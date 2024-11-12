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"Он слишком много знает": Рогов рассказал об опасной ситуации для Зеленского

"Он слишком много знает": Рогов рассказал об опасной ситуации для Зеленского - 12.11.2024 Украина.ру

"Он слишком много знает": Рогов рассказал об опасной ситуации для Зеленского

Возвращение Дональда Трампа в Белый дом означает наступление самого опасного периода в политической карьере Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

2024-11-12T10:15

2024-11-12T10:15

2024-11-12T10:15

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"Для Зеленского наступает самое опасное время в его политической карьере. Зеленский слишком много знает и замешен во многих коррупционных схемах с участием окружения Байдена, при этом Трамп обязательно захочет воспользоваться возможностью придать огласке все темные дела своего предшественника, чтобы использовать это в политической войне со своими главными оппонентами - демократами", - заявил Рогов в комментарии РИА "Новости".По его мнению, Трамп на основе доказательства того, что через режим Зеленского похищалась американская помощь для Украины, сможет "поквитаться" с Байденом и его окружением, инициировав в отношении них возбуждение уголовных дел и судебные разбирательства.Ранее он обращал внимание на уничтожение в окружении Зеленского всей документации, связанной с военными расходами из-за ожидания ревизии со стороны Трампа.Также известно, что в ходе президентской кампании в США Зеленский демонстративно поддерживал Байдена и Харрис, негативно характеризовал Трампа. До публикации результатов голосования Зеленский поспешил поздравить Трампа с "убедительной победой".Ранее непростые отношения Зеленского с политиками США рассмотрела Татьяна Стоянович в публикации Харрис обещала Зеленскому вечную поддержку, а он ей пригрозил, что разлюбит. Об итогах встречи в Мюнхене Больше новостей в обзоре: Убежище для Зеленского, успехи ВС РФ, цена брони от мобилизации. Главное на Украине на утро 12 ноября

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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир рогов, общественная палата, сво, военная помощь, международные отношения, коррупция