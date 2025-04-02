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Миграционный вопрос: Ищенко о тенденциях в обществе и проблеме нацизма
Миграционный вопрос: Ищенко о тенденциях в обществе и проблеме нацизма - 02.04.2025 Украина.ру
Миграционный вопрос: Ищенко о тенденциях в обществе и проблеме нацизма
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 02.04.2025
2025-04-02T17:15
2025-04-02T17:15
2025-04-02T17:15
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переговоры
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 00:49 – Зачем Европа поддерживала национализм на Украине? 07:54 – Как организовывают международные переговоры? 12:34 – Как складываются демократии? 57:57 – Что будет с Одессой? 59:21 – Украинские долги; 1:02:10 – Будущее украинского языка; 1:04:57 – Как определяется высокое искусство? 1:11:00 – Партия "Новые люди". ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Миграционный вопрос: Ищенко о тенденциях в обществе и проблеме нацизма
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
00:49 – Зачем Европа поддерживала национализм на Украине?
07:54 – Как организовывают международные переговоры?
12:34 – Как складываются демократии?
57:57 – Что будет с Одессой?
59:21 – Украинские долги;
1:02:10 – Будущее украинского языка;
1:04:57 – Как определяется высокое искусство?
1:11:00 – Партия "Новые люди".
ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko