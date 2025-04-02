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Макеевский металлургический: как прошёл войны и "независимость". Спецпроект к 80-летию Победы

Макеевский металлургический: как прошёл войны и "независимость". Спецпроект к 80-летию Победы - 02.04.2025 Украина.ру

Макеевский металлургический: как прошёл войны и "независимость". Спецпроект к 80-летию Победы

В отрывках советской кинохроники показан Макеевский металлургический завод. Он был основан более ста лет назад и за это время пережил многое. Украина.ру, 02.04.2025

2025-04-02T18:06

2025-04-02T18:06

2025-04-02T18:06

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В отрывках советской кинохроники показан Макеевский металлургический завод. Он был основан более ста лет назад и за это время пережил многое. Во время Великой Отечественной войны завод был полностью разрушен. В сентябре 1943 года Макеевка была освобождена от немецко-фашистских захватчиков и начались работы по восстановлению и реконструкции. Уже к 1950 году предприятие было полностью восстановлено, а производство достигло довоенного уровня. Макеевский металлургический комбинат производил 10% металлургической продукции СССР. "Независимость" оказалась чуть ли не более разрушительной, чем Великая Отечественная война. Завод начал приходить в упадок: корпоратизация и приватизация, дело о банкротстве, выставление на продажу... Были остановлены и закрыты сразу несколько цехов. Домны варварски заливали водой, а оборудование вывозили. Множество жителей Макеевки потеряли работу. Сейчас под управлением России завод медленно возвращает былое величие. Да, ему пока далеко до показателей советского гиганта, но производительность неуклонно растёт, а металл снова пользуется спросом по всей стране. И более чем вековая история, вместе с преемственностью поколений рабочих династий дарит надежду на возвращение его трудовой славы.

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