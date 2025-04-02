Военкор Дмитрий Стешин: Летняя кампания начнется с захода России в Днепропетровскую область - 02.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250402/1062245261.html
Военкор Дмитрий Стешин: Летняя кампания начнется с захода России в Днепропетровскую область
Военкор Дмитрий Стешин: Летняя кампания начнется с захода России в Днепропетровскую область - 02.04.2025 Украина.ру
Военкор Дмитрий Стешин: Летняя кампания начнется с захода России в Днепропетровскую область
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент "Комсмомольской правды" Дмитрий Стешин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-04-02T16:36
2025-04-02T16:36
спецоперация
эксклюзив
дмитрий стешин
днепропетровская область
россия
часов яр
вооруженные силы украины
эспаньола
дроны
славянско-краматорская агломерация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059072296_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_b3b1248c1c1fc46ad968f955485d7d8b.jpg
Победа ВС РФ под Суджей была обусловлена тем, что мы сосредоточили дроноводов в ударный кулак. Сейчас нечто подобное можно было бы применить на участках, где наше наступление увязло. Например, под Часов Яром.Командир из добровольческого подразделения "Эспаньола" показывал мне странную конфигурацию фронта, когда они заняли длинный язык из двух кварталов (Часов Яр примерно из четырех кварталов состоит), а противник с трех сторон стоит. И теперь они будто бы ждут, когда смежники подтянутся, чтобы линию фронта выровнять, а у них это не получается.Более того, пару дней назад ВСУ пытались контратаковать позиции "Эспаньолы", но наши дроноводы сожгли им 12 бронемашин.Война фактически переместилась в небо. Контактных боев мало. Стреляют очень редко. А как работает артиллерия – я вообще не понимаю. Штурмовые группы сократились до минимума. В основном воюют так: один "Мавик" за световой день превращает вражеский опорник в труху, потом в этот опорник заходит штурмовая группа из двух человек, потом к ним подходит еще двое, а потом – еще двое. То есть шесть человек продвинулись, а потом идет закрепление.Летняя кампания 2024 года фактически началась с нашего наступления на Волчанск на майских праздниках. Сейчас и для Украины, и для переговорного процесса серьезным триггером станет наш заход в Днепропетровскую область.Мы туда уже наступаем из района Великой Новоселки, а войска, которые двигаются на Запорожье вдоль Каховского водохранилища, это наступление поддерживают. Надо на этом сосредоточиться.Еще один наш серьезный раздражитель – не освобожденная Славянско-Краматорская агломерация. Это 100-километровая кишка с частной и высотной застройкой и множеством промзон. А самое главное, там находится ключ к воде для Донбасса.Я недавно вернулся из Донецка. Пробыл там полтора месяца. Донецк по-прежнему на водяном пайке. Воду там дают раз в двое суток. Пока не будет освобождена насосная станция под Славянском, эту проблему мы не решим.Наша армия показывает, что может наступать сразу на нескольких направлениях. Поэтому на правом фланге мы будем двигаться в Днепропетровскую область, а не левом – на Славянск.И тут мы возвращаемся к тому, о чем говорили вначале. Для начала боев за Славянск/Краматорск нам надо направить наш дроновый кулак для окончательного освобождения Часов Яра. Но даже если этого не будет, Часов Яр мы все равно как-нибудь доломаем. Ребята что-нибудь придумают.
https://ukraina.ru/20211027/1032551814.html
https://ukraina.ru/20250401/1062218769.html
днепропетровская область
россия
часов яр
славянско-краматорская агломерация
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059072296_220:0:2481:1696_1920x0_80_0_0_498e4bb44a3c8a16009a5f30fcd74c77.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, эксклюзив, дмитрий стешин, днепропетровская область, россия, часов яр, вооруженные силы украины, эспаньола, дроны, славянско-краматорская агломерация
Спецоперация, Эксклюзив, Дмитрий Стешин, Днепропетровская область, Россия, Часов Яр, Вооруженные силы Украины, Эспаньола, дроны, Славянско-Краматорская агломерация

Военкор Дмитрий Стешин: Летняя кампания начнется с захода России в Днепропетровскую область

16:36 02.04.2025
 
© Украина.руДмитрий Стешин (СВО)
Дмитрий Стешин (СВО) - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный корреспондент "Комсмомольской правды" Дмитрий Стешин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Победа ВС РФ под Суджей была обусловлена тем, что мы сосредоточили дроноводов в ударный кулак. Сейчас нечто подобное можно было бы применить на участках, где наше наступление увязло. Например, под Часов Яром.
Дмитрий Стешин - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
27 октября 2021, 15:34
Дмитрий Стешин: кто онСпециальный корреспондент отдела политики «Комсомольской правды», отвечающий за освещение военных конфликтов, природных стихий и других катаклизмов. Ведет Telegram-канал «Русский тарантасъ»
Командир из добровольческого подразделения "Эспаньола" показывал мне странную конфигурацию фронта, когда они заняли длинный язык из двух кварталов (Часов Яр примерно из четырех кварталов состоит), а противник с трех сторон стоит. И теперь они будто бы ждут, когда смежники подтянутся, чтобы линию фронта выровнять, а у них это не получается.
Более того, пару дней назад ВСУ пытались контратаковать позиции "Эспаньолы", но наши дроноводы сожгли им 12 бронемашин.
Война фактически переместилась в небо. Контактных боев мало. Стреляют очень редко. А как работает артиллерия – я вообще не понимаю. Штурмовые группы сократились до минимума. В основном воюют так: один "Мавик" за световой день превращает вражеский опорник в труху, потом в этот опорник заходит штурмовая группа из двух человек, потом к ним подходит еще двое, а потом – еще двое. То есть шесть человек продвинулись, а потом идет закрепление.
Летняя кампания 2024 года фактически началась с нашего наступления на Волчанск на майских праздниках. Сейчас и для Украины, и для переговорного процесса серьезным триггером станет наш заход в Днепропетровскую область.
Мы туда уже наступаем из района Великой Новоселки, а войска, которые двигаются на Запорожье вдоль Каховского водохранилища, это наступление поддерживают. Надо на этом сосредоточиться.
Еще один наш серьезный раздражитель – не освобожденная Славянско-Краматорская агломерация. Это 100-километровая кишка с частной и высотной застройкой и множеством промзон. А самое главное, там находится ключ к воде для Донбасса.
Я недавно вернулся из Донецка. Пробыл там полтора месяца. Донецк по-прежнему на водяном пайке. Воду там дают раз в двое суток. Пока не будет освобождена насосная станция под Славянском, эту проблему мы не решим.
Наша армия показывает, что может наступать сразу на нескольких направлениях. Поэтому на правом фланге мы будем двигаться в Днепропетровскую область, а не левом – на Славянск.
И тут мы возвращаемся к тому, о чем говорили вначале. Для начала боев за Славянск/Краматорск нам надо направить наш дроновый кулак для окончательного освобождения Часов Яра. Но даже если этого не будет, Часов Яр мы все равно как-нибудь доломаем. Ребята что-нибудь придумают.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Вчера, 16:27
Полковник Геннадий Алехин: Россия так накрыла Харьков, Золочев и Богодухов, что у ВСУ сломается логистикаЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
СпецоперацияЭксклюзивДмитрий СтешинДнепропетровская областьРоссияЧасов ЯрВооруженные силы УкраиныЭспаньоладроныСлавянско-Краматорская агломерация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:08Всемирный банк выделит $432 млн правительству Украины
18:54СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта против мирного населения Курска
18:26Украинские солдаты 1,5 года строили дом командиру, получая "боевые"
18:25Сон разума тревожит покой императора. Как в Полтаве избавляются от Петра Первого и России
18:17Киев нарушает договорённости, СМИ пророчат переговоры, ВСУ несут потери. Итоги 2 апреля
18:06Макеевский металлургический: как прошёл войны и "независимость". Спецпроект к 80-летию Победы
17:47БПЛА ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР
17:34Украина получила 20 млрд евро в 2025 году от НАТО – Рютте
17:31Смысл войны: Россия сражается не с Западом, а за свое место и лидерство на Западе
17:20"Учу великому". На Кубе начался форум для преподавателей русского языка
17:16"Джокер" Костя Бондаренко. Небеспристрастные заметки о книге про Зеленского
17:15Миграционный вопрос: Ищенко о тенденциях в обществе и проблеме нацизма
17:10Украинские прокуроры выявили криминальную схему поставок мёда в ВСУ
16:59Александр Дмитриевский: кто он
16:54Уроженец Киева с американским образованием. Кто он, связующее звено между Кремлём и Белым домом?
16:42"Золотые яйца" Минобороны Украины обнаружили САП и НАБУ
16:36Политический суицид в Германии. Немецкие элиты снова захотели российский газ, но вооружают Украину
16:36Военкор Дмитрий Стешин: Летняя кампания начнется с захода России в Днепропетровскую область
16:07Правительство РФ поможет деньгами утратившим жильё в Курской области
16:00"Энтузиазм: Симфония Донбасса": Дзига Вертов и магия звука
Лента новостейМолния