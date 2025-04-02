"Учу великому". На Кубе начался форум для преподавателей русского языка - 02.04.2025 Украина.ру
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"Учу великому". На Кубе начался форум для преподавателей русского языка
"Учу великому". На Кубе начался форум для преподавателей русского языка - 02.04.2025 Украина.ру
"Учу великому". На Кубе начался форум для преподавателей русского языка
Пока в Киеве пытаются искоренить употребление русского языка, родного для миллионов жителей Украины, полностью ликвидировав русскоязычные школы, интерес к его изучению растет даже за океаном.
2025-04-02T17:20
2025-04-02T17:20
эксклюзив
украина
дональд трамп
барак обама (старший)
мид
фидель кастро
куба
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В среду, 2 апреля, в Гаване открылся Форум преподавателей русского языка "Учу великому", организованный при совместной поддержке Министерства просвещения России и Министерства образования Республики Куба, а также при содействии Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" и Россотрудничества.Это мероприятие состоится на площадке Университета педагогических наук имени Энрике Хосе Вароны. В течение ближайших двух дней его участники будет обсуждать создание новых современных учебников для испаноязычных студентов и перспективы введения русского как обязательного предмета – второго иностранного языка в кубинских учебных заведениях."В прошлом году данное мероприятие собрало более ста участников – специалистов Российского биотехнологического университета (Росбиотех), Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российского института дружбы народов, Московского государственного лингвистического университета, Института русского языка имени А. С. Пушкина, а также преподавателей и студентов из кубинских провинций.Посмотрим, как пойдет дело в этот раз – но кажется, что русскоязычная повестка на Кубе складывается очень даже позитивно", – прокомментировала это событие в телеграм-канале латиноамериканист Дарья Юрьева.Изучение русского уже давно вызывает у кубинцев значительный интерес – что напрямую связано с уникальной историей этого латиноамериканского государства.После победы Кубинской революции, на фоне тесного политического сближения между Москвой и Гаваной, его начали преподавать на Кубе в качестве факультативного. Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара высоко ценили русскоязычную литературу. А главное, они остро нуждались в подготовке переводчиков для дальнейшего укрепления советско-кубинских связей.Многие жители Острова Свободы овладели им в прежние годы, во время учебы и работы в Советском Союзе. Те, кто побывал на Кубе, знают – местные жители зачастую вполне способны общаться на русском без переводчиков. А их дети – представители нового поколения – нередко выражают желание получить или продолжить образование в различных российских вузах."Форум в Гаване – это не просто образовательное событие, это площадка для построения устойчивого гуманитарного моста между Россией и Кубой. Мы видим очень большой интерес к русскому языку, и наша задача – поддержать и развить его. Диалог с университетом Вароны дает нам уверенность в том, что это партнерство будет обоюдным и долгосрочным", – отмечает Анастасия Калугина, первый заместитель директора Фонда "Моя история"На сегодняшний день русский язык изучается в Гаванском университете, Университете педагогических наук, а также в четырех общеобразовательных школах и восьми центрах открытого образования, созданных при участии Глазовского государственного инженерно-педагогического университета."По словам ректора ГИПУ имени В. Г. Короленко Янины Чиговской-Назаровой, интерес к русскому языку на Кубе огромный, с начала работы число обучающихся в центрах превысило тысячу человек", – пишет об этом Юрьева.Наблюдающийся сейчас процесс активизации политических и экономических контактов служит главным залогом продвижения русского на далекой кубинской земле – и дальше, по всей Латинской Америке.Симптоматично, что форум преподавателей русского языка "Учу великому" пройдет в дни заседания российско-кубинской межправительственной комиссии, которая занимается проработкой различных аспектов двухстороннего сотрудничества.На сегодняшний день Москва остается одним из главных внешнеполитических партнеров Гаваны, помогая справляться с последствиями незаконных санкций, введенных против Кубы в Соединенных Штатах Америки.Эта поддержка особенно важна в новых реалиях глобальной политики – поскольку Дональд Трамп в первый же день своего президентства безосновательно вернул Кубу в список государств-спонсоров терроризма. А его администрация направила новых иностранных узников в печально известную тюрьму Гуантанамо, расположенную на территории острова. Хотя США лицемерно обещали закрыть ее при Джозефе Байдене и Бараке Обаме.Благодаря российской и белорусской помощи кубинцы преодолевают энергетический кризис, возникший в результате американской блокады, а также получают доступ к ресурсам и технологиям, критически важным для национальной безопасности Республики Куба. И это вызывает благодарность у жителей Острова Свободы, способствуя развитию связей на высшем уровне."Мы активно готовимся к визиту президента Республики Куба товарища Мигеля Диас-Канеля. Ценим, что он принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы.Его визит практически совпадает по времени с еще одной юбилейной датой, которая касается наших стран – 65-летием установления двусторонних дипломатических отношений", – отметил глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе беседы с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом, прибывшем в Москву в конце минувшего месяца.Кубинский руководитель также встретился с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, который указал на близкие позиции России и Кубы по вопросам международной повестки. И подчеркнул: "приоритетным направлением сотрудничества между нашими политическими силами является борьба с современными практиками неоколониализма".Активизация изучения русского языка в учебных заведениях Кубы, которой посвящен форум "Учу великому", еще раз свидетельствует о значении наработанных взаимоотношений, которые работают сейчас на укрепление международного влияния и авторитета России.Как известно из старой советской песни, Остров Свободы находится далеко. Но давняя дружба, как и прежде, приближает его к России.О партнёрстве России со странами Глобального Юга читайте в материале Александра Сокуренко Союзники и партнеры России. Все больше стран глобального Юга выступает с дружественных Москве позиций на сайте Украина.ру.
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Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, украина, дональд трамп, барак обама (старший), мид, фидель кастро, куба
Эксклюзив, Украина, Дональд Трамп, Барак Обама (старший), МИД, Фидель Кастро, Куба

"Учу великому". На Кубе начался форум для преподавателей русского языка

17:20 02.04.2025
 
© centre-la.com/forum
© centre-la.com/forum
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Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
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Пока в Киеве пытаются искоренить употребление русского языка, родного для миллионов жителей Украины, полностью ликвидировав русскоязычные школы, интерес к его изучению растет даже за океаном.
В среду, 2 апреля, в Гаване открылся Форум преподавателей русского языка "Учу великому", организованный при совместной поддержке Министерства просвещения России и Министерства образования Республики Куба, а также при содействии Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" и Россотрудничества.
Это мероприятие состоится на площадке Университета педагогических наук имени Энрике Хосе Вароны. В течение ближайших двух дней его участники будет обсуждать создание новых современных учебников для испаноязычных студентов и перспективы введения русского как обязательного предмета – второго иностранного языка в кубинских учебных заведениях.
"В прошлом году данное мероприятие собрало более ста участников – специалистов Российского биотехнологического университета (Росбиотех), Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российского института дружбы народов, Московского государственного лингвистического университета, Института русского языка имени А. С. Пушкина, а также преподавателей и студентов из кубинских провинций.
Посмотрим, как пойдет дело в этот раз – но кажется, что русскоязычная повестка на Кубе складывается очень даже позитивно", – прокомментировала это событие в телеграм-канале латиноамериканист Дарья Юрьева.
Изучение русского уже давно вызывает у кубинцев значительный интерес – что напрямую связано с уникальной историей этого латиноамериканского государства.
После победы Кубинской революции, на фоне тесного политического сближения между Москвой и Гаваной, его начали преподавать на Кубе в качестве факультативного. Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара высоко ценили русскоязычную литературу. А главное, они остро нуждались в подготовке переводчиков для дальнейшего укрепления советско-кубинских связей.
Многие жители Острова Свободы овладели им в прежние годы, во время учебы и работы в Советском Союзе. Те, кто побывал на Кубе, знают – местные жители зачастую вполне способны общаться на русском без переводчиков. А их дети – представители нового поколения – нередко выражают желание получить или продолжить образование в различных российских вузах.
"Форум в Гаване – это не просто образовательное событие, это площадка для построения устойчивого гуманитарного моста между Россией и Кубой. Мы видим очень большой интерес к русскому языку, и наша задача – поддержать и развить его. Диалог с университетом Вароны дает нам уверенность в том, что это партнерство будет обоюдным и долгосрочным", – отмечает Анастасия Калугина, первый заместитель директора Фонда "Моя история"
Коллаж: Дональд Трамп и Мигель Диас-Канель - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
22 января, 12:02
Насмешка над истиной. Трамп вернул Кубу в перечень "государств – спонсоров терроризма"Джозеф Байден вычеркнул кубинцев из этого списка неделю назад. Но все хорошо понимали, что это была всего лишь его прощальная шпилька новой администрации, и уже через несколько дней ситуацию отыграют обратно.
На сегодняшний день русский язык изучается в Гаванском университете, Университете педагогических наук, а также в четырех общеобразовательных школах и восьми центрах открытого образования, созданных при участии Глазовского государственного инженерно-педагогического университета.
"По словам ректора ГИПУ имени В. Г. Короленко Янины Чиговской-Назаровой, интерес к русскому языку на Кубе огромный, с начала работы число обучающихся в центрах превысило тысячу человек", – пишет об этом Юрьева.
Наблюдающийся сейчас процесс активизации политических и экономических контактов служит главным залогом продвижения русского на далекой кубинской земле – и дальше, по всей Латинской Америке.
Симптоматично, что форум преподавателей русского языка "Учу великому" пройдет в дни заседания российско-кубинской межправительственной комиссии, которая занимается проработкой различных аспектов двухстороннего сотрудничества.
На сегодняшний день Москва остается одним из главных внешнеполитических партнеров Гаваны, помогая справляться с последствиями незаконных санкций, введенных против Кубы в Соединенных Штатах Америки.
Эта поддержка особенно важна в новых реалиях глобальной политики – поскольку Дональд Трамп в первый же день своего президентства безосновательно вернул Кубу в список государств-спонсоров терроризма. А его администрация направила новых иностранных узников в печально известную тюрьму Гуантанамо, расположенную на территории острова. Хотя США лицемерно обещали закрыть ее при Джозефе Байдене и Бараке Обаме.
Благодаря российской и белорусской помощи кубинцы преодолевают энергетический кризис, возникший в результате американской блокады, а также получают доступ к ресурсам и технологиям, критически важным для национальной безопасности Республики Куба. И это вызывает благодарность у жителей Острова Свободы, способствуя развитию связей на высшем уровне.
"Мы активно готовимся к визиту президента Республики Куба товарища Мигеля Диас-Канеля. Ценим, что он принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы.
Его визит практически совпадает по времени с еще одной юбилейной датой, которая касается наших стран – 65-летием установления двусторонних дипломатических отношений", – отметил глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе беседы с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом, прибывшем в Москву в конце минувшего месяца.
Кубинский руководитель также встретился с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, который указал на близкие позиции России и Кубы по вопросам международной повестки. И подчеркнул: "приоритетным направлением сотрудничества между нашими политическими силами является борьба с современными практиками неоколониализма".
Активизация изучения русского языка в учебных заведениях Кубы, которой посвящен форум "Учу великому", еще раз свидетельствует о значении наработанных взаимоотношений, которые работают сейчас на укрепление международного влияния и авторитета России.
Как известно из старой советской песни, Остров Свободы находится далеко. Но давняя дружба, как и прежде, приближает его к России.
О партнёрстве России со странами Глобального Юга читайте в материале Александра Сокуренко Союзники и партнеры России. Все больше стран глобального Юга выступает с дружественных Москве позиций на сайте Украина.ру.
 
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