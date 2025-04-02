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Всемирный банк выделит $432 млн правительству Украины
Всемирный банк выделит $432 млн правительству Украины - 02.04.2025 Украина.ру
Всемирный банк выделит $432 млн правительству Украины
Украина получит $432 млн от Всемирного банка на развитие транспортной инфраструктуры. Об этом 2 апреля сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
2025-04-02T19:08
2025-04-02T19:08
2025-04-02T19:08
новости
украина
киев
япония
денис шмыгаль
всемирный банк
инфраструктура
дороги
мосты
финансовая помощь
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"Украина получит $432 млн от Всемирного банка на восстановление транспортной инфраструктуры. Соответствующие соглашения в рамках проекта DRIVE были подписаны сегодня в Киеве между Минразвития и Всемирным банком. Проект предусматривает капитальный ремонт дорог и мостов в 19 регионах, реформу национальных автомобильных дорог, установку модульных мостов, а также техническую помощь", - сообщил глава Кабмина Украины.Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины освоит деньги Всемирного банка. Проект "Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине" (DRIVE) был одобрен Советом директоров Всемирного банка в конце марта.Шмыгаль уточнил, что часть финансирования составит сумма $212 млн от МБРР при поддержке правительства Японии и $10 млн от Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины.Накануне глава украинского правительства сообщил, что госбюджет Украины пополнили почти $400 млн от МВФ. Подробности в публикации Деньги МВФ дошли до госбюджета Украины – ШмыгальТакже 2 апреля генсек Североатлантического альянса сообщил, что Украина получила от НАТО за три месяца 2025 года около 20 миллиардов евро. Подробности в публикации Украина получила 20 млрд евро в 2025 году от НАТО – Рютте
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, япония, денис шмыгаль, всемирный банк, инфраструктура, дороги, мосты, финансовая помощь, кабмин
Новости, Украина, Киев, Япония, Денис Шмыгаль, Всемирный банк, инфраструктура, дороги, мосты, финансовая помощь, Кабмин
Всемирный банк выделит $432 млн правительству Украины
Украина получит $432 млн от Всемирного банка на развитие транспортной инфраструктуры. Об этом 2 апреля сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.
"Украина получит $432 млн от Всемирного банка на восстановление транспортной инфраструктуры. Соответствующие соглашения в рамках проекта DRIVE были подписаны сегодня в Киеве между Минразвития и Всемирным банком. Проект предусматривает капитальный ремонт дорог и мостов в 19 регионах, реформу национальных автомобильных дорог, установку модульных мостов, а также техническую помощь", - сообщил глава Кабмина Украины.
Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины
освоит деньги Всемирного банка
. Проект "Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине" (DRIVE) был одобрен Советом директоров Всемирного банка в конце марта.
Шмыгаль
уточнил, что часть финансирования составит сумма $212 млн от МБРР при поддержке правительства Японии
и $10 млн от Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины.
Накануне глава украинского правительства сообщил, что госбюджет Украины пополнили почти $400 млн от МВФ
. Подробности в публикации Деньги МВФ дошли до госбюджета Украины – Шмыгаль
Также 2 апреля генсек Североатлантического альянса сообщил, что Украина получила от НАТО
за три месяца 2025 года около 20 миллиардов евро. Подробности в публикации Украина получила 20 млрд евро в 2025 году от НАТО – Рютте