https://ukraina.ru/20241004/1057877861.html

Сергей Гриняев: СВО на Украине — вопрос решенный, Арктика и Антарктида — будущая боль России

Сергей Гриняев: СВО на Украине — вопрос решенный, Арктика и Антарктида — будущая боль России - 04.10.2024 Украина.ру

Сергей Гриняев: СВО на Украине — вопрос решенный, Арктика и Антарктида — будущая боль России

Вместо ситуации нулевых годов, когда Арктика была регионом сотрудничества, сегодня мы имеем регион соперничества. В стратегическом масштабе потенциальная угроза с севера для России гораздо страшнее, чем конфликт с Украиной

2024-10-04T10:40

2024-10-04T10:40

2024-10-04T12:53

арктика

россия

сша

дональд трамп

нато

пентагон

брикс

украина

севморпуть

газ

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор Центра стратегических оценок и прогнозов Сергей Гриняев.Канада и страны Северной Европы (Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания) хотят создать арктическую коалицию против России, заявлено в публикации издания Bloomberg от 2 октября . Ранее сообщалось, что для оказания давления на Российскую Федерацию в Арктике Соединенные Штаты Америки и Европейский союз планируют открыть центр НАТО в одной из Скандинавских стран для координации работы авиации в регионе по слежке за российским Северным флотом.— Сергей Николаевич, главной проблемой правового статуса Арктики является отсутствие целостного документа, подобного Договору об Антарктике от 1 декабря 1959 года. Тогда какой смысл создавать подобные коалиции и центры? Грубо говоря, это просто очередная "тусовка по Арктике" без России" или это будет юридически законная организация со всеми вытекающими отсюда последствиями для России?— Да, вы правы. Арктика — весьма своеобразный регион. С одной стороны — это бесконечные ледяные просторы с многометровым многолетним льдом. С другой — скрытый под ледовой шапкой океан. Поэтому и регулировать такой регион достаточно сложно: в прямую ни морское, ни сухопутное законодательство о границах и разделе территорий не подходит. Но арктические государства, в принципе, договорились и создали в 1996 году Арктический совет, который позволил решить наиболее острые вопросы раздела территории в Арктике. Причем сделано это было корректно, каких-либо серьезных споров о территориях до последнего времени в Арктике не было.Однако непродуманное на долгую перспективу решение блокировать работу России в Арктическом совете (а российская территория в Заполярье — это почти 2/3 всего Арктического региона) серьезно дестабилизировало ситуацию. Особенно это связано с прекращением доступа международного научного сообщества к метеорологическим данным и данным о состоянии льда в российской части Арктики. Это существенно нарушило нормальную работу целого ряда погодно-климатических моделей и затруднило решение задач прогнозирования, в том числе, и ряда опасных погодных явлений. Сегодня отсутствие международных площадок и каналов коммуникации привело к нарушению международной управляемости регионом в целом. А, учитывая особый, суровый климат Арктики, решать большинство проблем тут можно только сообща. И, конечно, Москва, попав в такую ситуацию, ищет новых союзников и партнёров, среди которых, прежде всего, страны БРИКС. Такой подход ведет к размыванию политических инструментов присутствия в регионе через расширение присутствия внерегиональных стран, но это целиком последствия решения блокировать работу России в Арктическом совете.Кроме того, недружественные действия российских соседей в Арктике повлекли за собой и ответные шаги Москвы. Вместо ситуации "нулевых" годов, когда Арктика была регионом сотрудничества, сегодня мы имеем регион соперничества. Причем это соперничество усиливается вопреки договоренностям не переносить какие-либо международные проблемы в других регионах на Арктику.Поэтому западное экспертное сообщество сейчас лихорадочно ищет пути выхода из созданной им самим ситуации. С одной стороны, наблюдаются попытки как-то расширить присутствие России в работе Арктического совета (хотя это пока слабо получается). С другой — идет поиск возможных механизмов, которые временно или на постоянной основе могут заменить парализованный Арктический совет.Среди таких подходов, например, предлагается вернуться к системе двусторонних договоров по отдельным проблемным вопросам в Арктике.Другой вариант — создать новую структуру в Арктике уже без России и против России (а также против Китая). Так, несколько месяцев назад, на сайте Атлантического совета* была опубликована статья, авторы которой провозглашают стратегию "Свободного севера". Основу подхода должен составить международный военно-технический союз, сформированный по типу блока AUKUS (Австралия, Великобритания, США). В качестве платформы предлагается рассматривать свежий ICE Pact — договор между Канадой, Финляндией и США, заключенный по итогам Вашингтонского саммита НАТО и направленный на масштабный проект создания ледового флота.Полагаю, что обсуждающаяся в СМИ информация отражает именно этот вектор.— Если откинуть исторические предпосылки противостояния России и Запада в Арктике, можем ли мы заявлять о том, что США спровоцировали украинский конфликт именно для того, чтобы подготовиться самим и ослабить нас в борьбе за арктические ресурсы?— Очень интересная версия! И она вполне обоснована. Сегодня в целом ряде западных источников отмечается, что российская СВО на Украине уже обернулась победой НАТО в Арктике. До последнего остававшаяся в зоне российского влияния Финляндия и в целом нейтральная Швеция стали членами НАТО. Сухопутная граница России с блоком увеличилась более, чем на 1000 километров. Балтийское море, фактически, блокировано военно-морскими силами НАТО.Пункты базирования Северного флота (российского оперативно-стратегического объединения, решающего задачи по прикрытию Арктического региона) как и ряд важнейших объектов воздушной компоненты стратегических ядерных сил (например, авиабаза "Оленья") оказались в непосредственной близости от границы с НАТО.При этом сегодня Россия вынуждена использовать существенную часть потенциала арктических соединений в ходе решения задач СВО на Украине.— Арктика не только источник ресурсов, но и удобный плацдарм против России. Получается, потенциальная угроза с севера для России гораздо страшнее, чем конфликт с Украиной?— В стратегическом масштабе, да. Спецоперация на Украине — это кратко- и среднесрочная перспектива. И конфликт этот будет решен в пользу России, тут нет даже вариантов. А вот Арктика — это долгосрочный тренд, это — будущее. Это, как вы правильно отметили, ресурсы будущего (и не столько углеводороды, сколько редкоземельные элементы, литий, медь, никель — как раз все то, что нужно экономике будущего, основанной на результатах цифровой трансформации). Это и стратегический логистический маршрут "Восток – Запад" (причем, как для морских судов, так и для прокладки подводных кабелей, что даже, отчасти, может быть важнее). Причем эта коммуникация (в отличие от всех иных на планете) не контролируется ВМС НАТО.Что немаловажно, полюса планеты — это, как пупок у человека, сосредоточение жизненных сил. На полюсах зарождаются процессы, формирующие погоду и влияющие на климат планеты. А это все глобальные процессы: от ураганов и ливней до засухи и пыльных бурь. Будущее же нашей планеты во многом будет зависеть от наших возможностей по управлению климатом. Соответственно, это будущее будет зависеть от того, кто контролирует полюса планеты (это, кстати говорит в том числе и о том, что и Антарктиду не оставят в покое по окончании действия договора по ней).— Какие именно объекты военной инфраструктуры Запада в Арктике представляют для нас серьезную угрозу?— В последние годы страны НАТО активно восстанавливают военную инфраструктуру, законсервированную после Холодной войны.Вслед за подписанным в июле прошлого года соглашением по совместной разработке и ускоренному строительству ледоколов для решения задач в сложных арктических условиях между США, Канадой и Финляндией (ICE Pact), а также ускоренным формированием орбитальной группировки арктических космических аппаратов связи и разведки, реализуемое совместно США и Норвегией — США и Канада наращивают возможности авиационно-космических сил в регионе.Так, в начале августа 2023 года в составе 11-й воздушно-десантной дивизии ("Арктические ангелы"), базирующейся на Аляске, было сформировано новое Арктическое авиационное командование со штабом в Форт-Уэйнрайте (Фэрбенкс, Аляска).В настоящее время на базе, помимо иных подразделений, расквартированы батальон штурмовой авиации и разведки, оснащенный вертолетами Boeing AH-64E Apache, и батальон авиации общего назначения, оснащенный вертолетами Boeing CH-47F Chinook и Sikorsky UH-60M Black Hawk. Вертолетные подразделения оперативно переброшены на Аляску из южных районов США (это батальоны 25-го и 52-го авиационных полков с базы Льюис-Маккорд, штат Вашингтон, и из форта Шафтер, Гавайи). Основная задача подразделений — обеспечение мобильности и возможности оперативного реагирования в Арктике, а также наработка практического опыта выживания и проведения операций в сложных погодно-климатических условиях.Текущее развитие инфраструктуры на Аляске дополняет инициативы Пентагона, которые привели в 2022 году к существенному расширению возможностей авиабазы в Туле (Гренландия). В декабре 2022 года Пентагон заключил соглашение на сумму 3,95 миллиарда долларов с гренландской фирмой Inuksuk A/S на эксплуатацию и обслуживание заполярной базы до 2034 года.В 2021 году авиабаза была оборудована системой аэрофинишных тросов. Это позволило F/A-18 Hornet из состава Королевских военно-воздушных сил Канады базироваться в Туле в течение всего года. Ранее полеты истребителей были ограничены из-за частых сильных ветров, ограниченной видимости и образования льда на взлетно-посадочной полосе в зимние месяцы.Проведенная модернизация авиабазы означает, что Туле теперь имеет возможность круглогодичной эксплуатации впервые с 1950 годов.Кроме того, проведенная модернизация позволит Королевским военно-воздушным силам Канады перейти на эксплуатацию на этой базе новых истребителей F-35A, поставляемых взамен F/A-18 Hornet.Прошли обновление и иные структуры базы: станция системы раннего предупреждения о ракетном нападении, средства спутникового контроля и слежения и прочее.В текущем году Канада приступила к строительству новой авиабазы. Она предназначена для поддержки быстрого развертывания истребителей F-35A. Этот проект лежит в рамках реализации нового Плана обороны Канады, которым предусмотрено развертывание нескольких баз операционной готовности. А также — размещение значительного числа загоризонтных радаров для отслеживания потенциальных воздушных и космических угроз, проходящих через полярный регион, в частности, гиперзвуковых ракет.Объект быстрого реагирования (QRA) будет расположен на авиабазе Баговиль, провинция Квебек (CFB Bagotville), где базируется 3-е крыло Королевских ВВС Канады, которое в настоящее время эксплуатирует две эскадрильи истребителей Boeing F/A-18A Hornet.Новый объект стоимостью 87 миллионов долларов будет включать в себя ангары для самолетов, офисные помещения, спальные помещения для персонала и охраняемый комплекс площадью 17 000 кв. м. Предполагается, что данный объект будет использован для модернизации и расширения миссии по обнаружению и пресечению угроз в воздушном пространстве в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), совместно с США.Ранее стало известно, что Оттава планирует приобрести до 88 F-35A. Сделка по самолетам оценивается в 14,2 миллиарда долларов США. При этом ожидается, что полной готовности флот достигнет в период с 2032 по 2034 год.Приобретаемые истребители являются центральным элементом усилий Канады по модернизации своих вооруженных сил, которые также включают в себя новый парк морских патрульных самолетов Boeing P-8A, беспилотные аппараты MQ-9B, значительное число вертолетов, а также новый парк топливозаправщиков Airbus A330Оттава планирует разделить свой парк F-35 между двумя базами истребителей, 36 из которых будут размещены в Баготвилле, а 52 — в Колд-Лейк.Перечисленные выше шаги, оперативно предпринимаемые США и их союзниками по НАТО, убедительно свидетельствуют о существенном и резком росте милитаризации региона. Прежде всего усилия прикладываются к совершенствованию логистических и операционных возможностей — создаются соответствующие инфраструктурные объекты, объекты связи и управления. Это позволит оперативно развертывать в регионе необходимые силы. Также модернизируется система NORAD в условиях роста угрозы применения в регионе гиперзвукового оружия.Вступление Финляндии и Швеции в НАТО повлекло за собой активизацию целого ряда процессов, которые в совокупности несут негативное для России изменение геостратегической обстановки в Арктике путем формирования пока неформального объединения скандинавских стран внутри НАТО, объединенных едиными планами формирования совместной обороны в Арктике.Так, за последние месяцы начата масштабная работа по расконсервации ряда объектов оборонного значения, выведенных из эксплуатации после окончания Холодной войны. Значительная часть этих объектов предназначается для возможного размещения на них экспедиционных сил армии США.В Швеции восстанавливается крупнейшая в Европе подземная военно-морская база Муске. Восстанавливается высокозащищенная база атомных подводных лодок Олавсверн на севере Норвегии в 350 км от границы России. Восстанавливаются бетонные ангары и защищенные площадки стоянки и обслуживания авиационной техники (прежде всего, новейших F35) в Бардуфосс, Норвегия.Ведется расширение и строительство новых железнодорожных путей в Швеции, Норвегии и Финляндии. Расширяется их связность с общеевропейской транспортной сетью, а также их доступность для ключевых морских портов в Европе.Финляндия восстанавливает производство и накопление артиллерийских боеприпасов.Восстанавливается и расширяется авиабаза в Андейе (Норвегия) — с задачей формирования на ее базе центра базирования беспилотной авиации дальнего радиуса действия типа MQ-4C Triton. Кроме того, на этой авиабазе планируется создание и самого северного в НАТО космодрома, что позволит обеспечить запуски спутников на полярные орбиты.Восстанавливаются радиолокационные станции, в частности — на Фарерских островах. Размещение ряда радиолокационных постов и радаров, как наземного, так и воздушного базирования обеспечит НАТО существенный рост ситуационной осведомленности.Шпицберген занимает в этих планах формирования арктической системы обороны значительное место — как наиболее близкая территория страны НАТО к базе российского Северного флота. На нем уже функционирует станция приема целевой спутниковой информации. А в будущем планируется усилить присутствие военно-морских сил Норвегии в его береговых водах.В Северной Атлантике формируется сеть автоматических станций подзарядки для обслуживания подводных аппаратов нового типа. Эти устройства способны до года оставаться в подводном состоянии и выполнять миссии продолжительностью до 15 суток, удаляясь от станций коммуникации и подзарядки более, чем на 2000 км. Наличие таких систем кардинально меняет систему противолодочной обороны в Северной Атлантике.— Открытие Северного морского пути (далее — СМП, Севморпуть), которое сократит время транспортировки грузов между Азией и Европой до 30%, может превратить Россию в монопольного получателя транзитной ренты. А это автоматически даст мощнейшие рычаги политического влияния почти на весь мир. Когда Севморпуть начнет конкретную работу, как считаете? — Да, опять от вас вопрос очень интересный и важный. Действительно, открытие круглогодичной навигации по Севморпути для России предоставит колоссальные возможности. Прежде всего, как я указал выше, — этот маршрут не контролируется военно-морскими силами НАТО.Однако для нормальной его работы необходима нормальная, современная инфраструктура. Прежде всего необходимо наращивание российской орбитальной космической группировки аппаратами на полярных орбитах, способных обеспечить устойчивую связь и высокоскоростной доступ к Интернету на всем протяжении Севморпути. Необходимы спутники ледовой разведки и дистанционного зондирования Земли с целью оперативного выявления экологических проблем, в том числе связанных с разливами топлива. Наконец, нужна современная система метеорологического наблюдения и прогнозирования погоды — для обеспечения безопасного судоходства. Также необходима современная точная модель динамики изменений климата в Арктике — для долгосрочного прогнозирования устойчивости и связности Севморпути. Мы должны во многом сами решить эти вопросы, сделав Севморпуть одной из наиболее безопасных и технически оснащенных магистралей.— А дадут ли западники Северному морскому пути открыться?— Здесь мы действительно сталкиваемся с серьезным противодействием Запада. Причем это то самое гибридное противодействие. Запад хорошо усвоил и реализует на практике стратегию многодоменных операций. Препятствия России чинятся не напрямую — никто не блокирует пока работу Севмормути (ну, за исключением прежних крайне сомнительных рейдов Greenpeace). Противоборство идет, как правило, в правовом домене. Так, например, на международном уровне активно продвигается инициатива по ужесточению экологических норм судоходства в Арктике с тем, чтобы лишить Россию возможности использовать здесь свои технологии. Это очень близко к тому, как Запад вытеснил наши (одни из самых надежных, но достаточно шумные) гражданские самолеты с международных линий, приняв завышенные нормативы по шумности для полетов в Европе.Опять же неоднозначная природа Арктики, ее неопределенный статус "не суша и не вода", влечет за собой стремление Запада расширить на освобождающиеся ото льда воды международное законодательство открытого моря. Это им нужно для того, чтобы попытаться вывести арктические трассы из территориальных вод России и выстроить международный маршрут, параллельный российскому Севморпути.Для России это вызов. Сегодня нам необходимо выстраивать стратегию национальной безопасности с учетом того факта, что наши противники любой конфликт рассматривают как многодоменную структуру. В ней процессы протекают и в физическом, и в социально, технологическом, экономическом, правовом и, конечно же в информационном домене. Пока Запад переигрывает нас в стратегии многодоменных операций. Но это ненадолго.— Реально осваивать Арктику американцы начали при Дональде Трампе в 2018 году. Тогда был принят ряд программ, в том числе по постройке новых ледоколов и судов арктического класса, к которым подключили Исландию, Норвегию и Канаду как проектировщиков. Если Трамп станет президентом, он будет дальше над этим направлением работать? Может быть, именно в этом и есть главная опасность Трампа для России — он даст старт новой войне США и РФ — за Арктику?— Безусловно, будет. Стратегическое значение Арктики сегодня очевидно. И, если в силу инерции определенных климатических процессов, еще десять лет назад можно Штатам было обходиться одним или двумя ледоколами, то сегодня ситуация совершенно иная.Кроме того, сдвиг мирового экономического развития от углеводородов к "зеленой" экономике как результат глобальной цифровой трансформации ведет к перераспределению и силового потенциала. Теперь вооруженные силы США должны будут "крышевать" не месторождения нефти в Аравии, а спроецировать силу в регионы с потенциальным богатством редкоземельных металлов, меди, никеля, лития.Сегодня лидер в этой сфере Китай. Кроме этого, остаются африканские страны, Арктика и дно Мирового океана. Это и есть векторы геополитики будущего: противодействие Китаю, захват контроля над африканским континентом и Арктикой. А наиболее технологически развитые страны возьмут под контроль и богатства на дне Мирового океана.Более подробно о том, как страны ЕС стремятся увеличить долю биотоплива в потребляемой энергии с целью сократить совокупный ущерб для окружающей среды, однако в результате это ускоряют процесс уничтожения лесов и дикой природы, в материале Хроника энергетической войны: русский газ из Арктики обходит западные санкции.*Нежелательная организация.

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Анна Черкасова

арктика, россия, сша, дональд трамп, нато, пентагон, брикс, украина, севморпуть, газ, вооружения, авиация, флот, интервью