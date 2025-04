https://ukraina.ru/20250402/1062240435.html

"Джокер" Костя Бондаренко. Небеспристрастные заметки о книге про Зеленского

Последний (надеюсь, всё же, не последний) раз я встречался с Костем Бондаренко в Москве в 2019 году. Мы выступали на заседании Комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью и говорили (что не должно никого удивлять) о феномене Владимира Зеленского. Дискуссии не было – скорее дополнили друг друга

Потом меня заела текучка, а обстоятельства жизни Костя (не назову их счастливыми) позволили ему обобщить свои размышления на эту тему. В результате в моих руках толстенький том в чёрной суперобложке без надписей и с аляповато раскрашенным портретом "Джокера" под ней.Мне, как человеку, вовлечённому в тему, трудно оценивать книгу с точки зрения её информационной ценности – большую часть приведённых Костем фактов я знаю (что-то может забыл) и знаю ещё много другое, что Кость наверняка знает, но в книгу включать не стал. Человек, не следивший за повесткой, книгу будет воспринимать иначе – это ведь не просто биография политика, а описание всей политики страны в бытность Зеленского президентом.Я даже назвал бы "Джокера" "энциклопедией украинской политической жизни" первой четверти XXI века. Там один перечень фамилий должен был бы впечатлить – если бы был алфавитный указатель.Пожалуй, главные выводы, который сделал Кость, с которыми я полностью согласен, состоят в том, что избрание Зеленского президентом:а) явилось следствием кризиса украинского политического класса, который завёл страну в тупик;б) было революцией, своеобразным "третьим майданом".Как обычно бывает в таких случаях, при Порошенко Украина оказалась на краю пропасти, но при Зеленском она сделала решительный шаг вперёд… Всё, что произошло после триумфа 2019 года является естественным следствием переворота – формирование авторитарного режима и война входят в меню. Украинцы, конечно, могут не согласиться, но это от незнания истории (в том числе – своей).На все сложности революционного периода наложились личные качества лидера – авторитаризм (установление диктатуры Бондаренко датирует весной 2021 года – когда СНБОУ в нарушение закона начал вводить санкции против граждан Украины), нежелание считаться с какими-то ограничениями (юридическими в первую очередь), склонность действовать в формате шоу (политиком, по оценке Бондаренко, Зеленский стал только в 2020 году).Отмечу, что украинские политики за прошедшие тридцать лет показали удручающе низкую договороспособность, но Зеленский вывел эту особенность на другой уровень. Честно говоря, не понимаю, на что рассчитывает Трамп, пытаясь с ним договориться.Среди интересующегося народа бытует мнение, что Зеленского и Украину долго и целенаправленно готовили к его президентству, а сериал "Слуга народа" изначально был предвыборным роликом (в США такое любят – достаточно вспомнить фильм "Послезавтра", бывший, по сути, рекламным роликом Джона Керри).Бондаренко эту конспирологическую версию даже не упоминает. Он просто излагает творческую биографию Зеленского как создателя и лидера Студии "Квартал 95", что становится понятно – создание этого продукта (кроме последнего сезона, имевшего самоочевидно предвыборный характер) было естественным этапом развития этого медийного проекта. Особенности украинской политики просто сделали его возможным.Кстати, в России тоже был период, когда блаженной памяти Виктор Черномырдин позволял себе зайти в студию "Кукол" и "пообщаться" со своим альтер-эго. В России, однако, карнавальный период быстро прошёл, а его артефактом оставался долгое время только Владимир Жириновский, который не счёл нужным менять амплуа… А вот на Украине тот период оказался длинным.От себя отмечу, что в принципе новых политиков Запад не так выращивает – для этого существуют шаблонные схемы и специальные учебные заведения. Достаточно посмотреть на биографию лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука – вот он был самым настоящим специальном выращенным в тайных лабораториях Сороса кандидатом в президенты.Автор обращается к данным социологии, но упускает два важных факта:Во-первых, Зеленский побил все мыслимые рекорды, сохраняя необычно высокий рейтинг на протяжении всей каденции. Все его предшественники переживали сильное падение, но у Зеленского очень устойчивый базовый электорат.Во-вторых, до 2023 года Зеленский легко побеждал любого конкурента во втором туре. С 2023 года появился фактор Залужного (Бондаренко, кстати, объясняет откуда он взялся – это результат отказа пропагандистской машины Киева от прославления реальных героев, чтобы отдать всю славу Зеленскому).Причина очевидна – сам по себе приход к власти Зеленского был связан с кризисом старой элиты. Новая же элита ещё не сформировалась – помимо самого Зеленского и Залужного ярких, рейтинговых персоналий в ней ещё нет.Бондаренко много внимания уделяет отношениям между Зеленским и т.н. "олигархами". Так называемыми – потому что само понятие "олигархии" является оценочным, с ярко выраженной негативной коннотацией.Введено оно специально затем, чтобы отделить крупный украинский капитал от капитала западного и транснационального и указать – местный капитал плохой, в то время как западный – хороший.Между тем, принципиальная разница между ними состоит в том, кто украинский капитал заинтересован в политической и экономической независимости Украины, а западному это в лучшем случае безразлично.Автор много внимания уделяет отношениям Зеленского с "олигархами". Мне, правда, показалось, что анализ отношений бывшего президента с богатейшим человеком Украины Ринатом Ахметовым несколько поверхностен. Между тем, сейчас он кажется единственный из "олигархов", находящийся в привилегированном положении.Важная тема анализа – урегулирование конфликта в Донбассе.Автор пишет, что Зеленский реально хотел остановить войну. Я, честно говоря, не очень понимаю, что он имеет в виду. Разрешение конфликта требовало диалога с властями республик и населением региона, а Зеленский исключил эту возможность с самого начала – сам же Бондаренко приводит обширные цитаты из выступления Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2020 года, в котором президент Украины издевательски пообещал вести диалог с теми "представителями Донбасса" которых сам же назначит. С этого момента о возможности урегулирования конфликта можно было забыть.Справедливости ради отмечу, что вина самого Зеленского тут состояла скорее в его рейтингозависимости – в то время социологические данные показывали, что население Украины принципиально отказывается от возможности каких-либо уступок Донбассу в рамках Минских соглашений. Сейчас, кстати, то же самое общественное мнение принципиально отвергает какие-либо уступки России и Зеленский, точно также, как в 2020 году, срывает диалог, опираясь на это самое общественное мнение.Общественное мнение формируется пропагандой – раз русские ни в 2014, ни в 2022 году не взяли Киев, значит Украина победила и ни о каких уступках речь идти не может.Война в результате продолжается.Российско-украинский конфликт Бондаренко считает, в действительности, мировым (в чём мы с ним, опять же, согласны)."Мы имеем дело с двумя составляющими единого процесса передела полюсов влияния в геополитическом масштабе и процессом максимального снижения рисков в мировом экономическом кризисе. И пандемия коронавируса, и украинский кризис были лишь звеньями единого процесса", – пишет Бондаренко."На самом деле Путин воевал не с Украиной, а с Западом – Украина была лишь полем боевых действий", – для нас это высказывание выглядит самоочевидным, а вот для украинского политолога признание очевидного факта – свободомыслие за гранью фола (правда, Бондаренко всё же пишет это не на Украине и даже не в Польше, а в Австрии, куда лапы украинского неправосудия пока не добрались).Кстати, именно в рассказе о войне Бондаренко пишет странное – по его мнению, на наступлении летом 2023 года в направлении Мелитополя настаивал Зеленский, в то время как американцы предлагали наступление в Донбассе. Между тем, американские источники (например – в недавнем расследовании The New York Times) уверяют, что всё было строго наоборот – США предлагали наступление всеми силами на Мелитополь, в то время как Залужный и Сырский повели его в двух направлениях – на Мелитополь и Артёмовск, провалившись, в результате, и там, и там.Возможно, версия Бондаренко базируется на том, что американские советники запретили наступление на Мелитополь в конце 2022 года, но одобрили в 2023 году, когда российские войска закрепились на работинском рубеже, который, в конечном итоге, ВСУ прорвать так и не смогли. Однако, логика в этом предложении тоже была – в конце 2022 года у ВСУ не было резервов для закрепления возможного успеха (правда, западные источники уверяют, что дело было в большой политике – США, дескать, боялись эскалации в случае продвижения ВСУ к Крыму).Так или иначе, как отмечает Бондаренко главным итогом наступления было заявление "Института изучения войны" (впечатление, что писали его сценаристы "Квартала 95"):"Путин, возможно, приказал российскому военному командованию удерживать все рубежи обороны с целью создания иллюзии, будто украинское контрнаступление не достигло никаких целей".Именно с провалом летнего наступления Бондаренко связывает кризис 2023 года, составляющими которого были:- неудачный для Зеленского саммит НАТО;- ссора с Залужным;- обвинения в коррупции;- арест Коломойского.Бондаренко считает, что этот кризис, особенно под влиянием неудачного наступления в Курской области и конфликта с Трампом приведёт режим Зеленского к краху.В общем – продолжение следует, "the show must go on".Не могу не отметить недостатки книги, которых я заметил два.Во-первых, заметно, что тексты, составляющие книгу, неравноценные по весу и различаются по стилю. Видимо предназначались для разных читателей. Не бог весть какая проблема, но слегка портит впечатление.Во-вторых, понятно – когда речь идёт о России надо обращаться к авторитетам, но кто сказал, что авторитетом является Михаил Зыгарь*? Он этот статус давно утратил (вместе со статусом уважаемого гражданина России), но дело даже не в этом – используемые Бондаренко цитаты наглядно показывают, что вместо анализа, пусть и недоброжелательного, нам подсовывают низкопробные шуточки, которыми бы побрезговал сам Зеленский в бытность руководителем "Квартала 95".Впрочем, эти недостатки вряд ли можно счесть существенными. В целом книга, безусловно, достойна прочтения.* Признан в России иноагентом.

