Вайнер рассказал, с каким скандалами Трамп заходит в Белый дом - 09.11.2024 Украина.ру
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Вайнер рассказал, с каким скандалами Трамп заходит в Белый дом
Вайнер рассказал, с каким скандалами Трамп заходит в Белый дом - 09.11.2024 Украина.ру
Вайнер рассказал, с каким скандалами Трамп заходит в Белый дом
К выборам Трамп подходил с двумя жесточайшими скандалами и Илоном Маском. И пока неясно, будут ли судить победителя
2024-11-09T08:10
2024-11-09T08:10
новости
сша
дональд трамп
республиканская партия
илон маск
президентские выборы
президент сша
детали
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.Он добавил, что в отношении Илона Маска назревает история с сексуальными домогательствами."То есть готовятся черные лебеди на вылет", — резюмировал Вайнер.Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox NewsО том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в СШАПолный текст интервью — Шварценеггер против Маска. Грег Вайнер о трех китах победы Камалы Харрис
https://ukraina.ru/20241106/1058680339.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, дональд трамп, республиканская партия, илон маск, президентские выборы, президент сша, детали
Новости, США, Дональд Трамп, Республиканская партия, Илон Маск, президентские выборы, президент США, детали

Вайнер рассказал, с каким скандалами Трамп заходит в Белый дом

08:10 09.11.2024
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© AP / Alex Brandon
Читать в
К выборам Трамп подходил с двумя жесточайшими скандалами и Илоном Маском. И пока неясно, будут ли судить победителя
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, американист Грег Вайнер.
"Во-первых, Илон Маск заявил, что хочет раздать в одном из колеблющихся штатов, в Пенсильвании, 1 миллион долларов путем проведения лотереи. За это генеральный прокурор штата подал на Маска в суд. Второй скандал с Джулиани, который оскорбил несколько женщин, и они подали на него в суд. А когда он выступал в суде, судья ему приказал закрыть рот и запретил разговаривать во время дачи показаний, потому что он вел себя вызывающе", — развернуто рассказал Вайнер.
Он добавил, что в отношении Илона Маска назревает история с сексуальными домогательствами.
"То есть готовятся черные лебеди на вылет", — резюмировал Вайнер.
Переговоры
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Ранее кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп набрал 277 голосов коллегии выборщиков, обеспечивая себе победу на выборах. Об этом 6 ноября сообщило американское издание Fox News.
Об этом — Трамп набрал нужное для победы число голосов выборщиков - Fox News
О том, как проходили президентские выборы в США — в материале Второй шанс даётся не каждому. Дональд Трамп побеждает на президентских выборах в США
Полный текст интервью — Шварценеггер против Маска. Грег Вайнер о трех китах победы Камалы Харрис
 
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