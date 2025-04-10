https://ukraina.ru/20250410/shef-pentagona-rasskazal-ot-chego-budet-zaviset-voennoe-prisutstvie-ssha-v-evrope-1062429692.html
Шеф Пентагона рассказал, от чего будет зависеть военное присутствие США в Европе
Шеф Пентагона рассказал, от чего будет зависеть военное присутствие США в Европе - 10.04.2025 Украина.ру
Шеф Пентагона рассказал, от чего будет зависеть военное присутствие США в Европе
Военное присутствие США в Европе определится, в том числе, с учетом продолжающихся обсуждений Вашингтона и Москвы. Об этом заявил на пресс-конференции шеф Пентагона Пит Хегсет
2025-04-10T09:27
2025-04-10T09:27
2025-04-10T09:27
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"Мы продолжим вести текущие обсуждения, в том числе в контексте переговоров с Украиной и Россией, о том, какой должна быть наша военная позиция на континенте", - объяснил он.Хегсет добавил, что боеготовность американских сил в Европе должна наилучшим образом отвечать американским интересам и одновременно обеспечивать распределение бремени внутри региона.Подробнее об отношениях Европы и США - в материале Россия выполнила работу на поле боя: Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира" на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, сша, россия, пит хегсет, туск дональд, дональд трамп, пентагон
Новости, Европа, США, Россия, Пит Хегсет, Туск Дональд, Дональд Трамп, Пентагон
Шеф Пентагона рассказал, от чего будет зависеть военное присутствие США в Европе
Военное присутствие США в Европе определится, в том числе, с учетом продолжающихся обсуждений Вашингтона и Москвы. Об этом заявил на пресс-конференции шеф Пентагона Пит Хегсет