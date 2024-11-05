https://ukraina.ru/20241105/1058653817.html

Шварценеггер против Маска. Грег Вайнер о трех китах победы Камалы Харрис

Шварценеггер против Маска. Грег Вайнер о трех китах победы Камалы Харрис - 05.11.2024 Украина.ру

Шварценеггер против Маска. Грег Вайнер о трех китах победы Камалы Харрис

Агрессивный женский электорат, политик, актер и финансист — это одни из орудий Камалы Харрис против Дональда Трампа в борьбе за кресло в Белом доме.

2024-11-05T21:25

2024-11-05T21:25

2024-11-05T21:25

сша

америка

нью-йорк

камала харрис

дональд трамп

илон маск

республиканская партия

украина.ру

интервью

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер.В США 5 ноября начались выборы 47-го президента. При этом более 80 миллионов американцев проголосовало досрочно, сообщили NBC News.— Грег, на кого рассчитывает Камала Харрис? Давайте попробуем нарисовать портрет её избирателей.— Прежде чем назвать три основные группы избирателей Камалы Харрис, я бы обратил внимание на совершенно новое обстоятельство. На прошлой неделе она выступала на митинге в Висконсине.Харрис призвала к национальному единству, агитировала голосовать за нее и республиканцев, и демократов.Что она говорила? Давайте перевернем страницу происходящего раскола нации, который несёт Америке Трамп. Давайте снова станем единой американской нацией — голосуйте за меня. Очень интересный и грамотный ход Харрис.Возвращаясь к группам избирателей, которые представляют электорат Харрис, первое — это гендерное направление. Здесь происходят удивительные вещи. Камала Харрис нацелилась на женский электорат Республиканской партии. Она призывает женщин: "Не бойтесь гнева ваших мужей — голосуйте за Камалу Харрис".Огромное количество плакатов с призывами отдать голос за женщину – кандидата в президенты размещено везде, вплоть до женских туалетов, где рекламируют тампоны с надписями "Голосуй за Камалу Харрис".Рейтинги среди женщин у Харрис высочайшие. Например, по подсчетам NBC NEWS только в штате Джорджия за нее готовы голосовать 77% женщин. Это высочайший процент.Кроме того на предварительном голосовании из 160 миллионов американцев с правом голоса проголосовало 82 миллионов, из которых 54% женщины, а 44% мужчины.То есть это говорит о том, что женский электорат агрессивнее мужского.Поэтому, если джентльмены не перестанут пить пиво, не встанут с диванов и не пойдут голосовать так же дисциплинированно как дамы, возможно, сильная победа будет за Харрис.Второе — указанное агентство по этому же штату посмотрело показатели по Generation Z (это миллениалы, молодые люди, которые родились после 2000 года). Среди них 42% за Камалу Харрис и 30% за Трампа. Если брать молодежь возрастом до 35, там ещё выше рейтинги у Харрис — порядка 48% (у Трампа около 30%).Третья группа избирателей Харрис — это огромный протестный электорат республиканской партии. Например, это Дик Чейни, который был 8 лет вице-президентом у Джорджа Буша младшего. Это Арнольд Шварценеггер, экс-губернатор штата Калифорния, который недавно выступил с заявлением, что будет голосовать за Харрис.На прошлой неделе состоялась сокрушительная поддержка в пользу Харрис. Мультимиллиардер Майкл Блумберг, владелец компании Bloomberg News, которому принадлежит 67% акций компании, открыто заявил, что будет голосовать за Харрис. Блумберг в своё время был мэром города Нью-Йорка от республиканской партии. Правда, позже он переизбирался уже как независимый кандидат.Все упомянутые лица — политик, актер и финансист — сильные фигуры, которые серьезно могут повлиять на голоса многих республиканцев. Тем более, что среди них много тех, кто хочет, чтобы республиканская партия перестала быть "партией Трампа".— С какими бонусами Трамп подошел к дню выборов в США?— Трамп подошел к выборам с Илоном Маском и двумя жесточайшими скандалами.Во-первых, Илон Маск заявил, что хочет раздать в одном из колеблющихся штатов, в Пенсильвании, 1 миллион долларов путем проведения лотереи. За это генеральный прокурор штата подал на Маска в суд.Второй скандал с Джулиани, который оскорбил несколько женщин, и они подали на него в суд. А когда он выступал в суде, судья ему приказал закрыть рот и запретил разговаривать во время дачи показаний, потому что он вел себя вызывающе.Кроме того, в отношении Илона Маска тоже назревает история с сексуальными домогательствами. То есть готовятся черные лебеди на вылет.— Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что после выборов 5 ноября раскроет маленький секрет. Что это может быть за сюрприз?— Трамп столько всего обещает, столько говорит абсолютно ни о чем...Он несколько раз упоминал Владимира Путина и хвастался замечательными отношениями с российским президентом, а потом вдруг заявил, что он не друг России и, дескать, кто так думает — ошибаются.Трамп непостоянен, часто противоречит сам себе, ему верить нельзя. Он уже в пожилом возрасте, он безумен.Например, несколько дней назад Трамп приехал на мусоровозе на митинг своих сторонников, пытался несколько раз открыть дверцу машины и не смог.На всем этом играет компания Харрис.— Но Трамп предприниматель, а в бизнес-сфере как никогда нужен трезвый ум. Мне не верится, что человек, вращающийся в экономических кругах может быть безумен…— А что бизнесмен к 78 годам не может стать безумным? Да, и бизнесом он не занимается с 2016 года. Так что "трезвые мозги" Трампа под большим вопросом.— Есть ли какие-то изменения в позиции Трампа и Харрис по Украине или другим моментам?— Да, Харрис по 2 пунктам зашла на территорию Трампа.Во-первых, это нелегальная миграция, о которой она стала говорить, упоминая построение стены с Мексикой и депортацию иммигрантов. Она стала куда более жёстче высказываться на тему нелегальной миграции.Однако Харрис должна быть аккуратна, потому что у неё довольно большое число латиноамериканских избирателей за спиной, и ей важно дозированно говорить такие вещи.Украинская тема больше все-таки присутствует у Трампа, нежели у Харрис, потому что последняя не заявляет, что сможет одним звонком другу Зеленскому и другу Путину прекратить украинский кризис.— Как считаете, если Трамп проиграет, будет ли его электорат штурмовать Конгресс, как это было 6 января 2021 года?— Если у Трампа и есть подобный план, федеральные власти США в этот раз готовы дать жесткий отпор. Поэтому никаких захватов Конгресса и правительственных учреждений в округе Колумбия не будет.А вот от демонстраций в поддержку Трампа никто не застрахован.— Как считаете возможны ли на выборах в США фальсификации?— Я думаю, пример Джулиани, который поплатился за свои заявления о подлогах на выборах в 2020 году, надолго отобьет охоту нежоброжедателям бездумно тыкать пальцем и обвинять людей в том, чего они не делали.Кроме того, система в США не позволяет проводить какие-то фальсификации. Возможно, что в каком-то провинциальном американском городе что-то и будет, но сама система не даёт шансов передергивания результатов выборов в национальном масштабе.Более подробно о том, чего ждать от выборов президента США после 5 ноября - в статье Евгении Кондаковой "Выборы президента – полдела. Почему так важно, кто получит контроль над Конгрессом США"

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Анна Черкасова

сша, америка, нью-йорк, камала харрис, дональд трамп, илон маск, республиканская партия, украина.ру, интервью