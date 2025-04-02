Арест башкана. Эксперт объяснил, как власти Молдавии пытаются выбить Гуцул из политической жизни
© РИА Новости . Дмитрий Осматеско / Перейти в фотобанкСудебное заседание по делу главы Гагаузии Е. Гуцул
Арест Евгении Гуцул можно сравнить с арестом в Турции оппозиционного лидера Экрема Имамоглу. Потому что Эрдоган явно проигрывает президентскую кампанию. И главу гагаузской автономии так же пытаются выбить из молдавской политической жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам эксперта, у властей Молдавии существуют свои проблемы с Гагаузией. Они давно пытаются контролировать местную власть и фактически ликвидировать автономию. При президенте Майе Санду это обострилось в очередной раз, указал Ищенко.
По его словам, они пытались обвинить главу Гагаузии Евгению Гуцул в нарушении избирательного законодательства еще до того, как она была избрана.
"Можно ли это сравнивать с арестом оппозиционного лидера [мэра Стамбула Экрема Имамоглу] в Турции? Да, потому что [президент Турции Реджеп Тайип] Эрдоган явно проигрывает президентскую кампанию. Гуцул так же пытаются выбить из молдавской политической жизни", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
"В конечном итоге эта борьба может вылиться и в столкновение с Россией, потому что не исключены провокации против Приднестровья. Но пока что у Санду ничего не получается", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Россия сделала свою работу на поле боя, а США должны убедить ЕС отказаться от Украины" на сайте Украина.ру.
Более подробно на эту тему — в материале Павла Котова "Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул" на сайте Украина.ру.
13 июня 2024, 13:30"Их европейское видение не совпадает с нашей молдавской реальностью". Евгения Гуцул о будущем Гагаузии Главе Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул кишинёвские власти упорно не желают выделить место в правительстве страны, хотя это место башкану Гагаузии принадлежит по конституции