https://ukraina.ru/20250402/1062241715.html

Большая сделка вокруг Украины: границы возможного

Большая сделка вокруг Украины: границы возможного - 02.04.2025 Украина.ру

Большая сделка вокруг Украины: границы возможного

В среду, 2 апреля, в пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялась мультимедийная конференция из цикла "Украинское досье" на тему "Большая сделка вокруг Украины: границы возможного". Мероприятие было организовано изданием Украина.ру

2025-04-02T15:37

2025-04-02T15:37

2025-04-02T15:37

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Частные вопросы заместо глобальныхОткрыл конференцию модератор, главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов. "Мир сейчас такой хрупкий, такая тишина, которая может взорваться чем угодно. В процессе переговоров, торгов, каких-то сделок, которые должны привести к миру ситуацию на Украине", - отметил он.Хисамов напомнил, что в прошлом году издание Украина.ру проводило форсайт-форум "Какая Украина нам нужна". Теперь же разговор можно вести о том, какой мир на Украине нам нужен, хотя и кажется, что это невозможно, отметил он. По словам заместителя председателя Ассоциации российских дипломатов, профессора НИУ ВШЭ Андрей Бакланова, нынешняя ситуация вынудила нашу дипломатическую службу значительно активизироваться на этом направлении."Ведется очень большая работа по прояснению ситуации, прояснению позиции сторон и по выяснению самим себе: что для нас это все означает", - сказал он.Если упростить предельно, то нам переговоры с Украиной не нужны. Первая причина – оперативная ситуация на фронте, идет выдавливание сил противника. Второе обстоятельство – это с кем на Украине вести переговоры, добавил эксперт.По его словам, Владимир Зеленский нелегитимен, а значит такой же статус имеют и все назначенные им органы власти. Сами украинцы должны поставить вопрос о законности своего руководства, но пока ничего такого там не видно.Бакланов отметил, что перспективы ведения переговоров не просматриваются из-за кардинально различного подхода к территориальному вопросу, РФ хочет признания нового статуса четырех регионов и Крыма, а Киев хочет вернуть их обратно в состав Украины.Эксперт выразил сомнение в миротворческих устремлениях нового руководства США, в их действиях есть либо подвох, либо же их собственные интересы. Он также отметил, что нынешняя команда в Белом доме демонстрирует незнание предмета и не понимает коренных причин российско-украинского противостояния.Искандер Хисамов разделил пессимистический настрой эксперта в отношении мирных переговоров с участием США, но отметил, что в России есть недооценка суверенности Украины."Нам предстоят тяжелые месяца, а возможно и годы", - заявил он. Субъектность Украины и переговоры с СШАЕсли мы всерьез говорим о суверенности Украины, то нам нужно было собраться вчера, то есть 1 апреля, возразил депутат Госдумы Михаил Делягин."То, что Украина ведет боевые действия и что украинский клоун хамит [Дональду] Трампу, не говорит о том, что это признак суверенитета", - заявил парламентарий.Украина полностью управляется со стороны Великобритании, отметил политик. Эта страна, по его мнению, является "ключевым фактором украинской катастрофы", однако Лондон не принимает участие в переговорном процессе.Задача Трампа – забрать внешний контроль над Украиной себе, вырвать ее из "английских когтей". Британцам нужен хаос, не важно какой, и лишь России нужен мир и выполнение задач СВО, добавил он.Депутат выразил согласие с мнением, что для Москвы эти переговоры нужны для достижения локальных целей. И относится к ним нужно как к локальным, то есть без значительных уступок с российской стороны для их достижения.У Украины нет суверенитета и нет субъектности, выразил следом свое мнение политический обозреватель Дмитрий Куликов. Основной контроль над этой страной и над правящей в ней организованной преступной группировкой осуществляется Британией и сконцентрированными вокруг нее силами с участием британских спецслужб, заявил он.Куликов выразил сомнение, что у Трампа есть цель на Украине."Мы не должны говорить, что мы ведем переговоры с Америкой. Никакой единой Америки нет, она перестала существовать, поскольку этот философский идол, на который они молились – общественный договор – он исчез в Соединенных Штатах. Исчез практически во всех слоях ее населения", - заявил эксперт.По всей структуре американского социума произошел раскол или несколько расколов и говорить о том, что есть какой-то единый американский субъект не приходится, добавил он.Россия сказал свою часть о мире еще после развала Советского Союза, однако на Западе решили добивать РФ. В 2012-2013 гг. американцы приняли решение атаковать Россию через Украину. Если отказа от такой войны, ведущейся с 1945 года, против нашей страны со стороны США нет, то ни о каком подлинном урегулировании между Москвой и Вашингтоном говорить не приходится, резюмировал Куликов. Цели США, ЕС и роль КитаяНа сегодняшний день дыра в бюджете Украины колеблется по разным оценкам от 30 до 50 млрд долларов, это примерно 50% ВВП. Для украинских властей продолжение боевых действий это единственный способ каким-то образом свести концы с концами, обратил внимание доктор экономических наук, проректор по науке и инновациям Российского государственного университета Алексей Силаков.По его словам, мировая экономическая модель, которая существовала последние 50-70 лет себя изжила и нужно переходить к другой модели. Сегодня есть конкуренция нескольких сценариев альтернативного развития. Первый – это деглобализация, второй – продолжение глобализации с точечными изменениями.Властная группировка в США выступает за деглобализацию. В этом варианте их главная задача отрезать от мирового рынка Китай, так как он концентрирует у себя большую часть мировых мощностей производства и приступить к реиндустриализации у себя.Великобритания выступает, напротив, за продолжение глобализации с контролем Лондона над торговыми и финансовыми потоками. Отдельная позиция у Евросоюза, который строит постиндустриальное производство на "зеленых" принципах и им в этой связи нужно ограниченное взаимодействие с КНР."Война на Украине этой цели ЕС соответствует, так как она ограничивает континентальные поставки на европейский рынок, остается только морской путь, то есть вот этот ограниченный поток из Китая позволяет Европе, она только на начальной стадии находится, запустить у себя промышленную перезагрузку на принципах низкоуглеродной экономики для того, чтобы создать новую индустрию и объявив ее законной, а старые способы незаконными, получить какое-то преимущество", - подчеркнул эксперт.Даже если мы достигнем соглашения с США, мы никак не можем исключить интересы ЕС и Британии, иными словами, слишком много заинтересованных сторон, отметил Силаков.Хищническое и бесстыдное поведение Трампа на международной арене может сыграть на пользу России, прокомментировал Искандер Хисамов. С ним согласился политолог Андрей Суздальцев, назвав это "чистым империализмом".Сейчас идет "война идет за советское наследство", отметил эксперт.В настоящий момент наблюдается дипломатическая пауза, добавил он. Американская сторона уклоняется от требований РФ, озвученных в ходе переговоров в Саудовской Аравии."Понятно, что в США сейчас идет холодная гражданская война, это для них сейчас самое главное", - заявил Суздальцев.Идея о внешнем управлении была тестом для американцев на большую сделку, которые поняли, что любая смена власти в Киеве обнуляет эту сделку.Еще один фактор – это роль Китая, который в последние месяцы был выдавлен в контексте урегулирования на Украине. Именно на этой теме Пекин взошел как крупный международный игрок. Запланированные на май контакты между РФ и КНР на самом высоком уровне – это большой успех, отметил политолог.И третье, это слова Путина о том, что Россия добьет Украину.Все, что происходит – это полезно для РФ, отметил Суздальцев. Договариваться мы можем только с американцами. Созреют ли они для этого? По мнению эксперта, пока этого не произошло. Власти США пытаются встроить РФ в свое "внутреннее расписание", тогда как Москве нужно решать глобальные стратегические вопросы.О том, почему вместо мирного соглашения нужна капитуляция Украины - в интервью политического обозревателя, публициста Елены Маркосян изданию Украина.ру Украине не нужны выборы, замена Зеленского не снимет напряжение между США и Европой.

https://ukraina.ru/20250402/1062228434.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, ес, украинское досье