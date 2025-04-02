Москва ответила на угрозы Трампа ввести пошлины на российскую нефть
15:51 02.04.2025 (обновлено: 15:52 02.04.2025)
Президент России Владимир Путин открыт к мирным переговорам, в то время как Киев не соблюдает мораторий на удары по энергообъектам. Об этом 2 апреля журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на всю российскую нефть, Песков подчеркнул, что Путин остается открытым к мирным переговорам и поискам урегулирования политико-дипломатическими методами.
"То, что Россия по договоренности с американской стороной заявила, что присоединяется к мораторию на удары по объектам энергоинфраструктуры — самое красноречивое тому свидетельство", — отметил пресс-секретарь президента России.
Он также обратил внимание на то, что Москва видит "абсолютное нежелание киевского режима идти на такой же договор".
"Киевский режим не соблюдает временный мораторий. Продолжает ежедневно наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре", — констатировал Песков.
По его словам, Москва продолжит работу с Вашингтоном и будет терпеливо доносить до них реальное положение дел и нежелание Киева что-то делать для мира.
"Я хочу увидеть, как он [президент РФ Владимир Путин – Ред.] заключает сделку", – сказал американский лидер, отметив, что не хотел бы вводить вторичные пошлины на российскую нефть, – "Но я думаю, что сделал бы это, если бы [Путин] не выполнил свою работу".
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