Джеймс Дэвид Вэнс, биография и личная жизнь, последние новости - 25.07.2024 Украина.ру
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Джеймс Дэвид Вэнс, биография и личная жизнь, последние новости
Джеймс Дэвид Вэнс, биография и личная жизнь, последние новости - 25.07.2024 Украина.ру
Джеймс Дэвид Вэнс, биография и личная жизнь, последние новости
Сенатор США
2024-07-25T05:55
2024-07-25T05:55
биография
джей ди вэнс
республиканская партия
сенат
сша
украина
ирак
пентагон
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Детство и образованиеДжеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 года в городе Мидлтаун, штат Огайо. Имеет шотландское и ирландское происхождение. Его мать была наркозависимой, поэтому мальчика воспитывала бабушка.При рождении ему дали имя Джеймс Дональд Боумен. Когда родители развелись, мать сменила ему имя и дала фамилию отчима Хэймел, позднее он взял фамилию деда по материнской линии Вэнс.После окончания школы в 2003 году ушел служить в Корпус морской пехоты США. До 2007 года числился военным корреспондентом, воевал в Ираке в составе 2-го авиакрыла морской пехоты, отвечал за связи с общественностью.Учился Джеймс в Университете штата Огайо, который окончил с отличием в 2009 году, став бакалавром политических наук и философии. В 2013 году он окончил юридический факультет Йельского университета.КарьераПосле университета Джеймс устроился на работу в суд южного округа штата Кентукки, также он был сотрудником международной юридической фирмы Sidley Austin LLP в штате Иллинойс, в инвестиционных компаниях в Калифорнии. А в 2016-2017 годах занимал пост директора инвестиционной компании Mithril Capital Питера Тиля, основателя платежной системы PayPal.Далее Вэнс возвращается в Огайо, где в 2017 году создает некоммерческую организацию Our Ohio Renewal для борьбы с "социальными недугами" у детей из неблагополучных семей - алкоголизмом, наркоманией, недоступностью образования. Правда через два года организация прекратила работу.Затем Джеймс был партнером в инвестиционной компании Revolution LLC, а также соучредителем венчурной компании Narya Capital.Вэнс решил попробовать себя в политической сфере и в июле 2021 года объявил о своем намерении принять участие в выборах в сенат США от Республиканской партии. Его кандидатуру поддержал Дональд Трамп. В ноябре 2022 года Джеймс победил и занял пост 3 января 2023 года.В Сенате Вэнс состоит в комитетах по банковскому делу, жилищному строительству и городскому хозяйству, по торговле, науке и транспорту и специальном комитете по вопросам пожилых людей.Изначально во время президентских выборов 2016 года Джеймс критиковал Трампа и его политику, но в 2021 году принес публичные извинения, поддержал политика и присоединился к движению "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again, MAGA).15 июля 2024 года на Съезде республиканской партии Дональд Трамп заявил, что предложил Вэнсу стать вице-президентом в случае своей победы на президентских выборах в ноябре. В тот же день съезд одобрил кандидатуру сенатора Джеймса на пост вице-президента США.Вэнс активно критикует военную помощь США Украине. В декабре 2023 года он заявил, что Америка должна признать, что "Украина должна будет уступить часть территории русским". в 2024 году, он заявлял, что США следует переключить свое внимание на Восточную Азию.В марте 2024 года он выступил с предложением на законодательном уровне ограничить поставки оружия на Украину, если она не будет выполнять рекомендации Пентагона. Кроме того, он заявил, что "более половины оружия, подлежащего усиленному контролю, не отслеживали в соответствии со стандартами министерства обороны США".Отношения и детиВэнс женат на своей однокурснице Уше Чилукури, они вместе учились на юридическом факультете. Уше - дочь индийских иммигрантов. Пара воспитывает троих детей.Интересные факты1. Джеймс Вэнс – автор книги "Элегия деревенщины: воспоминания о семье и культуре, переживающих кризис", в которой он описал свое детство в Мидлтауне и в штате Кентукки, где он проводил летние каникулы. В книге рассказывается о жизни простых рабочих людей, для которых бедность стала "семейной традицией". Произведение быстро набрало популярность, а Джеймса стали приглашать как лектора и политического комментатора. В 2020 году на Netflix вышла экранизация книги Вэнса – фильм "Деревенская элегия" снял режиссер Рон Ховард. Кино было номинировано на "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA.2. Джеймс Дэвид Вэнс награжден медалью Корпуса морской пехоты за примерное поведение, медалью ВМС и Корпуса морской пехоты за достижения.
сша
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биография, джей ди вэнс, республиканская партия, сенат, сша, украина, ирак, пентагон
биография, Джей Ди Вэнс, Республиканская партия, сенат, США, Украина, Ирак, Пентагон

Джеймс Дэвид Вэнс, биография и личная жизнь, последние новости

05:55 25.07.2024
 
© AFP2024 / PATRICK T. FALLON
- РИА Новости, 1920, 25.07.2024
© AFP2024 / PATRICK T. FALLON
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Сенатор США
Детство и образование
Джеймс Дэвид Вэнс родился 2 августа 1984 года в городе Мидлтаун, штат Огайо. Имеет шотландское и ирландское происхождение. Его мать была наркозависимой, поэтому мальчика воспитывала бабушка.
При рождении ему дали имя Джеймс Дональд Боумен. Когда родители развелись, мать сменила ему имя и дала фамилию отчима Хэймел, позднее он взял фамилию деда по материнской линии Вэнс.
После окончания школы в 2003 году ушел служить в Корпус морской пехоты США. До 2007 года числился военным корреспондентом, воевал в Ираке в составе 2-го авиакрыла морской пехоты, отвечал за связи с общественностью.
© telegraf.com.ua
© telegraf.com.ua
Учился Джеймс в Университете штата Огайо, который окончил с отличием в 2009 году, став бакалавром политических наук и философии. В 2013 году он окончил юридический факультет Йельского университета.
Карьера
После университета Джеймс устроился на работу в суд южного округа штата Кентукки, также он был сотрудником международной юридической фирмы Sidley Austin LLP в штате Иллинойс, в инвестиционных компаниях в Калифорнии. А в 2016-2017 годах занимал пост директора инвестиционной компании Mithril Capital Питера Тиля, основателя платежной системы PayPal.
Далее Вэнс возвращается в Огайо, где в 2017 году создает некоммерческую организацию Our Ohio Renewal для борьбы с "социальными недугами" у детей из неблагополучных семей - алкоголизмом, наркоманией, недоступностью образования. Правда через два года организация прекратила работу.
Затем Джеймс был партнером в инвестиционной компании Revolution LLC, а также соучредителем венчурной компании Narya Capital.
Вэнс решил попробовать себя в политической сфере и в июле 2021 года объявил о своем намерении принять участие в выборах в сенат США от Республиканской партии. Его кандидатуру поддержал Дональд Трамп. В ноябре 2022 года Джеймс победил и занял пост 3 января 2023 года.
В Сенате Вэнс состоит в комитетах по банковскому делу, жилищному строительству и городскому хозяйству, по торговле, науке и транспорту и специальном комитете по вопросам пожилых людей.
Изначально во время президентских выборов 2016 года Джеймс критиковал Трампа и его политику, но в 2021 году принес публичные извинения, поддержал политика и присоединился к движению "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again, MAGA).
© AFP2024 / ANGELA WEISS
- РИА Новости, 1920, 24.07.2024
© AFP2024 / ANGELA WEISS
15 июля 2024 года на Съезде республиканской партии Дональд Трамп заявил, что предложил Вэнсу стать вице-президентом в случае своей победы на президентских выборах в ноябре. В тот же день съезд одобрил кандидатуру сенатора Джеймса на пост вице-президента США.
Вэнс активно критикует военную помощь США Украине. В декабре 2023 года он заявил, что Америка должна признать, что "Украина должна будет уступить часть территории русским". в 2024 году, он заявлял, что США следует переключить свое внимание на Восточную Азию.
В марте 2024 года он выступил с предложением на законодательном уровне ограничить поставки оружия на Украину, если она не будет выполнять рекомендации Пентагона. Кроме того, он заявил, что "более половины оружия, подлежащего усиленному контролю, не отслеживали в соответствии со стандартами министерства обороны США".
Отношения и дети
Вэнс женат на своей однокурснице Уше Чилукури, они вместе учились на юридическом факультете. Уше - дочь индийских иммигрантов. Пара воспитывает троих детей.
© telegraf.com.ua
© telegraf.com.ua
Интересные факты
1. Джеймс Вэнс – автор книги "Элегия деревенщины: воспоминания о семье и культуре, переживающих кризис", в которой он описал свое детство в Мидлтауне и в штате Кентукки, где он проводил летние каникулы. В книге рассказывается о жизни простых рабочих людей, для которых бедность стала "семейной традицией". Произведение быстро набрало популярность, а Джеймса стали приглашать как лектора и политического комментатора. В 2020 году на Netflix вышла экранизация книги Вэнса – фильм "Деревенская элегия" снял режиссер Рон Ховард. Кино было номинировано на "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA.
2. Джеймс Дэвид Вэнс награжден медалью Корпуса морской пехоты за примерное поведение, медалью ВМС и Корпуса морской пехоты за достижения.
 
биографияДжей Ди ВэнсРеспубликанская партиясенатСШАУкраинаИракПентагон
 
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