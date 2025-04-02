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Сон разума тревожит покой императора. Как в Полтаве избавляются от Петра Первого и России

Сон разума тревожит покой императора. Как в Полтаве избавляются от Петра Первого и России - 02.04.2025 Украина.ру

Сон разума тревожит покой императора. Как в Полтаве избавляются от Петра Первого и России

Вот удивились бы два брата, генерал-майора императорской армии Иван и Михаил Магденко, когда узнали бы, что на месте усадьбы их предка сегодня, в 2025-м, шуруют какие-то тупые, но шустрые голодранцы, которых они могли за это и на конюшне выпороть.

2025-04-02T18:25

2025-04-02T18:25

2025-04-02T18:25

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Но они не просто шуруют, а норовят снести памятник императору. И не какому-нибудь, а Петру I, который в 1709 году на следующий день после чудной виктории в Полтавской битве "покоился здесь после подвиговъ своихъ 27 Июня 1709 года".Отдыхал, в смысле, после дел ратных в доме украинских казаков Магденко. Один из них Яков – участник Полтавской битвы 1709 года на стороне российской армии, а потом опошнянский сотник в 1721—1722 годах.Основателем же полтавской ветви Магденко был некий Григорий, сначала полтавский купец и обыватель, потом казак. Его единственный сын Василий уже точно был полтавским полковым хорунжим, потом полковым есаулом и даже абшитованным (с польского abszytowany — отставной) полковым обозным.Вот от него и пошли упомянутые выше генерал-майоры Магденко. Один из них – Иван – бил и Наполеона Бонапарта. Как герой Отечественной войны 1812 года и участник заграничного похода русской армии 1813-1814 годов, командир артиллерийской бригады и кавалер орденов Св. Анны 2-й степени с алмазами и Св. Георгия 4-го класса.На месте дома их предка, где отдыхал император, в 1849 году к 140-летию Полтавской битвы русский архитектор и художник Александр Брюллов (брат знаменитого Карла, нарисовавшего "Последний день Помпеи") и воздвиг мемориал под названием "Памятник на месте отдыха Петра I". Взамен первого памятника отдыху императора Петра I, сооруженного в 1817 году и представлявшего собой простой кирпичный обелиск.Новый памятник был шикарен и современен по тем временам даже по изготовлению. Все его детали были изготовлены в Санкт-Петербурге в мастерской Иоганна Августа Гамбургера методом гальванопластики.И, как пишут справочники, выглядел памятник так: "…Прямоугольный трехъярусный чугунный обелиск, установленный на гранитном стилобате, который имеет три уступа. Пьедестал выполнен из металлических листов и увенчан военными символами — символизирующие отдых императора Петра I шлем древнерусских князей, увенчанный лавровым венком, меч, положенный на щите.В центре фасадной части обелиска размещено горельефное изображение двуглавого орла — герба Российской империи. На нижней части пьедестала помещено горельефное изображение спящего льва.Памятник окружен низким металлическим ограждением со столбиками в виде пушек, закопанных стволами в землю и соединенных между собой металлическими перилами на металлических кронштейнах с растительным орнаментом. Общая высота памятника — около 7,2 метров".Общий видПочему выглядел? Да потому, что нынешние правящие бал в Полтаве неонацисты, "патриоты" и русофобы, сначала покрыли монумент черным саваном, а потом решили снести полностью. Сейчас пока только обозначили, что памятник "росийськый".Но можно не сомневаться, что снесут. Как уже в феврале этого года в рамках "государственной политики деколонизации" снесли еще один памятник Петру – вообще перед музеем Полтавской битвы, установленный там еще в 1950 году. Памятник Петру I – едва ли первый памятник императору, который был установлен при большевиках, для которых он был "классово чуждым", потому что как бы угнетал предков тех, кто сегодня беснуется на памяти о нем.В этом весь ужас происходящего: даже большевики, через 40 лет после прихода к власти выбирая, что для истории-матушки ценно – дебильные россказни о классовой борьбе голодранцев с нормальными людьми или все-таки великая история создания государства, поняли, что история и ее деятели важнее. А вот нынешние неонацисты пока выбрали варварство и вандализм, беспамятство и издевательство над памятью, разруху "до основанья, а затем…".А что "затем"? А они не знают. Они – необольшевики с фанатичным, но национально-бандеровским душком сельского схрона, в котором не было туалетов и "борцы за нэньку", извините за излишнюю натуралистичную правду, ходили под себя в тряпочку. И тем дышали, думая, что это и есть "дух свободы", и месяцами дрожа от страха под землей перед ястребками из НКДВ снаружи.А этот антураж, согласитесь, и в третьем поколении оказывает влияние на носителей таких идей и их потомков, которые решили, что они победили. Иначе и быть не могло – это экзистенциальный поединок дна и вершины, старого и нового, передового и затхло-отсталого.Пока дно рулит. Именно – пока. Пока не победит СВО и все не изменится: тот, кто валил памятники, тот и должен их будет восстановить. И восстановят же, тыча друг в друга пальцами и донося, что это именно не он, а тот, кто рядом, науськал сносить. Те же, кто сейчас патриотически беснуется, полюбят Россию по самое никуда. И в этом – честный, не зализанный вежливой корректностью и обязательным "почитанием народа" ответ на сакральный вопрос: кто при Сталине написал 5 миллионов доносов на соседей?..И я знаю, что говорю, потому что родом из Полтавы – вырос на этих памятниках, но всегда удивлялся, куда делся тот дух, что помог нашим предкам выстоять в битве, с которой победно вышла Российская империя. Как замечал потом Михаил Жванецкий, может, в консерватории нужно было что-то подправить. Может, СВО что-то сейчас подправит…Но сегодня все так, как есть. Через 75 лет после установки памятника Петру, императору российскому, и. о. главы Полтавы Екатерина Ямщикова тупо, но расчетливо заявила, что его демонтаж — это "не акт вандализма", а целенаправленное действие общества, которое освобождается от "российских имперских маркеров". Во как! Общество, мол, требует императора снести…Впрочем, СВО, приближающиеся российские войска, пугающее поведение американского Дональда Трампа уже делают свое дело, корректируют условия – дальновидные ушлепки в Украине уже начинают полизывать все российское, критикуют Владимира Зеленского и его клику, сравнивают с обитателями Кремля Московского. Помните, как писали французские СМИ, когда Наполеон возвращался две недели с первого изгнания с острова Эльба? Начали с описаний "чудовища, которое выползло" и закончили "виват, светлейший император", когда корсиканец подошел к Парижу.Ждем-с, ждем-с этого и в Украине, когда включится режим "и нашим, и вашим"…Хотя в "Незалежной" случай более запущенный. Тут потомственные приспособленцы привыкли лизать на все стороны до конца, раскладывая яйца во все корзины, даже когда они (яйца) закончились или их вовсе не было. Не верите? Пожалуйста: Нацбанк Украины хочет услужить всем. Он, как сообщил его глава Андрей Пышный, в рамках "дерусификации" планирует заменить копейки на "шаги" – так патриотично и с точки зрения психиатрии называются эти самые разменные монетки, сегодня подло отдающие "москальщиной".Но как эта замена символично задумана! Первыми решили отчеканить монеты номиналом 50 копеек – они же 50 шагов. Но параллельно решили старые монетки из оборота не изымать: вдруг ситуация изменится, а у нас тут – копеечка к копеечке, все есть на любой вкус и можно оправдаться, что мол, пиндосы настояли, бес попутал, сам не понял, что делал, то да се. Настоящие укро-патриоты уверены же, что они самые умные. Даже если санитары утверждают обратное. Но это порода такая – предпочитают не думать, а служить и выполнять так, чтобы потом оправдаться…Точно так же они действуют и с памятниками: с теми, что уже снесли, ничего не поделаешь. А вот с теми, что еще остались, уже тормозят: сначала накрывают темным полотном, суетливо, но долго копошатся под ним, объясняют с какими трудностями столкнулись…Сейчас в Полтаве так же мылятся снести и ее символ, главный памятник, связанный с именем Петра I – Монумент Славы, стелу с орлом наверху в Корпусном парке в центре города.В прошлом году украинская как бы художница Юлия Петушинская облила Монумент Славы красной краской. Чтобы, значит, напомнить о необходимости его снести. "Моя акция, которую, назвали "мелким хулиганством", имеет целью добиться от власти принятия решений по демонтажу вражеской символики", ­– сказала тогда художница. По мнению этой, извините, курицы Петушинской, памятник с орлом — "символ вражеского оружия, которое уничтожает украинцев".И власти прислушались, но вызвали только полицию, а не психиатров. И памятник пока не тронули. Но могут.И просто интересно знать, а что думают потомки тех двух императорских генералов Магденко, в доме предков которых отдыхал император? Последний известный их потомок Виктор Магденко 1887 года рождения был неплохим художником-пейзажистом, чьи работы украшают музеи Полтавы.Однако, с другой стороны, он, потомственный дворянин, то есть эксплуататор трудящихся, на котором клейма негде было ставить, в новых условиях очень хорошо перестроился и уже в 1929 году стал членом АХЧУ – Ассоциации художников Червоной (то есть Красной) Украины. И славно дожил до 1954 года.Неужели не та порода взяла свое? А как сейчас?..О других действиях украинских неонацистов в отношении памятников истории - в статье Владимира Скачко "Император под ударом. Неонацисты запретили Россию под Полтавой и приблизили денацификацию"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

полтава, украина, россия, петр i, сергей григоров, нацбанк, мнения