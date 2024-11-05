https://ukraina.ru/20241105/1058640025.html

Андрей Сушенцов: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность

Андрей Сушенцов: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность - 05.11.2024 Украина.ру

Андрей Сушенцов: США видят в Украине удобный инструмент, который оставят, когда он придёт в негодность

Во время своего президентства Трамп не смог реализовать политическую программу относительно украинского кризиса из-за сопротивления американского истеблишмента. Это же может повториться и теперь, если он победит на текущих выборах, потому что американской власти нужна Украина как инструмент сдерживания России.

2024-11-05T15:40

2024-11-05T15:40

2024-11-05T15:40

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украина

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украина.ру

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Об этом, а также о том, что останавливает Запад от прямого столкновения с Россией на территории Украины, рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру декан факультета международных отношений МГИМО МИД России, программный директор Клуба "Валдай" Андрей Сушенцов. — Андрей Андреевич, сможет ли Трамп решить вопрос по российско-украинскому конфликту, если он станет президентом США? И как вы думаете, могут ли быть митинги, если Трамп не победит в выборах?— Трамп — особая личность. Его политическая платформа может сильно различаться с последствиями его действий на посту президента. Мы такой опыт имели уже в ходе его первого срока правления. Повестка дня Трампа в целом была вполне доброжелательной в отношении России. И встреча, которая состоялась в Финляндии, дала определенные результаты, позволяла надеяться на то, что эти результаты будут во что-то конвертированы, что позволило бы нам улучшить некое положительное развитие событий в наших странах. Но, тем не менее, американский истеблишмент оказался такой средой сопротивления, которая не позволила Трампу реализовать его амбициозную программу. И по этой причине, а также в силу обострившейся внутриполитической борьбы, противостояния с Конгрессом, Трамп, по сути, был парализован в очень многих своих действиях и политических инициативах.В ходе текущей предвыборной кампании Трамп несколько раз высказывался в отношении украинского кризиса в том ключе, что он найдет способ его быстро урегулировать. Ему якобы нужны сутки или трое суток для того, чтобы он нашел выход из этого кризиса. По сути, сложно относиться серьезно к этим высказываниям.Во-первых, потому что глубина и серьезность этого противостояния на европейском континенте настолько значительна, что вряд ли здесь возможны простые решения, легкие выходы, которые можно найти в течение нескольких суток.Во-вторых, Трамп, скорее всего, снова окажется парализованным президентом, если будет избран. Вашингтон — преимущественно город, голосующий за демократов. В ходе первого своего президентского срока у Трампа были большие проблемы при формировании собственной администрации. Порядка трети постов, которые назначались решением президента, оказались не заняты к концу его срока. Случались эпизоды саботажа его правления.Есть все основания полагать, что противостояние собственной администрации, бюрократическое сопротивление, оппозиция в Конгрессе будут непреодолимым препятствием для Трампа при реализации его идей, которые американскому истеблишменту будут видеться противоречащими американским интересам.— Андрей Андреевич, чего ждать от выборов в США? Поддержки или предательства Украины?— Американцы видят в Украине удобный для себя инструмент. Инструмент сдерживания России, мобилизации союзников в Европе, принуждения союзников в Европе к тому, чтобы те, спокойно и не возражая, претерпевали сильные экономические и социальные лишения в связи с этим украинским кризисом.Они заставили Германию смириться с уничтожением энергетической инфраструктуры – события с "Северным потоком". Они создали условия, когда американский банк, владеющий итальянским банком, купил крупный немецкий банк, третий по величине "Коммерцбанк". Это, по сути, вероломный в части союзнических отношений американский поступок по отношению к Германии.Соединённым Штатам удалось (на время, будем надеяться) устранить любые центры стратегической автономии на европейском континенте. Нет больше политиков первой величины, которые бы выступали с тезисами, противоположными американскому курсу по отношению к Европе.Другое дело, что Украина как таковая, как субъект внешней политики, как партнер, американцам не очень интересна. Она им нужна как инструмент, который должен свою задачу выполнять. Украина должна быть эффективной, полезной, остро заточенной, не препятствовать своему использованию по назначению.И я не исключаю, что США будут готовы оставить этот инструмент, если он придёт в негодность. Насколько быстро это произойдёт — вопрос открытый. Пока очевидно, что для поддержки этого украинского инструмента США и Западу в целом требуются всё более значительные ресурсы. И в какой-то момент объём этих ресурсов может оказаться непропорционален эффективности этого инструмента.— Как вы считаете, что всё же является определяющим в постепенном изменении отношения Запада к ситуации с российско-украинским конфликтом? Опасение, что мы применим ядерное оружие, или всё-таки внутренние процессы в США и Европе?— Ситуация взаимного сдерживания и взаимного гарантированного уничтожения останавливает Запад от прямого непосредственного столкновения с Россией на территории Украины. Мы по этой причине, по причине наличия у России ядерного оружия, не видим немецких, французских, американских дивизий. Они готовы снабжать Украину оружием и даже разведданными, но лично, непосредственно, прямо в этом конфликте участвовать не готовы.И необходимо осознавать, что единственной причиной является то обстоятельство, что они понимают, как будет выглядеть лестница эскалации в случае нашего прямого столкновения. Этот образ взаимодействия между нами сложился еще в годы холодной войны, когда в ходе разных кризисов стало понятно, что есть конкретные ограничения у сценария прямого столкновения.И мы можем себе позволить конфликтовать, враждовать, только опираясь на гибридные методы на территории третьих стран, используя эти третьи страны как инструмент в отношении друг друга. И видно, конечно, что и США, и другие их союзники, очень осторожно следят за решимостью российского руководства подтвердить важность этих констант, сложившихся в годы холодной войны.Но видно, что невозможность непосредственного личного вмешательства в этот конфликт делает шансы Украины на победу отрицательными. И, конечно, истощение украинского инструмента очень сильно сейчас Запад тревожит. Они осознают, что то, в чем они собирались участвовать − победный марш − на Украине вещь абсолютно недостижимая. А в поражении Украины они участвовать не готовы.Другое эксклюзивное интервью издания Украина.ру с Валдайского форума - "Иван Тимофеев: Нельзя говорить об отмене санкций, если в жертву приносятся ключевые интересы России".

https://ukraina.ru/20241104/1058619200.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, украина, сша, россия, дональд трамп, украина.ру, валдай, северный поток