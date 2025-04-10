Шеф Пентагона рассказал, от чего будет зависеть военное присутствие США в Европе - 10.04.2025 Украина.ру
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Шеф Пентагона рассказал, от чего будет зависеть военное присутствие США в Европе
Шеф Пентагона рассказал, от чего будет зависеть военное присутствие США в Европе - 10.04.2025 Украина.ру
Шеф Пентагона рассказал, от чего будет зависеть военное присутствие США в Европе
Военное присутствие США в Европе определится, в том числе, с учетом продолжающихся обсуждений Вашингтона и Москвы. Об этом заявил на пресс-конференции шеф Пентагона Пит Хегсет
2025-04-10T09:27
2025-04-10T09:27
новости
европа
сша
россия
пит хегсет
туск дональд
дональд трамп
пентагон
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"Мы продолжим вести текущие обсуждения, в том числе в контексте переговоров с Украиной и Россией, о том, какой должна быть наша военная позиция на континенте", - объяснил он.Хегсет добавил, что боеготовность американских сил в Европе должна наилучшим образом отвечать американским интересам и одновременно обеспечивать распределение бремени внутри региона.Подробнее об отношениях Европы и США - в материале Россия выполнила работу на поле боя: Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира" на сайте Украина.ру.
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новости, европа, сша, россия, пит хегсет, туск дональд, дональд трамп, пентагон
Новости, Европа, США, Россия, Пит Хегсет, Туск Дональд, Дональд Трамп, Пентагон

Шеф Пентагона рассказал, от чего будет зависеть военное присутствие США в Европе

09:27 10.04.2025
 
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Военное присутствие США в Европе определится, в том числе, с учетом продолжающихся обсуждений Вашингтона и Москвы. Об этом заявил на пресс-конференции шеф Пентагона Пит Хегсет
"Мы продолжим вести текущие обсуждения, в том числе в контексте переговоров с Украиной и Россией, о том, какой должна быть наша военная позиция на континенте", - объяснил он.
Хегсет добавил, что боеготовность американских сил в Европе должна наилучшим образом отвечать американским интересам и одновременно обеспечивать распределение бремени внутри региона.
"Единственным человеком, который будет принимать решение о структуре сил США в Европе, будет президент (Дональд - ред.) Трамп, главнокомандующий", - подчеркнул глава американского военного ведомства.
Подробнее об отношениях Европы и США - в материале Россия выполнила работу на поле боя: Ищенко о том, почему США должны заставить Европу "захотеть мира" на сайте Украина.ру.
 
НовостиЕвропаСШАРоссияПит ХегсетТуск ДональдДональд ТрампПентагон
 
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