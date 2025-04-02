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Всемирный банк выделит $432 млн правительству Украины

Всемирный банк выделит $432 млн правительству Украины - 02.04.2025 Украина.ру

Всемирный банк выделит $432 млн правительству Украины

Украина получит $432 млн от Всемирного банка на развитие транспортной инфраструктуры. Об этом 2 апреля сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

2025-04-02T19:08

2025-04-02T19:08

2025-04-02T19:08

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финансовая помощь

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"Украина получит $432 млн от Всемирного банка на восстановление транспортной инфраструктуры. Соответствующие соглашения в рамках проекта DRIVE были подписаны сегодня в Киеве между Минразвития и Всемирным банком. Проект предусматривает капитальный ремонт дорог и мостов в 19 регионах, реформу национальных автомобильных дорог, установку модульных мостов, а также техническую помощь", - сообщил глава Кабмина Украины.Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины освоит деньги Всемирного банка. Проект "Создание устойчивой инфраструктуры в уязвимых средах в Украине" (DRIVE) был одобрен Советом директоров Всемирного банка в конце марта.Шмыгаль уточнил, что часть финансирования составит сумма $212 млн от МБРР при поддержке правительства Японии и $10 млн от Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины.Накануне глава украинского правительства сообщил, что госбюджет Украины пополнили почти $400 млн от МВФ. Подробности в публикации Деньги МВФ дошли до госбюджета Украины – ШмыгальТакже 2 апреля генсек Североатлантического альянса сообщил, что Украина получила от НАТО за три месяца 2025 года около 20 миллиардов евро. Подробности в публикации Украина получила 20 млрд евро в 2025 году от НАТО – Рютте

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новости, украина, киев, япония, денис шмыгаль, всемирный банк, инфраструктура, дороги, мосты, финансовая помощь, кабмин