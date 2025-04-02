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На Украине паника: группировка РФ на лиманском направлении в 10 раз больше ВСУ

На Украине паника: группировка РФ на лиманском направлении в 10 раз больше ВСУ - 02.04.2025 Украина.ру

На Украине паника: группировка РФ на лиманском направлении в 10 раз больше ВСУ

На лиманском направлении российские войска превышают группировку ВСУ по численности в 10 раз. Об этом 2 апреля заявил украинский Институт изучения войны

2025-04-02T13:53

2025-04-02T13:53

2025-04-02T13:54

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Отмечается, что в ближайшие месяцы армия России может попытаться зайти оттуда севернее на Боровую или южнее на Лиман. Между тем российские военкоры заявляли, что ВС РФ попытаются объединить два плацдарма на правом берегу реки Жеребец — основной около Новолюбовки и меньший около Макеевки.В то же время украинское издание "Страна.ua" написало о том, что российские военные могут попытаться обойти позиции ВСУ в Новосергиевке, Дружелюбовке и Новом Миру. В публикации уточняется, что на этом участке ВС РФ штурмуют преимущественно пехотой, редко применяя бронетехнику.Также в среду, 2 апреля, командир 1-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Владимир Фокин заявил, что российское командование готовит наступление в этом меясце. По его словам, продвижение ВС РФ ожидается в том числе в зоне размещения 3 ОШБр — в направление Боровой в Харьковской области. Подробности в публикации Украинские политики и эксперты пытаются предугадать наступление ВС РФ.

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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, вс рф, наступление