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БПЛА ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР

БПЛА ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР - 02.04.2025 Украина.ру

БПЛА ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР

Украинская армия нанесла удар по газораспределительной станции "Сватово" в ЛНР. Об этом 2 апреля сообщило государственное предприятие "Луганскгаз".

2025-04-02T17:47

2025-04-02T17:47

2025-04-02T17:47

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"2 апреля 2025 г. вооруженные силы Украины с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали газораспределительную станцию "Сватово". Удар пришелся на узел предотвращения гидратообразования, в результате чего произошло повреждение оборудования ГРС и возгорание", - сказано в официальном сообщении.Вследствие атаки беспилотника ВСУ было ограничено газоснабжение 11 129 абонентов, проживающих в населенных пунктах: г. Сватово, с. Преображенное, с. Фомовка, с. Гончаровка, с. Первомайское, с. Меловатка, с. Свистуновка, с. Комсомольское, п. Н. Дуванка, с. Н. Никаноровка, с. Петровское, п. Сосновый, с. Новоникольское.Бригада специалистов "Луганскгаз" филиала ООО "ЧМНГ" с утра и до 15.00 проводила работы по возобновлению подачи газа в газораспределительные сети населённых пунктов. В итоге из 13 пострадавших населённых пунктов газоснабжение удалось восстановить в восьми."Убедительно просим отключенных абонентов закрыть краны перед газовыми приборами, а также с пониманием отнестись к сложившейся ситуации!", - сообщил "Луганскгаз".Также 2 апреля в Минобороны и МИД РФ констатировали продолжающиеся удары ВСУ по объектам энергетики на российской территории в нарушение договорённостей, достигнутых 18 марта президентами России и США. Подробности в публикации Обстрелы и налёты, военные преступления, гуманитарные инициативы. Главное на 13.00 2 апреля

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новости, лнр, россия, сша, всу, энергетика, газ, газопровод, инфраструктура, мирные жители, сво, луганская народная республика, военные преступления