Двое "просроченных" ведут нас к Третьей мировой. Эдуард Лозанский о плане Зеленского

Мир находится в преддверии финального акта трагикомедии, который ожидается на предстоящей сессии ООН с участием "хромой утки" и "просроченного" — президента США и нелегитимного главы Украины.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Американского университета в Москве, автор фильма о "Другой Америке" Эдуард Лозанский.Вашингтон планируют активно продвигать "мирный план" Владимира Зеленского на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявила 17 сентября постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.— Эдуард Дмитриевич, Владимир Зеленский придумал "план победы" Украины. При этом украинская сторона никаких переговоров вести не намерена. И как нам понимать этот новый план? И что случилось с "формулой мира Зеленского"?— Ранее планы Зеленского заключались в получении денег, оружия, разведданных и политической поддержки США и Запада. Теперь он хочет втянуть США и НАТО в прямое военное столкновение с Россией. Для начала — путем получения разрешения на удары дальнобойными ракетами вглубь территории Российской Федерации.Это неизбежно приведет к эскалации и Третьей мировой войне.Зеленский уже передал Блинкену список целей для таких ударов и теперь везет уточненный список в Нью-Йорк для передачи лично в руки Байдену. Тот еще колеблется, и потому мощнейшая машина "глубинного государства", которая уже сорвала планы Трампа улучшить отношения с Россией во время его первого срока, делает все возможное, чтобы не допустить его победы в ноябре.— Срок президентства Зеленского закончился в мае, правление Байдена тоже подходит к окончанию. Как вообще эти два человека умудряются вредить России и миру столь основательно? На нас летят рои украинских беспилотников, в Ливане взрываются пейджеры — эксперты уверены, что все это происходит с одобрения Вашингтона.— Да, уродливая парочка с участием "хромой утки" и "просроченного" — президента США и нелегитимного главы Украины — привела нас на край пропасти.Джо Байден, который, по словам бывшего главы ЦРУ Роберта Гейтса, за свою политическую карьеру "ошибался почти по всем основным вопросам". И Владимир Зеленский, чей президентский срок истек ещё в мае.После окончания Холодной войны каждый президент США, начиная с Билла Клинтона, так или иначе способствовал закрытию короткого исторического окна возможностей для интеграции России и Запада. Конечно, многие в правительстве, Конгрессе, СМИ и общественных кругах пытались улучшать эту интеграцию. К сожалению, они проиграли более могущественным силам, часто называемым "глубинным государством", которые по своим политическим, экономическим или идеологическим причинам предпочитали иметь Россию в качестве врага, а не друга. Однако никто не нанес столько вреда, как Джо Байден за восемь лет своего пребывания в Белом доме (в начале в качестве вице-президента, а затем и президента) реализацией своего так называемого "украинского проекта".Речь идет не только о 200 миллиардах, взятых из карманов американских налогоплательщиков, и не только о том, что с помощью своего сына Хантера он торговал должностью и влиянием, чтобы заработать миллионы за границей для своей семьи — но и о провоцировании войны на Украине и препятствованию её скорейшего окончания.Я напомню три ключевые решающие даты. Это февраль 2014 года, когда Байден координировал госпереворот для смены режима на Украине с нейтрального на пронатовский. Далее — декабрь 2021-го, когда он отверг призыв России к переговорам о стратегической стабильности на основе нейтрального статуса Украины. И, наконец, апрель 2022 года, когда под руководством Вашингтона руками британца Джонсона были сорваны стамбульские мирные переговоры.С тех пор Байден и его администрация не допускали возобновления переговоров России и Украины.Второго участника трагикомедии, Зеленского, привел на должность коррумпированный олигарх Игорь Коломойский*. Напомню, что последнего Госдепартамент США обвинял в использовании политического влияния и власти в личных целях, а в марте 2021 года ввел против него санкции за предполагаемое участие в коррупционных действиях, которые подорвали "верховенство закона и веру украинской общественности в демократические институты и общественные процессы".Так вот, Зеленскому под спонсорством Коломойского* удалось вывести провинциальное комедийное шоу "95-й квартал" на мировую сцену, восторженными зрителями которого стали политики из списка "Кто есть кто на Западе". За эту популярность он заплатил сотнями тысяч жизней украинцев, миллионами раненых и беженцев, разрушением инфраструктуры и экономики страны, распродажей оставшихся украинских богатств акулам западных инвестиционных фондов — Black Rock и тому подобным.Теперь Зеленский хочет повторить то, что сделал с Украиной, со всем остальным миром — втянув США и НАТО в прямую военную конфронтацию с ядерной Россией. По сути он использует сюжет классического рассказа Барри Левинсона "Хвост виляет собакой" (Wag the Dog).— Но на самом деле война между Россией и Западом уже идет. Ведь Запад обучает украинские войска, снабжает их деньгами (в том числе, украденными у России), оружием, советниками, разведкой и наемниками, но пока не своими регулярными войсками…— Да. Дополнительный мрачный контекст этой истории заключается не только в том, что делают эта уродливая парочка и "глубинное государство", подталкивая нас к краю пропасти, но и в том, что руководство коллективного Запада превратилось в послушное стадо овец, которое аплодирует и следует за ними.Что случилось с их достоинством, традициями, культурой и всеми западными ценностями, которыми мы некогда восхищались?Многие в США и Европе прекрасно понимают, что происходит, и не боятся высказывать свое мнение. Однако их голоса заглушаются беспрецедентной цензурой в западных СМИ. В результате угроза ядерной войны не является главной темой, волнующей электорат, в том числе и в США, где очень скоро пройдут президентские выборы.Иногда все же трезвым голосам удается прорваться наружу. Они говорят: пока нам везло, до сих пор Москва проявляла стратегическое терпение. Но хотим ли мы продолжать "тыкать медведю вилкой в глаза" и проверять, когда его терпение закончится? Может быть, все же стоит попытаться найти выход?— И в чем же выход?— По их мнению, такой выход есть. Они цитируют Владимира Путина, что Россия никогда не отказывалась от дипломатического решения кризиса, но без "эфемерных требований". Разве не стоит согласиться на начало переговорного процесса, вместо того, чтобы следовать за уродливой парочкой [Байденом и Зеленским], куда бы она нас ни завела, говорят они.Именно об этом в статье для издания The Hill написали сын экс-президента США и кандидата на эту должность Дональд Трамп-младший и поддержавший Трампа Роберт Кеннеди-младший. По их мнению, Джо Байден, Камала Харрис и администрация Белого дома должны немедленно начать прямые переговоры с Москвой во избежание глобального мирового конфликта.Сам Трамп придерживается такого же мнения. Однако сумеет ли он на этот раз победить те мощные силы, которые сорвали его планы по улучшению отношений с Россией во время первого президентского срока?— Кстати, своё представление о "плане Трампа" выразил в интервью The New York Times кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. Виктория Нуланд назвала это "планом Путина", а украинские политики возмутились, что это "игнорирует волю украинцев". А вы что думаете?— Вэнс, еще будучи сенатором, выступал за нормализацию отношений с Россией и голосовал против военной помощи Украине. Понятно, что теперь он не может делать такого рода заявления без согласования с Трампом. И это вызывает ярость демократов и поддерживающих их СМИ.— В свою очередь, участившиеся атаки украинских дронов вызывают ярость у российского населения. У вас огромный опыт в "народной дипломатии", вы встречались с президентами США, СССР и России. Каких лично вы ждете решений от Владимира Путина сейчас?— Я бы хотел услышать его обращение к лидерам и общественности всех стран на этой планете с изложением, как ему видится глобальная архитектура мировой безопасности, которая поможет перейти от нынешней конфронтации к взаимовыгодному сотрудничеству. Предстоящая сессия ООН могла бы стать идеальной площадкой для такого обращения.Тем временем свое представление о "плане Трампа" выразил в интервью The New York Times кандидат в вице-президенты Джей Ди Вэнс. Об этом — в материале Планов громадьё: три новых варианта мирного урегулирования.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов

