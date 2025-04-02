https://ukraina.ru/20250402/1062241137.html

Смысл войны: Россия сражается не с Западом, а за свое место и лидерство на Западе

Смысл войны: Россия сражается не с Западом, а за свое место и лидерство на Западе - 02.04.2025 Украина.ру

Смысл войны: Россия сражается не с Западом, а за свое место и лидерство на Западе

Если поконкретнее расспросить патриотически настроенного гражданина России о том, с кем воюет наша страна в глобальном масштабе, то, понятное дело, он ответит, что воюет она с Западом, который в свою очередь воюет с Россией руками Украины

2025-04-02T17:31

2025-04-02T17:31

2025-04-02T17:31

мнения

запад

россия

александр чаленко

петр i

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Считаю, что несмотря на то, что у такой точки зрения есть безусловные основания, она, по большому счету, не верна. Россия воюет не с Западом, потому что с XVIII века она сама есть Запад, а за свое место на Западе. Мало того, бессознательная цель России, которую она и сама до конца не понимает, это не просто занять свое законное место на Западе, которое бы признавал последний, но и возглавить этот самый Запад.Америка и главные европейские страны – Британия, Франция, Германия, Польша и в каком-то смысле Италия – интуитивно чувствуя это, всеми силами сопротивляются и будут сопротивляться этому, и тут ничего не поделаешь. Нам трудно противостоять коллективному Западу, но с этого пути свернуть уже невозможно.Почему Россия Запад? Потому что таковой ее представлял Петр Первый, проводя свои реформы. Он видел, как московитов, так и малороссов, западными людьми - немцами и голландцами, то есть трудолюбивыми, честными, практичными, чистоплотными, активными, знающими науку, носящими западное платье людьми. Кукуй – немецкая слобода в Москве, где жили работающие на московских государей немцы, был для Петра образцом Запада на московских землях.Что из себя представляла Московия до западных модернистских реформ Петра? Сонное азиатское царство. Как писал Есенин, "золотая дремотная Азия опочила на куполах". Московское царство было царством сна и нескончаемых молитв. В прямом смысле этого слова.Можете найти дневное расписание царя Фёдора Иоанновича – чем он занимался после того, как просыпался. Он начинал день с молитвы… и целый день с перерывом на обед молился, молился и молился. Ей он посвящал вообще весь день. И так день изо дня. И такое поведение государя считалось благом и образцом.Напомню, что одной из причин свержения царя Лжедмитрия I и основанием для того, чтобы считать его ненастоящим царем, стало то, что он отказывался по примеру предшественников … спать после обеда.Петр же своими реформами, как правильно было замечено, прервал это сонную традицию, "прорубив окно в Европу". После его реформ мы уже западные люди.Тут нельзя не отметить, что именно активные малороссы в отличие от пассивных московитов активно поддержали его в реформистских начинаниях. Вспомним его ближайшего сподвижника – малоросса Феофана Прокоповича, автора термина о русских как о триедином народе. Он был одним из тех, кто подтолкнул Петра учредить Империю и отменить патриаршество, передав полномочия Синоду, и на лютеранский манер стать предстоятелем национальной церкви как это было в Британии, Швеции, Голландии, Дании и других североевропейских государствах. Малороссийское духовенство вплоть до царствования Екатерина II назначалось на все архиерейские должности в Российской империи. В Петербурге и Москве постоянно активно ходили разговоры о "засилье хохлов".Сам тип современного русского человека и современной русской культуры возник в Российской империи в завершающий период правления Екатерины и в царствование Александра I, когда после Великой Французской революции в Россию хлынул поток французов, бежавших от нее. Они становились гувернерами в семьях российских дворян. Благодаря им тогда в нашей стране родилось поколение, которое говорило по-французски раньше, чем по-русски. Например, Пушкин.Многое из французского входило в русский язык и культуру. Например, сегодня мы обращаемся к незнакомым людям на "вы", а не на "ты". Это французское влияние. Мы пропускаем женщину вперед, встаем, когда она входит, ухаживаем за ней, дарим цветы… мы едим с ножом и вилкой, не кладем локти на стол, громко не сморкаемся в рукав, пользуемся платком или салфеткой, закрываем рот во время еды, не чавкаем. Это все появилось у нас в обиходе благодаря Европе, благодаря Западу и стало нашей неотъемлемой частью.Русские язык и русская культура родились в европеизированной среде российского дворянства и аристократии. Все великие русские писатели были первоначально дворянами: Карамзин, Державин, Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский, Толстой… Первый великий писатель не из дворян был Чехов.Даже такие вещи, которые временно изолировали Россию от Европы как коммунизм и марксизм пришли к нам с Запада.Сейчас российская армия на Украине сражаются не просто за Русский мир, а за Русско-Петербургский мир, за Западный мир, созданный на этих землях с подачи Петра.Горячие головы утверждают, что нынешняя ссора с Западом надолго. Я же говорю, что о ней и у нас, и на Западе начнут забывать сразу же на следующий день после заключения мира на Украине. Вспомните ковид. Я сам брал комментарии у писателей-фантастов, у футурологов о том, как повлияет эта пандемия на будущее человечества.Они меня все в один голос заверяли: мир не будет больше прежним, всем выдадут биологические паспорта, мир превратится в большую деревню, все будут выезжать из густонаселенных городов, нас накроют более страшные пандемии и другую чушь, и хрень. И что в итоге? А в итоге все давно забыли о ковиде, никто о нем уже почти ничего не помнит. Через 10 лет большинство даже не сможет сразу вспомнить о том, что же это такое.Вот так будет и с "ссорой с Западом". Когда наступит мир, о ней все быстро забудут.Сегодня лидер Запада – Америка идет на диалог с Россией. В Европе рано или поздно произойдет переформатирование. Главным его итогом будет то, что Россию страны Запада признают своей – западной страной. И разговоров о том, что против России Западу надо вооружаться и противостоять тоже не будет, так как все Россию признают Западом, его неотъемлемой и нужной частью.Читайте также статью Александра Чаленко Если Трамп хочет мира на Украине, он должен дать Путину разгромить Украину. А ему надо разгромить Европу

https://ukraina.ru/20230126/1042963743.html

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Александр Чаленко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/05/1060827997_359:13:900:554_100x100_80_0_0_9a4b8cf06badf45bdf27f5218705ff12.jpg

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мнения, запад, россия, александр чаленко, петр i