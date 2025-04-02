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Украина получила 20 млрд евро в 2025 году от НАТО – Рютте

Украина получила 20 млрд евро в 2025 году от НАТО – Рютте - 02.04.2025 Украина.ру

Украина получила 20 млрд евро в 2025 году от НАТО – Рютте

Украина получила от НАТО за три месяца 2025 года около 20 миллиардов евро. Об этом 2 апреля на пресс-конференции в Брюсселе заявил генсек военно-политического блока Марк Рютте.

2025-04-02T17:34

2025-04-02T17:34

2025-04-02T17:34

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"Союзники по НАТО продолжают поддержку Украины. Только за три первых месяца было выделено порядка 20 миллиардов евро на поддержку безопасности на 2025 год", - сказал генсек Североатлантического альянса.Он также подтвердил, что украинский вопрос будет обсуждаться 3-4 апреля главами МИД стран-членов НАТО.Ранее, 13 февраля Рютте сообщил прессе, что блок НАТО на Вашингтонском саммите обязался выделить Украине 40 миллиардов евро в 2024 году, фактически выделив более 50 миллиардов евро. При этом почти 60 % военной помощи защитникам Зеленского выделили страны Европы и Канада, подчеркнул генсек военно-политического блока.Автор издания Украина.ру Игорь Сердюков рассмотрел проблему милитаризации в публикации Политический суицид в Германии. Немецкие элиты снова захотели российский газ, но вооружают Украину

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новости, украина, европа, рютте, брюссель, нато, мид, милитаризация, военная помощь, сво