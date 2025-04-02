Киев нарушает договорённости, СМИ пророчат переговоры, ВСУ несут потери. Итоги 2 апреля - 02.04.2025 Украина.ру
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Киев нарушает договорённости, СМИ пророчат переговоры, ВСУ несут потери. Итоги 2 апреля
Киев нарушает договорённости, СМИ пророчат переговоры, ВСУ несут потери. Итоги 2 апреля - 02.04.2025 Украина.ру
Киев нарушает договорённости, СМИ пророчат переговоры, ВСУ несут потери. Итоги 2 апреля
ВСУ с каждым днем теряют все больше личного состава; ВС РФ поражают военные объекты украинских войск; появляются первые предвестники следующих переговоров и темы, которые будут на них обсуждаться
2025-04-02T18:17
2025-04-02T18:17
эксклюзив
россия
донецкая народная республика
харьковская область
дмитрий песков
владимир зеленский
владимир рогов
вооруженные силы украины
вс рф
владимир путин
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Ситуация на фронтеВСУ несут катастрофические потери, что вынуждены констатировать и украинские журналисты и блогеры, а харьковские телеграм-каналы публикуют фотографии и видео опустевшего города: некоторые пишут о том, что это следствие повальной насильственной мобилизации, мужчины просто не выходят из своих домов, другие утверждают, что в городе все говорят о вероятном скором наступлении ВС РФ на Харьковщину. "Людей на улице нет — такое впечатление, будто всех забрали. В транспорте есть люди, а на улицах мало", — признаётся местный житель на одном из видео.Минобороны РФ тем временем публикует урон украинской армии за первые три месяца 2025 года. В материале издания отмечается, что за указанный период ВСУ потеряли более 138 тысяч человек. Основное в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО:Удары российской армииМО также сообщает, что российские войска поразили предприятие по сборке беспилотников ВСУ и центр подготовки операторов для них. В сводке военного ведомства утверждается, что российскими подразделениями было нанесено поражение складам боеприпасов, скоплениям живой силы и техники украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах.Между тем российские СМИ со ссылкой на главу комиссии по суверенитету, патриотическим инициативам и помощи ветеранам в Общественной палате РФ Владимира Рогова написали о том, что ВС России атаковали ряд военных объектов и мест временного размещения ВСУ в Днепропетровске (Днепре)."Пять "Гераней" попали по военным объектам, пунктам временной дислокации ВСУ, в том числе по штабу батальона нацполиции "Днепр-1"* и командному пункту 365-го батальона теробороны", — сообщил он.Также, по словам Рогова, потери украинских силовиков составили порядка 20 человек, были уничтожены помещения со средствами закрытой связи и легкобронированная техника ВСУ.В то же время Телеграм-канал Militarу Theme Z опубликовал видео предположительного удара авиабомбой ФАБ-3000 у границ России. Фиксируется, что падение бомбы случилось на краю некоего водоема, после чего произошел мощный взрыв, от которого во все стороны в виде купола разошлась ударная волна. Военкоры заявили, что удары был нанесен "ФАБ-3000 по дамбе в районе населенного пункта Поповка".Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии изданию "Лента.ру" рассказал, что падение российской фугасной авиабомбы ФАБ-3000 оказывает на украинских военных сильное деморализующее действие. По его словам, украинские военные, которые находятся вдали от места удара, все равно выбывают из строя из-за того, что перестают слышать.США закрывают глаза на нарушение Киевом договорённостейМинобороны РФ подтвердило, что за минувшие сутки украинские войска дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в Курской области, о чем ранее сообщал врио губернатора Александр Хинштейн. По данным военного ведомства, ВСУ ударили в регионе по подстанции филиала "Россетей" и обстреляли еще один энергообъект, из-за чего оборвался провод в пролетах опор высоковольтной линии.В публикации отмечается, что Киев планомерно наносит удары БПЛА и артиллерией по российской энергетике на фоне заявлений украинских властей, в том числе и Владмиира Зеленского, о соблюдении ограничений.Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя угрозы главы Белого дома Дональда Трампа ввести пошлины на всю российскую нефть, подчеркнул, что президент России Владимир Путин остается открытым к мирным переговорам и поискам урегулирования политико-дипломатическими методами.Пресс-секретарь президента России обратил внимание на то, что Москва видит "абсолютное нежелание киевского режима идти на такой же договор". Песков заявил, что Украина не соблюдает временный мораторий и продолжает ежедневно наносить удары по российской энергетической инфраструктуре. Накануне агентство РИА "Новости" уточнило, что в период с 18-го по 31 марта ВСУ 23 раза нарушили договоренность о прекращении ударов по объектам энергетики. Помимо этого, Песков заявил, что глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ближайшее время может отправиться в Вашингтон. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что общение Москвы и Вашингтона продолжается по различным каналам. Журналистка телеканала CBS Сара Кук в свою очередь утверждает, что сегодня, 2 апреля, глава Дмитриев встретится в Белом доме со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Об этом она заявила в своих соцсетях, сославшись на два неназванных источника.Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия продолжит добиваться обязательного устранения первопричин украинского конфликта. * Организация признана террористической и запрещена в РФ
https://ukraina.ru/20250402/1062230147.html
https://ukraina.ru/20250402/1062248578.html
россия
донецкая народная республика
харьковская область
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Кристина Черкасова
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, донецкая народная республика, харьковская область, дмитрий песков, владимир зеленский, владимир рогов, вооруженные силы украины, вс рф, владимир путин, дональд трамп
Эксклюзив, Россия, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Владимир Путин, Дональд Трамп

Киев нарушает договорённости, СМИ пророчат переговоры, ВСУ несут потери. Итоги 2 апреля

18:17 02.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
ВСУ с каждым днем теряют все больше личного состава; ВС РФ поражают военные объекты украинских войск; появляются первые предвестники следующих переговоров и темы, которые будут на них обсуждаться
Ситуация на фронте
ВСУ несут катастрофические потери, что вынуждены констатировать и украинские журналисты и блогеры, а харьковские телеграм-каналы публикуют фотографии и видео опустевшего города: некоторые пишут о том, что это следствие повальной насильственной мобилизации, мужчины просто не выходят из своих домов, другие утверждают, что в городе все говорят о вероятном скором наступлении ВС РФ на Харьковщину.
"Людей на улице нет — такое впечатление, будто всех забрали. В транспорте есть люди, а на улицах мало", — признаётся местный житель на одном из видео.
Минобороны РФ тем временем публикует урон украинской армии за первые три месяца 2025 года. В материале издания отмечается, что за указанный период ВСУ потеряли более 138 тысяч человек.
Основное в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО:
  • В районах Донецкой Народной Республики (ДНР) российская армия уничтожила более 935 военнослужащих ВСУ;
  • На Белгородском направлении подразделения группировки войск "Север" поразили более 95 военных ВСУ;
  • Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике в районах Харьковской области и ДНР;
  • Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов ДНР и Запорожской области. Потери ВСУ составили более 110 военнослужащих;
  • Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные позиции. Нанесли поражение в районах Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих.
Удары российской армии
МО также сообщает, что российские войска поразили предприятие по сборке беспилотников ВСУ и центр подготовки операторов для них. В сводке военного ведомства утверждается, что российскими подразделениями было нанесено поражение складам боеприпасов, скоплениям живой силы и техники украинских формирований и иностранных наемников в 139 районах.
Между тем российские СМИ со ссылкой на главу комиссии по суверенитету, патриотическим инициативам и помощи ветеранам в Общественной палате РФ Владимира Рогова написали о том, что ВС России атаковали ряд военных объектов и мест временного размещения ВСУ в Днепропетровске (Днепре).
"Пять "Гераней" попали по военным объектам, пунктам временной дислокации ВСУ, в том числе по штабу батальона нацполиции "Днепр-1"* и командному пункту 365-го батальона теробороны", — сообщил он.
Также, по словам Рогова, потери украинских силовиков составили порядка 20 человек, были уничтожены помещения со средствами закрытой связи и легкобронированная техника ВСУ.
В то же время Телеграм-канал Militarу Theme Z опубликовал видео предположительного удара авиабомбой ФАБ-3000 у границ России. Фиксируется, что падение бомбы случилось на краю некоего водоема, после чего произошел мощный взрыв, от которого во все стороны в виде купола разошлась ударная волна. Военкоры заявили, что удары был нанесен "ФАБ-3000 по дамбе в районе населенного пункта Поповка".
Боевая работа расчета 120мм миномёта 352 полка группировки войск Север в Курской области - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
11:31
ВС РФ ударили ФАБ-3000 около границ России: появилось видео В среду, 2 апреля, Телеграм-канал Militarу Theme Z опубликовал видео предположительного удара авиабомбой ФАБ-3000 у границ России
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии изданию "Лента.ру" рассказал, что падение российской фугасной авиабомбы ФАБ-3000 оказывает на украинских военных сильное деморализующее действие. По его словам, украинские военные, которые находятся вдали от места удара, все равно выбывают из строя из-за того, что перестают слышать.
США закрывают глаза на нарушение Киевом договорённостей
Минобороны РФ подтвердило, что за минувшие сутки украинские войска дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры в Курской области, о чем ранее сообщал врио губернатора Александр Хинштейн. По данным военного ведомства, ВСУ ударили в регионе по подстанции филиала "Россетей" и обстреляли еще один энергообъект, из-за чего оборвался провод в пролетах опор высоковольтной линии.
В публикации отмечается, что Киев планомерно наносит удары БПЛА и артиллерией по российской энергетике на фоне заявлений украинских властей, в том числе и Владмиира Зеленского, о соблюдении ограничений.
Тем временем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя угрозы главы Белого дома Дональда Трампа ввести пошлины на всю российскую нефть, подчеркнул, что президент России Владимир Путин остается открытым к мирным переговорам и поискам урегулирования политико-дипломатическими методами.
Пресс-секретарь президента России обратил внимание на то, что Москва видит "абсолютное нежелание киевского режима идти на такой же договор". Песков заявил, что Украина не соблюдает временный мораторий и продолжает ежедневно наносить удары по российской энергетической инфраструктуре.
Накануне агентство РИА "Новости" уточнило, что в период с 18-го по 31 марта ВСУ 23 раза нарушили договоренность о прекращении ударов по объектам энергетики.
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17:47
БПЛА ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНРУкраинская армия нанесла удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР. Об этом 2 апреля сообщило государственное предприятие "Луганскгаз".
Помимо этого, Песков заявил, что глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в ближайшее время может отправиться в Вашингтон. Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что общение Москвы и Вашингтона продолжается по различным каналам.
Журналистка телеканала CBS Сара Кук в свою очередь утверждает, что сегодня, 2 апреля, глава Дмитриев встретится в Белом доме со спецпосланником Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. Об этом она заявила в своих соцсетях, сославшись на два неназванных источника.
Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия продолжит добиваться обязательного устранения первопричин украинского конфликта.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ
 
ЭксклюзивРоссияДонецкая Народная РеспубликаХарьковская областьДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВС РФВладимир ПутинДональд Трамп
 
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