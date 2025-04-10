https://ukraina.ru/20250410/peregovory-v-stambule-zelenskiy-i-separy-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-10-aprelya-1062438367.html

Переговоры в Стамбуле, Зеленский и "сепары", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 апреля

Переговоры в Стамбуле, Зеленский и "сепары", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 апреля - 10.04.2025 Украина.ру

Переговоры в Стамбуле, Зеленский и "сепары", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 апреля

Стало известно о том, как идут переговоры США и России в Стамбуле, на Украине российско-американские переговоры вызывают ярость. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2025-04-10T13:08

2025-04-10T13:08

2025-04-10T13:08

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Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров, переговоры российской и американской делегаций в Стамбуле идут спокойно.Встреча началась в 10:00 по Стамбулу и Москве. Она проходит в российском генеральном консульстве. РФ представляет посол в США Александр Дарчиев, американскую делегацию — заместитель помощника госсекретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Члены делегаций — представители МИД РФ и Госдепа США.По словам Дарчиева, встреча должна способствовать избавлению от "токсичного наследия" администрации предыдущего президента США Джо Байдена. В ходе нового раунда консультаций российская сторона будет говорить о возврате изъятой дипломатической собственности и поставит вопрос о возобновлении прямого авиасообщения.Как сообщил посол России в США, благодаря общению российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа Россия и США уже договорились о гарантиях банковского обслуживания своих дипломатических миссий и отправки российских взносов в международные организации. Кроме того, есть "небольшое продвижение" в вопросах выдачи виз и послаблений в режиме поездок.Примечательно, что в Госдепе заявили, что на этом этапе консультаций вопросы безопасности, политики и урегулирования конфликта на Украине не будут рассматриваться.Однако даже те переговоры России и США, которые не затрагивают тему Украины, вызывают у украинских политиков болезненную реакцию."Сепар, рождённый на Украине", — заявлял в частности Владимир Зеленский, комментируя визит в США исполнительного директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.Это высказывание вызвало недоумение у других политиков."Высказывание Зеленского в адрес Кирилла Дмитриева — это не просто недопустимый выпад, а очередной акт политической истерии. Обозвать "сепаром" уважаемого экономиста и переговорщика, который пользуется авторитетом как внутри России, так и за её пределами — это проявление не только ненависти, но и чудовищного непонимания сути происходящего", — подчеркнул покинувший Украину народный депутат из "Слуги народа" Артём Дмитрук.Он отметил, что Дмитриев — "профессионал мирового уровня, действующий строго в интересах своей страны"."Он работает на реальное сближение, на диалог и деэскалацию, в то время как Зеленский продолжает разжигать ненависть, прикрываясь дешёвыми лозунгами и обвинениями. Зеленский продолжает вести страну в пропасть — как в буквальном, так и в переносном смысле", — подчеркнул Дмитрук.По его словам, "те, кто аплодирует таким низким, истеричным выходкам Зеленского, должны осознать: они уже обрекли себя"."Поддерживая язык вражды и агрессии вместо разума и дипломатии, эти люди не просто дезориентированы — они испуганно спрятались от реальности, отказавшись смотреть правде в глаза. Им комфортнее жить в иллюзии, где оскорбления заменяют аргументы, а ненависть — стратегию", — указал Дмитрук.Он подчеркнул, что реальность неумолима. И чем дальше сторонники партии войны подпитывают "этот разрушительный нарратив, тем глубже становится их собственная яма"."Яма которую они называют свободой, свобода ненависти, погружая себя в такой уже любимый культ смерти. Проще умереть чем прийти к осознанию", — отметил нардеп.В итоге, всё это, по его словам, приводит к одному закономерному выводу: чтобы спасти Украину, нужно избавить её от вечной партии войны.Обстрелы и налётыУтром 10 апреля Минобороны России рассказало об отражённых атаках украинских беспилотников."За период с 20:15 по московскому времени 9 апреля по 06:00 по московскому времени 10 апреля дежурными средствами ПВО уничтожено 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа: 13 БпЛА – над территорией Брянской области, 12 БпЛА – над территорией Калужской области, 7 БпЛА – над территорией Курской области, по 4 БпЛА над территориями Белгородской области и Республики Крым, по 1 БпЛА над территориями Орловской области и Московского региона", — отмечалось в публикации в телеграм-канале оборонного ведомства.Позднее стало известно о том, что в 07:05 над территорией Курской области уничтожили 6 украинских беспилотников, а в 07:30 — 1 украинский БпЛА.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 28 ударов.На горловском направлении были совершены 27 атак, на светлодарском направлении — 1 атака. Всего ВСУ выпустили 78 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о гибели одного и ранении 12 гражданских лиц, в том числе подростка 2012 года рождения.Огнём ВСУ были повреждены 5 жилых домостроений и 10 объектов гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Центрально-Городскому и Никитовскому районам Горловки в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм и сброс ВОП с БпЛА. Кроме того, в ДНР объявляли авиационную и ракетную опасность.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по территории этого региона России 44 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днем ВСУ выпустили 44 снаряда из ствольной артиллерии по населённым пунктам Херсонской области Российской Федерации: Чулаковка — 2; Великая Лепетиха — 4; Князе-Григоровка — 15; Бехтеры — 3; Горностаевка — 3; Голая Пристань — 5; Каховка — 3; Алёшки — 4; Новая Каховка — 5", — указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 16 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Алёшки, Каиры, Каховка, Горностаевка и Нижний Рогачик.Информация по разрушениям и пострадавшим уточняется.Позднее глава городского округа Новая Каховка Виталий Гура рассказал об атаке на город."В результате сброса с БПЛА повреждено здание администрации г. Новая Каховка (повреждён фасад здания, входные двери, повреждена комната дежурного, выбиты стекла). Без жертв и пострадавших", — написал он в своём телеграм-канале в 10:25.Позднее Гура сообщил о других последствиях атаки."В результате сброса с БПЛА города Новая Каховка, рядом со зданием администрации возник пожар в нефункционирующем здании станции юных техников. Без жертв и пострадавших", — отметил Гура.Утром 10 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по территории этого региона России."В Белгородском районе посёлок Комсомольский, сёла Ближнее, Бессоновка, Красный Хутор, Никольское, Петровка, Топлинка и хутор Церковный подверглись обстрелу, в ходе которого выпущено 2 снаряда, и атакам 8 беспилотников, 7 из которых сбиты системой ПВО. В хуторе Церковный на территории сельхозпредприятия повреждено оборудование, в посёлке Комсомольский в результате работы ПВО повреждён частный дом", — писал Гладков.В Борисовском районе сёла Берёзовка, Богун-Городок, Грузское и хутор Климовое подверглись атакам 5 беспилотников, один из которых был сбит. В селе Богун-Городок повреждён грузовой автомобиль, в селе Грузское — административное здание предприятия, в селе Берёзовка — автомобиль.В Валуйском муниципальном округе по городу Валуйки, сёлам Борки, Двулучное, Долгое, Карабаново, Кукуевка и Сухарево совершены атаки 22 беспилотников, из которых 12 подавлены и сбиты. В селе Двулучное повреждён легковой автомобиль, в селе Кукуевка — 2 частных дома."После сбросов взрывных устройств с беспилотников ночью в селе Борки повреждены автомобиль, 2 частных домовладения и надворная постройка, в селе Сухарево — частный дом и 3 автомобиля, один из которых сгорел", — сообщил губернатор.В Грайворонском муниципальном округе сёла Головчино, Козинка, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая и Пороз подверглись 3 обстрелам с применением 7 боеприпасов и атакам 9 беспилотников."Вчера вечером за медицинской помощью обратилась женщина, которая днём получила баротравму в результате атаки беспилотника в селе Головчино. От предложенной госпитализации отказалась, продолжает лечение амбулаторно", — указывалось в сводке.В селе Головчино повреждены 5 транспортных средств, одно из которых уничтожено огнём, в селе Новостроевка-Первая повреждён трактор.В Краснояружском районе по посёлкам Красная Яруга и Прилесье, сёлам Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка и Староселье выпущено 63 боеприпаса в ходе 9 обстрелов и зафиксированы атаки 13 беспилотников, 8 из которых подавлены и сбиты."В посёлке Красная Яруга от удара дрона по автомобилю погиб мирный житель. Его супруга, находившаяся рядом, получила ранения. В Ракитянской ЦРБ женщине с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями оказали медицинскую помощь. Затем её перевели в городскую больницу №2 г. Белгорода для дальнейшего лечения. Также в результате атаки FPV-дрона по автомобилю ранен ещё один мирный житель. Пострадавший продолжает лечение амбулаторно", — рассказал Гладков.В посёлке Красная Яруга повреждены частный дом, 3 автомобиля и ГАЗель, в селе Колотиловка уничтожен огнём частный дом.В Ракитянском районе по сёлам Бобрава, Псковское и Цибулевка выпущен один боеприпас и совершены атаки 2 беспилотников, один из которых сбит системой ПВО. В селе Цибулевка повреждены 8 частных домов, в селе Бобрава — трактор.В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Архангельское, Безлюдовка, Белый Колодезь, Белянка, Крапивное, Мешковое, Муром, Сурково, Титовка подверглись обстрелу с применением 8 боеприпасов и атакам 19 беспилотников, 16 из которых сбиты и подавлены."В городе Шебекино пострадал мирный житель. В Шебекинской ЦРБ женщине с баротравмой оказали медицинскую помощь. Лечение продолжает амбулаторно", — сообщал губернатор.В городе Шебекино повреждены газовая труба, 6 частных домов, надворная постройка и 2 автомобиля, в селе Архангельское — частный дом."Сегодня ночью после сбросов взрывных устройств с БПЛА в селе Муром повреждены 2 частных дома", — также указывалось в сводке.В курском приграничье продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об Украине в международном контексте — в статье Татьяны Стоянович "Как американцы зарабатывают на украинской войне. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250410/tsena-vtorzheniya-v-kurskuyu-oblast-i-otstavka-syrskogo-glavnoe-na-ukraine-na-utro-10-aprelya-1062429058.html

https://ukraina.ru/20250409/vsu-atakuyut-rossiyskuyu-energetiku-es-kredituet-kiev-rossiyskimi-dengami-itogi-9-aprelya-1062417192.html

https://ukraina.ru/20240409/1054394839.html

https://ukraina.ru/20250409/sryv-resursnoy-sdelki-ukrainskiy-sled-v-napadenii-na-dps-v-chechne-glavnoe-na-ukraine-na-utro-9-1062395406.html

https://ukraina.ru/20250408/1062390582.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, кирилл дмитриев, артем дмитрук, владимир зеленский, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, слуга народа