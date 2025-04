https://ukraina.ru/20250409/gips-snimayut-klient-uezzhaet-v-polshe-panika-v-svyazi-s-ukhodom-voysk-ssha-iz-zheshuva-1062394717.html

"Гипс снимают, клиент уезжает…" В Польше паника в связи с уходом войск США из Жешува

2025-04-09

США объявили о выводе своих военных с базы рядом с польским Жешувом. В Варшаве подчёркивают, что это плановый шаг, но американские СМИ сообщают о готовности Вашингтона сократить военное присутствие в Польше.

Пополудни во вторник, 8 апреля, польские СМИ опубликовали сообщение Командования Армии США в Европе и Африке (United States Army Europe and Africa, USAREUR-AF), в котором было сказано о "плановой передислокации американского персонала и военной техники из аэропорта "Ясёнка" около Жешува в другие места в Польше". При этом на сайте USAREUR-AF это сообщение появилось ещё 7 апреля.В нём сказано, что этот шаг является "частью более широкой стратегии по оптимизации военных операций США, улучшению поддержки союзников и партнёров, и повышению эффективности". Также отмечено, что решение "отражает месяцы оценок и планирования", которые проводились совместно с польской стороной и другими союзниками по НАТО. "Важная работа по содействию военной помощи Украине через "Ясёнку" будет продолжена под руководством Польши и НАТО, при поддержке оптимизированного военного присутствия США. Польша и её союзники будут поддерживать надежную защитную инфраструктуру вокруг этого критического объекта", – сказано в сообщении.Не обошлось в релизе американского командования и без откровенной лжи. "В 2022 году американские войска временно разместились в "Ясёнке" после полномасштабного вторжения России на Украину", – сказано в нём. При этом решение об отправке дополнительных американских войск в Восточную Европу, в том числе 1700 военнослужащих 82-й воздушно-десантной дивизии в "Ясёнку", президент США Джо Байден принял 1 февраля 2022 года. Через несколько дней американские военные уже были под Жешувом, менее чем в сотне километров от границы с Украиной.Польские СМИ, сообщая о неожиданных изменениях в "Ясёнке", акцентировали внимание на том, что американские военные и их техника останутся на территории Польши, об этом же в унисон твердили и высшие руководители страны. Так, президент Анджей Дуда, который во вторник находился в Таллинне, на пресс-конференции после встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом подчеркнул, что передислокация "не является выводом войск". "Я не знаю, реализуется ли она сейчас", – признался Дуда, и добавил, что не может объяснить ситуацию "подробно". "Мне знаком вопрос о взятии на себя ответственности за безопасность аэропорта Жешув и его охрану", – сказал президент Польши, пояснив, что этот вопрос обсуждался "на уровне союзников".Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прокомментировал переброску американской армии на платформе X*. "Американские войска остаются в Польше! Но в соответствии с решением, принятым на саммите НАТО в Вашингтоне, характер миссии в "Ясёнке" меняется. Прежние задачи американских войск в "Ясёнке" перенимают очередные союзники. Американские войска остаются в Польше, но в других местах", – написал министр."Сейчас в "Ясёнке" задействованы в основном норвежские, немецкие, британские и польские войска, а также другие союзники. НАТО в рамках миссии NSATU (NATO Security Assistance and Training for Ukraine, миссия НАТО по содействию в обеспечении безопасности и обучении для Украины – прим.) берёт на себя ответственность за операцию в "Ясёнке", о чём мы сообщали с июля 2024 года", – добавил онВ свою очередь, глава Бюро национальной безопасности (БНБ) Польши генерал Дариуш Луковски подчеркнул, что в настоящее время нет никаких обязывающих решений относительно возможного сокращения американских войск в Европе. По его мнению, при принятии такого решения Вашингтон наверняка учтёт соглашение, которое предоставляет военным США "очень выгодные условия".При этом глава БНБ заверил, что "вся операция в "Ясёнке" не была уменьшена или каким-либо образом сокращена". "Все операции, которые там проводились, проводятся на том же уровне, если не на более высоком, возможности вообще не изменились. Мы не можем здесь говорить о каких-либо движениях, связанных с выводом каких-либо американских войск с территории Польши", – отметил он.Премьер-министр Польши Дональд Туск затронул этот вопрос во время встречи во вторник с представителями автомобильной промышленности. По его словам, вывод американских военных с базы под Жешувом был "объявлен и обсуждён много-много недель назад"."Это не удивляет, американцы нас об этом предупреждали и заверяли, что военные, которые будут выведены из района Жешува и "Ясёнки", продолжат находиться в Польше, и что это никоим образом не означает сокращения американских сил в Польше или в Европе. Я говорю о заверениях американской стороны. Надеюсь, что они будут реализованы, и будет так, как объявили наши союзники" – заявил Туск. Однако ни он, ни другие политики даже не попытались объяснить: почему о якобы "плановом решении" не объявили заранее, и даже с публикацией официального сообщения американского командования в Польше медлили несколько часов.Но это, как говорится, было только начало истории. Когда все призванные успокоить поляков мантры уже прозвучали, американская телекомпания NBC News сообщила, что высокопоставленные представители Пентагона обсуждают будущее 20 тысяч американских военных, размещенных в Восточной Европе с 2022 года. По информации NBC News, "цифры всё ещё обсуждаются, но предложение может включать вывод до половины сил, отправленных Байденом", в первую очередь из Румынии и Польши.Европейские чиновники, которых цитирует телеканал, утверждают, что если Пентагон решит вывести войска, это усилит опасения, что Соединенные Штаты бросают своих давних союзников в Европе, для которых Россия представляет растущую угрозу.Канал напомнил, что администрация Трампа ясно дала понять: она ожидает от европейских союзников большей ответственности за собственную оборону, что позволит США сосредоточиться на создании защиты от угрозы со стороны Китая. "Президент Трамп постоянно пересматривает развёртывание сил и приоритеты, чтобы гарантировать, что Америка будет на первом месте", – заявил представитель Совета национальной безопасности Брайан Хьюз в комментарии NBC News.Американские официальные лица заявляли, что сокращение военного присутствия США в Европе высвободит военные ресурсы для Индо-Тихоокеанского региона, который теперь является "высшим стратегическим приоритетом". Кроме того, это также означает экономию, которую армия может направить на инвестиции в инновационное оборудование и оружие, отметил телеканал.Публичной реакции польских властей на эту информацию до сих пор нет, но близкий к правительству Польши портал Onet.pl назвал её "шокирующей". "Наши правительственные источники утверждают, что никаких переговоров с американцами о сокращении их войск в Польше никогда не велось", – сказано в редакционной статье."То, что сообщил NBC News, стало для нас большим сюрпризом. Тем более, что во время своего февральского визита в Польшу министр обороны США Пит Хегсет заверил и нашего министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, и президента Анджея Дуду, что военному присутствию США в Польше ничего не угрожает", – заявил неназванный собеседник Onet.pl.Портал напомнил, что на польской земле ныне дислоцировано около 10 тысяч солдат и офицеров США, по этому показателю она делит третье место с Великобританией. Больше всего американских военных в Германии – 37 тысяч, второе место занимает Италия – 13 тысяч. Всего в Европе находится 84 тысячи военных США.Главный редактор польского издания Strajk.pl Мачей Вишнёвский в эксклюзивном комментарии для издания Украина.ру отметил, что администрация Дональда Трампа демонстрирует лабильность в принятии решений, иногда меняя их на 180 градусов на протяжении короткого времени, потому сообщения американской стороны являются всё менее заслуживающими доверия.Он поставил под сомнение утверждения американских военных и польских политиков о том, что решение о выводе войск из окрестностей Жешува было плановым и принятым в результате консультаций с польской стороной. "Уверен, что это было самостоятельное решение США, ведь именно такой является американская политика в последние месяцы – принимать решения без оглядки на кого бы то ни было", – отметил польский журналист.По словам Вишнёвского, больше всего его беспокоит тот факт, что стратегический оружейный хаб на границе с Украиной практически полностью перейдёт под контроль европейцев. "Если у меня есть выбор между неуравновешенным и непредсказуемым президентом США, который всё же ведёт переговоры с Россией, и одержимыми русофобией и агрессией против России европейскими членами НАТО, которые теперь перенимают контроль над "Ясёнкой", то я чувствую глубокий страх. Дело в том, что европейские члены НАТО могут привести нас к войне с Россией, потому что они очень её хотят", – считает он.Поэтому, по его мнению, нужно сделать всё возможное, чтобы успокоить международную ситуацию, которая начинает выходить из-под контроля. "Очевидно, что есть надежда на Россию и Китай, есть надежда на те европейские страны, которые не хотят войны, и надежда на европейские общества, которые однозначно заявляют о нежелании войны. При этом если взглянуть на европейский "политический класс", то я никакой надежды не вижу", – резюмировал Мачей Вишнёвский.В свою очередь, польский политический аналитик Конрад Рэнкас обратил внимание на энтузиазм политических элит Польши в связи с продолжающимся присутствием американской оккупационной армии на польской земле."Эти радостные заверения поляков в том, что в нашей стране будут размещены не только американские, но и немецкие, и норвежские солдаты, реализуя военные и стратегические цели, согласованные за пределами Польши. Это позор, ведь иностранные войска бесчинствовали на польских землях в моменты нашего наихудшего упадка, когда мы прямо двигались к окончательной потере независимости и новым разделам. Трудно отделаться от впечатления, что сейчас происходит нечто подобное. Политики, которые умоляют американцев остаться в Польше и продолжить войну на Украине, действуют во вред Польше, навлекая на нас угрозу окончательного уничтожения", – сказал он в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру.иС практической точки зрения, замена одного оккупанта на других в хабе оказания военной помощи Украине лишь подтверждает, что мнимая мирная политика администрации Дональда Трампа – всего лишь тактический ход, и что передача эстафетной палочки в войне Германии, а также Великобритании и Канаде происходит при полном согласии американцев, считает эксперт."Это похоже на имитацию боя, поединок, где, показав несколько приемов, участник похлопывает своего коллегу по плечу, находясь за пределами ринга, и идет отдыхать. Но шоу продолжается для восторженной публики, потому что его коллега продолжает сражаться. Нельзя поддаваться этому обману, потому что на этой арене, полной актеров и притворщиков, умирают обычные люди", – напомнил Конрад Рэнкас.О конфликте украинских властей с конгрессвумен из США - в статье Виктории Титовой "От гордости до презрения: конгрессвумен из США Спартц против нелегитимного Зеленского"

