https://ukraina.ru/20241112/1058823993.html

Убежище для Зеленского, успехи ВС РФ, цена брони от мобилизации. Главное на Украине на утро 12 ноября

Убежище для Зеленского, успехи ВС РФ, цена брони от мобилизации. Главное на Украине на утро 12 ноября - 12.11.2024 Украина.ру

Убежище для Зеленского, успехи ВС РФ, цена брони от мобилизации. Главное на Украине на утро 12 ноября

Зеленскому посоветовали начать поиск убежища. Российские военные уничтожают националистов и технику, гремят взрывы. Военнопленный рассказал о цене на бронь от мобилизации

2024-11-12T09:00

2024-11-12T09:00

2024-11-12T09:20

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Активизация усилий США и увязание Европы в своих проблемах показывает, что конфликт на Украине близится к завершению, а Владимиру Зеленскому можно уже начинать искать убежище для себя, считает турецкий аналитик Мустафа Реджеп Эрчин.Он указал, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп вступит в должность в январе 2025 года, "поэтому не стоит ожидать шагов по Украине в уходящем году".Накануне политолог-американист Малек Дудаков предположил, что если конфликт на Украине не удастся разрешить, Трамп, заняв пост президента США, может попытаться отстранить Зеленского. Президент США может настаивать на проведении выборов на Украине в 2025 году и будет способствовать приходу к власти своих союзников — тех, кто находился бы в оппозиции к Зеленскому и был бы лоялен лично Трампу и республиканцам.Политолог также отметил, что Трамп, скорее всего, не станет увеличивать военную и финансовую помощь Украине. Он указал, что американский военно-промышленный комплекс и логистика не располагают возможностями для поставок вооружения, которое ранее не передавалось ВСУ. При этом последствия украинского конфликта, скорее всего, придется решать Европе.В сентябре президент Эстонии Алар Карис признал, что в странах Запада наблюдается усталость от поддержки Украины.В октябре глава МИД Финляндии Элина Валтонен подтвердила, что в европейских странах начинают испытывать усталость от продолжения поддержки Киева.Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, также на своих митингах он назвал Зеленского "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.В предвыборных обещаниях Трамп не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Успехи ВС РФВ ночь на вторник воздушную тревогу объявили в украинской столице, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях страны.Кроме прочего, сигнал звучал на подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ информировали о взрывах в Киеве "вероятно, за пределами города", Полтаве.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.Позже он уточнил, что в регионе прозвучало не меньше 432 взрывов, ряд объектов инфраструктуры получили повреждения (чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь).Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов указал, что российская авиация нанесла удар по украинским военным объектам в пригороде подконтрольного ВСУ города Запорожье.По словам Рогова, в самом городе было слышно несколько взрывов. Удар наносился авиационными бомбами. Информация о точных местах ударов и степень поражения военных объектов противника уточняется, добавил он.Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в свою очередь рассказал об ударе ВС РФ по военной части ВСУ в Харькове накануне вечером."Был нанесен удар по военной части. Итог для бандеровцев оказался очень плачевным: около 70 погибших и более сотни раненых. На данный момент еще не всех извлекли из-под завалов", - сообщил Лебедев.По его словам, после взрыва в сторону военной части поехали машины скорой помощи и пожарные."Сообщают еще об одном ударе ФАБом (фугасной авиабомбом – ред.)... в пригороде Харькова. На этот раз по колонне с военной техникой, которую готовили на выход в сторону Волчанска", - добавил он.Минобороны России информировало, что экипажи вертолетов Ми-28нм выполнили удар ракетами по бронетехнике и живой силе ВСУ в приграничном районе Курской области.После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет противника."Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели", - сообщили в Минобороны.Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что ВС РФ сорвали попытку ВСУ форсировать реку Оскол на Купянском участке фронта."В ходе объективного контроля ситуации на Купянском направлении разведорганами ВС РФ выявлено замаскированное место сосредоточения украинской инженерной техники, предназначенной для форсирования водных преград. За данным участком был установлен усиленный контроль и в момент выдвижения вооруженных формирований Украины к реке Оскол был нанесен артиллерийский удар", - рассказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.По его данным, ВСУ пытались перейти реку в районе населенного пункта Ковшаровка."В результате попадания уничтожен автомобиль КрАЗ со звеном наплавного моста, бронетранспортер, а также поврежден пикап. Также ликвидировано трое боевиков, двое получили ранения", - перечислил он.Несмотря на провалы, ВСУ не оставляют попыток атаковать. Так, за минувшие сутки они 19 раз обстреляли территорию ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Один обстрел - на Донецком направлении. Восемнадцать обстрелов - на Горловском направлении", - перечислили в представительстве.Всего было выпущено 63 боеприпаса. Пострадали два мирных жителей.Кроме прочего, ночью киевский режим попытался совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа. Однако дежурные средства российской ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников: девять — над территорией Белгородской области, два - над Брянской и два над Курской, уточнили в Минобороны.Цена брони от мобилизацииБронь от мобилизации на Украине стоит около 700 долларов в месяц, рассказал РИА Новости военнопленный Сергей Ревенко."За тебя начальник должен на работе проплачивать, чтобы у тебя была бронь на месяц, (чтобы - ред.) ты ходил на работу, ты официально работаешь, чтобы тебя не забрали, ты мог свободно передвигаться по городу, 30 или 32 тысячи (гривен, около 700 долларов - ред.) месяц должен за тебя начальник платить", - сказал он.Военнопленный отметил, что с ним в ТЦК (территориальный центр комплектования - так на Украине называют военкоматы) находился человек, работающий в госструктуре, который приехал продлить еще на неделю действующую бронь - он так же был мобилизован и отправлен в учебный центр в одной группе с Ревенко.Тот же пленный рассказал, что украинские военкомы часто отпускают задержанных за взятку в размере 600-1000 долларов.Ревенко отметил, что даже после выкупа человека могут еще раз задержать, и откупившемуся еще раз придется платить сотрудникам ТЦК.Он также рассказал, что не каждый адвокат отважиться приехать в военкомат по вызову мобилизованного. Военнопленный упомянул случай, когда адвокат, приехавший в ТЦК, вместе с вызвавшим его был мобилизован - они в одной группе уехали в учебный центр.В мае на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка считается врученной, даже если призывник не видел ее лично. Также в законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Подробнее о мобилизации - в материале Сотрудников ТЦК тоже ждет мобилизация, потому что ситуация на фронте не меняется — Азаров на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241111/1058802173.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, сво, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, андрей марочко, вооруженные силы украины, минобороны, мид