https://ukraina.ru/20250402/1062235708.html

Арест башкана. Эксперт объяснил, как власти Молдавии пытаются выбить Гуцул из политической жизни

Арест башкана. Эксперт объяснил, как власти Молдавии пытаются выбить Гуцул из политической жизни - 02.04.2025 Украина.ру

Арест башкана. Эксперт объяснил, как власти Молдавии пытаются выбить Гуцул из политической жизни

Арест Евгении Гуцул можно сравнить с арестом в Турции оппозиционного лидера Экрема Имамоглу. Потому что Эрдоган явно проигрывает президентскую кампанию. И главу гагаузской автономии так же пытаются выбить из молдавской политической жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-04-02T19:30

2025-04-02T19:30

2025-04-02T19:30

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молдавия

гагаузия

турция

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По словам эксперта, у властей Молдавии существуют свои проблемы с Гагаузией. Они давно пытаются контролировать местную власть и фактически ликвидировать автономию. При президенте Майе Санду это обострилось в очередной раз, указал Ищенко.По его словам, они пытались обвинить главу Гагаузии Евгению Гуцул в нарушении избирательного законодательства еще до того, как она была избрана. "Можно ли это сравнивать с арестом оппозиционного лидера [мэра Стамбула Экрема Имамоглу] в Турции? Да, потому что [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган явно проигрывает президентскую кампанию. Гуцул так же пытаются выбить из молдавской политической жизни", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Гуцул уже угрожали посадкой за то, что она занимала более благоприятную по отношению к России позицию, чем Кишинев. Власти Молдавии вообще не хотели видеть ее в качестве башкана Гагаузии, отметил Ищенко."В конечном итоге эта борьба может вылиться и в столкновение с Россией, потому что не исключены провокации против Приднестровья. Но пока что у Санду ничего не получается", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.Более подробно на эту тему — в материале Павла Котова "Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240613/1055628301.html

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новости, молдавия, гагаузия, турция, ростислав ищенко, эрдоган, евгения гуцул, арест, политика, власть