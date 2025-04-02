"Джокер" Костя Бондаренко. Небеспристрастные заметки о книге про Зеленского
17:16 02.04.2025 (обновлено: 17:18 02.04.2025)
© Василий СтоякинК. Бондаренко "Джокер"
© Василий Стоякин
Последний (надеюсь, всё же, не последний) раз я встречался с Костем Бондаренко в Москве в 2019 году. Мы выступали на заседании Комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью и говорили (что не должно никого удивлять) о феномене Владимира Зеленского. Дискуссии не было – скорее дополнили друг друга
Потом меня заела текучка, а обстоятельства жизни Костя (не назову их счастливыми) позволили ему обобщить свои размышления на эту тему. В результате в моих руках толстенький том в чёрной суперобложке без надписей и с аляповато раскрашенным портретом "Джокера" под ней.
Мне, как человеку, вовлечённому в тему, трудно оценивать книгу с точки зрения её информационной ценности – большую часть приведённых Костем фактов я знаю (что-то может забыл) и знаю ещё много другое, что Кость наверняка знает, но в книгу включать не стал. Человек, не следивший за повесткой, книгу будет воспринимать иначе – это ведь не просто биография политика, а описание всей политики страны в бытность Зеленского президентом.
Я даже назвал бы "Джокера" "энциклопедией украинской политической жизни" первой четверти XXI века. Там один перечень фамилий должен был бы впечатлить – если бы был алфавитный указатель.
Пожалуй, главные выводы, который сделал Кость, с которыми я полностью согласен, состоят в том, что избрание Зеленского президентом:
а) явилось следствием кризиса украинского политического класса, который завёл страну в тупик;
б) было революцией, своеобразным "третьим майданом".
6 апреля 2024, 13:45Кость Бондаренко: кто онУкраинский политолог, историк
Как обычно бывает в таких случаях, при Порошенко Украина оказалась на краю пропасти, но при Зеленском она сделала решительный шаг вперёд… Всё, что произошло после триумфа 2019 года является естественным следствием переворота – формирование авторитарного режима и война входят в меню. Украинцы, конечно, могут не согласиться, но это от незнания истории (в том числе – своей).
На все сложности революционного периода наложились личные качества лидера – авторитаризм (установление диктатуры Бондаренко датирует весной 2021 года – когда СНБОУ в нарушение закона начал вводить санкции против граждан Украины), нежелание считаться с какими-то ограничениями (юридическими в первую очередь), склонность действовать в формате шоу (политиком, по оценке Бондаренко, Зеленский стал только в 2020 году).
Отмечу, что украинские политики за прошедшие тридцать лет показали удручающе низкую договороспособность, но Зеленский вывел эту особенность на другой уровень. Честно говоря, не понимаю, на что рассчитывает Трамп, пытаясь с ним договориться.
Среди интересующегося народа бытует мнение, что Зеленского и Украину долго и целенаправленно готовили к его президентству, а сериал "Слуга народа" изначально был предвыборным роликом (в США такое любят – достаточно вспомнить фильм "Послезавтра", бывший, по сути, рекламным роликом Джона Керри).
Бондаренко эту конспирологическую версию даже не упоминает. Он просто излагает творческую биографию Зеленского как создателя и лидера Студии "Квартал 95", что становится понятно – создание этого продукта (кроме последнего сезона, имевшего самоочевидно предвыборный характер) было естественным этапом развития этого медийного проекта. Особенности украинской политики просто сделали его возможным.
Кстати, в России тоже был период, когда блаженной памяти Виктор Черномырдин позволял себе зайти в студию "Кукол" и "пообщаться" со своим альтер-эго. В России, однако, карнавальный период быстро прошёл, а его артефактом оставался долгое время только Владимир Жириновский, который не счёл нужным менять амплуа… А вот на Украине тот период оказался длинным.
22 апреля 2022, 08:28Кость Бондаренко: Война в Украине предваряет Третью мировую войну, но не является ее частьюИзвестный украинский политолог Кость Бондаренко впервые с 24 февраля дал интервью о своем видении ситуации. В беседе с коллегой - политологом Русланом Бортником - он дал оценку, как и почему разворачиваются драматические события, кто является выгодополучателем конфликта между Украиной и Россией и при каких условиях все это может закончиться
От себя отмечу, что в принципе новых политиков Запад не так выращивает – для этого существуют шаблонные схемы и специальные учебные заведения. Достаточно посмотреть на биографию лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука – вот он был самым настоящим специальном выращенным в тайных лабораториях Сороса кандидатом в президенты.
Автор обращается к данным социологии, но упускает два важных факта:
Во-первых, Зеленский побил все мыслимые рекорды, сохраняя необычно высокий рейтинг на протяжении всей каденции. Все его предшественники переживали сильное падение, но у Зеленского очень устойчивый базовый электорат.
Во-вторых, до 2023 года Зеленский легко побеждал любого конкурента во втором туре. С 2023 года появился фактор Залужного (Бондаренко, кстати, объясняет откуда он взялся – это результат отказа пропагандистской машины Киева от прославления реальных героев, чтобы отдать всю славу Зеленскому).
Причина очевидна – сам по себе приход к власти Зеленского был связан с кризисом старой элиты. Новая же элита ещё не сформировалась – помимо самого Зеленского и Залужного ярких, рейтинговых персоналий в ней ещё нет.
Бондаренко много внимания уделяет отношениям между Зеленским и т.н. "олигархами". Так называемыми – потому что само понятие "олигархии" является оценочным, с ярко выраженной негативной коннотацией.
16 марта 2021, 07:42Олигархия и независимость. Что Зеленский не понимает в ПутинеОлигархов никто не любит бесплатно, а с их манерой вести бизнес и заниматься политикой связывают многочисленные бедствия постсоветских стран. Потому любые антиолигархические инициативы общественность этих стран встречает на ура, и выдвижение таких инициатив — лучший способ поддержать реноме политика. Между тем не всё так однозначно
Введено оно специально затем, чтобы отделить крупный украинский капитал от капитала западного и транснационального и указать – местный капитал плохой, в то время как западный – хороший.
Между тем, принципиальная разница между ними состоит в том, кто украинский капитал заинтересован в политической и экономической независимости Украины, а западному это в лучшем случае безразлично.
Автор много внимания уделяет отношениям Зеленского с "олигархами". Мне, правда, показалось, что анализ отношений бывшего президента с богатейшим человеком Украины Ринатом Ахметовым несколько поверхностен. Между тем, сейчас он кажется единственный из "олигархов", находящийся в привилегированном положении.
Важная тема анализа – урегулирование конфликта в Донбассе.
Автор пишет, что Зеленский реально хотел остановить войну. Я, честно говоря, не очень понимаю, что он имеет в виду. Разрешение конфликта требовало диалога с властями республик и населением региона, а Зеленский исключил эту возможность с самого начала – сам же Бондаренко приводит обширные цитаты из выступления Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2020 года, в котором президент Украины издевательски пообещал вести диалог с теми "представителями Донбасса" которых сам же назначит. С этого момента о возможности урегулирования конфликта можно было забыть.
Справедливости ради отмечу, что вина самого Зеленского тут состояла скорее в его рейтингозависимости – в то время социологические данные показывали, что население Украины принципиально отказывается от возможности каких-либо уступок Донбассу в рамках Минских соглашений. Сейчас, кстати, то же самое общественное мнение принципиально отвергает какие-либо уступки России и Зеленский, точно также, как в 2020 году, срывает диалог, опираясь на это самое общественное мнение.
26 февраля, 16:17Диктатура по воле народа. Социологи заверяют Зеленского и весь мир, что он непобедимЗаявления руководства России и США относительно нелегитимности украинского президента, не могли не вызвать ответа на Украине. Уступать в вопросе выборов нельзя, значит надо доказать, что Зеленский в отличной форме, работает с документами, рукопожатие крепкое при помощи ударной социологии. Её и обещал показать бывший президент
Общественное мнение формируется пропагандой – раз русские ни в 2014, ни в 2022 году не взяли Киев, значит Украина победила и ни о каких уступках речь идти не может.
Война в результате продолжается.
Российско-украинский конфликт Бондаренко считает, в действительности, мировым (в чём мы с ним, опять же, согласны).
"Мы имеем дело с двумя составляющими единого процесса передела полюсов влияния в геополитическом масштабе и процессом максимального снижения рисков в мировом экономическом кризисе. И пандемия коронавируса, и украинский кризис были лишь звеньями единого процесса", – пишет Бондаренко.
"На самом деле Путин воевал не с Украиной, а с Западом – Украина была лишь полем боевых действий", – для нас это высказывание выглядит самоочевидным, а вот для украинского политолога признание очевидного факта – свободомыслие за гранью фола (правда, Бондаренко всё же пишет это не на Украине и даже не в Польше, а в Австрии, куда лапы украинского неправосудия пока не добрались).
Кстати, именно в рассказе о войне Бондаренко пишет странное – по его мнению, на наступлении летом 2023 года в направлении Мелитополя настаивал Зеленский, в то время как американцы предлагали наступление в Донбассе. Между тем, американские источники (например – в недавнем расследовании The New York Times) уверяют, что всё было строго наоборот – США предлагали наступление всеми силами на Мелитополь, в то время как Залужный и Сырский повели его в двух направлениях – на Мелитополь и Артёмовск, провалившись, в результате, и там, и там.
Возможно, версия Бондаренко базируется на том, что американские советники запретили наступление на Мелитополь в конце 2022 года, но одобрили в 2023 году, когда российские войска закрепились на работинском рубеже, который, в конечном итоге, ВСУ прорвать так и не смогли. Однако, логика в этом предложении тоже была – в конце 2022 года у ВСУ не было резервов для закрепления возможного успеха (правда, западные источники уверяют, что дело было в большой политике – США, дескать, боялись эскалации в случае продвижения ВСУ к Крыму).
Так или иначе, как отмечает Бондаренко главным итогом наступления было заявление "Института изучения войны" (впечатление, что писали его сценаристы "Квартала 95"):
"Путин, возможно, приказал российскому военному командованию удерживать все рубежи обороны с целью создания иллюзии, будто украинское контрнаступление не достигло никаких целей".
Именно с провалом летнего наступления Бондаренко связывает кризис 2023 года, составляющими которого были:
- неудачный для Зеленского саммит НАТО;
- ссора с Залужным;
- обвинения в коррупции;
- арест Коломойского.
6 ноября 2023, 15:55Кризис власти. Что на самом деле происходит между Зеленским и ЗалужнымМежду украинским политическим и военным руководством назревает противостояние. Конфликт Зеленского и Залужного становится все труднее скрывать. Подготовка к выборам президента страны весной 2024 года выходит на общественную площадку
Бондаренко считает, что этот кризис, особенно под влиянием неудачного наступления в Курской области и конфликта с Трампом приведёт режим Зеленского к краху.
В общем – продолжение следует, "the show must go on".
Не могу не отметить недостатки книги, которых я заметил два.
Во-первых, заметно, что тексты, составляющие книгу, неравноценные по весу и различаются по стилю. Видимо предназначались для разных читателей. Не бог весть какая проблема, но слегка портит впечатление.
Во-вторых, понятно – когда речь идёт о России надо обращаться к авторитетам, но кто сказал, что авторитетом является Михаил Зыгарь*? Он этот статус давно утратил (вместе со статусом уважаемого гражданина России), но дело даже не в этом – используемые Бондаренко цитаты наглядно показывают, что вместо анализа, пусть и недоброжелательного, нам подсовывают низкопробные шуточки, которыми бы побрезговал сам Зеленский в бытность руководителем "Квартала 95".
Впрочем, эти недостатки вряд ли можно счесть существенными. В целом книга, безусловно, достойна прочтения.
* Признан в России иноагентом.