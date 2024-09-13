Хочу жить в России! Калининградская область принимает русских из Европы и Азии с распростертыми объятиями - 13.09.2024 Украина.ру
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Хочу жить в России! Калининградская область принимает русских из Европы и Азии с распростертыми объятиями
Хочу жить в России! Калининградская область принимает русских из Европы и Азии с распростертыми объятиями - 13.09.2024 Украина.ру
Хочу жить в России! Калининградская область принимает русских из Европы и Азии с распростертыми объятиями
Калининградская область — один из регионов России, наиболее вовлеченных в возвращение из-за границы русских переселенцев. Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников здесь реализуется с 2007 года, за эти 16 лет область приняла более 55 тысяч человек
2024-09-13T15:54
2024-09-13T15:54
эксклюзив
россия
калининградская область
прибалтика
владимир путин
снг
миграция
русофобия
соотечественники
латвия
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О действии государственной программы, трудностях, перспективах и достижениях региона в этой сфере в интервью изданию Украина.ру рассказала министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.— Анжелика Валерьевна, расскажите о действии госпрограммы и помощи, которую вы оказываете соотечественникам.— Наш регион участвует в программе активно с самого момента ее появления. Одна из причин — привлекательность региона, людей всегда интересуют лучшие условия жизни, а Калининградская область привлекательна и в силу своего географического расположения, природных условий и хорошего экономического развития.Возможно, роль в этом играет и определенная ментальность: регион ведь с 1946 года формировался как область переселенцев из разных республик, уголков огромной страны.И по этой причине мы так вовлечены в государственную программу. За время ее реализации к нам переехало больше 55 тысяч новых жителей из разных уголков мира. В отдельные периоды мы отмечаем разные страны исхода: сначала это был в основном Казахстан, чуть позже — Средняя Азия, сегодня мы видим увеличение потока наших новых жителей из стран Прибалтики, Европейского союза.— С чем вы связываете эту тенденцию?— Во многом, с психологической нагрузкой, которую испытывают наши бывшие граждане, соотечественники, которые прожили определенный период жизни в Европе. Давление заключается там в новых, нетрадиционных для российского человека ценностях, а у нас с ними, конечно, ментальная близость.С начала 2024 года к нам переехали более 800 человек, несмотря на то, что на статистике в последние годы сказалась недоступность информационных ресурсов. К сожалению, заблокированы очень многие ресурсы наших консульств, посольств, наши СМИ, рассказывающие о программе.В нашей информационной кампании в последнее время мы начали действовать, скажем так, более активно: используем социальные сети, стараемся обойти эти преграды и запреты. У нас есть телеграм-канал, чаты, специализированный сайт kgd39.online, который не заблокирован на территории других стран. Все это работает сегодня на то, чтобы программа продолжала реализовываться. И сегодня мы видим стабильный приток жителей зарубежья, которые готовы переехать в Россию, стать гражданами.— Есть ли приоритетные категории переселенцев?— Мы рады всем соотечественникам и репатриантам, которые хотят переехать в Россию, жить и работать в Калининградской области. Но преимущество отдаем, конечно, семьям с детьми. Для детей у нас созданы комфортные условия для получения образования, имеются карьерные перспективы.Еще мы отдаем предпочтение тем, у кого есть нужная, востребованная профессия. Мы рады и людям почтенного возраста, в странах Прибалтики, например, им сейчас совсем дискомфортно. Мы знаем, как там поступают с нашими согражданами, высылают из-за того, что они не сдали экзамен на знание национального языка, как люди, прожившие в этой стране всю жизнь, оказываются ненужными. Нам они нужны, они наши люди. Мы своих никогда не бросаем.— У вас есть примерный портрет переселенца, приезжающего в Калининградскую область?— Конечно, мы анализируем тех, кто к нам приезжает. По нашим наблюдениям, более 63% переселенцев — люди работоспособного возраста. Когда-то у нас было всего 11-12% детей, а сейчас — 33%. Остальные — пожилые люди.Российский рынок в целом испытывает потребность в рабочей силе и профессиональных кадрах, поэтому профессиональное образование мы тоже учитываем. Нам в регионе нужны практически все: учителя, врачи, водители, инженеры; люди, имеющие высшее и среднее специальное образование — мы ждем всех.Особенность нашей региональной программы заключается в том, что мы на региональном уровне включаем различные меры поддержки, в том числе, чтобы подтвердить образование, квалификацию, получить компенсацию расходов на медицинское освидетельствование. В части региональных социальных выплат - участники госпрограммы после регистрации в Калининградской области наравне со всеми жителями пользуются мерами социальной поддержки, предусмотренными Социальным кодексом.Еще один плюс: у нас в области есть центр временного размещения. Он находится недалеко от Калининграда, в 20-ти километрах, в поселке Северном. Рядом есть детский сад, школа, мы контролируем, чтобы все заселившиеся получали полный комплекс медицинских услуг.Центр устроен как общежитие, он востребован: в прошлом году, например, услугой воспользовался 381 человек, в этом году, хотя он еще и не закончился — 234 человека. За каждой семьей мы закрепляем куратора.Кроме того, центр работает и как пункт временного размещения для других категорий граждан: беженцев с Украины, эвакуированных граждан из Курской, Белгородской областей. Мы помогаем адаптироваться, трудоустроиться, остаться в регионе тем, кто это планирует, или вернуться на свою родную землю тем, кто этого желает.— Из каких стран приезжает больше всего переселенцев?— Конечно, из стран СНГ — Средней Азии, Казахстана. В 90-е оттуда приехало очень много детей и внуков переселенцев послевоенного времени. Сейчас многие едут из Прибалтики и Восточной Европы.Еще один важный штрих к портрету переселенца: как правило, это люди семейные, члены одной семьи — мамы, папы, дети, дедушки, бабушки.Что касается трудоустройства, результаты у нас такие: в течение первого года пребывания на территории региона на работу устраиваются примерно 70% соотечественников. Это хороший показатель.Очень востребованы и быстро находят работу те, кто занимается квалифицированным трудом: сварщики, каменщики — кто умеет работать руками.— Кто может получить статус репатрианта, каков механизм его получения?— К реализации положения указа Президента России [Владимира Путина] о репатриантах мы включились с нынешнего года.От автора:По Указу Президента РФ на получение статуса репатрианта могут претендовать соотечественники из числа:· граждан Российской Федерации, постоянно проживавших за рубежом по состоянию на 24.02.2022;· бывших граждан Российской Федерации;· лиц, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и состоявших в прошлом в гражданстве бывшего СССР;· лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.Калининградская область – первый регион России, который ввел меры социальной поддержки для репатриантов. Они предоставляются за счет областного бюджета.Анжелика Майстер:— Это те, с кем мы чувствуем общность, чьи предки жили на территории Российской империи либо Советского Союза, те, кто чувствует себя по духу русскими, но в силу исторических обстоятельств оказался за границей. Мы всегда готовы распахнуть для них свои двери.С апреля у нас действуют особые меры поддержки для них: возможность проживания в ПВР, при необходимости, компенсация затрат на аренду жилья в течение полугода, подъемные, компенсация затрат на медицинское освидетельствование, на подтверждение дипломов, ученых степеней, квалификации, которые получены на территории иностранного государства.От автора:В Калининграде мы встретились с гражданкой Литвы Анной Пошкуте , которая несколько месяцев назад переехала в Россию вместе с мужем и двумя детьми. Министерство социальной политики области и сервисный центр "Балтийский маяк" во многом помогли семье Анны — с документами, школой и садиком для детей, адаптацией на новом месте. Из Литвы, рассказала мне Анна, уехали "превентивно", видя, что происходит в соседних странах — в частности, ограничение прав русскоязычного населения.Анжелика Майстер:— "Балтийский маяк" — не самостоятельное учреждение, это часть организации, которую мы называем красивым словом "Соотечественник", в ее состав входит специализированный фонд для проживания и служба, которая сопровождает самые разные категории приезжающих.Я нередко общаюсь с людьми в специальном чате, где люди могут получить о переезде совершенно любую информацию, в том числе, о пересечении границы и очередях там, вакансиях в области, да и просто региональные новости."Балтийский маяк" проработал всего несколько месяцев — с апреля, но наши сотрудники провели уже около четырех с половиной тысяч консультаций. Согласно анкетам, которые мы получаем, сейчас на переезд в Калининградскую область нацелены порядка 500 человек из Латвии, Германии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана.— С какими трудностями сталкиваются переселенцы?— Чаще всего нам рассказывают о том, что в странах Европы очень тяжело добраться до российского посольства или консульства — многие из них закрыты, их работа ограничена.От автора:С такой проблемой столкнулся еще один переселенец, с которым мы встретились в Калининграде — Виталий Усенко. Он в мае переехал с женой и двумя дочками из чешского города Градец-Кралове. Виталию для оформления документов пришлось ехать в соседнюю Словакию, в Братиславу."Посольство в Праге просто закрыто. Ни телефон, ни почта — ничего не работает. Улицу Коруновачни, где оно находится, переименовали в улицу Украинских Героев, а само здание расстреляли пейнтбольными шариками с красками — цветами украинского флага" , — рассказал он в разговоре с Украина.ру.Основной причиной переезда Виталия и его семьи в Россию стало систематическое ухудшение отношения к россиянам в Чехии на всех уровнях.— Анжелика Валерьевна, по каким мотивам чаще всего приезжают переселенцы в Калининградскую область? Экономическим, идеологическим, трудовым?— По нашим наблюдениям, если и есть экономический мотив, то он — точно не определяющий. Самый большой вопрос — идеологические и ментальные различия, те процессы, которые происходят сегодня в европейских странах.В Прибалтике это — русофобия, вопросы гендерной политики, которые вызывают категорическое неприятие у людей, которые приезжают к нам. Люди бегут именно от этого. Те, кто стал там ненужными, обделенными, кто на старости лет вынужден учить новый язык.— Вы можете вспомнить какую-нибудь особенно запомнившуюся вам историю? Показательную?— Я встречаюсь иногда с этими семьями лично. Это всегда очень позитивные встречи, полезная обратная связь.Не может не потрясти история Бориса Каткова, пожилого жителя Латвии, которого просто отвезли на границу, оторвав от семьи, и только потом к нему смогла приехать жена. Вся вина этого человека была в том, что в Латвии он возглавлял сообщество соотечественников. Пожилого человека — ему за 80 — выдворили с территории своей страны.От автора:С Борисом Григорьевичем Катковым мы пообщались на территории Балтийского федерального университета, где он сейчас работает. В разговоре он подробно рассказал свою историю — от момента, как приехал в Латвийскую ССР 57 лет назад, и до того, как оказался под надзором латвийских пограничников на контрольно-пропускном пункте со Псковской областью.Подробнее — в материале Хочу жить в России! Депортированный из Латвии Борис Катков: Я всем говорю, чтобы быстрее убегали
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калининградская область
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, калининградская область, прибалтика, владимир путин, снг, миграция, русофобия, соотечественники, латвия, украина
Эксклюзив, Россия, Калининградская область, Прибалтика, Владимир Путин, СНГ, миграция, Русофобия, соотечественники, Латвия, Украина

Хочу жить в России! Калининградская область принимает русских из Европы и Азии с распростертыми объятиями

15:54 13.09.2024
 
© Украина.ру / PODGORCHUK ALEXANDRАнжелика Валерьевна Майстер
Анжелика Валерьевна Майстер - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
© Украина.ру / PODGORCHUK ALEXANDR
Читать в
Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Калининградская область — один из регионов России, наиболее вовлеченных в возвращение из-за границы русских переселенцев. Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников здесь реализуется с 2007 года, за эти 16 лет область приняла более 55 тысяч человек
О действии государственной программы, трудностях, перспективах и достижениях региона в этой сфере в интервью изданию Украина.ру рассказала министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.
— Анжелика Валерьевна, расскажите о действии госпрограммы и помощи, которую вы оказываете соотечественникам.
— Наш регион участвует в программе активно с самого момента ее появления. Одна из причин — привлекательность региона, людей всегда интересуют лучшие условия жизни, а Калининградская область привлекательна и в силу своего географического расположения, природных условий и хорошего экономического развития.
Возможно, роль в этом играет и определенная ментальность: регион ведь с 1946 года формировался как область переселенцев из разных республик, уголков огромной страны.
И по этой причине мы так вовлечены в государственную программу. За время ее реализации к нам переехало больше 55 тысяч новых жителей из разных уголков мира. В отдельные периоды мы отмечаем разные страны исхода: сначала это был в основном Казахстан, чуть позже — Средняя Азия, сегодня мы видим увеличение потока наших новых жителей из стран Прибалтики, Европейского союза.
— С чем вы связываете эту тенденцию?
— Во многом, с психологической нагрузкой, которую испытывают наши бывшие граждане, соотечественники, которые прожили определенный период жизни в Европе. Давление заключается там в новых, нетрадиционных для российского человека ценностях, а у нас с ними, конечно, ментальная близость.
С начала 2024 года к нам переехали более 800 человек, несмотря на то, что на статистике в последние годы сказалась недоступность информационных ресурсов. К сожалению, заблокированы очень многие ресурсы наших консульств, посольств, наши СМИ, рассказывающие о программе.
В нашей информационной кампании в последнее время мы начали действовать, скажем так, более активно: используем социальные сети, стараемся обойти эти преграды и запреты. У нас есть телеграм-канал, чаты, специализированный сайт kgd39.online, который не заблокирован на территории других стран. Все это работает сегодня на то, чтобы программа продолжала реализовываться. И сегодня мы видим стабильный приток жителей зарубежья, которые готовы переехать в Россию, стать гражданами.
— Есть ли приоритетные категории переселенцев?
— Мы рады всем соотечественникам и репатриантам, которые хотят переехать в Россию, жить и работать в Калининградской области. Но преимущество отдаем, конечно, семьям с детьми. Для детей у нас созданы комфортные условия для получения образования, имеются карьерные перспективы.
Еще мы отдаем предпочтение тем, у кого есть нужная, востребованная профессия. Мы рады и людям почтенного возраста, в странах Прибалтики, например, им сейчас совсем дискомфортно. Мы знаем, как там поступают с нашими согражданами, высылают из-за того, что они не сдали экзамен на знание национального языка, как люди, прожившие в этой стране всю жизнь, оказываются ненужными. Нам они нужны, они наши люди. Мы своих никогда не бросаем.
— У вас есть примерный портрет переселенца, приезжающего в Калининградскую область?
— Конечно, мы анализируем тех, кто к нам приезжает. По нашим наблюдениям, более 63% переселенцев — люди работоспособного возраста. Когда-то у нас было всего 11-12% детей, а сейчас — 33%. Остальные — пожилые люди.
Российский рынок в целом испытывает потребность в рабочей силе и профессиональных кадрах, поэтому профессиональное образование мы тоже учитываем. Нам в регионе нужны практически все: учителя, врачи, водители, инженеры; люди, имеющие высшее и среднее специальное образование — мы ждем всех.
Особенность нашей региональной программы заключается в том, что мы на региональном уровне включаем различные меры поддержки, в том числе, чтобы подтвердить образование, квалификацию, получить компенсацию расходов на медицинское освидетельствование. В части региональных социальных выплат - участники госпрограммы после регистрации в Калининградской области наравне со всеми жителями пользуются мерами социальной поддержки, предусмотренными Социальным кодексом.
Еще один плюс: у нас в области есть центр временного размещения. Он находится недалеко от Калининграда, в 20-ти километрах, в поселке Северном. Рядом есть детский сад, школа, мы контролируем, чтобы все заселившиеся получали полный комплекс медицинских услуг.
Центр устроен как общежитие, он востребован: в прошлом году, например, услугой воспользовался 381 человек, в этом году, хотя он еще и не закончился — 234 человека. За каждой семьей мы закрепляем куратора.
Кроме того, центр работает и как пункт временного размещения для других категорий граждан: беженцев с Украины, эвакуированных граждан из Курской, Белгородской областей. Мы помогаем адаптироваться, трудоустроиться, остаться в регионе тем, кто это планирует, или вернуться на свою родную землю тем, кто этого желает.
— Из каких стран приезжает больше всего переселенцев?
— Конечно, из стран СНГ — Средней Азии, Казахстана. В 90-е оттуда приехало очень много детей и внуков переселенцев послевоенного времени. Сейчас многие едут из Прибалтики и Восточной Европы.
Еще один важный штрих к портрету переселенца: как правило, это люди семейные, члены одной семьи — мамы, папы, дети, дедушки, бабушки.
Что касается трудоустройства, результаты у нас такие: в течение первого года пребывания на территории региона на работу устраиваются примерно 70% соотечественников. Это хороший показатель.
Очень востребованы и быстро находят работу те, кто занимается квалифицированным трудом: сварщики, каменщики — кто умеет работать руками.
— Кто может получить статус репатрианта, каков механизм его получения?
— К реализации положения указа Президента России [Владимира Путина] о репатриантах мы включились с нынешнего года.
От автора:
По Указу Президента РФ на получение статуса репатрианта могут претендовать соотечественники из числа:
· граждан Российской Федерации, постоянно проживавших за рубежом по состоянию на 24.02.2022;
· бывших граждан Российской Федерации;
· лиц, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и состоявших в прошлом в гражданстве бывшего СССР;
· лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.
Калининградская область – первый регион России, который ввел меры социальной поддержки для репатриантов. Они предоставляются за счет областного бюджета.
Анжелика Майстер:
— Это те, с кем мы чувствуем общность, чьи предки жили на территории Российской империи либо Советского Союза, те, кто чувствует себя по духу русскими, но в силу исторических обстоятельств оказался за границей. Мы всегда готовы распахнуть для них свои двери.
С апреля у нас действуют особые меры поддержки для них: возможность проживания в ПВР, при необходимости, компенсация затрат на аренду жилья в течение полугода, подъемные, компенсация затрат на медицинское освидетельствование, на подтверждение дипломов, ученых степеней, квалификации, которые получены на территории иностранного государства.
От автора:
В Калининграде мы встретились с гражданкой Литвы Анной Пошкуте , которая несколько месяцев назад переехала в Россию вместе с мужем и двумя детьми. Министерство социальной политики области и сервисный центр "Балтийский маяк" во многом помогли семье Анны — с документами, школой и садиком для детей, адаптацией на новом месте.
Анна Пошкуте
 Анна Пошкуте
Анна Пошкуте
Из Литвы, рассказала мне Анна, уехали "превентивно", видя, что происходит в соседних странах — в частности, ограничение прав русскоязычного населения.
Анжелика Майстер:
— "Балтийский маяк" — не самостоятельное учреждение, это часть организации, которую мы называем красивым словом "Соотечественник", в ее состав входит специализированный фонд для проживания и служба, которая сопровождает самые разные категории приезжающих.
Я нередко общаюсь с людьми в специальном чате, где люди могут получить о переезде совершенно любую информацию, в том числе, о пересечении границы и очередях там, вакансиях в области, да и просто региональные новости.
"Балтийский маяк" проработал всего несколько месяцев — с апреля, но наши сотрудники провели уже около четырех с половиной тысяч консультаций. Согласно анкетам, которые мы получаем, сейчас на переезд в Калининградскую область нацелены порядка 500 человек из Латвии, Германии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана.
— С какими трудностями сталкиваются переселенцы?
— Чаще всего нам рассказывают о том, что в странах Европы очень тяжело добраться до российского посольства или консульства — многие из них закрыты, их работа ограничена.
От автора:
С такой проблемой столкнулся еще один переселенец, с которым мы встретились в Калининграде — Виталий Усенко. Он в мае переехал с женой и двумя дочками из чешского города Градец-Кралове. Виталию для оформления документов пришлось ехать в соседнюю Словакию, в Братиславу.
Виталий Усенко
 Виталий Усенко
Виталий Усенко
"Посольство в Праге просто закрыто. Ни телефон, ни почта — ничего не работает. Улицу Коруновачни, где оно находится, переименовали в улицу Украинских Героев, а само здание расстреляли пейнтбольными шариками с красками — цветами украинского флага" , рассказал он в разговоре с Украина.ру.
Основной причиной переезда Виталия и его семьи в Россию стало систематическое ухудшение отношения к россиянам в Чехии на всех уровнях.
— Анжелика Валерьевна, по каким мотивам чаще всего приезжают переселенцы в Калининградскую область? Экономическим, идеологическим, трудовым?
По нашим наблюдениям, если и есть экономический мотив, то он — точно не определяющий. Самый большой вопрос — идеологические и ментальные различия, те процессы, которые происходят сегодня в европейских странах.
В Прибалтике это — русофобия, вопросы гендерной политики, которые вызывают категорическое неприятие у людей, которые приезжают к нам. Люди бегут именно от этого. Те, кто стал там ненужными, обделенными, кто на старости лет вынужден учить новый язык.
— Вы можете вспомнить какую-нибудь особенно запомнившуюся вам историю? Показательную?
Я встречаюсь иногда с этими семьями лично. Это всегда очень позитивные встречи, полезная обратная связь.
Не может не потрясти история Бориса Каткова, пожилого жителя Латвии, которого просто отвезли на границу, оторвав от семьи, и только потом к нему смогла приехать жена. Вся вина этого человека была в том, что в Латвии он возглавлял сообщество соотечественников. Пожилого человека — ему за 80 — выдворили с территории своей страны.
Борис Катков
 Борис Катков
Борис Катков
От автора:
С Борисом Григорьевичем Катковым мы пообщались на территории Балтийского федерального университета, где он сейчас работает. В разговоре он подробно рассказал свою историю — от момента, как приехал в Латвийскую ССР 57 лет назад, и до того, как оказался под надзором латвийских пограничников на контрольно-пропускном пункте со Псковской областью.
Подробнее — в материале Хочу жить в России! Депортированный из Латвии Борис Катков: Я всем говорю, чтобы быстрее убегали
 
ЭксклюзивРоссияКалининградская областьПрибалтикаВладимир ПутинСНГмиграцияРусофобиясоотечественникиЛатвияУкраина
 
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