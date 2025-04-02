Арест башкана. Эксперт объяснил, как власти Молдавии пытаются выбить Гуцул из политической жизни - 02.04.2025 Украина.ру
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Арест башкана. Эксперт объяснил, как власти Молдавии пытаются выбить Гуцул из политической жизни
Арест башкана. Эксперт объяснил, как власти Молдавии пытаются выбить Гуцул из политической жизни - 02.04.2025 Украина.ру
Арест башкана. Эксперт объяснил, как власти Молдавии пытаются выбить Гуцул из политической жизни
Арест Евгении Гуцул можно сравнить с арестом в Турции оппозиционного лидера Экрема Имамоглу. Потому что Эрдоган явно проигрывает президентскую кампанию. И главу гагаузской автономии так же пытаются выбить из молдавской политической жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-04-02T19:30
2025-04-02T19:30
новости
молдавия
гагаузия
турция
ростислав ищенко
эрдоган
евгения гуцул
арест
политика
власть
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По словам эксперта, у властей Молдавии существуют свои проблемы с Гагаузией. Они давно пытаются контролировать местную власть и фактически ликвидировать автономию. При президенте Майе Санду это обострилось в очередной раз, указал Ищенко.По его словам, они пытались обвинить главу Гагаузии Евгению Гуцул в нарушении избирательного законодательства еще до того, как она была избрана. "Можно ли это сравнивать с арестом оппозиционного лидера [мэра Стамбула Экрема Имамоглу] в Турции? Да, потому что [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган явно проигрывает президентскую кампанию. Гуцул так же пытаются выбить из молдавской политической жизни", — подчеркнул собеседник Украина.ру.Гуцул уже угрожали посадкой за то, что она занимала более благоприятную по отношению к России позицию, чем Кишинев. Власти Молдавии вообще не хотели видеть ее в качестве башкана Гагаузии, отметил Ищенко."В конечном итоге эта борьба может вылиться и в столкновение с Россией, потому что не исключены провокации против Приднестровья. Но пока что у Санду ничего не получается", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.Более подробно на эту тему — в материале Павла Котова "Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, молдавия, гагаузия, турция, ростислав ищенко, эрдоган, евгения гуцул, арест, политика, власть
Новости, Молдавия, Гагаузия, Турция, Ростислав Ищенко, Эрдоган, Евгения Гуцул, арест, политика, власть

Арест башкана. Эксперт объяснил, как власти Молдавии пытаются выбить Гуцул из политической жизни

19:30 02.04.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско / Перейти в фотобанкСудебное заседание по делу главы Гагаузии Е. Гуцул
Судебное заседание по делу главы Гагаузии Е. Гуцул - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско
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Арест Евгении Гуцул можно сравнить с арестом в Турции оппозиционного лидера Экрема Имамоглу. Потому что Эрдоган явно проигрывает президентскую кампанию. И главу гагаузской автономии так же пытаются выбить из молдавской политической жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам эксперта, у властей Молдавии существуют свои проблемы с Гагаузией. Они давно пытаются контролировать местную власть и фактически ликвидировать автономию. При президенте Майе Санду это обострилось в очередной раз, указал Ищенко.
По его словам, они пытались обвинить главу Гагаузии Евгению Гуцул в нарушении избирательного законодательства еще до того, как она была избрана.
"Можно ли это сравнивать с арестом оппозиционного лидера [мэра Стамбула Экрема Имамоглу] в Турции? Да, потому что [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган явно проигрывает президентскую кампанию. Гуцул так же пытаются выбить из молдавской политической жизни", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Гуцул уже угрожали посадкой за то, что она занимала более благоприятную по отношению к России позицию, чем Кишинев. Власти Молдавии вообще не хотели видеть ее в качестве башкана Гагаузии, отметил Ищенко.
"В конечном итоге эта борьба может вылиться и в столкновение с Россией, потому что не исключены провокации против Приднестровья. Но пока что у Санду ничего не получается", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.
Более подробно на эту тему — в материале Павла Котова "Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул" на сайте Украина.ру.
Евегения Гуцул интервью
13 июня 2024, 13:30
"Их европейское видение не совпадает с нашей молдавской реальностью". Евгения Гуцул о будущем Гагаузии Главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул кишинёвские власти упорно не желают выделить место в правительстве страны, хотя это место башкану Гагаузии принадлежит по конституции
 
НовостиМолдавияГагаузияТурцияРостислав ИщенкоЭрдоганЕвгения Гуцуларестполитикавласть
 
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