https://ukraina.ru/20241015/1058091144.html

Очевидный проигрыш, удары по Николаеву, перенос боевых действий. Главное на Украине на утро 15 октября

Очевидный проигрыш, удары по Николаеву, перенос боевых действий. Главное на Украине на утро 15 октября - 15.10.2024 Украина.ру

Очевидный проигрыш, удары по Николаеву, перенос боевых действий. Главное на Украине на утро 15 октября

В Европе все понимают, что Украина проигрывает. ВС РФ ударили по Николаеву, в том числе в район нефтебазы. Подоляк просит Запад перенести боевые действия на территорию России, а Зеленский выпрашивает переговоры

2024-10-15T09:01

2024-10-15T09:01

2024-10-15T11:39

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Депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага признал, что Евросоюз по горло сыт политикой Брюсселя по накачке Украины оружием."Я думаю, что европейцы уже по горло сыты этой отправкой вооружений и миллиардов евро Украине, потому что в первую очередь они видят, что в этом нет смысла, ведь Украина проигрывает. Все видят, что Украина проигрывает", — сказал Блага.Он добавил, что даже неолиберальные СМИ на Западе признают, что Россия продвигается на фронте.Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен также признала, что западные страны устают от поддержки Украины и все больше надеются на какую-либо форму урегулирования конфликта, пишет газета Financial Times.Она также отметила, что вспыхнувший конфликт на Ближнем Востоке отвлек на себя, как внимание, так и ресурсы, а также заставил многие страны задуматься о поиске решения для Украины.В то же время ВСУ испытывают серьезные проблемы с бойцами и вооружением. Так, глава Офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак признал, что ВСУ испытывают дефицит средств противовоздушной обороны."Сегодня каждая единица средств ПВО все же защищает небо... Повторюсь, этого недостаточно, и сегодня мы (власти. — Ред.) не останавливаемся, чтобы говорить с партнерами, просить и требовать (новых поставок. — Ред.), потому что этого не хватает. Поэтому мы не можем говорить, что сегодня украинское небо полностью защищено", — сказал Ермак в эфире национального телемарафона.В свою очередь подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко рассказал о проблемах Киева с бойцами. По его словам, ВСУ перебросили на Купянское направление в район населенного пункта Кучеровка необученных и не служивших ранее мобилизованных граждан для восполнения потерь одного из подразделений."В район Кучеровки прибыло порядка взвода личного состава ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) для восполнения потерь одного из украинских подразделений, дислоцирующегося в районе Петропавловки. Следует отметить, что пополнение не проходило необходимую военную подготовку, большинство из прибывших даже не служили в ВС (вооруженных силах. — Ред.)", — сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.Он добавил, что прибывшие на передовую рекруты не обеспечены даже вещами и продовольствием.Ранее Минобороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск "Запад" нанесли поражение ряду украинских бригад в районах населенных пунктов Кучеровка, Купянск, Петропавловка, Осиново, Григоровка, Копанки и Дружелюбовка Харьковской области, противник потерял свыше 425 военнослужащих, были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и два полевых склада боеприпасов.Удары по Ниаколаеву и другие провалы ВСУВ ночь на вторник в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Николаеве.Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли семь ударов по НиколаевуПо данным местных жителей, на которых ссылается Лебедев, тревога в регионе была объявлена только после первых взрывов.Несмотря на незавидное положение, ВСУ пытаются атаковать российские территории. Так, за сутки они девять раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 18 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Четыре обстрела — на Донецком направлении, пять обстрелов — на Горловском направлении", — перечислили в ведомстве.Всего за сутки ВСУ выпустили 18 единиц различных боеприпасов. Поступили сведения о ранении двух детей.Кроме прочего, киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов. Однако российская система ПВО за минувшую ночь уничтожила три украинских беспилотника над Белгородской, Курской и Тульской областями, сообщает Минобороны РФ.Просьбы о переносе боевых действий и переговорахСоветник главы Офиса Зеленского Михаил Подоляк через немецкую газету Welt снова стал просить о поставках дальнобойных ракет, пытаясь мотивировать это тем, что украинским властям нужно перенести боевые действия на территорию России.При этом он перечислил конкретные российские регионы, по которым киевский режим хочет ударить.В интервью Welt Подоляк заявил, что так называемый "план победы" Зеленского подразумевает "военное принуждение" России к миру."Наши авиаудары по российской территории очень важны. Во-первых, будет разрушено производство, склады и логистика, что повлияет на ресурсы... Это военный компонент", — заявил он.Он стал рассуждать о ситуации, "когда будет крупномасштабное наступление, не только в Курскую и другие приграничные области, но и вглубь России — в Саратовскую, Орловскую, Ленинградскую и Московскую".В то же время попытка наступления на Курскую область обернулась провалом: ВСУ, по данным Минобороны РФ, потеряли там уже почти 23 тысячи военнослужащих, свыше тысячи единиц бронетехники и сотни единиц артиллерии.В свою очередь научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов объяснил поведение Владимира Зеленского, который вместе с западными странами выступает за проведение переговоров лишь для того, чтобы заморозить конфликт на Украине, набраться сил и нанести больший ущерб России.Он подчеркнул, что единственный способ завершить конфликт — это полное поражение и разгром Украины, навязывание им мира на условиях РФ, а также навязывание Западу стратегического отступления.По словам Караганова, Россия в конфликте не заинтересована, при этом его продолжения хотят США и Европа, и пока РФ не покажет Америке, что конфликт может перейти на их территорию, "они не отвалятся"."Поэтому мы должны просто в какой-то момент досконально объяснить, что у них есть только два выхода. Три. Давайте так. Первое — это уйти с достоинством, сказав, что у них нет денег на поддержку этой бессмысленной войны. Второе — это получить разгром. И третье — это получить еще разгром с ядерными ударами, которые разнесут значительную часть европейской цивилизации", — отметил эксперт.Ранее газета Washington Post написала, что Владимир Зеленский стал более открыт к проведению переговоров с Россией на фоне ослабления позиций Украины. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются "как черт из табакерки".Подробнее о том, что нужно России, — в материале Владимира Скачко "Друзья мира" давят на Зеленского и Россию. Их усаживают за переговоры, а Москве нужна безопасность на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

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