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Украина похищает жителей Курской области, в том числе детей. Какой в этом смысл

Украина похищает жителей Курской области, в том числе детей. Какой в этом смысл - 14.10.2024 Украина.ру

Украина похищает жителей Курской области, в том числе детей. Какой в этом смысл

У России есть основания полагать, что ВСУ могли насильно вывезти из Курской области около одной тысячи человек в ходе нападения на этот регион. Такую информацию озвучила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова

2024-10-14T17:06

2024-10-14T17:06

2024-10-14T17:07

эксклюзив

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украина

россия

татьяна москалькова

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всу

лариса шеслер

мария захарова

украина.ру

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Украина убивает мирных жителейУкраинские формирования вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. ВСУ удалось занять ряд населенных пунктов в приграничных районах, после чего перейти к обороне. В настоящее время ВС РФ осуществляют операцию по уничтожению подразделений украинской армии в этом регионе, действует режим КТО.На прошлой неделе боевые действия в Курской области активизировались, российские бойцы взяли под контроль ряд деревень и районов, которые до этого момента удавалась удерживать ВСУ.С первых дней вторжения стали фиксироваться случаи военных преступлений, убийств мирного населения со стороны армии Украины. Все эти факты зафиксированы, например, в докладе "Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области", подготовленном Международным общественным трибуналом по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.Особенно зверствовали украинские военные в отношении тех гражданских, которые пытались покинуть зону боевых действий, автомобили с ними расстреливались, находящихся внутри людей добивали.По словам Москальковой, из Курской области эвакуировали с начала августа 112 тысяч человек. Более 100 тысяч из них переехали к своим родственникам в другие российские регионы, остальных разместили в лечебных и социальных учреждениях, детских лагерях, а также в пунктах временного размещения.Омбудсмен подчеркнула, что есть мирные жители, которых украинская армия насильно вывезла из Курской области."В мой адрес поступили обращения в отношении более чем тысячи таких людей, от родственников, пытающихся их разыскать", - сказала она в интервью "Аргументам и фактам".Москалькова напомнила, что принудительный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания — грубое нарушение Женевской конвенции, она призвала мировое сообщество обратить внимание на эти факты.В сентябре прошла встреча с руководством Международного комитета Красного Креста, на которой была поднята эта тема, добавила омбудсмен."Я направила уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу письмо, в котором прошу сообщить число жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов. Договорились с ним о встрече, на которой буду говорить на эту тему в первоочередном порядке", - заявила Москалькова.Она подчеркнула, что считает своей первоочередной задачей сделать так, чтобы вернуть этих людей домой.Похищение по приказуМоскалькова – не первая, кто заявляет о возможном похищении мирных жителей Курской области."Российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза бандеровцами на Украину не успевших эвакуироваться жителей Курской области", - заявила ранее на IV Евразийском женском форуме официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Более того, украинские формирования создают на территории Курской области настоящие концентрационные лагеря, в которые бросают местных жителей.По словам Захаровой, в начале атаки ВСУ некоторые люди насильно были вывезены в контролируемые Киевом населенные пункты региона, им не дают эвакуироваться."В этих районах существуют как минимум несколько мест — подобий концентрационных лагерей", - отмечала она.На днях в российском плену оказался уроженец Винницы Виталий Панченко из 61-й механизированной бригады. На его экшн-камере нашли видео, на котором украинские военные под дулами автоматов выводят из частного дома в Гончаровке Курской области и заталкивают в грузовик нескольких срочников, а также троих гражданских.Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео допроса Панченко, на котором тот подтвердил, что брал в плен мирных граждан. Цель этого он толком назвать не смог, сказав, что такой приказ ему поступил от вышестоящего командования.Ради обмена и не толькоПо одной из версий, похищение жителей Курской области, их угон на Украину или же удерживание против их воли устраивается для пополнения обменного фонда. Такого мнения придерживается председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.В беседе с изданием Украина.ру она заявила, что озвученная Москальковой цифра в 1 тысячу вывезенных – очень значительная, учитывая то, что подавляющее большинство населения занятых Украиной районов было эвакуировано. По оценкам местных руководителей, там оставалось от 2 до 4 тысяч жителей, подчеркнула она."Украина захватывает в качестве заложников не только российских граждан. В тюрьмах по совершенно надуманным и фальсифицированным обвинениям содержатся и граждане Украины. Количество политзаключенных около 15 тысяч. Можно допустить, что украинская сторона решила пополнить обменный фонд, поэтому жителей Курской области захватили в заложники", - рассказала Шеслер.Она отметила, что в настоящее время обменивают только военнопленных, но учитывая, что в российском плену находится гораздо больше украинцев, чем наоборот, Киев может попробовать добавить в этот список похищенных гражданских.В похищении людей украинская сторона может преследовать и другие цели, опыт у них в этом отношении богатый. В СМИ с 2014 года периодически появлялись сообщения о деятельности организации "Белые ангелы", которая якобы занимается спасением детей из зоны боевых действий.В реальности эти "волонтеры" вывозят несовершеннолетних, разлучают их с родителями, после чего дети исчезают бесследно. Все это делается под пропагандистский украинский треп об "украденных" Россией украинских детях.Действуют "Белые ангелы" на основании указов из Киева, которые регламентируют обязательную эвакуацию детей из прифронтовых регионов. Несовершеннолетние должны быть вывезены вместе с опекунами, однако при отказе последних их лишают прав и детей забирают принудительно.Дальше, как писали СМИ, отобранных детей вывозят в специальные лагеря в Одессе, после чего их следы теряются.По данным правозащитников из ДНР и ЛНР, из контролируемых на тот момент Украиной городов Донбасса вывозились целые детские дома и интернаты, о дальнейшей судьбе содержащихся там воспитанников неизвестно до сих пор. Речь, например, идет о 112 сиротах из детдома в Лисичанске, 164 детей из детского дома №1 в Луганске, 29 воспитанниках коррекционного детского дома в Северодонецке.Все они, по некоторым данным, были вывезены в Одессу. Предположительно, этих детей могли в дальнейшем переправить за границу. И усыновление иностранцами – самое невинное, что с ними могло там произойти.Подробнее о судьбе узников киевского режима - в материале Лариса Шеслер о том, почему ВСУ берут заложников в Курской области и как живут заключенные в СИЗО Украины на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241011/1057996246.html

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эксклюзив, курская область, украина, россия, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, всу, лариса шеслер, мария захарова, украина.ру, верховная рада, спецоперация, сво