Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16 - 19.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240919/1057539302.html
Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16
Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16 - 19.09.2024 Украина.ру
Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16
Очевидно, что мобильник сработал эффективнее F-16. Сегодня главная борьба начнется за доминирование в сетях, куда перенесется "война миров". Так уже было в 1945 году, теперь ждем дубль в 2025-м.
2024-09-19T05:20
2024-09-19T05:20
интервью
дмитрий выдрин
дональд трамп
украина
россия
бейрут
владимир зеленский
оон
украина.ру
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_52:0:865:458_1920x0_80_0_0_653146929d03928773526e37a96a3f1c.jpg
О новых взрывах гаджетов в Бейруте, мирных планах западных и украинских лидеров в интервью изданию Украина.ру рассказал известный публицист, политтехнолог Дмитрий Выдрин. Вашингтон планирует активно продвигать "мирный план" Владимира Зеленского на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявила 17 сентября постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.— Дмитрий Игнатьевич, США хотят продвигать план Зеленского по урегулированию конфликта на Украине на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. А чем, на ваш взгляд, новый "план победы" Зеленского отличается от ранее предложенной им "формулы мира"?— Зеленский выдвигает свои "формулы" в зависимости от образа, в котором в данный момент находится. Это патентованные политики играют "от реальности", а актеры, даже посредственные, играют "от образа".Было время, когда "формулы" Зеленского совпадали со сценарным характером "слуги народа" из одноименного фильма. Очень короткое время он мыслил как герой "Служебного романа". Сейчас, подозреваю, он живет в образе своего героя из ленты "Поручик Ржевский и Наполеон".Я этот кинотреш, признаюсь, подзабыл. Но думаю, что все "формулы" его персонажей — это смесь скабрезностей и наполеоновских планов. Но вряд ли это имеет отношение к жизни — даже международной.— В статье для издания The Hill сын Трампа и Роберт Кеннеди-младший требуют, чтобы Джо Байден и Камала Харрис немедленно начали прямые переговоры с Россией во избежание глобального мирового конфликта. Как считаете, будет ли услышан такой призыв? Для чего эта публикация сделана: в поддержку Трампа или же это искренний "глас американского народа", желающего мира на Украине?— Не довелось сталкиваться с этими джентльменами. Могу только предположить, что сын Трампа унаследовал от отца генетическую страсть к строительству, производству и созиданию.Ведь Трамп умеет лучше зарабатывать на строительстве, чем на разрушении. Соответственно, он войну считает убыточным занятием. В отличие от той же банковской элиты, для которой война — лучший объект финансирования. Наверное, и сынок искренне хочет мира. Их семейный бизнес, от недвижимости до ювелирного дела, завязан на мирную среду. Поэтому и верю в его искренность.Кеннеди-младший боготворит своего великого родственника. А мне довелось одно время часто общаться с Дэвидом — личным охранником Джона Фицджеральда. Он вспоминал, что президент и как фронтовик, и как отчаянный жизнелюб ненавидел войны всеми фибрами души. Думаю, что эта страсть передалась и его потомкам.Так что оба автора вполне искренни в своих убеждениях и призывах. А искренность рано или поздно оценивается и читателями, и избирателями. Даже в американской политике.— Свое представление о "мирном плане Трампа" выразил в интервью The New York Times кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. Как вам концепция мира от Вэнса?— Джей Ди сегодня, пожалуй, самый перспективный американский политик. Ему на роду написано стать президентом. Он умен, образован, талантлив. При этом дерзок и беспощаден — к себе и врагам. Морпех, одним словом. Мы с коллегой даже поздравили его с недавним сорокалетним юбилеем и подарили настоящий морпеховский "тельник".Его план на сегодняшний день самый реальный. Хотя несколько грешит плагиатом: много заимствовано из периода примирения Кореи. Но с этим планом хотя бы можно работать. Скорее всего от него и будут отталкиваться будущие переговорщики.— Владимир Путин на этой неделе проведет совещание по развитию ВС РФ, на котором также будет затронута тема модернизации беспилотной авиации. Каких решений в связи с атаками на российские территории лично вы ждете от российского президента сейчас? — Беспилотники — это важный, но технический аспект военных действий. А решать все будет политическая воля. Вот этого и жду от президента. Пока этого качества ему было не занимать.— Почему на фоне безжалостных ударов и уничтожения русского населения в Курске, Белгороде, Брянске, на Донбассе, Украина и Запад так много говорят о мире?— Думаю, что наши противники уже почти отчаялись чего-либо добиться военным путем. Есть жестокость с их стороны, но нет ощутимых результатов. Военная фаза, соответственно, будет сворачиваться — где-то к Новому году. Точнее попытаются заменить "жесткую" военную силу на "мягкую".Так уже было в 1945 году. Попробуют сделать дубль в 2025-м. Главная борьба начнется за доминирование в сетях. Уже очевидно, что “мобильник” эффективнее F-16. Вот туда и перенесется "война миров".— Кстати о "мобильниках". Как вы оцениваете беспрецедентный теракт в Ливане с заминированными пейджерами?— Была такая родительская угроза своему чаду в конце 90-х: "Будешь плохо себя вести, поменяю тебе мобильник на пейджер". Те, кто придумал этот варварский акт, видимо вышли из беспредельщиков тех лет.Как все это отзовется? Во-первых, многие поймут (но пока не все), что шутки кончились и война макроцивилизаций входит в новую фазу. В такую фазу, где злая фантазия ценится выше, чем рациональное противоборство. Все дозволено! Коварство — наше все!Теперь уже любой привозной объект можно рассматривать как потенциальное взрывное устройство, яд, инфекцию… Соответственно, многократно возрастет нагрузка на психику и элитариев, и рядовых граждан.Мой друг Александр Сосновский сказал, что появление таких практически неуловимых детектором микробомб убъет гражданскую авиацию. Я же думаю, что усложнит, но не остановит ее работу.Люди всегда находят противоядие всяким напастям. Возможно, появятся бронированные контейнеры, куда перед полетам будут размещать гаджеты пассажиров. Или нечто подобное. Но однозначно, жить станет всем не веселее, а сложнее и дороже. В общем, пристегните ремни!О том, почему мир находится в преддверии финального акта трагикомедии, который ожидается на предстоящей сессии ООН, в интервью Анны Черкасовой с американистом Двое "просроченных" ведут нас к Третьей мировой. Эдуард Лозанский о плане Зеленского.
https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html
украина
россия
бейрут
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/10/1051069688_146:0:781:476_1920x0_80_0_0_aef6b885c0e52dca46d62651a31f8fad.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, дмитрий выдрин, дональд трамп, украина, россия, бейрут, владимир зеленский, оон, украина.ру, переговоры, взрыв, бпла
Интервью, Дмитрий Выдрин, Дональд Трамп, Украина, Россия, Бейрут, Владимир Зеленский, ООН, Украина.ру, переговоры, взрыв, БПЛА

Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16

05:20 19.09.2024
 
© из личного архиваДмитрий Выдрин интервью
Дмитрий Выдрин интервью
© из личного архива
Читать в
Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Очевидно, что мобильник сработал эффективнее F-16. Сегодня главная борьба начнется за доминирование в сетях, куда перенесется "война миров". Так уже было в 1945 году, теперь ждем дубль в 2025-м.
О новых взрывах гаджетов в Бейруте, мирных планах западных и украинских лидеров в интервью изданию Украина.ру рассказал известный публицист, политтехнолог Дмитрий Выдрин.
Вашингтон планирует активно продвигать "мирный план" Владимира Зеленского на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявила 17 сентября постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
— Дмитрий Игнатьевич, США хотят продвигать план Зеленского по урегулированию конфликта на Украине на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. А чем, на ваш взгляд, новый "план победы" Зеленского отличается от ранее предложенной им "формулы мира"?
— Зеленский выдвигает свои "формулы" в зависимости от образа, в котором в данный момент находится. Это патентованные политики играют "от реальности", а актеры, даже посредственные, играют "от образа".
Было время, когда "формулы" Зеленского совпадали со сценарным характером "слуги народа" из одноименного фильма. Очень короткое время он мыслил как герой "Служебного романа". Сейчас, подозреваю, он живет в образе своего героя из ленты "Поручик Ржевский и Наполеон".
Я этот кинотреш, признаюсь, подзабыл. Но думаю, что все "формулы" его персонажей — это смесь скабрезностей и наполеоновских планов. Но вряд ли это имеет отношение к жизни — даже международной.
Дмитрий Выдрин - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября 2020, 08:43
Дмитрий Выдрин: кто онФилософ, политолог и политтехнолог
— В статье для издания The Hill сын Трампа и Роберт Кеннеди-младший требуют, чтобы Джо Байден и Камала Харрис немедленно начали прямые переговоры с Россией во избежание глобального мирового конфликта. Как считаете, будет ли услышан такой призыв? Для чего эта публикация сделана: в поддержку Трампа или же это искренний "глас американского народа", желающего мира на Украине?
— Не довелось сталкиваться с этими джентльменами. Могу только предположить, что сын Трампа унаследовал от отца генетическую страсть к строительству, производству и созиданию.
Ведь Трамп умеет лучше зарабатывать на строительстве, чем на разрушении. Соответственно, он войну считает убыточным занятием. В отличие от той же банковской элиты, для которой война — лучший объект финансирования.
Наверное, и сынок искренне хочет мира. Их семейный бизнес, от недвижимости до ювелирного дела, завязан на мирную среду. Поэтому и верю в его искренность.
Кеннеди-младший боготворит своего великого родственника. А мне довелось одно время часто общаться с Дэвидом — личным охранником Джона Фицджеральда. Он вспоминал, что президент и как фронтовик, и как отчаянный жизнелюб ненавидел войны всеми фибрами души. Думаю, что эта страсть передалась и его потомкам.
Так что оба автора вполне искренни в своих убеждениях и призывах. А искренность рано или поздно оценивается и читателями, и избирателями. Даже в американской политике.
— Свое представление о "мирном плане Трампа" выразил в интервью The New York Times кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. Как вам концепция мира от Вэнса?
— Джей Ди сегодня, пожалуй, самый перспективный американский политик. Ему на роду написано стать президентом. Он умен, образован, талантлив. При этом дерзок и беспощаден — к себе и врагам. Морпех, одним словом. Мы с коллегой даже поздравили его с недавним сорокалетним юбилеем и подарили настоящий морпеховский "тельник".
Его план на сегодняшний день самый реальный. Хотя несколько грешит плагиатом: много заимствовано из периода примирения Кореи. Но с этим планом хотя бы можно работать. Скорее всего от него и будут отталкиваться будущие переговорщики.
© AP / J. Scott Applewhite
- РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP / J. Scott Applewhite
Владимир Путин на этой неделе проведет совещание по развитию ВС РФ, на котором также будет затронута тема модернизации беспилотной авиации. Каких решений в связи с атаками на российские территории лично вы ждете от российского президента сейчас?
— Беспилотники — это важный, но технический аспект военных действий. А решать все будет политическая воля. Вот этого и жду от президента. Пока этого качества ему было не занимать.
— Почему на фоне безжалостных ударов и уничтожения русского населения в Курске, Белгороде, Брянске, на Донбассе, Украина и Запад так много говорят о мире?
— Думаю, что наши противники уже почти отчаялись чего-либо добиться военным путем. Есть жестокость с их стороны, но нет ощутимых результатов. Военная фаза, соответственно, будет сворачиваться — где-то к Новому году. Точнее попытаются заменить "жесткую" военную силу на "мягкую".
Так уже было в 1945 году. Попробуют сделать дубль в 2025-м. Главная борьба начнется за доминирование в сетях. Уже очевидно, что “мобильник” эффективнее F-16. Вот туда и перенесется "война миров".
© pixabay.comмобильный телефон мобильник женщина руки звонить
мобильный телефон мобильник женщина руки звонить
© pixabay.com
— Кстати о "мобильниках". Как вы оцениваете беспрецедентный теракт в Ливане с заминированными пейджерами?
— Была такая родительская угроза своему чаду в конце 90-х: "Будешь плохо себя вести, поменяю тебе мобильник на пейджер". Те, кто придумал этот варварский акт, видимо вышли из беспредельщиков тех лет.
Как все это отзовется? Во-первых, многие поймут (но пока не все), что шутки кончились и война макроцивилизаций входит в новую фазу. В такую фазу, где злая фантазия ценится выше, чем рациональное противоборство. Все дозволено! Коварство — наше все!
Теперь уже любой привозной объект можно рассматривать как потенциальное взрывное устройство, яд, инфекцию… Соответственно, многократно возрастет нагрузка на психику и элитариев, и рядовых граждан.
Мой друг Александр Сосновский сказал, что появление таких практически неуловимых детектором микробомб убъет гражданскую авиацию. Я же думаю, что усложнит, но не остановит ее работу.
Люди всегда находят противоядие всяким напастям. Возможно, появятся бронированные контейнеры, куда перед полетам будут размещать гаджеты пассажиров. Или нечто подобное.
Но однозначно, жить станет всем не веселее, а сложнее и дороже. В общем, пристегните ремни!
Зеленский в самолете F-16
Зеленский в самолете F16
Зеленский в самолете F-16
О том, почему мир находится в преддверии финального акта трагикомедии, который ожидается на предстоящей сессии ООН, в интервью Анны Черкасовой с американистом Двое "просроченных" ведут нас к Третьей мировой. Эдуард Лозанский о плане Зеленского.
 
ИнтервьюДмитрий ВыдринДональд ТрампУкраинаРоссияБейрутВладимир ЗеленскийООНУкраина.рупереговорывзрывБПЛА
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:25Как США готовили войну в Европе. Немецкий политик еще 10 лет назад предсказал сегодняшние события
05:20Пристегните ремни! Дмитрий Выдрин о мирном плане Вэнса-Трампа и гаджетах, которые сработали лучше F-16
05:10Рожин: Российские войска продвигаются в центр Дзержинска и расширяют плацдарм за каналом в Часовом Яре
05:00Ситуация развивается удобно: Рожин о том, как ВС РФ давят ВСУ под Угледаром и срезают выступ в Работино
04:45"Последний свет в окошке": эксперт о том, что будет, если Турция выйдет из НАТО и начнет войну с Грецией
04:30Ищенко рассказал, зачем Эрдоган призывает отдать Крым Украине, хотя на него есть два претендента
04:15Ищенко объяснил, почему Турция стремится в БРИКС, но не признает Крым российским и не выйдет из НАТО
04:00Рожин рассказал, как ВС РФ освобождают поселки в Курской области и продвигаются на Купянском направлении
03:45"Договоримся по-быстрому": политолог о том, как Польша хочет развязать с Россией психологическую войну
03:30Взятие Украинска обеспечит фланг при наступлении на Селидово и позволит двигаться на Курахово - Рожин
03:15Совбез ООН за это не проголосует: эксперт объяснил, когда мировое сообщество признает российский Крым
03:00Ищенко объяснил, почему Польша не готова воевать за Украину, но хочет взять под контроль западные земли
21:21Под прицелом все. С бомбой в кармане шагаем к глобальной войне
19:30Петр Скоробогатый: Россия банально и кроваво сократит ВСУ в неудобном месте, чтобы решить вопрос Харькова
18:13Экстренное переименование Синельникова, мобилизация "по Цою", эвакуация под Тверью. Итоги 18 сентября
17:55Алексей Живов: Если Россия одолеет ВСУ опытом "Эспаньолы" и "БАРС-САРМАТА", она угомонит даже США
17:46"Откроют ящик Пандоры": Ераносян о желании Эстонии и Финляндии выгнать РФ из Финского залива
17:45После интервью Forbes: 90-летний Познер вернется в Россию с "Турецкой тетрадью"
17:29Республиканцы выложили свои карты по Украине. Теперь мяч на стороне Байдена, Харрис и Зеленского
17:23Покровский фронт. Российская армия вошла в Горняк под Курахово и готовится освободить родину Прокофьева
Лента новостейМолния