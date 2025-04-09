https://ukraina.ru/20250409/1062383913.html

Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ

Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ - 09.04.2025 Украина.ру

Геннадий Подлесный: К концу апреля Россия сможет стереть с лица земли Одесский порт и Кременчугский НПЗ

Эскалации на Украине не случится как минимум до 9-10 мая, пока не пройдет празднование Дня победы и не пройдет доверительная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, по итогам которой русские ракеты могут полететь и по мостам, и по центрам принятия решений, считает военный политолог, подполковник в отставке (Краснодар) Геннадий Подлесный

2025-04-09T07:00

2025-04-09T07:00

2025-04-09T07:00

интервью

украина

днепр

россия

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

вооруженные силы украины

минобороны

сво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руСейчас в нашем обществе есть ожидания, что после 18 апреля, когда будет истекать мораторий на взаимные удары по энергетике, российское руководство пойдет на эскалацию и приступит к уничтожению транспортной инфраструктуры Украины (мосты через Днепр, железнодорожная станция в Чопе, Бескидский тоннель). Эти ожидания основываются на двух факторах.Во-первых, Минобороны РФ регулярно докладывает о многочисленных нарушениях киевского режима этого моратория, специально подчеркивая, что договоренности по этому поводу у Москвы были с Трампом, а не с Украиной. Это чем-то напоминает историю с Минскими соглашениями, когда российская дипломатия регулярно объявляла, что Украина отказывалась их выполнять, а потом началась СВО.Во-вторых, из-за последствий торговой войны для мировой экономики, которую устроил Трамп, введя многочисленные пошлины против множества стран, внимание Запада и Глобального Юга будет отвлечено от украинского конфликта очень надолго, что развяжет России руки.- Геннадий Иванович, когда я предложил вам обсудить эту тему, вы сказали, что с вероятностью в 90% никакого шоу не произойдет. В таком случае, от чего же будут зависеть эти 10%?- Дело в том, что у самого термина "специальная военная операция" есть определенные ограничения. Если бы это была "военная специальная операция", мы могли бы рассуждать военными терминами (стратегия, тактика). А сейчас мы столкнулись совершенно с новым форматом боевых действий, когда политическая составляющая превалирует над военной. Поэтому я действительно считаю, что происходящее на Украине было бы правильно назвать "специальная политическая операция" (СПО). Если бы российское руководство это сделало, тогда всем было бы понятно, почему есть ограничения в использовании вооружений за пределами линии соприкосновения (на фронте мы используем все, что хотим).Причем эти ограничения касаются не только нас.Еще в октябре 2022 года был нанесен удар американскими ракетами ATACMS-1 по Бердянску. Сами ракеты были поставлены на Украину еще летом. При этом Вашингтон мог передать Киеву не только устаревшие ATACMS-1 с дальностью стрельбы до 150 километров, а более современные (бьют на 300 километров и дальше), но не сделал это. Потому что существовали некие политические договоренности, которые вступают в противоречие с логикой ведения войны.Кто-то из коллег в интервью вашему изданию сказал, что если бы мы уничтожили железнодорожный узел в Харькове, то никаких нападений ВСУ на приграничье не было бы. Но ведь точно так же может рассуждать и противник, что "если бы мы разбомбили железнодорожный узел в Ростове и Краснодаре, русским было бы тяжелее воевать в Донбассе и на Запорожье".То есть обе стороны исходят из принципа "тут воюем, тут нет". И здесь я хотел бы поговорить о вторжении ВСУ в Курской области, которая была одним из ярчайших примеров нарушения противником этих договоренностей, потому что "старые" территории не входили в зону СВО.Я вообще считаю, что лично мы с вами отчасти виновны в этом нападении, потому что мы в мае 2024 года рассматривали Сумы как основное направление удара в нашей стратегической наступательной операции. Видимо, Генштаб не прочитал то наше интервью, а вот командование противника прочитало и через пару месяцев захватило Суджу.Кстати, Курская область до сих пор не входит в зону СВО. В сводках Минобороны она значится как зона КТО, в которой мы воюем с какими-то "боевиками". Всем понятно, что боевики – представители незаконных вооруженных формирований. Но мы же понимаем, что та же 47-я бригада ВСУ – формирование законное. То есть из-за всего этого политеса возникает когнитивный диссонанс.Какая еще особенность у этой "СПО"? То, что эскалация идет постепенно. США передают Украине столько оружия, чтобы этот конфликт не перешел определенную черту.- Этой чертой стали удары американскими ракетами по "старым" территориям, когда нам пришлось показывать "Орешник".- Именно так.То есть если киевский режим при науськивании США или Британии выходят за какую-то грань, Москва всегда подчеркивает, что "мы нанесли ответный удар". Это, опять же, политическая составляющая, потому что на войне ответных ударов не бывает.Еще одна особенность "СПО" – это то, что НАТО использует киевский режим для ведения террористической войны. Последний тому пример, когда из Польши через Белоруссию попытались провезти несколько тонн мощной взрывчатки. Как обычно борются с террористами? Ликвидируются их главари, уничтожаются лагеря подготовки, обрубаются каналы снабжения. Мы на Украине этого не делаем. Да, ФСБ успешно пресекает многие попытки совершить теракты, но оно борется не с причиной, а со следствием. И наш Национальный антитеррористический комитет не может использовать против этого все средства борьбы, которые наработаны годами.А нашему обществу бы очень хотелось, чтобы мы на Украине вели настоящую войну со всеми атрибутами.- Правильно ли я понимаю, что как только срок моратория истечет, то ракеты по мостам через Днепр автоматически не полетят? Для этого сперва должен выступить Верховный и официально объявить, что мы меняем пару букв в этой аббревиатуре?- Давайте я вам тогда расскажу, что будет после 18 апреля. Ничего экстраординарного не случится. И не случится как минимум до 9-10 мая, пока не пройдет празднование Дня победы и не пройдет доверительная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина, по итогам которой русские ракеты могут полететь и по мостам, и по центрам принятия решений.А в промежутке между 18 апреля и 9 мая мы будем наблюдать дипломатические маневры. Россия будет выражать возмущение и говорить о том, что США должны своих прокси урезонить. Хотя какие-то ответки тоже будут, потому что иначе наш народ этого не поймет. Я это вам говорю уже как директор Центра прикладной социологии и политологии. Наши респонденты указывают: "Наши СМИ бы давят на жалость, когда пишут, как Украина бьет по нашей энергетике, а мы будто бы подняли лапки кверху и сидим".Конечно же, это не так. Наши ракеты долетают до Львова. Просто, видимо, у нашей пропаганды такая установка: "Не нагнетайте, чтобы не вносить смуту. А не то народ будет требовать мер, которые выходят за рамки". На мой взгляд, это неправильный подход. Даже если мы сейчас не можем пойти на эскалацию, пусть наши СМИ пишут так: "Украина ударила по нашему НПЗ, а мы ударили по их аэродрому, уничтожив склад с боеприпасами и два самолета".Повторюсь, давайте тогда следовать логике "удар-ответ", а не давить на жалость.Так вот вполне возможно, что после 18 апреля мы будем отвечать по объектам, которые мы раньше не трогали. Не по мостам через Днепр (это серьезное политическое решение). Например, мы можем снести две-три подстанции или полностью взорвать Кременчугский НПЗ. Еще, возможно, что мы разнесем порт в Одессе, чтобы у Макрона и в мыслях не было отправить туда французских десантников.То есть такие точечные удары по критически важным противника узлам возможны. Но масштабного накала боевых действий не будет.- При каких условиях Китай может дать нам добро на эту эскалацию?- Как вы правильно заметили, в этом нам поможет Трамп (смеется).Он угрожает ввести 50% пошлины против Китая, тем самым сближая позиции Москвы и Пекина. И сейчас Си Цзиньпин вполне может сказать: "Владимир Владимирович, а чего это вы мосты не уничтожите?".Технические возможности для этого есть. Мы уже можем ударить по Днепрогэс так, что там движения не будет, а плотина останется. И потом, не надо полностью взрывать все мосты: достаточно что-то уничтожить до и после моста, а потом не давать это ремонтировать.Повторюсь, Китай может быть заинтересован в том, чтобы как можно скорее поставить Трампа на место. Тем более, у Трампа ситуация аховая. Демократы ищут повод провести очередные выборы и вернуть себе власть. У него внутри Америки смута. И во внешней политике он умудрился поссориться со всеми кроме Израиля.Сейчас к нему фактически Нетаньяху приехал на поклон и сказал: "Царь-батюшка, с ними ты с нас эти 17% пошлины. Мы в ответ ничего вводить не будем. Ты только позволь нам уничтожить сектор Газа без применения ядерного оружия". И я думаю, Трамп "смилостивится". Израиль, в том числе и по семейному положению, слишком важное для него государство Ближнего Востока.Похоже, сейчас ситуация складывается так, что наш президент выдерживает мхатовскую паузу, чтобы решить все вопросы на раз, два три. Слишком много врагов у Трампа. Он может стать покладистее и пойти с нами на некие договоренности, которые позволят нам поменять формат "СПО".- Если будем бить, куда будем бить в первую очередь: узловая станция в ЧОПе, Бескидский тоннель или мосты в Днепропетровске?- В идеале надо сразу ударить по Жешуву. Там для Украины накоплено столько оружия и боеприпасов, что одна ракета вызовет такую детонацию, что до Варшавы будут обломки лететь (смеется).Если серьезно, то в первую очередь надо накрывать точки входа на Украину. Да, у киевского режима, по некоторым оценкам, хватит ракет и снарядов, чтобы воевать три месяца, а потом ей точно придется сдаться.А мосты через Днепр – это уже вопрос послевоенного устройства Украины.Если будет принято решение, что мы освобождаем свои конституционные территории, создаем буферную зону до Днепра и начинаем переговоры с Восточной Европой о разделе Украины (а после дележки какое-то украинское государство все же сохранится), то мосты уничтожать смысла нет. Потому что в этом случае мы будем восстанавливать эти остатки Украины за деньги.Если же о разделе Украины договориться не удастся и нам придется идти до Чопа, то мосты через Днепр уничтожать надо, чтобы нашим войскам на земле было удобнее уничтожить Левобережную группировку противника.Повторюсь, тут все зависит от политиков. Армия готова ко всему.- Когда вы говорите об уничтожениях точек входа на Украину, что именно вы имеете в виду? Тоннели, таможни, узловые станции?- Железнодорожные станции, где меняют колесные пары с европейской колею на нашу (ЧОП и еще 12 населенных пунктов). В этом случае противнику придется доставлять все оружие и боеприпасы на грузовиках "Укрпочты". С технической точки зрения это простая операция. Бескидский тоннель тоже можно уничтожить. Наши ракетчики могут в сам тоннель ракету загнать. А уж если ударить туда "Орешником", там произойдет землетрясение.- Если никакого шоу не будет, и война на истощение продолжится, как мы будем решать проблему с ротацией бойцов, о которой говорил Путин?- Хотите правду? У нас не будет ротации в том виде, о которой вы спрашиваете. Для этого нам потребовался бы подготовленный резерв численностью минимум в 150-тысяч человек, чтобы они заменили 150 тысяч человек, которые сейчас сражаются на фронте.- Ежемесячного потока контрактников для этого не хватит?- Не хватит. Если бы хватало, мы бы это уже заметили на фронте в виде появления трех-четырех общевойсковых армий. Для восполнения потерь нам этого потока хватает, но не для формирования ротационного резерва или нового ударного кулака.Массовую ротацию можно провести только в том случае, если привлекать срочников. В том смысле, что если бы все 150 тысяч срочников, которые отслужили год, прониклись бы желанием помочь своим отцам и согласились бы подписать контракт, тогда масштабная ротация возможна.А еще одной мобилизации вряд ли будет по политическим и экономическим соображениям.А какая-то ротация будет очень ограниченной. Сначала будут отпускать многодетных отцов и тех, кто уже не подходит по возрасту.Отмечу также, что во всех этих разговорах о ротации есть плюсы и минусы.Плюс в том, что мы даем надежду семьям военнослужащих, что они вернутся домой. Еще один плюс в том, что мы на дипломатической арене демонстрируем свое миролюбие. А минус в том, что у самих бойцов может начаться расслабление: "Зачем нам идти в двойки-тройки на штурм, если скоро будет ротация и я могу уехать".Тем более, ни Минобороны, ни Верховный пока нигде официально не заявляли, что вот с такого-то числа произойдет ротация.- Закончим тем, с чего мы начали разговор – со вторжения ВСУ в Курскую область. Минобороны подтвердило освобождение Гуево. Чего там ждать дальше?- Сейчас у нас Курское и Белгородское направление плавно превращается в Сумское.Да, за ВСУ еще остается Олешня и Горналь вместе с монастырем, но их освобождение – вопрос нескольких недель. После этого мы выйдем на государственную границу и пойдем дальше. Тем более, в Сумской области мы уже создаем единый плацдарм.Мне бы лично хотелось, чтобы мы вспомнили, что у нас есть воздушно-десантные войска. Сейчас они используются как штурмовые полки. Но если бы мы могли использовать их по прямому назначению, спланировать десантную операцию и высадить их где-то в районе Великой Чернетчины, мы бы перерезали сообщение ВСУ между Сумами и государственной границей.Шансы на это есть. Учитывая, сколько систем ПВО врага мы повыбивали на этом направлении.Я понимаю, что это сложно. Но если бы мы высадили десант на 5-тысяч человек с техникой, который бы поддержало наше наступление с двух сторон на Великую Рыбицу и на Локню. Это была бы первая операция оперативного масштаба. Мы бы вышли за рамки бесконечных штурмов сел.Украинским военнослужащим под Сумами и так несладко. А если бы они узнали, что у них в тылу десантники, они бы посыпались. Пока же они воюют до конца.Чтобы провести такую операцию, нам нужна минимум 50-тысячная группировка. Враги говорят, что у нас этот резерв якобы есть. Если он есть, самое время его использовать.О других аспектах СВО - в интервью Дмитрия Корнева: Летом Россия может устроить ВСУ "сюрприз", скрытно введя в сражение десять свежих бригад

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Кирилл Курбатов

интервью, украина, днепр, россия, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, вооруженные силы украины, минобороны, сво, мосты, ракеты, курская область, сумская область, "орешник", десант