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Армия России освободила 39 жителей приграничья – губернатор Курской области
Армия России освободила 39 жителей приграничья – губернатор Курской области - 15.10.2024 Украина.ру
Армия России освободила 39 жителей приграничья – губернатор Курской области
Вооруженные Силы Российской Федерации за минувшие сутки освободили 39 жителей приграничья. Об этом 15 октября сообщил в своём телеграм-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов
2024-10-15T10:29
2024-10-15T10:29
2024-10-15T10:29
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"В Кореневском районе спасено 28 человек. Из Большесолдатского эвакуировано 6 местных жителей, из Глушковского – 3, из Беловского и Льговского районов вывезли по одному человеку. В настоящее время люди находятся в безопасности, им оказывается всесторонняя помощь", - сообщил губернатор.Смирнов также отметил, что с середины сентября российские военные освободили 398 человек, 194 из них находились в розыске по заявлениям близких.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Интервью на эту тему: Лариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Украина похищает жителей Курской области, в том числе детей. Какой в этом смысл Больше событий на начало дня в обзоре Очевидный проигрыш, удары по Николаеву, перенос боевых действий. Главное на Украине на утро 15 октября
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новости, курская область, украина, россия, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, сво, мирные жители, всу, кто
Новости, Курская область, Украина, Россия, Алексей Смирнов (губернатор), Вооруженные силы Украины, СВО, мирные жители, ВСУ, КТО
Армия России освободила 39 жителей приграничья – губернатор Курской области
Вооруженные Силы Российской Федерации за минувшие сутки освободили 39 жителей приграничья. Об этом 15 октября сообщил в своём телеграм-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов