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Украинские солдаты 1,5 года строили дом командиру, получая "боевые"

Украинские солдаты 1,5 года строили дом командиру, получая "боевые" - 02.04.2025 Украина.ру

Украинские солдаты 1,5 года строили дом командиру, получая "боевые"

Полтора года солдаты ВСУ строили замкомандира воинской части дом и получали выплаты за участие в боевых действиях. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.

2025-04-02T18:26

2025-04-02T18:26

2025-04-02T18:26

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Должностным лицам одной из украинских воинских частей прокурорами сообщено о "подозрении" по факту уголовного преступления - злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц.Общий ущерб государству в этой криминальной истории прокуроры оценили в 2,7 млн ​​грн (около $65 тыс).В марте о подобном случае сообщала ББРУ. Подробности в публикации Украинский командир начислял солдату "боевые" за ремонт дома своей дочери Ранее украинские правоохранители выявляли подобные случаи: Капремонт в доме вместо фронта. Сотрудники ГБР задержали очередного военкома

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новости, украина, вооруженные силы украины, гбр, коррупция, сво, криминал, выплаты, офис генпрокурора, новости украины