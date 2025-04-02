Правительство Украины запросило внешнее финансирование на почти $40 млрд - 02.04.2025 Украина.ру
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Правительство Украины запросило внешнее финансирование на почти $40 млрд
Правительство Украины запросило внешнее финансирование на почти $40 млрд - 02.04.2025 Украина.ру
Правительство Украины запросило внешнее финансирование на почти $40 млрд
Официальный Киев рассчитывает зачислить в краинский бюджет $39,3 млрд внешней помощи в 2025 году. Об этом 2 апреля сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
2025-04-02T19:38
2025-04-02T19:38
новости
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киев
денис шмыгаль
ес
евроинтеграция
членство
внешняя политика
внешнее управление
финансовая помощь
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Выступая на 13-м заседании правления мероприятия "Платформа доноров Украины" (Ukraine Donor Platform) украинский премьер-министр обозначил ключевые направления совместной работы доноров постсоветской републики. Шмыгаль указал на бюджетную поддержку, постоянное финансирование восстановления инфраструктуры, жилья, энергетики, экономическое развитие и "привлечение инвестиций на пути в ЕС".При этом он отметил, что уже пора работать над выделением руководству постсоветской республики финансовой помощи в следующем 2026 году.Говоря о программе восстановления Украины, Шмыгаль сообщил, что по данным обновленной оценки "общая стоимость восстановления Украины составляет 524 млрд долларов в течение следующего десятилетия".Он также высказался о стремлении нынешнего руководства Украины к членству в Евросоюзе."Наша цель на этот год — максимальная секторальная интеграция и открытие переговоров по всем 6 кластерам. Мы нацелены на дальнейшее выполнение совместных договоренностей и реализацию необходимых реформ", - сказал Шмыгаль, описывая путь Украины в ЕС."Платформа доноров Украины" (Ukraine Donor Platform) была создана 26 января 2023 года. постоянными членами этого объединения являются чиновники Евросоюза, "Большой семерки" и Украины.Тем временем Всемирный банк выделит $432 млн правительству Украины
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новости, украина, киев, денис шмыгаль, ес, евроинтеграция, членство, внешняя политика, внешнее управление, финансовая помощь, кабмин
Новости, Украина, Киев, Денис Шмыгаль, ЕС, евроинтеграция, членство, внешняя политика, внешнее управление, финансовая помощь, Кабмин

Правительство Украины запросило внешнее финансирование на почти $40 млрд

19:38 02.04.2025
 
Платформа доноров Украины
Платформа доноров Украины
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Официальный Киев рассчитывает зачислить в краинский бюджет $39,3 млрд внешней помощи в 2025 году. Об этом 2 апреля сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
Выступая на 13-м заседании правления мероприятия "Платформа доноров Украины" (Ukraine Donor Platform) украинский премьер-министр обозначил ключевые направления совместной работы доноров постсоветской републики. Шмыгаль указал на бюджетную поддержку, постоянное финансирование восстановления инфраструктуры, жилья, энергетики, экономическое развитие и "привлечение инвестиций на пути в ЕС".
"В этом году наша бюджетная потребность в международной поддержке составляет 39,3 млрд долларов, и у нас есть подтверждение от партнеров, что эта потребность будет покрыта", - заявил глава правительства Украины.
При этом он отметил, что уже пора работать над выделением руководству постсоветской республики финансовой помощи в следующем 2026 году.
"Благодарны странам G7 и Европейской комиссии за поддержку инициативы ERA и направление Украине средств за счет доходов от обездвиженных российских активов", - добавил Шмыгаль.
Говоря о программе восстановления Украины, Шмыгаль сообщил, что по данным обновленной оценки "общая стоимость восстановления Украины составляет 524 млрд долларов в течение следующего десятилетия".
"В 2025 году при поддержке доноров правительство выделило почти 7,4 млрд долларов на приоритетное восстановление. При этом общий дефицит финансирования потребностей на восстановление в 2025 году составляет около 10 млрд долларов. Поэтому очень важным остается финансирование других критически необходимых проектов", - заметил Шмыгаль.
Он также высказался о стремлении нынешнего руководства Украины к членству в Евросоюзе.
"Наша цель на этот год — максимальная секторальная интеграция и открытие переговоров по всем 6 кластерам. Мы нацелены на дальнейшее выполнение совместных договоренностей и реализацию необходимых реформ", - сказал Шмыгаль, описывая путь Украины в ЕС.
"Платформа доноров Украины" (Ukraine Donor Platform) была создана 26 января 2023 года. постоянными членами этого объединения являются чиновники Евросоюза, "Большой семерки" и Украины.
Тем временем Всемирный банк выделит $432 млн правительству Украины
 
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