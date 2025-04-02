https://ukraina.ru/20250402/1062250376.html
Макеевский металлургический: как прошёл войны и "независимость". Спецпроект к 80-летию Победы
Макеевский металлургический: как прошёл войны и "независимость". Спецпроект к 80-летию Победы - 02.04.2025 Украина.ру
Макеевский металлургический: как прошёл войны и "независимость". Спецпроект к 80-летию Победы
В отрывках советской кинохроники показан Макеевский металлургический завод. Он был основан более ста лет назад и за это время пережил многое. Украина.ру, 02.04.2025
2025-04-02T18:06
2025-04-02T18:06
2025-04-02T18:06
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В отрывках советской кинохроники показан Макеевский металлургический завод. Он был основан более ста лет назад и за это время пережил многое. Во время Великой Отечественной войны завод был полностью разрушен. В сентябре 1943 года Макеевка была освобождена от немецко-фашистских захватчиков и начались работы по восстановлению и реконструкции. Уже к 1950 году предприятие было полностью восстановлено, а производство достигло довоенного уровня. Макеевский металлургический комбинат производил 10% металлургической продукции СССР. "Независимость" оказалась чуть ли не более разрушительной, чем Великая Отечественная война. Завод начал приходить в упадок: корпоратизация и приватизация, дело о банкротстве, выставление на продажу... Были остановлены и закрыты сразу несколько цехов. Домны варварски заливали водой, а оборудование вывозили. Множество жителей Макеевки потеряли работу. Сейчас под управлением России завод медленно возвращает былое величие. Да, ему пока далеко до показателей советского гиганта, но производительность неуклонно растёт, а металл снова пользуется спросом по всей стране. И более чем вековая история, вместе с преемственностью поколений рабочих династий дарит надежду на возвращение его трудовой славы.
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Украина.ру
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Украина.ру
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видео, макеевка, ссср, россия, новые регионы, восстановление донбасса, донбасс, русский донбасс, металл, металлургия, великая отечественная война, постсоветское пространство, независимость, сво, 80 лет победы, завод, видео
Видео, Макеевка, СССР, Россия, Новые регионы, восстановление Донбасса, Донбасс, Русский Донбасс, металл, металлургия, Великая Отечественная война, постсоветское пространство, независимость, СВО, 80 лет Победы, завод
В отрывках советской кинохроники показан Макеевский металлургический завод. Он был основан более ста лет назад и за это время пережил многое.
Во время Великой Отечественной войны завод был полностью разрушен. В сентябре 1943 года Макеевка была освобождена от немецко-фашистских захватчиков и начались работы по восстановлению и реконструкции. Уже к 1950 году предприятие было полностью восстановлено, а производство достигло довоенного уровня.
Макеевский металлургический комбинат производил 10% металлургической продукции СССР.
"Независимость" оказалась чуть ли не более разрушительной, чем Великая Отечественная война. Завод начал приходить в упадок: корпоратизация и приватизация, дело о банкротстве, выставление на продажу... Были остановлены и закрыты сразу несколько цехов. Домны варварски заливали водой, а оборудование вывозили. Множество жителей Макеевки потеряли работу.
Сейчас под управлением России завод медленно возвращает былое величие. Да, ему пока далеко до показателей советского гиганта, но производительность неуклонно растёт, а металл снова пользуется спросом по всей стране. И более чем вековая история, вместе с преемственностью поколений рабочих династий дарит надежду на возвращение его трудовой славы.