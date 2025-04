https://ukraina.ru/20250410/vsu-maroderstvuyut-i-pugayut-grazhdanskikh-chto-proiskhodit-v-sumskoy-oblasti-1062428864.html

ВСУ мародерствуют и пугают гражданских. Что происходит в Сумской области

Во вторник 8 апреля главком ВСУ Александр Сырский заявил о новом наступлении ВС РФ в Сумской и Харьковской области, что ранее отрицали украинские официальные СМИ. По оценке главкома, ВС РФ стремится создать в Харьковской, Сумской, а также Черниговской областях буферную зону.

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/0a/1062429851_0:245:3072:1973_1920x0_80_0_0_25d661996b5c3fda03d37d559a930ebf.jpg

Сырский также сказал, что с российской стороны об этом якобы не сообщалось. На самом деле президент России еще 20 февраля говорил, что российские войска зашли в Сумскую область, но на Украине полтора месяца упорно отрицали этот факт, ежедневно заявляя, что "все атаки отбиты".Генштаб ВСУ после заявления Сырского сразу же бросился гасить панику, заверяя население, что ситуация "не изменилась", фактически противореча главкому ВСУ. Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Александр Коваленко вообще призвал украинцев не верить своим ушам, поскольку люди, дескать, склонны "не верно толковать слова военных".В тот же день Зеленский заявил, что Россия якобы только готовит наступления на Харьковскую и Сумскую области, а ВСУ препятствуют сосредоточению там российских сил. По его словам, более 67 тысяч российских военных находятся на Курском направлении, готовясь к атаке. Именно этим якобы были вызваны атаки ВСУ на приграничье Белгородской области, начавшиеся сразу же после бегства из Курской области.Британское издание The Economist на этой неделе писало, что часть российских штурмовых подразделений пересекала границу, но они, как рассказал им глава военной администрации Сумской области Владимир Артюх, "были уничтожены".По словам Артюха, за первые три месяца этого года Сумскую область атаковали 8925 дронов, планирующих бомб и ракет, по сравнению с 3693 за тот же период прошлого года.Американский Институт изучения войны (ISW) 9 апреля не упустил возможности бросить камень в президента США, заявив, что быстрое продвижение российской армии в Курской области и выход в Сумскую область стали возможны якобы потому, что в марте Трамп приостановил военную помощь ВСУ.Британский The Economist в своем недавнем репортаже отмечает, что доступ в Сумы строго контролируется СБУ, а за КПП на выезде из города видны новые бункеры, траншеи и оборонительные линии, проложенные по полям, окружающим город.Украинский военный аналитик и националист Юрий Бутусов рассказывает западным журналистам, что россияне намерены захватить холмы на украинской стороне в Сумской области, что позволит им с помощью дронов создать буферную зону вдоль границы глубиной около 10 км.Глава военной администрации Владимир Артюх рассказывает британцам, что в городе бурлит жизнь, так как вместо выехавших горожан последнее время приехало почти такое же количество эвакуировавшихся жителей приграничных сёл. Нередко их эвакуировали против их воли.Многие из домов таких местных жителей уже разрушены, многие еще являются опорниками украинских военнослужащих. Гражданское население этого региона могло бы "поблагодарить" Зеленского за его Курскую авантюру.Опальный депутат Александр Дубинский утверждает, что тот факт, что войска РФ уже в Сумской области - это результат вредительских действий Зеленского, "затягивающего войну в интересах Стармера и Макрона" с целью создать для них переговорную позицию.Расплачиваются за улучшение их личной позиции жители Сумской области.Пообщавшись с жителями Сум, британские журналисты пришли к выводу, что те были бы рады прекращению огня, но не особо рассчитывают, что это произойдет. В целом же жители, скорее, флегматичны, резюмирует The Economist.В приграничном селе Краснополье большая часть жителей выехала в Сумы, где их разместили в подвалах жилых домов и административных зданий. Однако в селе осталось еще около 150 гражданских, преимущественно пожилых людей, которые отказываются эвакуироваться. Журналисты украинского телеканала "Суспильне" на этой неделе поговорили с одним из них – 69-летним Иваном Крамаренко. По его словам, жена и дочь эвакуировались в Сумы, а он остался и пытается выжить без электричества света и газа.Мужчина присматривает и кормит животных, которых вынуждены были бросить хозяева при эвакуации. Еду готовит себе в подвале на буржуйке. Последние две недели стали, по его словам, очень тяжелыми из-за увеличения количества ударов КАБами.Однако главная опасность для него – мародеры, которые рыскают по брошенному населенному пункту. На его улице остались лишь пятеро его знакомых пенсионеров, но все они прячутся, когда слышат звук подъезжающего автомобиля. "У меня еще есть тушенка, мясо, сало, яйца. Но мародеров полно. Сейчас приедут и обдерут, как кота. И так почти ничего не осталось. Но уезжать не хочется", - рассказывает Иван Крамаренко. Учитывая, что в приграничную зону боевых действий доступ гражданским лицам заказан, мародерствовать там могут только украинские военнослужащие.О происходящем в другом регионе, находящемся под контролем Киева: Усиление режима концлагеря, отъем земли и Неделя Ракоци у венгров. Что происходит в Закарпатье

