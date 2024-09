https://ukraina.ru/20240919/1057539302.html

Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16

Очевидно, что мобильник сработал эффективнее F-16. Сегодня главная борьба начнется за доминирование в сетях, куда перенесется "война миров". Так уже было в 1945 году, теперь ждем дубль в 2025-м.

О новых взрывах гаджетов в Бейруте, мирных планах западных и украинских лидеров в интервью изданию Украина.ру рассказал известный публицист, политтехнолог Дмитрий Выдрин. Вашингтон планирует активно продвигать "мирный план" Владимира Зеленского на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявила 17 сентября постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.— Дмитрий Игнатьевич, США хотят продвигать план Зеленского по урегулированию конфликта на Украине на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. А чем, на ваш взгляд, новый "план победы" Зеленского отличается от ранее предложенной им "формулы мира"?— Зеленский выдвигает свои "формулы" в зависимости от образа, в котором в данный момент находится. Это патентованные политики играют "от реальности", а актеры, даже посредственные, играют "от образа".Было время, когда "формулы" Зеленского совпадали со сценарным характером "слуги народа" из одноименного фильма. Очень короткое время он мыслил как герой "Служебного романа". Сейчас, подозреваю, он живет в образе своего героя из ленты "Поручик Ржевский и Наполеон".Я этот кинотреш, признаюсь, подзабыл. Но думаю, что все "формулы" его персонажей — это смесь скабрезностей и наполеоновских планов. Но вряд ли это имеет отношение к жизни — даже международной.— В статье для издания The Hill сын Трампа и Роберт Кеннеди-младший требуют, чтобы Джо Байден и Камала Харрис немедленно начали прямые переговоры с Россией во избежание глобального мирового конфликта. Как считаете, будет ли услышан такой призыв? Для чего эта публикация сделана: в поддержку Трампа или же это искренний "глас американского народа", желающего мира на Украине?— Не довелось сталкиваться с этими джентльменами. Могу только предположить, что сын Трампа унаследовал от отца генетическую страсть к строительству, производству и созиданию.Ведь Трамп умеет лучше зарабатывать на строительстве, чем на разрушении. Соответственно, он войну считает убыточным занятием. В отличие от той же банковской элиты, для которой война — лучший объект финансирования. Наверное, и сынок искренне хочет мира. Их семейный бизнес, от недвижимости до ювелирного дела, завязан на мирную среду. Поэтому и верю в его искренность.Кеннеди-младший боготворит своего великого родственника. А мне довелось одно время часто общаться с Дэвидом — личным охранником Джона Фицджеральда. Он вспоминал, что президент и как фронтовик, и как отчаянный жизнелюб ненавидел войны всеми фибрами души. Думаю, что эта страсть передалась и его потомкам.Так что оба автора вполне искренни в своих убеждениях и призывах. А искренность рано или поздно оценивается и читателями, и избирателями. Даже в американской политике.— Свое представление о "мирном плане Трампа" выразил в интервью The New York Times кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. Как вам концепция мира от Вэнса?— Джей Ди сегодня, пожалуй, самый перспективный американский политик. Ему на роду написано стать президентом. Он умен, образован, талантлив. При этом дерзок и беспощаден — к себе и врагам. Морпех, одним словом. Мы с коллегой даже поздравили его с недавним сорокалетним юбилеем и подарили настоящий морпеховский "тельник".Его план на сегодняшний день самый реальный. Хотя несколько грешит плагиатом: много заимствовано из периода примирения Кореи. Но с этим планом хотя бы можно работать. Скорее всего от него и будут отталкиваться будущие переговорщики.— Владимир Путин на этой неделе проведет совещание по развитию ВС РФ, на котором также будет затронута тема модернизации беспилотной авиации. Каких решений в связи с атаками на российские территории лично вы ждете от российского президента сейчас? — Беспилотники — это важный, но технический аспект военных действий. А решать все будет политическая воля. Вот этого и жду от президента. Пока этого качества ему было не занимать.— Почему на фоне безжалостных ударов и уничтожения русского населения в Курске, Белгороде, Брянске, на Донбассе, Украина и Запад так много говорят о мире?— Думаю, что наши противники уже почти отчаялись чего-либо добиться военным путем. Есть жестокость с их стороны, но нет ощутимых результатов. Военная фаза, соответственно, будет сворачиваться — где-то к Новому году. Точнее попытаются заменить "жесткую" военную силу на "мягкую".Так уже было в 1945 году. Попробуют сделать дубль в 2025-м. Главная борьба начнется за доминирование в сетях. Уже очевидно, что “мобильник” эффективнее F-16. Вот туда и перенесется "война миров".— Кстати о "мобильниках". Как вы оцениваете беспрецедентный теракт в Ливане с заминированными пейджерами?— Была такая родительская угроза своему чаду в конце 90-х: "Будешь плохо себя вести, поменяю тебе мобильник на пейджер". Те, кто придумал этот варварский акт, видимо вышли из беспредельщиков тех лет.Как все это отзовется? Во-первых, многие поймут (но пока не все), что шутки кончились и война макроцивилизаций входит в новую фазу. В такую фазу, где злая фантазия ценится выше, чем рациональное противоборство. Все дозволено! Коварство — наше все!Теперь уже любой привозной объект можно рассматривать как потенциальное взрывное устройство, яд, инфекцию… Соответственно, многократно возрастет нагрузка на психику и элитариев, и рядовых граждан.Мой друг Александр Сосновский сказал, что появление таких практически неуловимых детектором микробомб убъет гражданскую авиацию. Я же думаю, что усложнит, но не остановит ее работу.Люди всегда находят противоядие всяким напастям. Возможно, появятся бронированные контейнеры, куда перед полетам будут размещать гаджеты пассажиров. Или нечто подобное. Но однозначно, жить станет всем не веселее, а сложнее и дороже. В общем, пристегните ремни!О том, почему мир находится в преддверии финального акта трагикомедии, который ожидается на предстоящей сессии ООН, в интервью Анны Черкасовой с американистом Двое "просроченных" ведут нас к Третьей мировой. Эдуард Лозанский о плане Зеленского.

