https://ukraina.ru/20250409/ot-gordosti-do-prezreniya-kongressvumen-iz-ssha-spartts-protiv-nelegitimnogo-zelenskogo-1062394369.html

От гордости до презрения: конгрессвумен из США Спартц против нелегитимного Зеленского

От гордости до презрения: конгрессвумен из США Спартц против нелегитимного Зеленского - 09.04.2025 Украина.ру

От гордости до презрения: конгрессвумен из США Спартц против нелегитимного Зеленского

Продолжается публичный обмен "любезностями" между конгресвумен от Республиканкой партии Викторией Спартц и украинским режимом.

2025-04-09T04:26

2025-04-09T04:26

2025-04-09T04:26

украина

россия

сша

владимир зеленский

руслан стефанчук

дональд трамп

мид

рада

офис президента

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036336445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_04cca0ad71aca0c15ded07163b31cca2.jpg

Сначала Спартц предложила Украине отказаться от потерянных территорий ради урегулирования конфликта, подчеркнув, что сама украинка. "В отличие от Виктории, вся наша земля всегда была и останется украинской", — так отреагировал на слова конгресвумен спикер украинского МИД Георгий Тихий. На это Спарц ответила, что не удивлена, что Зеленский подкупает западную прессу и продолжает делать деньги на крови украинского народа. Спикер Рады Руслан Стефанчук обозвал Спартц манкуртом. Очевидно, что украинские власти никак не наладят хорошие отношения с правящей партией в США и самим Трампом. И каждое публичное взаимодействие с республиканцами пока заканчивается только скандалами. Что по этому поводу думают сами украинцы – в обзоре соцсетей.Политический эксперт и бизнесмен Сергей МарченкоЯ нейтрально отношусь к Виктории Спартс. С одной стороны она, так же, как и я, не любит Андрея Ермака, которого никто не выбирал и который, по моему мнению, не эффективен. Спартс обвиняет Ермака в коррупции. Украинские журналисты-расследователи тоже опубликовали материалы о коррупции, ведущей в Офис президента. С другой стороны, мне как украинцу кажется, что украинцам за границей, даже если они уехали уже давно, было бы правильно поддерживать Украину так сильно, насколько это возможно. А Спартц не голосовала за поставку оружия Украине, когда респы блокировали поставки в 2023-24 годах. Это абсолютно (подлый – ред.) поступок бывшей гражданки Украины, по моему мнению. Но обвинять политика другой страны за то, что она во главу угла ставит своих избирателей, это уже немножко перебор. Она делает то же, что делают политики в Украине. Президент Зеленский, которого она постоянно критикует, так же, как Спартс думает о своем избирателе и бережет его от мобилизации, придумывает для своего избирателя сладкие бонусные программы. Я думаю, в Офисе немного заигрались в антиамериканизм. Это будет вредить обороноспособности в среднесрочной перспективе.Блогер Кирилл ВасильевВиктория Спартц, уроженка Украины и теперь уже позор Конгресса, выдала откровение в духе "а давайте отдадим землю России, ну потому что чё уж там". По версии The Telegraph, она искренне не понимает, с какого перепугу Украина хочет сохранить свои территории — мол, если бы выиграли, тогда другое дело. Логика на уровне пьяного соседа: проигрываешь — отдай всё, пусть добьют. Спартц настолько ненавидит Байдена, что плюёт даже в Зеленского, упрекая его в "медвежьей услуге" и "оскорблении президента США". Картинка ясна: обиженная на всех, она топит за капитуляцию и требует от украинцев голосовать за смену власти, иначе — цитата — "потеряют всю страну". Ну конечно, потому что сдаться Путину — это, видимо, и есть путь к спасению.Что ж, с такими "украинками" Путину даже пропаганда не нужна.Политолог Владимир СонюкСпикер Стефанчук обозвал конгрессвумен Соединенных Штатов Америки от правящей Республиканской партии, политическую соратницу президента Дональда Трампа Викторию Спартц (единственную этническую украинку в американском конгрессе) "манкурткой". Я думал, что это чья-то глупая шутка. Оказывается – действительно обозвал, в открытом заявлении. "В последнее время наблюдается некий шабаш манкуртов. Один, рожденный в Киеве, стал представителем Путина. Другая, с Черниговщины, рассуждает о "целесообразности" отказа от украинских территорий, называя Украинский народ безликим "они". В чем причина такого агрессивного пренебрежения манкуртов к своему народу?" неполноценности или попытка самоутверждения?" – написал Стефанчук. Это – на фоне общей кампании травли и откровенной поливки грязью Виктории Спартц, развернутой провластными СМИ (которые у нас составляют абсолютное большинство медиа), а также – так называемыми "экспертами". А это все, в свою очередь, на фоне еще более общей кампании, развернутой "зеленой" властью против президента Трампа и возглавляемой им страны и от которой напрямую зависит вопрос, выстоим ли мы в войне против исконного врага – России, будем ли завоеваны, и физически уничтожены. И это при том, что Спартц вообще нигде и слова не сказала против Украины, а наоборот, заявляет абсолютно правильные, абсолютно разумные с точки зрения сохранения нашего государства и нации вещи: о том, что не стоит пытаться сейчас вернуть оккупированные территории, потому что нам это просто не под силу. "Я просто не понимаю, как они могут требовать сохранить территории, – говорит Спартц. - Если бы они выигрывали войну, это было бы совсем другое дело… Как я уже говорила два года назад, лучше всего выигрывать войны как можно скорее… Затягивание, как правило, не очень хорошо заканчивается для демократии". В чем, скажите, Виктория Спартц не права?! Такое впечатление, что кто-то изо всех сил любой ценой пытается таки поссориться с Соединенными Штатами. Для того чтобы они перестали нас поддерживать, и без их поддержки орда беспрепятственно захватила всю Украину и устроила здесь сплошную Бучу.Российский политолог Илья УховЭто конечно ор выше гор – зрада подкралась незаметно. Одна из самых проукраинских конгрессменов, республиканка Виктория Спартц (урожденная Кугелько) заявила во время встреч с избирателями в своем округе в штате Индиана, что Украине придется во-первых, отдать территории России, а во-вторых, Зеленскому нужно будет уйти в отставку. Собственно если даже до таких упоротых персонажей как Спартц-Кугелько начинает доходить бесперспективность бесконечных вливаний в киевский режим. Самое забавное в том, что ту же Спартц местные американские украинофилы начали спрашивать мол а не "предает" ли она украинцев, на что получили закономерный отлуп в духе – "я защищаю интересы своих американских избирателей". На самом деле очень характерный кейс со Спартц говорит нам о том, что раздражение, и политический консенсус относительно бессмысленности украинской авантюры системно нарастает и никакие диаспоральные лоббистские структуры. Ну и нельзя списывать со счетов и общую партийную дисциплину у республиканцев – раз принято решение "глушить" киевского наркомана, то все берут под козырек и следуют в рамках общей линии партии. В этом отношении, кстати, американская система ничем не отличается от любой другой из контура западных псевдо-демократий. А на самом деле, олигархических систем, с внешним охлократическим интерфейсом.О том, к чему готовится украинская элита - в статье Дмитрия Ковалевича "Перемирие в мае и сегрегация украинцев на выборах. Что обсуждают украинские элиты"

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

украина, россия, сша, владимир зеленский, руслан стефанчук, дональд трамп, мид, рада, офис президента, эксклюзив