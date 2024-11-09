https://ukraina.ru/20241109/1058733067.html

Ничего личного, только патриотизм: эксперт рассказал, почему России лучше, когда Америке плохо

Ничего личного, только патриотизм: эксперт рассказал, почему России лучше, когда Америке плохо - 09.11.2024 Украина.ру

Ничего личного, только патриотизм: эксперт рассказал, почему России лучше, когда Америке плохо

США ведут с Россией внешнеполитическую игру, когда Москва играем от обороны, а они — атакуют. Сейчас действия Вашингтона несут для нас экзистенциальную угрозу. Поэтому Россия вынуждена думать: чем хуже у вас, тем лучше для нас

2024-11-09T08:00

2024-11-09T08:00

2024-11-09T08:00

новости

россия

сша

вашингтон

дональд трамп

владимир зеленский

республиканская партия

президентские выборы

президент сша

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058704463_0:0:2836:1595_1920x0_80_0_0_99feeb2c906892769e8de08d8de70051.jpg

Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.Он напомнил, что в России всю избирательную кампанию обсуждали, какой президент ей выгоднее.По его словам, Россия не желает, чтобы на простых американцев упали все кары небесные.“Просто США ведут с нами такую внешнеполитическую игру, когда мы играем от обороны, а они — атакуют. Сейчас действия Вашингтона несут для нас экзистенциальную угрозу. Поэтому мы вынуждены думать, что чем хуже у вас, тем лучше для нас. Ничего личного. Только патриотизм”, — заключил Бавырин.Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox NewsО том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в СШАПолный текст интервью — Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо

https://ukraina.ru/20241108/1058721379.html

россия

сша

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, вашингтон, дональд трамп, владимир зеленский, республиканская партия, президентские выборы, президент сша, детали