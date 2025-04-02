https://ukraina.ru/20250402/1062248329.html
Украина получила 20 млрд евро в 2025 году от НАТО – Рютте
Украина получила 20 млрд евро в 2025 году от НАТО – Рютте - 02.04.2025 Украина.ру
Украина получила 20 млрд евро в 2025 году от НАТО – Рютте
Украина получила от НАТО за три месяца 2025 года около 20 миллиардов евро. Об этом 2 апреля на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек военно-политического блока Марк Рютте.
2025-04-02T17:34
2025-04-02T17:34
2025-04-02T17:34
новости
украина
европа
рютте
брюссель
нато
мид
милитаризация
военная помощь
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0a/1060184760_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_6f9a31b1d9d51af1f77cedaf3666f9a8.jpg
"Союзники по НАТО продолжают поддержку Украины. Только за три первых месяца было выделено порядка 20 миллиардов евро на поддержку безопасности на 2025 год", - сказал генсек Североатлантического альянса.Он также подтвердил, что украинский вопрос будет обсуждаться 3-4 апреля главами МИД стран-членов НАТО.Ранее, 13 февраля Рютте сообщил прессе, что блок НАТО на Вашингтонском саммите обязался выделить Украине 40 миллиардов евро в 2024 году, фактически выделив более 50 миллиардов евро. При этом почти 60 % военной помощи защитникам Зеленского выделили страны Европы и Канада, подчеркнул генсек военно-политического блока.Автор издания Украина.ру Игорь Сердюков рассмотрел проблему милитаризации в публикации Политический суицид в Германии. Немецкие элиты снова захотели российский газ, но вооружают Украину
украина
европа
брюссель
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0a/1060184760_38:0:965:695_1920x0_80_0_0_d57a47609255a9fe7cdd61abd067eeea.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, европа, рютте, брюссель, нато, мид, милитаризация, военная помощь, сво
Новости, Украина, Европа, Рютте, Брюссель, НАТО, МИД, милитаризация, военная помощь, СВО
Украина получила 20 млрд евро в 2025 году от НАТО – Рютте
Украина получила от НАТО за три месяца 2025 года около 20 миллиардов евро. Об этом 2 апреля на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек военно-политического блока Марк Рютте.
"Союзники по НАТО продолжают поддержку Украины. Только за три первых месяца было выделено порядка 20 миллиардов евро на поддержку безопасности на 2025 год", - сказал генсек Североатлантического альянса.
Он также подтвердил, что украинский вопрос будет обсуждаться 3-4 апреля главами МИД
стран-членов НАТО
.
Ранее, 13 февраля Рютте
сообщил прессе, что блок НАТО на Вашингтонском саммите обязался выделить Украине
40 миллиардов евро в 2024 году, фактически выделив более 50 миллиардов евро. При этом почти 60 % военной помощи защитникам Зеленского
выделили страны Европы
и Канада
, подчеркнул генсек военно-политического блока.