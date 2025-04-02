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Правительство Украины запросило внешнее финансирование на почти $40 млрд

Правительство Украины запросило внешнее финансирование на почти $40 млрд - 02.04.2025 Украина.ру

Правительство Украины запросило внешнее финансирование на почти $40 млрд

Официальный Киев рассчитывает зачислить в краинский бюджет $39,3 млрд внешней помощи в 2025 году. Об этом 2 апреля сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

2025-04-02T19:38

2025-04-02T19:38

2025-04-02T19:38

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Выступая на 13-м заседании правления мероприятия "Платформа доноров Украины" (Ukraine Donor Platform) украинский премьер-министр обозначил ключевые направления совместной работы доноров постсоветской републики. Шмыгаль указал на бюджетную поддержку, постоянное финансирование восстановления инфраструктуры, жилья, энергетики, экономическое развитие и "привлечение инвестиций на пути в ЕС".При этом он отметил, что уже пора работать над выделением руководству постсоветской республики финансовой помощи в следующем 2026 году.Говоря о программе восстановления Украины, Шмыгаль сообщил, что по данным обновленной оценки "общая стоимость восстановления Украины составляет 524 млрд долларов в течение следующего десятилетия".Он также высказался о стремлении нынешнего руководства Украины к членству в Евросоюзе."Наша цель на этот год — максимальная секторальная интеграция и открытие переговоров по всем 6 кластерам. Мы нацелены на дальнейшее выполнение совместных договоренностей и реализацию необходимых реформ", - сказал Шмыгаль, описывая путь Украины в ЕС."Платформа доноров Украины" (Ukraine Donor Platform) была создана 26 января 2023 года. постоянными членами этого объединения являются чиновники Евросоюза, "Большой семерки" и Украины.Тем временем Всемирный банк выделит $432 млн правительству Украины

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новости, украина, киев, денис шмыгаль, ес, евроинтеграция, членство, внешняя политика, внешнее управление, финансовая помощь, кабмин