https://ukraina.ru/20240217/1053368729.html

Харрис обещала Зеленскому вечную поддержку, а он ей пригрозил, что разлюбит. Об итогах встречи в Мюнхене

Харрис обещала Зеленскому вечную поддержку, а он ей пригрозил, что разлюбит. Об итогах встречи в Мюнхене - 17.02.2024 Украина.ру

Харрис обещала Зеленскому вечную поддержку, а он ей пригрозил, что разлюбит. Об итогах встречи в Мюнхене

После встречи с вице-президентом США Камалом Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля президент Украины Владимир Зеленский может временно расслабиться.

2024-02-17T18:51

2024-02-17T18:51

2024-02-17T18:51

эксклюзив

владимир зеленский

камала харрис

сша

украина

помощь

мюнхенская конференция по безопасности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103329/58/1033295891_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_21d58746daedb19eb5576aab77e558da.jpg.webp

В ходе совместной с Зеленским пресс-конференции по итогам встречи Харрис уверила международную общественность, что Белый дом готов поддерживать Украину в ее противостоянии с Россией "столько, сколько потребуется".А это подразумевает и выделение дополнительного финансирования Украине, следует из комментария вице-президента США.По словам Харрис, в США существует двухпартийный консенсус по вопросу поддержки Украины. Поэтому не надо сомневаться в том, что если законопроект о дополнительном финансировании Украины в области безопасности будет вынесен на голосование Палаты представителей полного состава, он будет одобрен, подчеркнула высокопоставленный американский чиновник.Она добавила, что у США нет "плана Б" по военной помощи Украине, есть только "план А", который заключается в обеспечении оружием и другими ресурсами, необходимыми для достижения победы Украины над Россией. Цель Вашингтона заключается в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта "свободной, демократической и независимой страной", призналась Харрис.При этом вице-президент США подчеркнула, что ее страна готова поддерживать Украину не только в войну, но и в мирное время, правда, не собственными, а российскими деньгами. По ее словам, Белый дом будет работать над тем, чтобы Россия возместила ущерб Украине."Наша поддержка непоколебима, она не прекратится. У нас с президентом (США Джо Байденом) есть твердая решимость помогать вам и украинскому народу", - успокоила Харрис Зеленского.По ее словам, это важно не только для Украины, но и для самых США, так как вопрос помощи Киеву неотъемлемо связан с тем, кем Соединенные Штаты Америки являются как "мировой лидер в области соблюдения определенных фундаментальных принципов", включая принцип суверенитета и территориальной целостности. Одновременно это и вопрос роли США в рамках Североатлантического альянса, где каждому из партнеров гарантируется стабильность и безопасность, рассказала Харрис.Тем временем президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции выступил в своей узнаваемой манере. Находясь в положении того, кто умоляет о помощи, Зеленский умудрился пригрозить Вашингтону, что Киев перестанет считать его стратегическим партнером, если эту помощь не получит."Мы очень рассчитываем на позитивное решение Конгресса, для нас этот пакет жизненно важен. Мы на сегодня не рассматриваем альтернативу, потому что мы рассчитываем на Соединенные Штаты как на нашего стратегического партнера, что они останутся стратегическим партнером. Если мы говорим про альтернативу, это значит, что это не стратегический наш партнер. Вот поэтому я не рассматриваю такую альтернативу", - доходчиво объяснил Зеленский.США не могут позволить себе не поддержать Украину, если они хотят сохранить союзническую позицию по отношению к Киеву, отметил украинский лидер.Зеленский рассказал также о двух раундах переговоров о гарантиях безопасности для Киева, которые провели представители США и Украины. Он высказал убеждение, что результатом этого процесса станет "очень мощный документ". При этом Зеленский подчеркнул, что все-таки сегодня важнее фокусироваться на том, что необходимо прямо сейчас, а это работа с Конгрессом США и одобрение пакета помощи Украине.

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксклюзив, владимир зеленский, камала харрис, сша, украина, помощь, мюнхенская конференция по безопасности