Сушенцов: истеблишмент США может снова связать Трампу руки в отношении России, как уже было - 10.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241110/1058683621.html
Сушенцов: истеблишмент США может снова связать Трампу руки в отношении России, как уже было
Сушенцов: истеблишмент США может снова связать Трампу руки в отношении России, как уже было - 10.11.2024 Украина.ру
Сушенцов: истеблишмент США может снова связать Трампу руки в отношении России, как уже было
В ходе предвыборной кампании Трамп несколько раз высказывался: что он найдет способ быстро урегулировать украинский конфликт. Ему якобы нужны сутки или трое суток для того, чтобы он нашел выход из этого кризиса. Но вряд ли Трампу помешают две вещи: масштаб происходящего и сопротивление истеблишмента
2024-11-10T06:20
2024-11-10T06:20
новости
сша
россия
украина
дональд трамп
президентские выборы
президент сша
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058545640_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_dd8b6aea88855e37f45150e64f846203.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, программный директор Клуба "Валдай" Андрей Сушенцов.Он напомнил, что во время первого срока правления политическая платформа Трампа сильно отличалась с его действиями на посту президента. По словам Сушенцова, повестка Трампа была вполне доброжелательной в отношении России. Но истеблишмент оказался такой средой сопротивления, которая не позволила Трампу реализовать его амбициозную программу, вспомнил эксперт.Он также подчеркнул, что в ходе предвыборной кампании Трамп несколько раз высказывался в отношении украинского кризиса в том ключе, что он найдет способ его быстро урегулировать. Ему якобы нужны сутки или трое суток для того, чтобы он нашел выход из этого кризиса, указал эксперт.Эксперт добавил, что возможно противостояние администрации президента, бюрократическое сопротивление, оппозиция в Конгрессе будут непреодолимым препятствием для Трампа при реализации его идей, которые американскому истеблишменту будут видеться противоречащими американским интересам.Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox NewsО том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в СШАПолный текст интервью — Андрей Сушенцов: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность
https://ukraina.ru/20241106/1058678277.html
сша
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/01/1058545640_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_4b79197c3dcbeb4ff5b59691f5f2b480.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, украина, дональд трамп, президентские выборы, президент сша, детали
Новости, США, Россия, Украина, Дональд Трамп, президентские выборы, президент США, детали

Сушенцов: истеблишмент США может снова связать Трампу руки в отношении России, как уже было

06:20 10.11.2024
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Читать в
В ходе предвыборной кампании Трамп несколько раз высказывался: что он найдет способ быстро урегулировать украинский конфликт. Ему якобы нужны сутки или трое суток для того, чтобы он нашел выход из этого кризиса. Но вряд ли Трампу помешают две вещи: масштаб происходящего и сопротивление истеблишмента
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, программный директор Клуба "Валдай" Андрей Сушенцов.
Он напомнил, что во время первого срока правления политическая платформа Трампа сильно отличалась с его действиями на посту президента. По словам Сушенцова, повестка Трампа была вполне доброжелательной в отношении России. Но истеблишмент оказался такой средой сопротивления, которая не позволила Трампу реализовать его амбициозную программу, вспомнил эксперт.
Он также подчеркнул, что в ходе предвыборной кампании Трамп несколько раз высказывался в отношении украинского кризиса в том ключе, что он найдет способ его быстро урегулировать. Ему якобы нужны сутки или трое суток для того, чтобы он нашел выход из этого кризиса, указал эксперт.
"Сложно относиться серьезно к этим высказываниям. Во-первых, потому что глубина и серьезность этого противостояния на европейском континенте настолько значительна, что вряд ли здесь возможны простые решения, легкие выходы, которые можно найти в течение нескольких суток. Во-вторых, Трамп, скорее всего, снова окажется парализованным президентом, если будет избран", — аргументировал свою позицию Сушенцов.
Эксперт добавил, что возможно противостояние администрации президента, бюрократическое сопротивление, оппозиция в Конгрессе будут непреодолимым препятствием для Трампа при реализации его идей, которые американскому истеблишменту будут видеться противоречащими американским интересам.
6 ноября, 15:16
Шмыгаль попросил у Трампа "справедливого мира"Премьер-министр Украины Денис Шмигаль 6 ноября в соцсети Х прокомментировал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.
Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox News
О том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США
Полный текст интервью — Андрей Сушенцов: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность
 
НовостиСШАРоссияУкраинаДональд Трамппрезидентские выборыпрезидент СШАдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:10Захарова: под давлением США хрустнула воля европейских стран, и они начали вредить сами себе
08:00"Рождённая революцией". 50 лет самому известному сериалу о милиции
08:00Трамп уже обещал золотые горы, но не вышло. Бавырин про ультиматум от Трампа для России
07:55Ветеран СВО о том, почему на войне знание языка и менталитет не играют роли
07:50Казаков о том, что сделает Трамп, когда Путин откажется замораживать конфликт на его условиях
07:40Если оппозиция не вступится, то гнет Санду над народом Молдавии продолжится — Соин
07:30Гаспарян: Запад мучается двумя вопросами по поводу присутствия КНДР на СВО
07:20Панова: если политики не прислушаются к голосу разума, война на Украине станет концом для человечества
07:15ВСУ переоценили свои возможности под Курском, но Украина продолжает считать себя победителем — эксперт
07:10“Погонятся за тысячей и угодят на фронт”. Ищенко про реальные задачи “Вовиной тысячи”
07:00Самойлов: Зеленский может задержать войска в Курской области, потому что власть США занята другим
06:50Казаков: если России угрожают из-за союза с КНДР, надо отвечать ударом на удар
06:45Ветеран СВО рассказал, что помогло российской армии избавиться от "эфпэвишки"
06:40Взятие Харькова или Красноармейска не переломит ход событий, нужно брать Киев — Азаров
06:30Эксперт рассказал, как Россия спасет Приднестровье, когда Санду на него нападет
06:20Сушенцов: истеблишмент США может снова связать Трампу руки в отношении России, как уже было
06:15Трамп займется Украиной, если поймет, что эта история несет ему репутационные потери — Павлив
06:10Даже так не победила. Американский журналист рассказал, как демократы мухлюют на выборах
06:00Бавырин: Попытки запугивания России применением дальнобоя — блеф. Байден уже пытался
05:50Эксперт: оба пути Санду поджигают Гагаузию и Приднестровье
Лента новостейМолния