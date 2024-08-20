https://ukraina.ru/20240820/1056959806.html

Хроника энергетической войны: русский газ из Арктики обходит западные санкции

Хроника энергетической войны: русский газ из Арктики обходит западные санкции - 20.08.2024 Украина.ру

Хроника энергетической войны: русский газ из Арктики обходит западные санкции

Страны ЕС стремятся увеличить долю биотоплива в потребляемой энергии с целью сократить совокупный ущерб для окружающей среды, однако в результате это ускоряет процесс уничтожения лесов и дикой природы.

2024-08-20T17:12

2024-08-20T17:12

2024-08-20T17:12

хроника энергетической войны

эксклюзив

израиль

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Вторая линия завода "Арктик СПГ – 2" доставлена к будущему месту работыК месту установки на полуострове Гыдан в Карском море доставлена вторая технологическая линия завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Арктик СПГ – 2", принадлежащего российской компании НОВАТЭК. Об этом свидетельствуют данные сервисов отслеживания судов.К береговой инфраструктуре месторождения "Утреннее" 16 августа прибыл караван судов обеспечения, буксировавших вторую технологическую линию "Арктик СПГ–2". У терминала "Утренний" на данный момент находятся пять из шести судов, буксировавших основание гравитационного типа с установленной на нем технологической линией – Aleut, Antey, Venie, Gefest, Vengery и Sivuch. Участвовавший в буксировке линии Seival уже покинул терминал "Утренний" и находится на выходе из Обской губы.Транспортировка второй технологической линии проекта "Арктик СПГ – 2" началась 25 июля 2024 года. Тогда "Росморпорт" сообщил об успешной лоцманской проводке этой линии от Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в посёлке Белокаменка Мурманской области до выхода из Кольского залива. 4 августа караван прошел Карские ворота, 13 августа – вошел в Обскую губу, а 16 августа прибыл в акваторию терминала "Утренний" проекта "Арктик СПГ – 2".Выбор даты отгрузки совпал с максимальными приливами, которые достигали около 3,75 м над средним уровнем моря. Тогда спутники и данные системы идентификации судов (AIS) показывали затопление сухого дока, демонтаж трапов и мостиков, а также присутствие буксиров и морских вспомогательных судов за пределами верфи.Протяженность маршрута транспортировки, в том числе по Северному морскому пути, составила более 1100 морских миль. Транспортировка заняла 22 дня (для сравнения: операция по морской транспортировке первой линии проекта по тому же маршруту заняла 21 день и завершилась 13 августа 2023 года).Технические характеристики второй линии проекта "Арктик СПГ – 2" таковы: её длина составляет около 330 метров, ширина – около 150 метров. С учётом того, что размеры совпадают с первой линией, ее вес может составлять те же 640 тысяч тонн.СПГ-завод "Арктик СПГ – 2" реализуется компанией НОВАТЭК на полуострове Гыдан на базе месторождения "Утреннее". По плану проект должен включать в себя три технологические линии общей мощностью 19,8 млн тонн СПГ в год (6,6 млн т/год каждая), и 1,6 млн т/год стабильного газового конденсата. Запуск второй очереди "Арктик СПГ – 2" запланирован на конец 2024 года, а третьей – на 2026 год. Стоимость проекта оценивалась более чем в $21 млрд.Первая линия проекта "Арктик СПГ – 2" начала производство в декабре 2023 года, но отгрузки СПГ долгое время оставались заблокированными из-за отсутствия танкеров-газовозов и введенных в ноябре 2023 года блокирующих санкций США.По данным американского агентства Bloomberg, отгрузки СПГ с первой линии проекта начались 1 августа 2024 года. "Спутниковые снимки показывают, что два судна недавно покинули завод, что говорит о том, что России удалось обойти ограничения с помощью теневого флота", – говорится в материале агентства от 17 августа. При этом Bloomberg не исключает, что поставки ведутся с середины июня. На данный момент ледовая обстановка позволяет вывозить СПГ обычными танкерами-газовозами, но с наступлением зимы вопрос с танкерами-газовозами ледового класса Arc7 встанет очень остро.Компания НОВАТЭК сейчас прикладывает усилия для достройки на судостроительном комплексе "Звезда" трёх спущенных на воду танкеров ("Алексей Косыгин", "Пётр Столыпин" и "Сергей Витте"). Сдача первого и второго танкера предварительно ожидается в конце 2024 и начале 2025 годов соответственно. Но в области оснащения следующих судов, в том числе криогенным оборудованием, есть проблемы, сообщали ранее СМИ.Власти Колумбии запретили экспорт угля в ИзраильПрезидент Колумбии Густаво Петро подписал указ о приостановке поставок каменного угля в Израиль из-за действий израильской армии в секторе Газа. Соответствующий документ от 14 августа 2024 года был опубликован в понедельник на сайте правительства южноамериканской республики. Заперт на экспорт угля вступит в силу через пять дней после публикации указа.С января по август 2024 года Колумбия поставила в Израиль товаров и сырья на 375 миллионов долларов, при этом значительная часть приходилась на уголь. В указе отмечается, что Израиль значительно зависит от угля для производства энергии и, кроме того, использует это сырье для военных целей.В июне 2024 года Министерство торговли Колумбии призывало ввести ограничения на продажу угля Израилю на фоне боевых действий в секторе Газа. Тогда же стало известно, что под ограничение могут попасть базирующаяся в Алабаме компания Drummond Company Inc. и колумбийское подразделение Glencore Plc.По данным Bloomberg, Колумбийская ассоциация шахтеров предупредила, что, учитывая соглашение о свободной торговле между двумя странами, Колумбия не может остановить экспорт угля в Израиль, и компании, добывающие это вид ископаемого топлива, могут рассмотреть возможность принятия ответных мер.Израиль и Колумбия в середине 1950-х официально установили дипломатические отношения и открыли посольства в Боготе и Тель-Авиве соответственно. В 1980-х отношения между Колумбией и Израилем значительно улучшились после подписания крупных торговых соглашений, а с 2020 года между странами действует соглашение о свободной торговле;В октябре 2023-го Густаво Петро заявил, что у Колумбии появится диппредставительство в Рамалле (Палестинская автономия). Позднее президент Колумбии неоднократно высказывался против действий Израиля в секторе Газа, называя их геноцидом, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал Густаво Петро "антисемитским сторонником ХАМАС".3 мая 2024 года власти Колумбии официально уведомили Израиль о разрыве дипломатических отношений. Министр иностранных дел Колумбии Луис Мурильо 27 мая 2024-го заявил, что международное сообщество должно оказывать давление не только на власти Израиля, но и на его основных союзников, чтобы добиться прекращения огня в секторе Газа.ЕС ввёл антидемпинговые пошлины на импорт биодизеля из КитаяЕвропейский Союз принял решение ввести временные антидемпинговые пошлины на импорт китайского биодизеля. Об этом говорится в решении, опубликованном 17 августа в официальном журнале ЕС.Пошлины варьируются от 12,8% до 36,4%, срок их действия составляет полгода. Решение было принято в результате расследования, проводимого Европейской комиссией по жалобам европейских производителей биотоплива. Ранее соответствующий рынок в Европе был переполнен биодизелем из отработанного кулинарного масла, импортированным из Китая, что привело к снижению цены на него с 2250 евро за тонну до 1100 евро.Федерация транспорта и окружающей среды Европы (T&E) поддержала введение данных пошлин, подчеркнув их важность для защиты европейского рынка. Но эксперты не считают, что это поможет решить проблему, которая заключается в нелегальном использовании пальмового масла, скрытого под биодизель.T&E настаивает на ужесточении контроля над происхождением сырья и прозрачности в цепочках поставок, чтобы предотвратить нарушения правил. Организация считает, что ЕС должен прекратить поощрять непроверенный импорт отработанных масел и внедрить более строгое регулирование.Европейский Союз в текущий момент импортирует более 80% биотоплива из отработанного кулинарного масла, из которых 60% приходится на китайских поставщиков. Китай декларирует экспортируемое биотопливо как произведенное на основе отходов. Однако данные ряда расследований показывают, что значительный объем этих поставок на самом деле является продуктом переработки пальмового масла.В Евросоюзе потребляют примерно на 15% больше биотоплива, чем производят. ЕС создает стимулы для использования отходов, таких, как отработанное растительное масло, для производства биотоплива. В результате доля биотоплива, получаемого непосредственно из сельскохозяйственного сырья, сократилась к 2022 году до 60% по сравнению с более 90% в 2010-м, и соответственно, до 30% – в 11 раз – выросло за этот период потребление биодизеля, получаемого из отходов.Страны ЕС стремятся увеличить долю биотоплива в потребляемой энергии с целью сократить совокупный ущерб для окружающей среды. Однако у биотоплива есть большой недостаток, который заключается в том, что оно в основном производится из растительных масел – таких, как соевое, кукурузное, пальмовое. Таким образом, это производство конкурирует за воду и агроресурсы с выращиваемыми для производства продуктов питания культурами, а законодательные стимулы толкают вверх спрос на биотопливо, что ускоряет процесс уничтожения лесов и дикой природы.При этом у Европейского Союза нет долгосрочного плана развития биотоплива, а политика и приоритеты ЕС в этой области часто менялись. Отсутствие четкой долгосрочной перспективы сдерживало инвестиции в сектор. Неопределенность повышает также изменившийся политический контекст: решительная ставка на электромобили и план прекратить продажи новых бензиновых и дизельных автомобилей с 2035 года могут означать, что у биотоплива не будет большого будущего в автомобильном транспорте в Евросоюзе.О проблемах вокруг экспорта российских энергоносителей - в материале Алексея Туманова Минфин отчитался о росте нефтегазовых доходов. Так ли всё радужно?

https://ukraina.ru/20240813/1056842341.html

https://ukraina.ru/20240807/1056730023.html

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эксклюзив, израиль, колумбия, газа, биньямин нетаньяху, ес, bloomberg, хамас