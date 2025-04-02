Москва ответила на угрозы Трампа ввести пошлины на российскую нефть - 02.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250402/1062242499.html
Москва ответила на угрозы Трампа ввести пошлины на российскую нефть
Москва ответила на угрозы Трампа ввести пошлины на российскую нефть - 02.04.2025 Украина.ру
Москва ответила на угрозы Трампа ввести пошлины на российскую нефть
Президент России Владимир Путин открыт к мирным переговорам, в то время как Киев не соблюдает мораторий на удары по энергообъектам. Об этом 2 апреля журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2025-04-02T15:51
2025-04-02T15:52
новости
россия
москва
киев
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
украина
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059807830_0:78:3195:1875_1920x0_80_0_0_a91252ac3e1cecbd4eea62559726523a.jpg.webp
Комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на всю российскую нефть, Песков подчеркнул, что Путин остается открытым к мирным переговорам и поискам урегулирования политико-дипломатическими методами.Он также обратил внимание на то, что Москва видит "абсолютное нежелание киевского режима идти на такой же договор". "Киевский режим не соблюдает временный мораторий. Продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре", — констатировал Песков.По его словам, Москва продолжит работу с Вашингтоном и будет терпеливо доносить до них реальное положение дел и нежелание Киева что-то делать для мира.Накануне во время общения с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что рассчитывает на заключение сделки по урегулированию конфликта на Украине и верит в готовность России к этому."Я хочу увидеть, как он [президент РФ Владимир Путин – Ред.] заключает сделку", – сказал американский лидер, отметив, что не хотел бы вводить вторичные пошлины на российскую нефть, – "Но я думаю, что сделал бы это, если бы [Путин] не выполнил свою работу".Тем временем российская армия продолжает свое наступление. Сегодня, 2 апреля, на Украине предположили, на каком направлении планируют продвигаться ВС РФ. Подробности в материале Украинские политики и эксперты пытаются предугадать наступление ВС РФ. Более того, украинцы уже начали покидать города, которые могут стать возможным полем боя. О том, что стало отправной точкой для этого — в публикации На фоне новостей о наступлении ВС РФ улицы Харькова опустели — СМИ.
https://ukraina.ru/20250401/1062206289.html
россия
москва
киев
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/13/1059807830_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_37ce403b30410f7df102fbf26f0d7fe4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, киев, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, украина, сша
Новости, Россия, Москва, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Украина, США

Москва ответила на угрозы Трампа ввести пошлины на российскую нефть

15:51 02.04.2025 (обновлено: 15:52 02.04.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент России Владимир Путин открыт к мирным переговорам, в то время как Киев не соблюдает мораторий на удары по энергообъектам. Об этом 2 апреля журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на всю российскую нефть, Песков подчеркнул, что Путин остается открытым к мирным переговорам и поискам урегулирования политико-дипломатическими методами.
"То, что Россия по договоренности с американской стороной заявила, что присоединяется к мораторию на удары по объектам энергоинфраструктуры — самое красноречивое тому свидетельство", — отметил пресс-секретарь президента России.
Он также обратил внимание на то, что Москва видит "абсолютное нежелание киевского режима идти на такой же договор".
"Киевский режим не соблюдает временный мораторий. Продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре", — констатировал Песков.
По его словам, Москва продолжит работу с Вашингтоном и будет терпеливо доносить до них реальное положение дел и нежелание Киева что-то делать для мира.
Накануне во время общения с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что рассчитывает на заключение сделки по урегулированию конфликта на Украине и верит в готовность России к этому.
"Я хочу увидеть, как он [президент РФ Владимир Путин – Ред.] заключает сделку", – сказал американский лидер, отметив, что не хотел бы вводить вторичные пошлины на российскую нефть, – "Но я думаю, что сделал бы это, если бы [Путин] не выполнил свою работу".
Боевая работа артиллеристов отдельного батальона АрБат в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Вчера, 13:14
Киев нарушает договорённости, удары ВС РФ, "заминированные" кладбища. Главное на 13:00 1 апреляПрезидент США рассказал о своём сотрудничестве с российским лидером; Украина не сдержала договорённости 23 раза; российская армия нанесла удары по объектам ВСУ в двух регионах
Тем временем российская армия продолжает свое наступление. Сегодня, 2 апреля, на Украине предположили, на каком направлении планируют продвигаться ВС РФ. Подробности в материале Украинские политики и эксперты пытаются предугадать наступление ВС РФ.
Более того, украинцы уже начали покидать города, которые могут стать возможным полем боя. О том, что стало отправной точкой для этого — в публикации На фоне новостей о наступлении ВС РФ улицы Харькова опустели — СМИ.
 
НовостиРоссияМоскваКиевВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковУкраинаСША
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:00"Энтузиазм: Симфония Донбасса": Дзига Вертов и магия звука
15:51Москва ответила на угрозы Трампа ввести пошлины на российскую нефть
15:37Большая сделка вокруг Украины: границы возможного
15:11На фоне новостей о наступлении ВС РФ улицы Харькова опустели — СМИ
14:55"ЦИПсО не перестает создавать фейки": Хинштейн рассказал о ложной рассылке
14:43Подоляк высказался о выборах на Украине
14:22Путин поручил правительству помочь ветеранам СВО с профильным трудоустройством
14:18В Подмосковье найден дрон кустарной сборки
14:05"В подходящий момент": Еврокомиссия обещает ответить на пошлины США
13:53На Украине паника: группировка РФ на лиманском направлении в 10 раз больше ВСУ
13:50Кремль прокомментировал возможный визит Дмитриева в Вашингтон
13:40Дроны ВСУ нанесли гигантский ущерб Каспийскому трубопроводному консорциуму - Песков
13:31Болота Литвы и танк "Геркулес". Опасные традиции литовских болот
13:10Большая сделка вокруг Украины: границы возможного. Конференция из цикла "Украинское досье"
13:04Прогнуться или разозлить Трампа? Киев столкнется с дилеммой из-за сделки по минералам - WSJ
13:00Обстрелы и налёты, военные преступления, гуманитарные инициативы. Главное на 13.00 2 апреля
12:38Какую угрозу устранила Россия между Запорожьем, Днепропетровском и Кривым Рогом - Богатырёв
12:35Минобороны сообщило о новых атаках ВСУ на энергообъекты России
12:32Дубинский попросил Совбез ООН раскрыть данные жертв репрессий Зеленского
12:27Трампу готовят удар. Зачем Зеленский собирает "узкий круг" сторонников войны
Лента новостейМолния