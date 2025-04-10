https://ukraina.ru/20250410/shef-pentagona-rasskazal-ot-chego-budet-zaviset-voennoe-prisutstvie-ssha-v-evrope-1062429692.html

Шеф Пентагона рассказал, от чего будет зависеть военное присутствие США в Европе

Шеф Пентагона рассказал, от чего будет зависеть военное присутствие США в Европе - 10.04.2025 Украина.ру

Шеф Пентагона рассказал, от чего будет зависеть военное присутствие США в Европе

Военное присутствие США в Европе определится, в том числе, с учетом продолжающихся обсуждений Вашингтона и Москвы. Об этом заявил на пресс-конференции шеф Пентагона Пит Хегсет

2025-04-10T09:27

2025-04-10T09:27

2025-04-10T09:27

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"Мы продолжим вести текущие обсуждения, в том числе в контексте переговоров с Украиной и Россией, о том, какой должна быть наша военная позиция на континенте", - объяснил он.Хегсет добавил, что боеготовность американских сил в Европе должна наилучшим образом отвечать американским интересам и одновременно обеспечивать распределение бремени внутри региона.Подробнее об отношениях Европы и США - в материале Россия выполнила работу на поле боя: Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира" на сайте Украина.ру.

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2025

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, сша, россия, пит хегсет, туск дональд, дональд трамп, пентагон