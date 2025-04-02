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СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта против мирного населения Курска

СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта против мирного населения Курска - 02.04.2025 Украина.ру

СК РФ возбудил уголовное дело по факту теракта против мирного населения Курска

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в связи с совершением террористического акта против мирного населения города Курска. Об этом ведомство сообщило 2 апреля.

2025-04-02T18:54

2025-04-02T18:54

2025-04-02T18:54

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Следователи установили, что 2 апреля военнослужащие вооружённых формирований Украины (ВФУ), используя беспилотный летательный аппарат, совершили целенаправленную атаку на гражданскую инфраструктуру города Курска.В российском ведомстве заверили, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все представители ВФУ, причастные к данному преступлению.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Об инциденте сообщалось в обзоре Обстрелы и налёты, военные преступления, гуманитарные инициативы. Главное на 13.00 2 апреля

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