https://ukraina.ru/20250402/1062245261.html

Военкор Дмитрий Стешин: Летняя кампания начнется с захода России в Днепропетровскую область

Военкор Дмитрий Стешин: Летняя кампания начнется с захода России в Днепропетровскую область - 02.04.2025 Украина.ру

Военкор Дмитрий Стешин: Летняя кампания начнется с захода России в Днепропетровскую область

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент "Комсмомольской правды" Дмитрий Стешин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-04-02T16:36

2025-04-02T16:36

2025-04-02T16:36

спецоперация

эксклюзив

дмитрий стешин

днепропетровская область

россия

часов яр

вооруженные силы украины

эспаньола

дроны

славянско-краматорская агломерация

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Победа ВС РФ под Суджей была обусловлена тем, что мы сосредоточили дроноводов в ударный кулак. Сейчас нечто подобное можно было бы применить на участках, где наше наступление увязло. Например, под Часов Яром.Командир из добровольческого подразделения "Эспаньола" показывал мне странную конфигурацию фронта, когда они заняли длинный язык из двух кварталов (Часов Яр примерно из четырех кварталов состоит), а противник с трех сторон стоит. И теперь они будто бы ждут, когда смежники подтянутся, чтобы линию фронта выровнять, а у них это не получается.Более того, пару дней назад ВСУ пытались контратаковать позиции "Эспаньолы", но наши дроноводы сожгли им 12 бронемашин.Война фактически переместилась в небо. Контактных боев мало. Стреляют очень редко. А как работает артиллерия – я вообще не понимаю. Штурмовые группы сократились до минимума. В основном воюют так: один "Мавик" за световой день превращает вражеский опорник в труху, потом в этот опорник заходит штурмовая группа из двух человек, потом к ним подходит еще двое, а потом – еще двое. То есть шесть человек продвинулись, а потом идет закрепление.Летняя кампания 2024 года фактически началась с нашего наступления на Волчанск на майских праздниках. Сейчас и для Украины, и для переговорного процесса серьезным триггером станет наш заход в Днепропетровскую область.Мы туда уже наступаем из района Великой Новоселки, а войска, которые двигаются на Запорожье вдоль Каховского водохранилища, это наступление поддерживают. Надо на этом сосредоточиться.Еще один наш серьезный раздражитель – не освобожденная Славянско-Краматорская агломерация. Это 100-километровая кишка с частной и высотной застройкой и множеством промзон. А самое главное, там находится ключ к воде для Донбасса.Я недавно вернулся из Донецка. Пробыл там полтора месяца. Донецк по-прежнему на водяном пайке. Воду там дают раз в двое суток. Пока не будет освобождена насосная станция под Славянском, эту проблему мы не решим.Наша армия показывает, что может наступать сразу на нескольких направлениях. Поэтому на правом фланге мы будем двигаться в Днепропетровскую область, а не левом – на Славянск.И тут мы возвращаемся к тому, о чем говорили вначале. Для начала боев за Славянск/Краматорск нам надо направить наш дроновый кулак для окончательного освобождения Часов Яра. Но даже если этого не будет, Часов Яр мы все равно как-нибудь доломаем. Ребята что-нибудь придумают.

https://ukraina.ru/20211027/1032551814.html

https://ukraina.ru/20250401/1062218769.html

днепропетровская область

россия

часов яр

славянско-краматорская агломерация

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2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

спецоперация, эксклюзив, дмитрий стешин, днепропетровская область, россия, часов яр, вооруженные силы украины, эспаньола, дроны, славянско-краматорская агломерация