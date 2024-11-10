Даже так не победила. Американский журналист рассказал, как демократы мухлюют на выборах - 10.11.2024 Украина.ру
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Даже так не победила. Американский журналист рассказал, как демократы мухлюют на выборах
Даже так не победила. Американский журналист рассказал, как демократы мухлюют на выборах - 10.11.2024 Украина.ру
Даже так не победила. Американский журналист рассказал, как демократы мухлюют на выборах
Американцы уже 30 обсуждают глупые и "смешные" случаи на выборах, но на деле они уже устали от правового беспредела. США ликуют, что в этот раз это не сказалось на президентских выборах
2024-11-10T06:10
2024-11-10T06:10
новости
выборы
сша
дональд трамп
владимир зеленский
республиканская партия
президентские выборы
президент сша
детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп во время прямого включения из США.Он также упомянул историю, когда человек попал под уголовное дело, потому что голосовал 12 раз. И таких случаев много, заметил эксперт.По его словам, многих американцев это волнует, и они жалуются на такой произвол в стране."Потому, что это важное дело, это наша страна, а кажется, как будто не наша… Нет доверия нашей системе. Демократы еще и шутят, видимо, заявляя, что иммигранты не могут купить себе удостоверение личности, у них нет 10 долларов на это. Это глупость. Ведь человек имеет счет в банке, а значит у него есть 10 долларов. Вот уже 30 лет мы обсуждаем эти глупые вопросы, а значит, доверия нет к нашей системе, к сожалению", — подвел итог Трэпп.Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox NewsО том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в СШАПолный текст интервью — Сэмюэль Трэпп о выборах в США: Несмотря на подлоги, Трамп выиграет и Зеленского ждет кошмар
https://ukraina.ru/20241106/1058678277.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, выборы, сша, дональд трамп, владимир зеленский, республиканская партия, президентские выборы, президент сша, детали
Новости, выборы, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Республиканская партия, президентские выборы, президент США, детали

Даже так не победила. Американский журналист рассказал, как демократы мухлюют на выборах

06:10 10.11.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Американцы уже 30 обсуждают глупые и "смешные" случаи на выборах, но на деле они уже устали от правового беспредела. США ликуют, что в этот раз это не сказалось на президентских выборах
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп во время прямого включения из США.
Он также упомянул историю, когда человек попал под уголовное дело, потому что голосовал 12 раз. И таких случаев много, заметил эксперт.
"Редко, когда нарушение может быть обнаружено. Ведь люди об этом не говорят. Во многих штатах человек при голосовании даже не должен показывать удостоверение. Демократы этим пользуются, это дает им возможность держать власть. Они позволяют иммигрантам легко получить деньги, бесплатное жилье, страховку. И допускают такие случаи незаконного голосования", — поделился Трэпп.
По его словам, многих американцев это волнует, и они жалуются на такой произвол в стране.
"Потому, что это важное дело, это наша страна, а кажется, как будто не наша… Нет доверия нашей системе. Демократы еще и шутят, видимо, заявляя, что иммигранты не могут купить себе удостоверение личности, у них нет 10 долларов на это. Это глупость. Ведь человек имеет счет в банке, а значит у него есть 10 долларов. Вот уже 30 лет мы обсуждаем эти глупые вопросы, а значит, доверия нет к нашей системе, к сожалению", — подвел итог Трэпп.
6 ноября, 15:16
Шмыгаль попросил у Трампа "справедливого мира"Премьер-министр Украины Денис Шмигаль 6 ноября в соцсети Х прокомментировал победу Дональда Трампа на президентских выборах в США
Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.
Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox News
О том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США
Полный текст интервью — Сэмюэль Трэпп о выборах в США: Несмотря на подлоги, Трамп выиграет и Зеленского ждет кошмар
 
НовостивыборыСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийРеспубликанская партияпрезидентские выборыпрезидент СШАдетали
 
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