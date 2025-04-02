Украинские солдаты 1,5 года строили дом командиру, получая "боевые" - 02.04.2025 Украина.ру
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Украинские солдаты 1,5 года строили дом командиру, получая "боевые"
Украинские солдаты 1,5 года строили дом командиру, получая "боевые" - 02.04.2025 Украина.ру
Украинские солдаты 1,5 года строили дом командиру, получая "боевые"
Полтора года солдаты ВСУ строили замкомандира воинской части дом и получали выплаты за участие в боевых действиях. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.
2025-04-02T18:26
2025-04-02T18:26
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вооруженные силы украины
гбр
коррупция
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криминал
выплаты
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Должностным лицам одной из украинских воинских частей прокурорами сообщено о "подозрении" по факту уголовного преступления - злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц.Общий ущерб государству в этой криминальной истории прокуроры оценили в 2,7 млн ​​грн (около $65 тыс).В марте о подобном случае сообщала ББРУ. Подробности в публикации Украинский командир начислял солдату "боевые" за ремонт дома своей дочери Ранее украинские правоохранители выявляли подобные случаи: Капремонт в доме вместо фронта. Сотрудники ГБР задержали очередного военкома
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, вооруженные силы украины, гбр, коррупция, сво, криминал, выплаты, офис генпрокурора, новости украины
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, ГБР, коррупция, СВО, криминал, выплаты, Офис генпрокурора, Новости Украины

Украинские солдаты 1,5 года строили дом командиру, получая "боевые"

18:26 02.04.2025
 
© gp.gov.ua
© gp.gov.ua
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Полтора года солдаты ВСУ строили замкомандира воинской части дом и получали выплаты за участие в боевых действиях. Об этом сообщает офис генпрокурора Украины.
Должностным лицам одной из украинских воинских частей прокурорами сообщено о "подозрении" по факту уголовного преступления - злоупотребления служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц.
"По данным следствия, в период с марта 2023 года по август 2024 года заместитель командира воинской части с помощью командира батальона материального обеспечения, злоупотребляя своим служебным положением, привлек трех военнослужащих к строительству и обслуживанию собственного дома, - сообщили прокуроры. - При этом военнослужащие обязанности военной службы не выполняли и получали дополнительное вознаграждение".
Общий ущерб государству в этой криминальной истории прокуроры оценили в 2,7 млн ​​грн (около $65 тыс).
В марте о подобном случае сообщала ББРУ. Подробности в публикации Украинский командир начислял солдату "боевые" за ремонт дома своей дочери
Ранее украинские правоохранители выявляли подобные случаи: Капремонт в доме вместо фронта. Сотрудники ГБР задержали очередного военкома
 
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