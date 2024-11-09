https://ukraina.ru/20241109/1058682252.html

Вайнер рассказал, с каким скандалами Трамп заходит в Белый дом

Вайнер рассказал, с каким скандалами Трамп заходит в Белый дом - 09.11.2024 Украина.ру

Вайнер рассказал, с каким скандалами Трамп заходит в Белый дом

К выборам Трамп подходил с двумя жесточайшими скандалами и Илоном Маском. И пока неясно, будут ли судить победителя

2024-11-09T08:10

2024-11-09T08:10

2024-11-09T08:10

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сша

дональд трамп

республиканская партия

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президент сша

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.Он добавил, что в отношении Илона Маска назревает история с сексуальными домогательствами."То есть готовятся черные лебеди на вылет", — резюмировал Вайнер.Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox NewsО том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в СШАПолный текст интервью — Шварценеггер против Маска. Грег Вайнер о трех китах победы Камалы Харрис

https://ukraina.ru/20241106/1058680339.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, дональд трамп, республиканская партия, илон маск, президентские выборы, президент сша, детали