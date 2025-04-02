https://ukraina.ru/20250402/1062231124.html

Трампу готовят удар. Зачем Зеленский собирает "узкий круг" сторонников войны

Трампу готовят удар. Зачем Зеленский собирает "узкий круг" сторонников войны - 02.04.2025 Украина.ру

Трампу готовят удар. Зачем Зеленский собирает "узкий круг" сторонников войны

Владимир Зеленский анонсировал встречу представителей "узкого круга" стран, которые поддерживают идею военного присутствия европейских государств на Украине

2025-04-02T12:27

2025-04-02T12:27

2025-04-02T12:39

эксклюзив

украина

европа

франция

владимир зеленский

россия

миротворцы

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"Увидим детали""Узкий круг", о котором говорит Зеленский, точно состоит из Великобритании и Франции, главных проводников идеи иностранного военного присутствия на Украине. По крайней мере, участие Лондона и Парижа в этом встрече ранее анонсировал сам Зеленский.Неделю назад глава правящего на Украине режима рассказал о запланированных переговорах в узком составе, подчеркнув, что участники встречи на "100% будут готовы к контингенту на территории Украины". По его словам, это Великобритания и Франция.Теперь Зеленский уточнил, что разговор будут вести "военные команды".Зеленский уточнил, что встреча пройдет в пятницу, 4 апреля.Что хочет УкраинаЭпопея с европейскими "миротворцами" на Украине тянется с момента прихода в власти в США Дональда Трампа, который взял курс на мирные переговоры и стал предпринимать усилия для завершения украинского конфликта.Европейские лидеры смекнули, что охлаждение Соединенных Штатов к Украине и к Европе может плохо для них кончится и выразили свою поддержку киевскому режиму в его стремлении если и не воевать дальше, то занять на переговорах максимально выгодную позицию.В идеале Зеленскому нужно полноценно втянуть другие государства в конфликт. С американцами вышла осечка, теперь план заключается в том, чтобы расквартировать на Украине европейский контингент и тем самым провоцировать дальнейшую эскалацию, теперь уже с прямым участием партнеров.Понятно, что прямо воевать с Россией в Европе не хотят, прокси-война руками украинцев их вполне устраивает. Поэтому до сих пор нет понимания, что за контингент отправится на Украину и отправится ли вообще.Когда в товарищах согласья нетИсходя из отрывочных заявлений лидеров стран Европы, идея миротворцев на сегодняшний день трансформировалась в идею отправки на Украину отдельных советников, инструкторов и прочие символические жесты поддержки ВСУ.Но даже такие скромные планы не находят в Европе единодушной поддержки. Первоначально в "коалицию желающих" входили более 30 государств, почти все страны ЕС плюс Канада и Австралия. Теперь обсуждение перетекает в "узкий круг", что свидетельствует о том, что, как пел Высоцкий, "настоящих буйных мало".Разочаровывают Киев и всегдашние партнеры по антироссийскому фронту. Польша, например, своих военных на Украину отправлять не спешит."Я не вижу такой необходимости. После окончания войны я верю в стратегическое сотрудничество между Украиной и США. У меня совершенно иная концепция стабилизации ситуации на Украине после окончания войны", - сказал в начале марта президент страны Анджей Дуда.Безоговорочную верность общему делу демонстрируют разве что прибалтийские республики, возможно потому, что количественный и качественный состав их армий просто не позволяет делегировать в европейский контингент хоть сколько-нибудь значимые силы в виду их отсутствия.Срыв переговоровБритания и Франция пытаются убедить всех, что их "миротворческие" планы идут полным ходом и стороны уже чуть ли не вступают в фазу детального обсуждения технических аспектов такого рода миссии.Нюанс заключается в том, что любой ввод "миротворческого" контингента, по заявлению ЕС, может быть только после установления прочного перемирия на Украине. Учитывая, что пока до этого как до Луны, то все это не выходит за пределы теоретической плоскости.Тем не менее, несколько иной смысл это все может получить в случае, если перемирие будет все же достигнуто. Россия выступает против какого-либо иностранного военного присутствия на Украине, поэтому открытое появление там британских или французских военных будет расценено как срыв мирного урегулирования.Вероятно, что сама идея "миротворцев" из Европы именно на это в конечном итоге и направлена, что еще раз ставит под жирный знак вопроса саму возможность о чем-то договориться с нынешними украинскими управленцами. А это уже удар не только и не столько по России (в политическом смысле, конечно), сколько по миротворческим планам Трампа. И, конечно, - на руку Зеленскому, который ищет вариант, как продлить войну, получив при этом поддержку своим планам на Западе. О том, что на Украине думает о сделке по природным ресурсам с США - в материале издания Украина.ру Репарации, контрибуции и окончательная декоммунизация. Что говорят на Украине о сделке по ресурсам.

https://ukraina.ru/20250401/1062219039.html

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эксклюзив, украина, европа, франция, владимир зеленский, россия, миротворцы