"Он слишком много знает": Рогов рассказал об опасной ситуации для Зеленского
Зеленский предупреждает
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом означает наступление самого опасного периода в политической карьере Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Для Зеленского наступает самое опасное время в его политической карьере. Зеленский слишком много знает и замешен во многих коррупционных схемах с участием окружения Байдена, при этом Трамп обязательно захочет воспользоваться возможностью придать огласке все темные дела своего предшественника, чтобы использовать это в политической войне со своими главными оппонентами - демократами", - заявил Рогов в комментарии РИА "Новости".
По его мнению, Трамп на основе доказательства того, что через режим Зеленского похищалась американская помощь для Украины, сможет "поквитаться" с Байденом и его окружением, инициировав в отношении них возбуждение уголовных дел и судебные разбирательства.
"Зеленский становится опасен для демократов, так как был втянут в их коррупционные схемы, поэтому и опасается за свою жизнь. Зеленский поэтому и присягнул Трампу уже в первые часы после выборов, чтобы затем выторговать для себя гарантии безопасности и удержания у власти", - констатировал Рогов.
Ранее он обращал внимание на уничтожение в окружении Зеленского всей документации, связанной с военными расходами из-за ожидания ревизии со стороны Трампа.
Ранее непростые отношения Зеленского с политиками США рассмотрела Татьяна Стоянович в публикации Харрис обещала Зеленскому вечную поддержку, а он ей пригрозил, что разлюбит. Об итогах встречи в Мюнхене
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