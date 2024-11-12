"Он слишком много знает": Рогов рассказал об опасной ситуации для Зеленского - 12.11.2024 Украина.ру
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"Он слишком много знает": Рогов рассказал об опасной ситуации для Зеленского
"Он слишком много знает": Рогов рассказал об опасной ситуации для Зеленского - 12.11.2024 Украина.ру
"Он слишком много знает": Рогов рассказал об опасной ситуации для Зеленского
Возвращение Дональда Трампа в Белый дом означает наступление самого опасного периода в политической карьере Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
2024-11-12T10:15
2024-11-12T10:15
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владимир зеленский
дональд трамп
владимир рогов
общественная палата
сво
военная помощь
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"Для Зеленского наступает самое опасное время в его политической карьере. Зеленский слишком много знает и замешен во многих коррупционных схемах с участием окружения Байдена, при этом Трамп обязательно захочет воспользоваться возможностью придать огласке все темные дела своего предшественника, чтобы использовать это в политической войне со своими главными оппонентами - демократами", - заявил Рогов в комментарии РИА "Новости".По его мнению, Трамп на основе доказательства того, что через режим Зеленского похищалась американская помощь для Украины, сможет "поквитаться" с Байденом и его окружением, инициировав в отношении них возбуждение уголовных дел и судебные разбирательства.Ранее он обращал внимание на уничтожение в окружении Зеленского всей документации, связанной с военными расходами из-за ожидания ревизии со стороны Трампа.Также известно, что в ходе президентской кампании в США Зеленский демонстративно поддерживал Байдена и Харрис, негативно характеризовал Трампа. До публикации результатов голосования Зеленский поспешил поздравить Трампа с "убедительной победой".Ранее непростые отношения Зеленского с политиками США рассмотрела Татьяна Стоянович в публикации Харрис обещала Зеленскому вечную поддержку, а он ей пригрозил, что разлюбит. Об итогах встречи в Мюнхене Больше новостей в обзоре: Убежище для Зеленского, успехи ВС РФ, цена брони от мобилизации. Главное на Украине на утро 12 ноября
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новости, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир рогов, общественная палата, сво, военная помощь, международные отношения, коррупция
Новости, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Рогов, общественная палата, СВО, военная помощь, международные отношения, коррупция

"Он слишком много знает": Рогов рассказал об опасной ситуации для Зеленского

10:15 12.11.2024
 
Зеленский предупреждает
Зеленский предупреждает
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Возвращение Дональда Трампа в Белый дом означает наступление самого опасного периода в политической карьере Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Для Зеленского наступает самое опасное время в его политической карьере. Зеленский слишком много знает и замешен во многих коррупционных схемах с участием окружения Байдена, при этом Трамп обязательно захочет воспользоваться возможностью придать огласке все темные дела своего предшественника, чтобы использовать это в политической войне со своими главными оппонентами - демократами", - заявил Рогов в комментарии РИА "Новости".
По его мнению, Трамп на основе доказательства того, что через режим Зеленского похищалась американская помощь для Украины, сможет "поквитаться" с Байденом и его окружением, инициировав в отношении них возбуждение уголовных дел и судебные разбирательства.
"Зеленский становится опасен для демократов, так как был втянут в их коррупционные схемы, поэтому и опасается за свою жизнь. Зеленский поэтому и присягнул Трампу уже в первые часы после выборов, чтобы затем выторговать для себя гарантии безопасности и удержания у власти", - констатировал Рогов.
Ранее он обращал внимание на уничтожение в окружении Зеленского всей документации, связанной с военными расходами из-за ожидания ревизии со стороны Трампа.
Также известно, что в ходе президентской кампании в США Зеленский демонстративно поддерживал Байдена и Харрис, негативно характеризовал Трампа. До публикации результатов голосования Зеленский поспешил поздравить Трампа с "убедительной победой".
Ранее непростые отношения Зеленского с политиками США рассмотрела Татьяна Стоянович в публикации Харрис обещала Зеленскому вечную поддержку, а он ей пригрозил, что разлюбит. Об итогах встречи в Мюнхене
Больше новостей в обзоре: Убежище для Зеленского, успехи ВС РФ, цена брони от мобилизации. Главное на Украине на утро 12 ноября
 
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