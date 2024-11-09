https://ukraina.ru/20241109/1058733067.html
Ничего личного, только патриотизм: эксперт рассказал, почему России лучше, когда Америке плохо
Ничего личного, только патриотизм: эксперт рассказал, почему России лучше, когда Америке плохо - 09.11.2024 Украина.ру
Ничего личного, только патриотизм: эксперт рассказал, почему России лучше, когда Америке плохо
США ведут с Россией внешнеполитическую игру, когда Москва играем от обороны, а они — атакуют. Сейчас действия Вашингтона несут для нас экзистенциальную угрозу. Поэтому Россия вынуждена думать: чем хуже у вас, тем лучше для нас
2024-11-09T08:00
2024-11-09T08:00
2024-11-09T08:00
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сша
вашингтон
дональд трамп
владимир зеленский
республиканская партия
президентские выборы
президент сша
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политтехнолог и политолог-международник Дмитрий Бавырин.Он напомнил, что в России всю избирательную кампанию обсуждали, какой президент ей выгоднее.По его словам, Россия не желает, чтобы на простых американцев упали все кары небесные.“Просто США ведут с нами такую внешнеполитическую игру, когда мы играем от обороны, а они — атакуют. Сейчас действия Вашингтона несут для нас экзистенциальную угрозу. Поэтому мы вынуждены думать, что чем хуже у вас, тем лучше для нас. Ничего личного. Только патриотизм”, — заключил Бавырин.Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox NewsО том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в СШАПолный текст интервью — Дмитрий Бавырин: Если Трамп слишком мягко сольет Украину и Зеленского, России придется очень плохо
https://ukraina.ru/20241108/1058721379.html
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Ничего личного, только патриотизм: эксперт рассказал, почему России лучше, когда Америке плохо
США ведут с Россией внешнеполитическую игру, когда Москва играем от обороны, а они — атакуют. Сейчас действия Вашингтона несут для нас экзистенциальную угрозу. Поэтому Россия вынуждена думать: чем хуже у вас, тем лучше для нас