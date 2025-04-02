https://ukraina.ru/20250402/1062247851.html

Миграционный вопрос: Ищенко о тенденциях в обществе и проблеме нацизма

Миграционный вопрос: Ищенко о тенденциях в обществе и проблеме нацизма - 02.04.2025 Украина.ру

Миграционный вопрос: Ищенко о тенденциях в обществе и проблеме нацизма

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. Украина.ру, 02.04.2025

2025-04-02T17:15

2025-04-02T17:15

2025-04-02T17:15

видео

украина

одесса

европа

ростислав ищенко

эксперты

нацизм

украинские националисты

культура

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/02/1062247719_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_911c25f89d32fca2b52af0d8c8def7bd.jpg

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей. 00:49 – Зачем Европа поддерживала национализм на Украине? 07:54 – Как организовывают международные переговоры? 12:34 – Как складываются демократии? 57:57 – Что будет с Одессой? 59:21 – Украинские долги; 1:02:10 – Будущее украинского языка; 1:04:57 – Как определяется высокое искусство? 1:11:00 – Партия "Новые люди". ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko

украина

одесса

европа

франция

британия

сша

ссср

польша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, одесса, европа, ростислав ищенко, эксперты, нацизм, украинские националисты, культура, переговоры, франция, марин ле пен, британия, сша, ссср, польша, видео