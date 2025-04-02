https://ukraina.ru/20250402/1062242658.html

Киев нарушает договорённости, СМИ пророчат переговоры, ВСУ несут потери. Итоги 2 апреля

Киев нарушает договорённости, СМИ пророчат переговоры, ВСУ несут потери. Итоги 2 апреля - 02.04.2025 Украина.ру

Киев нарушает договорённости, СМИ пророчат переговоры, ВСУ несут потери. Итоги 2 апреля

ВСУ с каждым днем теряют все больше личного состава; ВС РФ поражают военные объекты украинских войск; появляются первые предвестники следующих переговоров и темы, которые будут на них обсуждаться

2025-04-02T18:17

2025-04-02T18:17

2025-04-02T18:17

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Ситуация на фронтеВСУ несут катастрофические потери, что вынуждены констатировать и украинские журналисты и блогеры, а харьковские телеграм-каналы публикуют фотографии и видео опустевшего города: некоторые пишут о том, что это следствие повальной насильственной мобилизации, мужчины просто не выходят из своих домов, другие утверждают, что в городе все говорят о вероятном скором наступлении ВС РФ на Харьковщину. "Людей на улице нет — такое впечатление, будто всех забрали. В транспорте есть люди, а на улицах мало", — признаётся местный житель на одном из видео.Минобороны РФ тем временем публикует урон украинской армии за первые три месяца 2025 года. В материале издания отмечается, что за указанный период ВСУ потеряли более 138 тысяч человек. Основное в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО:Удары российской армииМО также сообщает, что российские войска поразили предприятие по сборке беспилотников ВСУ и центр подготовки операторов для них. В сводке военного ведомства утверждается, что российскими подразделениями было нанесено поражение складам боеприпасов, скоплениям живой силы и техники украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах.Между тем российские СМИ со ссылкой на главу комиссии по суверенитету, патриотическим инициативам и помощи ветеранам в Общественной палате РФ Владимира Рогова написали о том, что ВС России атаковали ряд военных объектов и мест временного размещения ВСУ в Днепропетровске (Днепре)."Пять "Гераней" попали по военным объектам, пунктам временной дислокации ВСУ, в том числе по штабу батальона нацполиции "Днепр-1"* и командному пункту 365-го батальона теробороны", — сообщил он.Также, по словам Рогова, потери украинских силовиков составили порядка 20 человек, были уничтожены помещения со средствами закрытой связи и легкобронированная техника ВСУ.В то же время Телеграм-канал Militarу Theme Z опубликовал видео предположительного удара авиабомбой ФАБ-3000 у границ России. Фиксируется, что падение бомбы случилось на краю некоего водоема, после чего произошел мощный взрыв, от которого во все стороны в виде купола разошлась ударная волна. Военкоры заявили, что удары был нанесен "ФАБ-3000 по дамбе в районе населенного пункта Поповка".Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии изданию "Лента.ру" рассказал, что падение российской фугасной авиабомбы ФАБ-3000 оказывает на украинских военных сильное деморализующее действие. По его словам, украинские военные, которые находятся вдали от места удара, все равно выбывают из строя из-за того, что перестают слышать.США закрывают глаза на нарушение Киевом договорённостейМинобороны РФ подтвердило, что за минувшие сутки украинские войска дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в Курской области, о чем ранее сообщал врио губернатора Александр Хинштейн. По данным военного ведомства, ВСУ ударили в регионе по подстанции филиала "Россетей" и обстреляли еще один энергообъект, из-за чего оборвался провод в пролетах опор высоковольтной линии.В публикации отмечается, что Киев планомерно наносит удары БПЛА и артиллерией по российской энергетике на фоне заявлений украинских властей, в том числе и Владмиира Зеленского, о соблюдении ограничений.Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя угрозы главы Белого дома Дональда Трампа ввести пошлины на всю российскую нефть, подчеркнул, что президент России Владимир Путин остается открытым к мирным переговорам и поискам урегулирования политико-дипломатическими методами.Пресс-секретарь президента России обратил внимание на то, что Москва видит "абсолютное нежелание киевского режима идти на такой же договор". Песков заявил, что Украина не соблюдает временный мораторий и продолжает ежедневно наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Накануне агентство РИА "Новости" уточнило, что в период с 18-го по 31 марта ВСУ 23 раза нарушили договоренность о прекращении ударов по объектам энергетики. Помимо этого, Песков заявил, что глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ближайшее время может отправиться в Вашингтон. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что общение Москвы и Вашингтона продолжается по различным каналам. Журналистка телеканала CBS Сара Кук в свою очередь утверждает, что сегодня, 2 апреля, глава Дмитриев встретится в Белом доме со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Об этом она заявила в своих соцсетях, сославшись на два неназванных источника.Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия продолжит добиваться обязательного устранения первопричин украинского конфликта. * Организация признана террористической и запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20250402/1062230147.html

https://ukraina.ru/20250402/1062248578.html

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