУ, УПЦ, Православие, международное право, гонения, погром, православные, дискриминация, Хроника репрессий

Православная община после нападения раскольников попросила защиту ООН

11:53 10.04.2025
 
© СПЖ
© СПЖ
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Община канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Верхние Становцы Черновицкой области (Западная Украина) после избиения прихожан и осквернения храма обратилась за защитой к представительству ООН. Об этом представители общины заявили в коллективном видеообращении.
Видеообращение опубликовал на своём сайте украинский Союз православных журналистов. Он также сообщал накануне, что группа связанных с раскольнической организацией "ПЦУ" боевиков напала на Свято-Николаевский храм и избила прихожан.
"Мы – община села Верхние Становцы, обращаемся к представительству ООН на Украине, Всеукраинскому комитету защиты прав человека и всем неравнодушным людей, который исповедуют христианство в мире. В ночь с 8 на 9 апреля неизвестные люди в балаклавах, вооруженные дубинками и газовыми баллончиками, избили местных прихожан, женщин и пожилых людей. А затем, сломав замок в церкви, совершили надругательство над храмом", - сказано в коллективном видеообращении.
Священник и прихожане назвали имя главаря напавшей на них банды - Роман Грищук. По данным СПЖ, он является клириком раскольнической ПЦУ.
"Просим защитить наши права на вероисповедание и обеспечить защиту нашего имущества и человеческой жизни. Христос Воскрес!", - сказано в видеообращении общины УПЦ.
До этого, как отметили в СПЖ, в буковинском селе Верхние Становцы группа бандитов, спилив замки и взломав двери, захватила храм УПЦ. Одной из прихожанок палкой разбили голову.
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Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел особенности украинских новых религиозных движений в публикации Хлопцы из Бандерштадта и Организация Объединенных Кастраций. Надругательство по-львовски
 
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