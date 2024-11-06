https://ukraina.ru/20241106/1058660930.html

Сэмюэль Трэпп о выборах в США: Несмотря на подлоги, Трамп выиграет и Зеленского ждет кошмар

Сэмюэль Трэпп о выборах в США: Несмотря на подлоги, Трамп выиграет и Зеленского ждет кошмар - 06.11.2024 Украина.ру

Сэмюэль Трэпп о выборах в США: Несмотря на подлоги, Трамп выиграет и Зеленского ждет кошмар

Американский журналист, ведущий программы International Flavor ("Международный вкус") на Dam Radio Сэмюэль Трэпп во время прямого включения из США рассказал изданию Украина.ру, что происходит в Америке во время выборов и предположил, у кого больше шансов на победу.

2024-11-06T10:45

2024-11-06T10:45

2024-11-06T10:47

интервью

сша

америка

дональд трамп

камала харрис

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— Сэмюэль, расскажите, какая ситуация в Америке?— Сейчас у нас в США ночь. Пока результаты неизвестны. Думаю, завтра (6 ноября вечером по Москве) мы будем знать итоги выборов.Хотя четыре года назад мы в течение 2-3 недель не знали точно, кто победил на выборах, были споры. Сегодня вполне может произойти то же самое.Чтобы победить кандидат должен получить 270 голосов избирателей. У Трампа сейчас 214, а у Харрис — 179. Она только что получила результаты по Калифорнии, и ожидает по Вашингтону. Самые главные штаты по голосам — это Пенсильвания и Джорджия, которые склоняются, как мы говорим, к Трампу. От них может зависеть исход президентской гонки. Если Трамп получит в приоритете голоса пенсильванцев, Харрис будет сложно победить.Также большую роль (помимо Джорджии и Пенсильвании) сейчас играют — это Новая Каролайна, Мичиган, Висконсин, Миннесота, Аризона и Невада.В СМИ дают разные результаты, это зависит от канала. Одни уже сейчас могут назвать победителя, другие будут ждать еще несколько часов.Но там пока что небольшой разрыв, Трамп опережает Харрис — 51/49%. Подсчитаны около 90% голосов.— То есть разница в 2%...— Да, а в 2020 году разница между результатами Трампа и Байдена в Пенсильвании составляла всего 1% (менее 40 тысяч голосов).— Какая атмосфера на улицах в США?— Если вы живете в центре города, например, где идет моя радиопрограмма, там все думают, что Трамп выиграет. В Миссури за Трампа 75%. Что касается Нью-Йорка — там Харрис получает 60%.Вообще было бы отлично, если Трамп, например, получит 60% голосов против 40%, набранных Харрис. Но, наверное, результат будет 50 на 50. И это плохой результат.— И каковы шансы у Трампа на победу?— Я думаю, он выиграет.— Возможны ли фальсификации на выборах?— Я всегда ожидаю подобного. Демократы хорошо знают и используют такие системы.Например, на прошлой неделе в СМИ прошла новость, что 19-летний китаец, который учился в школе в Мичигане, проголосовал. За кого он отдал голос неизвестно, но скорее всего это была Харрис.А после этот парень пришел в городское управление и сказал, что обманул их, потому что он не гражданин Америки. То есть он хотел доказать, что это возможно. Ему грозит депортация, завели уголовное дело, но голос его будет учтен.[Власти Мичигана возбудили уголовное дело в отношении негражданина США, которому удалось проголосовать на президентских выборах, написало издание Detroit News.Речь идет о 19-летнем студенте из Китая, который на участке для досрочного голосования в своем вузе показал студенческий билет с пропиской в городе Энн-Арбор. После этого молодому человеку дали зарегистрироваться и выдали бюллетень.]Или, например, один человек попал под уголовное дело, потому что голосовал 12 раз. И таких случаев, к сожалению, много. Это сделать легко.Редко, когда нарушение может быть обнаружено. Ведь люди об этом не говорят. Во многих штатах человек при голосовании даже не должен показывать удостоверение.Демократы этим пользуются, это дает им возможность держать власть. Они позволяют иммигрантам легко получить деньги, бесплатное жилье, страховку. И допускают такие случаи незаконного голосования.Я в ужасе от этого, как и другие американцы. Мы жалуемся, потому, что это важное дело, это наша страна, а кажется как будто не наша…Мы не против — пусть приезжают, Америка — хорошая страна, хорошие люди. Но голосовать — это неправильно, это против наших законов. Разве такой должна быть демократия?Нет доверия нашей системе. Я обсудил этот вопрос с французом на моем канале на английском на прошлой неделе.Демократы еще и шутят, видимо, заявляя, что иммигранты не могут купить себе удостоверение личности, у них нет 10 долларов на это. Это глупость. Ведь человек имеет счет в банке, а значит у него есть 10$.Вот уже 30 лет мы обсуждаем эти глупые вопросы, а значит, доверия нет к нашей системе, к сожалению.— Киев наверное, весь на иголках сейчас в ожидании результатов выборов, что думаете?— Если Трамп выиграет, Зеленскому придётся плохо. Я уверен, на этом поле все поменяется.Еще о последствиях американских выборов: "После праздника демократии. Что ждет Россию в результате выборов президента США"

сша

америка

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Анна Черкасова

интервью, сша, америка, дональд трамп, камала харрис