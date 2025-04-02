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Москва ответила на угрозы Трампа ввести пошлины на российскую нефть

Москва ответила на угрозы Трампа ввести пошлины на российскую нефть - 02.04.2025 Украина.ру

Москва ответила на угрозы Трампа ввести пошлины на российскую нефть

Президент России Владимир Путин открыт к мирным переговорам, в то время как Киев не соблюдает мораторий на удары по энергообъектам. Об этом 2 апреля журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2025-04-02T15:51

2025-04-02T15:51

2025-04-02T15:52

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Комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на всю российскую нефть, Песков подчеркнул, что Путин остается открытым к мирным переговорам и поискам урегулирования политико-дипломатическими методами.Он также обратил внимание на то, что Москва видит "абсолютное нежелание киевского режима идти на такой же договор". "Киевский режим не соблюдает временный мораторий. Продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре", — констатировал Песков.По его словам, Москва продолжит работу с Вашингтоном и будет терпеливо доносить до них реальное положение дел и нежелание Киева что-то делать для мира.Накануне во время общения с журналистами в Белом доме Трамп заявил, что рассчитывает на заключение сделки по урегулированию конфликта на Украине и верит в готовность России к этому."Я хочу увидеть, как он [президент РФ Владимир Путин – Ред.] заключает сделку", – сказал американский лидер, отметив, что не хотел бы вводить вторичные пошлины на российскую нефть, – "Но я думаю, что сделал бы это, если бы [Путин] не выполнил свою работу".Тем временем российская армия продолжает свое наступление. Сегодня, 2 апреля, на Украине предположили, на каком направлении планируют продвигаться ВС РФ. Подробности в материале Украинские политики и эксперты пытаются предугадать наступление ВС РФ. Более того, украинцы уже начали покидать города, которые могут стать возможным полем боя. О том, что стало отправной точкой для этого — в публикации На фоне новостей о наступлении ВС РФ улицы Харькова опустели — СМИ.

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новости, россия, москва, киев, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, украина, сша