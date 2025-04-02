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"Учу великому". На Кубе начался форум для преподавателей русского языка

"Учу великому". На Кубе начался форум для преподавателей русского языка - 02.04.2025 Украина.ру

"Учу великому". На Кубе начался форум для преподавателей русского языка

Пока в Киеве пытаются искоренить употребление русского языка, родного для миллионов жителей Украины, полностью ликвидировав русскоязычные школы, интерес к его изучению растет даже за океаном.

2025-04-02T17:20

2025-04-02T17:20

2025-04-02T17:20

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В среду, 2 апреля, в Гаване открылся Форум преподавателей русского языка "Учу великому", организованный при совместной поддержке Министерства просвещения России и Министерства образования Республики Куба, а также при содействии Фонда поддержки гуманитарных наук "Моя история" и Россотрудничества.Это мероприятие состоится на площадке Университета педагогических наук имени Энрике Хосе Вароны. В течение ближайших двух дней его участники будет обсуждать создание новых современных учебников для испаноязычных студентов и перспективы введения русского как обязательного предмета – второго иностранного языка в кубинских учебных заведениях."В прошлом году данное мероприятие собрало более ста участников – специалистов Российского биотехнологического университета (Росбиотех), Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Российского института дружбы народов, Московского государственного лингвистического университета, Института русского языка имени А. С. Пушкина, а также преподавателей и студентов из кубинских провинций.Посмотрим, как пойдет дело в этот раз – но кажется, что русскоязычная повестка на Кубе складывается очень даже позитивно", – прокомментировала это событие в телеграм-канале латиноамериканист Дарья Юрьева.Изучение русского уже давно вызывает у кубинцев значительный интерес – что напрямую связано с уникальной историей этого латиноамериканского государства.После победы Кубинской революции, на фоне тесного политического сближения между Москвой и Гаваной, его начали преподавать на Кубе в качестве факультативного. Фидель Кастро и Эрнесто Че Гевара высоко ценили русскоязычную литературу. А главное, они остро нуждались в подготовке переводчиков для дальнейшего укрепления советско-кубинских связей.Многие жители Острова Свободы овладели им в прежние годы, во время учебы и работы в Советском Союзе. Те, кто побывал на Кубе, знают – местные жители зачастую вполне способны общаться на русском без переводчиков. А их дети – представители нового поколения – нередко выражают желание получить или продолжить образование в различных российских вузах."Форум в Гаване – это не просто образовательное событие, это площадка для построения устойчивого гуманитарного моста между Россией и Кубой. Мы видим очень большой интерес к русскому языку, и наша задача – поддержать и развить его. Диалог с университетом Вароны дает нам уверенность в том, что это партнерство будет обоюдным и долгосрочным", – отмечает Анастасия Калугина, первый заместитель директора Фонда "Моя история"На сегодняшний день русский язык изучается в Гаванском университете, Университете педагогических наук, а также в четырех общеобразовательных школах и восьми центрах открытого образования, созданных при участии Глазовского государственного инженерно-педагогического университета."По словам ректора ГИПУ имени В. Г. Короленко Янины Чиговской-Назаровой, интерес к русскому языку на Кубе огромный, с начала работы число обучающихся в центрах превысило тысячу человек", – пишет об этом Юрьева.Наблюдающийся сейчас процесс активизации политических и экономических контактов служит главным залогом продвижения русского на далекой кубинской земле – и дальше, по всей Латинской Америке.Симптоматично, что форум преподавателей русского языка "Учу великому" пройдет в дни заседания российско-кубинской межправительственной комиссии, которая занимается проработкой различных аспектов двухстороннего сотрудничества.На сегодняшний день Москва остается одним из главных внешнеполитических партнеров Гаваны, помогая справляться с последствиями незаконных санкций, введенных против Кубы в Соединенных Штатах Америки.Эта поддержка особенно важна в новых реалиях глобальной политики – поскольку Дональд Трамп в первый же день своего президентства безосновательно вернул Кубу в список государств-спонсоров терроризма. А его администрация направила новых иностранных узников в печально известную тюрьму Гуантанамо, расположенную на территории острова. Хотя США лицемерно обещали закрыть ее при Джозефе Байдене и Бараке Обаме.Благодаря российской и белорусской помощи кубинцы преодолевают энергетический кризис, возникший в результате американской блокады, а также получают доступ к ресурсам и технологиям, критически важным для национальной безопасности Республики Куба. И это вызывает благодарность у жителей Острова Свободы, способствуя развитию связей на высшем уровне."Мы активно готовимся к визиту президента Республики Куба товарища Мигеля Диас-Канеля. Ценим, что он принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы.Его визит практически совпадает по времени с еще одной юбилейной датой, которая касается наших стран – 65-летием установления двусторонних дипломатических отношений", – отметил глава российского МИДа Сергей Лавров в ходе беседы с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Кубы Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом, прибывшем в Москву в конце минувшего месяца.Кубинский руководитель также встретился с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, который указал на близкие позиции России и Кубы по вопросам международной повестки. И подчеркнул: "приоритетным направлением сотрудничества между нашими политическими силами является борьба с современными практиками неоколониализма".Активизация изучения русского языка в учебных заведениях Кубы, которой посвящен форум "Учу великому", еще раз свидетельствует о значении наработанных взаимоотношений, которые работают сейчас на укрепление международного влияния и авторитета России.Как известно из старой советской песни, Остров Свободы находится далеко. Но давняя дружба, как и прежде, приближает его к России.О партнёрстве России со странами Глобального Юга читайте в материале Александра Сокуренко Союзники и партнеры России. Все больше стран глобального Юга выступает с дружественных Москве позиций на сайте Украина.ру.

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эксклюзив, украина, дональд трамп, барак обама (старший), мид, фидель кастро, куба