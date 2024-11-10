https://ukraina.ru/20241110/1058683621.html

Сушенцов: истеблишмент США может снова связать Трампу руки в отношении России, как уже было

Сушенцов: истеблишмент США может снова связать Трампу руки в отношении России, как уже было - 10.11.2024 Украина.ру

Сушенцов: истеблишмент США может снова связать Трампу руки в отношении России, как уже было

В ходе предвыборной кампании Трамп несколько раз высказывался: что он найдет способ быстро урегулировать украинский конфликт. Ему якобы нужны сутки или трое суток для того, чтобы он нашел выход из этого кризиса. Но вряд ли Трампу помешают две вещи: масштаб происходящего и сопротивление истеблишмента

2024-11-10T06:20

2024-11-10T06:20

2024-11-10T06:20

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, программный директор Клуба "Валдай" Андрей Сушенцов.Он напомнил, что во время первого срока правления политическая платформа Трампа сильно отличалась с его действиями на посту президента. По словам Сушенцова, повестка Трампа была вполне доброжелательной в отношении России. Но истеблишмент оказался такой средой сопротивления, которая не позволила Трампу реализовать его амбициозную программу, вспомнил эксперт.Он также подчеркнул, что в ходе предвыборной кампании Трамп несколько раз высказывался в отношении украинского кризиса в том ключе, что он найдет способ его быстро урегулировать. Ему якобы нужны сутки или трое суток для того, чтобы он нашел выход из этого кризиса, указал эксперт.Эксперт добавил, что возможно противостояние администрации президента, бюрократическое сопротивление, оппозиция в Конгрессе будут непреодолимым препятствием для Трампа при реализации его идей, которые американскому истеблишменту будут видеться противоречащими американским интересам.Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox NewsО том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в СШАПолный текст интервью — Андрей Сушенцов: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность

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новости, сша, россия, украина, дональд трамп, президентские выборы, президент сша, детали