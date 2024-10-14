Лариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины - 14.10.2024 Украина.ру
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Репрессии на Украине
https://ukraina.ru/20241014/1058077046.html
Лариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины
Лариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины - 14.10.2024 Украина.ру
Лариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины
Условия содержания политзаключенных очень ужесточились по сравнению с 2022 годом. Мне сообщали, что в киевском СИЗО камеры забиты политическими, они спят по очереди, мест не хватает. Подавляющее большинство политзаключенных содержатся в обычных СИЗО вместе с уголовниками и подвергаются террору со стороны сокамерников
2024-10-14T15:06
2024-10-14T16:39
интервью
украина
россия
курская область
татьяна москалькова
елена бережная
лариса шеслер
сизо
оон
вооруженные силы украины
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Об этом заявила в интервью Украина.ру председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.Напомним, в аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых ВСУ насильно вывезли на Украину, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.- Лариса Виленовна, известно ли что-либо о судьбе этих людей?- На данный момент информации об этом нет. Уполномоченный по правам человека в России Москалькова подала запрос украинскому омбудсмену Лубинцу с просьбой выяснить судьбу людей, которых разыскивают родственники. Таких людей российский омбудсмен насчитывает около тысячи человек.И это очень значительная цифра, учитывая то, что подавляющее большинство населения занятых Украиной районов было эвакуировано. По оценкам местных руководителей, там оставалось от двух до четырех тысяч жителей.- В чем цель массового похищения людей?- Украина захватывает в качестве заложников не только российских граждан. В тюрьмах по совершенно надуманным и сфальсифицированным обвинениям содержатся и граждане Украины. Количество политзаключенных —&nbsp;около 15 тысяч. Можно допустить, что украинская сторона решила пополнить обменный фонд, поэтому жителей Курской области захватили в заложники.- Но сейчас идут обмены только военнопленных, какой же будет судьба гражданских лиц?- Да, к сожалению, обмен гражданскими вообще не происходит. Но украинская сторона имеет в виду, что число военнопленных с обеих сторон несопоставимо. Украинцев, сдавшихся в плен российской армии, намного больше. Поэтому Украина активно формирует фонд из политзаключенных. И местные жители по любому надуманному поводу могут пополнить этот фонд.- Недавно были опубликованы кадры пыток российских военнослужащих для психологического воздействия на их родственников в России. Есть ли реальные рычаги воздействия на международном уровне на украинскую сторону, чтобы прекратить эти издевательства?- Эти случаи необходимо предавать максимальной огласке. В первую очередь, эту информацию надо передавать странам Глобального Юга, где многие и не подозревают, что Украина — это фашистское террористическое государство. Задачу сделать эти факты общеизвестными нужно ставить перед МИД и общественными организациями.Рассчитывать на ООН, к сожалению, не приходится. Недавно Комиссариат по правам человека опубликовал отчет о содержании военнопленных в России и на Украине. Самое абсурдное то, что украинских военнопленных опрашивали после того, как их освободили. А российских военнопленных опрашивали в киевских СИЗО и украинских лагерях, где они находились под контролем надзирателей. Такой опрос нельзя назвать объективным, тем не менее половина российских военнопленных рассказали об издевательствах.То, что сочиняли украинцы, будучи на свободе, в Киеве, можно вообще не учитывать. Им нужно было показать, как они мужественно вели себя в плену. Теперь подавляющее большинство украинских военнопленных продолжает служить в ВСУ, хотя это прямо противоречит Конвенции о военнопленных, по которой люди, возвращённые из плена, не должны принимать участия в военных действиях.ООН не обращает внимания на эти нарушения, поэтому нельзя рассчитывать на то, что там обратят внимание и на пытки, которым подвергаются российские военнопленные.- Изменились ли условия содержания и военнопленных, и политзаключенных на Украине по сравнению с 2022 годом?- Во-первых, политзаключенных стало намного больше. Если до 2022 года их количество исчислялось сотнями, то сейчас их от 10 до 15 тысяч, столько насчитывают международные эксперты. Только уголовных дел по "коллаборационизму", сотрудничеству с российской властью, заведено более девяти тысяч. А ведь есть еще "измена Родине", "оправдание российской агрессии". Всего по политическим статьям на Украине заведено около 70 тысяч дел.Условия содержания политзаключенных очень ужесточились по сравнению с 2022 годом. Мне сообщали, что в киевском СИЗО камеры забиты политическими, они спят по очереди, мест не хватает. Регулярно я захожу на канал Херсонской прокуратуры. Там ежедневно приходят сообщения об арестах, обвинениях в сотрудничестве с Россией. Большинство дел заводятся против пожилых женщин, которые принимали участие в организации референдума.Подавляющее большинство политзаключенных содержится в обычных СИЗО вместе с уголовниками и подвергаются террору со стороны сокамерников.- Есть ли международный орган, альтернативный Управлению по правам человека ООН, который мог бы добиться приемлемых условий содержания заключенных в украинских тюрьмах?- К сожалению, мы ничего не можем сказать, что существует какой-то гуманитарный орган, отвечающий за содержание политзаключенных и военнопленных. В ООН, ОБСЕ, Европарламенте последовательно выступала украинская правозащитница Елена Бережная. И во многом благодаря ее деятельности были облегчены условия содержания политзаключенных.Но в первые же дни СВО ее посадили за решетку, и женщина, которой более 70 лет, до сих пор сидит в украинской тюрьме. В ООН и международных правозащитных организациях никто слова не сказал в защиту Бережной, хотя она там выступала неоднократно.- Таким образом, единственная надежда этих людей — это приход российской армии, которая вызволит их из украинских застенков?- Да, главная надежда на то, что украинская власть будет разгромлена, фашизм будет побежден, и цели СВО будут достигнуты.О том, как украинские эксперты оценивают ситуацию на Украине Принуждение к миру. Украинские эксперты и политики вспомнили о нашествии Наполеона
https://ukraina.ru/20230505/1045971040.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, курская область, татьяна москалькова, елена бережная, лариса шеслер, сизо, оон, вооруженные силы украины
Интервью, Украина, Россия, Курская область, Татьяна Москалькова, Елена Бережная, Лариса Шеслер, СИЗО, ООН, Вооруженные силы Украины, Репрессии на Украине

Лариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины

15:06 14.10.2024 (обновлено: 16:39 14.10.2024)
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаЛариса Шеслер интервью
Лариса Шеслер интервью - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Условия содержания политзаключенных очень ужесточились по сравнению с 2022 годом. Мне сообщали, что в киевском СИЗО камеры забиты политическими, они спят по очереди, мест не хватает. Подавляющее большинство политзаключенных содержатся в обычных СИЗО вместе с уголовниками и подвергаются террору со стороны сокамерников
Об этом заявила в интервью Украина.ру председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
Напомним, в аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых ВСУ насильно вывезли на Украину, рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
- Лариса Виленовна, известно ли что-либо о судьбе этих людей?
- На данный момент информации об этом нет. Уполномоченный по правам человека в России Москалькова подала запрос украинскому омбудсмену Лубинцу с просьбой выяснить судьбу людей, которых разыскивают родственники. Таких людей российский омбудсмен насчитывает около тысячи человек.
И это очень значительная цифра, учитывая то, что подавляющее большинство населения занятых Украиной районов было эвакуировано. По оценкам местных руководителей, там оставалось от двух до четырех тысяч жителей.
- В чем цель массового похищения людей?
- Украина захватывает в качестве заложников не только российских граждан. В тюрьмах по совершенно надуманным и сфальсифицированным обвинениям содержатся и граждане Украины. Количество политзаключенных — около 15 тысяч. Можно допустить, что украинская сторона решила пополнить обменный фонд, поэтому жителей Курской области захватили в заложники.
- Но сейчас идут обмены только военнопленных, какой же будет судьба гражданских лиц?
- Да, к сожалению, обмен гражданскими вообще не происходит. Но украинская сторона имеет в виду, что число военнопленных с обеих сторон несопоставимо. Украинцев, сдавшихся в плен российской армии, намного больше. Поэтому Украина активно формирует фонд из политзаключенных. И местные жители по любому надуманному поводу могут пополнить этот фонд.
Лариса Шеслер - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
5 мая 2023, 13:18
Лариса Шеслер: кто онаПредседатель "Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины"
- Недавно были опубликованы кадры пыток российских военнослужащих для психологического воздействия на их родственников в России. Есть ли реальные рычаги воздействия на международном уровне на украинскую сторону, чтобы прекратить эти издевательства?
- Эти случаи необходимо предавать максимальной огласке. В первую очередь, эту информацию надо передавать странам Глобального Юга, где многие и не подозревают, что Украина — это фашистское террористическое государство. Задачу сделать эти факты общеизвестными нужно ставить перед МИД и общественными организациями.
Рассчитывать на ООН, к сожалению, не приходится. Недавно Комиссариат по правам человека опубликовал отчет о содержании военнопленных в России и на Украине. Самое абсурдное то, что украинских военнопленных опрашивали после того, как их освободили. А российских военнопленных опрашивали в киевских СИЗО и украинских лагерях, где они находились под контролем надзирателей. Такой опрос нельзя назвать объективным, тем не менее половина российских военнопленных рассказали об издевательствах.
То, что сочиняли украинцы, будучи на свободе, в Киеве, можно вообще не учитывать. Им нужно было показать, как они мужественно вели себя в плену. Теперь подавляющее большинство украинских военнопленных продолжает служить в ВСУ, хотя это прямо противоречит Конвенции о военнопленных, по которой люди, возвращённые из плена, не должны принимать участия в военных действиях.
ООН не обращает внимания на эти нарушения, поэтому нельзя рассчитывать на то, что там обратят внимание и на пытки, которым подвергаются российские военнопленные.
- Изменились ли условия содержания и военнопленных, и политзаключенных на Украине по сравнению с 2022 годом?
- Во-первых, политзаключенных стало намного больше. Если до 2022 года их количество исчислялось сотнями, то сейчас их от 10 до 15 тысяч, столько насчитывают международные эксперты. Только уголовных дел по "коллаборационизму", сотрудничеству с российской властью, заведено более девяти тысяч. А ведь есть еще "измена Родине", "оправдание российской агрессии". Всего по политическим статьям на Украине заведено около 70 тысяч дел.
Условия содержания политзаключенных очень ужесточились по сравнению с 2022 годом. Мне сообщали, что в киевском СИЗО камеры забиты политическими, они спят по очереди, мест не хватает. Регулярно я захожу на канал Херсонской прокуратуры. Там ежедневно приходят сообщения об арестах, обвинениях в сотрудничестве с Россией. Большинство дел заводятся против пожилых женщин, которые принимали участие в организации референдума.
Подавляющее большинство политзаключенных содержится в обычных СИЗО вместе с уголовниками и подвергаются террору со стороны сокамерников.
Доставка гумпомощи в село Большое Солдатское Курской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
08:05
Пропавшие в Курской области. Главное на Украине на утро 14 октябряБолее чем тысячу курян разыскивают их родственники. Поступают сведения о насильственно удерживаемых ВСУ мирных жителях
- Есть ли международный орган, альтернативный Управлению по правам человека ООН, который мог бы добиться приемлемых условий содержания заключенных в украинских тюрьмах?
- К сожалению, мы ничего не можем сказать, что существует какой-то гуманитарный орган, отвечающий за содержание политзаключенных и военнопленных. В ООН, ОБСЕ, Европарламенте последовательно выступала украинская правозащитница Елена Бережная. И во многом благодаря ее деятельности были облегчены условия содержания политзаключенных.
Но в первые же дни СВО ее посадили за решетку, и женщина, которой более 70 лет, до сих пор сидит в украинской тюрьме. В ООН и международных правозащитных организациях никто слова не сказал в защиту Бережной, хотя она там выступала неоднократно.
- Таким образом, единственная надежда этих людей — это приход российской армии, которая вызволит их из украинских застенков?
- Да, главная надежда на то, что украинская власть будет разгромлена, фашизм будет побежден, и цели СВО будут достигнуты.
О том, как украинские эксперты оценивают ситуацию на Украине Принуждение к миру. Украинские эксперты и политики вспомнили о нашествии Наполеона
 
Репрессии на УкраинеИнтервьюУкраинаРоссияКурская областьТатьяна МоскальковаЕлена БережнаяЛариса ШеслерСИЗОООНВооруженные силы Украины
 
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