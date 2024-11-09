Вайнер рассказал, с каким скандалами Трамп заходит в Белый дом
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
К выборам Трамп подходил с двумя жесточайшими скандалами и Илоном Маском. И пока неясно, будут ли судить победителя
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.
"Во-первых, Илон Маск заявил, что хочет раздать в одном из колеблющихся штатов, в Пенсильвании, 1 миллион долларов путем проведения лотереи. За это генеральный прокурор штата подал на Маска в суд. Второй скандал с Джулиани, который оскорбил несколько женщин, и они подали на него в суд. А когда он выступал в суде, судья ему приказал закрыть рот и запретил разговаривать во время дачи показаний, потому что он вел себя вызывающе", — развернуто рассказал Вайнер.
Он добавил, что в отношении Илона Маска назревает история с сексуальными домогательствами.
"То есть готовятся черные лебеди на вылет", — резюмировал Вайнер.
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Полный текст интервью — Шварценеггер против Маска. Грег Вайнер о трех китах победы Камалы Харрис