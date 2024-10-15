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Армия России освободила 39 жителей приграничья – губернатор Курской области

Армия России освободила 39 жителей приграничья – губернатор Курской области - 15.10.2024 Украина.ру

Армия России освободила 39 жителей приграничья – губернатор Курской области

Вооруженные Силы Российской Федерации за минувшие сутки освободили 39 жителей приграничья. Об этом 15 октября сообщил в своём телеграм-канале губернатор Курской области Алексей Смирнов

2024-10-15T10:29

2024-10-15T10:29

2024-10-15T10:29

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"В Кореневском районе спасено 28 человек. Из Большесолдатского эвакуировано 6 местных жителей, из Глушковского – 3, из Беловского и Льговского районов вывезли по одному человеку. В настоящее время люди находятся в безопасности, им оказывается всесторонняя помощь", - сообщил губернатор.Смирнов также отметил, что с середины сентября российские военные освободили 398 человек, 194 из них находились в розыске по заявлениям близких.Ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область утром 6 августа. Государства-члены НАТОодобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Интервью на эту тему: Лариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины Автор издания Украина.ру Павел Котов рассмотрел проблему в публикации Украина похищает жителей Курской области, в том числе детей. Какой в этом смысл Больше событий на начало дня в обзоре Очевидный проигрыш, удары по Николаеву, перенос боевых действий. Главное на Украине на утро 15 октября

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новости, курская область, украина, россия, алексей смирнов (губернатор), вооруженные силы украины, сво, мирные жители, всу, кто