СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта против мирного населения Курска - 02.04.2025 Украина.ру
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СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта против мирного населения Курска
СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта против мирного населения Курска - 02.04.2025 Украина.ру
СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта против мирного населения Курска
Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в связи с совершением террористического акта против мирного населения города Курска. Об этом ведомство сообщило 2 апреля.
2025-04-02T18:54
2025-04-02T18:54
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Следователи установили, что 2 апреля военнослужащие вооружённых формирований Украины (ВФУ), используя беспилотный летательный аппарат, совершили целенаправленную атаку на гражданскую инфраструктуру города Курска.В российском ведомстве заверили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители ВФУ, причастные к данному преступлению.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Об инциденте сообщалось в обзоре Обстрелы и налёты, военные преступления, гуманитарные инициативы. Главное на 13.00 2 апреля
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новости, россия, ск рф, уголовное дело, кто, курск, курская область, всу, военные преступления, мирные жители, налеты, инфраструктура
Новости, Россия, СК РФ, уголовное дело, КТО, Курск, Курская область, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, налеты, инфраструктура

СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта против мирного населения Курска

18:54 02.04.2025
 
© Фото : Владимир Сальдо / Telegramсбитый украинский БПЛА
сбитый украинский БПЛА - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : Владимир Сальдо / Telegram
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Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в связи с совершением террористического акта против мирного населения города Курска. Об этом ведомство сообщило 2 апреля.
Следователи установили, что 2 апреля военнослужащие вооружённых формирований Украины (ВФУ), используя беспилотный летательный аппарат, совершили целенаправленную атаку на гражданскую инфраструктуру города Курска.
"В результате совершенного преступления повреждения получили жилые дома, а также гражданские автомобили", - сказано в официальном сообщении.
В российском ведомстве заверили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители ВФУ, причастные к данному преступлению.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Об инциденте сообщалось в обзоре Обстрелы и налёты, военные преступления, гуманитарные инициативы. Главное на 13.00 2 апреля
 
НовостиРоссияСК РФуголовное делоКТОКурскКурская областьВСУВоенные преступлениямирные жителиналетыинфраструктура
 
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