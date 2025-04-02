БПЛА ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР - 02.04.2025 Украина.ру
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БПЛА ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР
БПЛА ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР - 02.04.2025 Украина.ру
БПЛА ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР
Украинская армия нанесла удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР. Об этом 2 апреля сообщило государственное предприятие "Луганскгаз".
2025-04-02T17:47
2025-04-02T17:47
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"2 апреля 2025 г. вооруженные силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали газораспределительную станцию "Сватово". Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание", - сказано в официальном сообщении.Вследствие атаки беспилотника ВСУ было ограничено газоснабжение 11 129 абонентов, проживающих в населенных пунктах: г. Сватово, с. Преображенное, с. Фомовка, с. Гончаровка, с. Первомайское, с. Меловатка, с. Свистуновка, с. Комсомольское, п. Н. Дуванка, с. Н. Никаноровка, с. Петровское, п. Сосновый, с. Новоникольское.Бригада специалистов "Луганскгаз" филиала ООО "ЧМНГ" с утра и до 15.00 проводила работы по возобновлению подачи газа в газораспределительные сети населённых пунктов. В итоге из 13 пострадавших населённых пунктов газоснабжение удалось восстановить в восьми."Убедительно просим отключенных абонентов закрыть краны перед газовыми приборами, а также с пониманием отнестись к сложившейся ситуации!", - сообщил "Луганскгаз".Также 2 апреля в Минобороны и МИД РФ констатировали продолжающиеся удары ВСУ по объектам энергетики на российской территории в нарушение договорённостей, достигнутых 18 марта президентами России и США. Подробности в публикации Обстрелы и налёты, военные преступления, гуманитарные инициативы. Главное на 13.00 2 апреля
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новости, лнр, россия, сша, всу, энергетика, газ, газопровод, инфраструктура, мирные жители, сво, луганская народная республика, военные преступления
Новости, ЛНР, Россия, США, ВСУ, энергетика, газ, газопровод, инфраструктура, мирные жители, СВО, Луганская Народная Республика, Военные преступления

БПЛА ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР

17:47 02.04.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСистема ПВО сработала в небе над Луганском
Система ПВО сработала в небе над Луганском - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Украинская армия нанесла удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР. Об этом 2 апреля сообщило государственное предприятие "Луганскгаз".
"2 апреля 2025 г. вооруженные силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали газораспределительную станцию "Сватово". Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание", - сказано в официальном сообщении.
Вследствие атаки беспилотника ВСУ было ограничено газоснабжение 11 129 абонентов, проживающих в населенных пунктах: г. Сватово, с. Преображенное, с. Фомовка, с. Гончаровка, с. Первомайское, с. Меловатка, с. Свистуновка, с. Комсомольское, п. Н. Дуванка, с. Н. Никаноровка, с. Петровское, п. Сосновый, с. Новоникольское.
Бригада специалистов "Луганскгаз" филиала ООО "ЧМНГ" с утра и до 15.00 проводила работы по возобновлению подачи газа в газораспределительные сети населённых пунктов. В итоге из 13 пострадавших населённых пунктов газоснабжение удалось восстановить в восьми.
"Убедительно просим отключенных абонентов закрыть краны перед газовыми приборами, а также с пониманием отнестись к сложившейся ситуации!", - сообщил "Луганскгаз".
Также 2 апреля в Минобороны и МИД РФ констатировали продолжающиеся удары ВСУ по объектам энергетики на российской территории в нарушение договорённостей, достигнутых 18 марта президентами России и США. Подробности в публикации Обстрелы и налёты, военные преступления, гуманитарные инициативы. Главное на 13.00 2 апреля
 
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