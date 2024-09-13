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Хочу жить в России! Калининградская область принимает русских из Европы и Азии с распростертыми объятиями

Хочу жить в России! Калининградская область принимает русских из Европы и Азии с распростертыми объятиями - 13.09.2024 Украина.ру

Хочу жить в России! Калининградская область принимает русских из Европы и Азии с распростертыми объятиями

Калининградская область — один из регионов России, наиболее вовлеченных в возвращение из-за границы русских переселенцев. Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников здесь реализуется с 2007 года, за эти 16 лет область приняла более 55 тысяч человек

2024-09-13T15:54

2024-09-13T15:54

2024-09-13T15:54

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калининградская область

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О действии государственной программы, трудностях, перспективах и достижениях региона в этой сфере в интервью изданию Украина.ру рассказала министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер.— Анжелика Валерьевна, расскажите о действии госпрограммы и помощи, которую вы оказываете соотечественникам.— Наш регион участвует в программе активно с самого момента ее появления. Одна из причин — привлекательность региона, людей всегда интересуют лучшие условия жизни, а Калининградская область привлекательна и в силу своего географического расположения, природных условий и хорошего экономического развития.Возможно, роль в этом играет и определенная ментальность: регион ведь с 1946 года формировался как область переселенцев из разных республик, уголков огромной страны.И по этой причине мы так вовлечены в государственную программу. За время ее реализации к нам переехало больше 55 тысяч новых жителей из разных уголков мира. В отдельные периоды мы отмечаем разные страны исхода: сначала это был в основном Казахстан, чуть позже — Средняя Азия, сегодня мы видим увеличение потока наших новых жителей из стран Прибалтики, Европейского союза.— С чем вы связываете эту тенденцию?— Во многом, с психологической нагрузкой, которую испытывают наши бывшие граждане, соотечественники, которые прожили определенный период жизни в Европе. Давление заключается там в новых, нетрадиционных для российского человека ценностях, а у нас с ними, конечно, ментальная близость.С начала 2024 года к нам переехали более 800 человек, несмотря на то, что на статистике в последние годы сказалась недоступность информационных ресурсов. К сожалению, заблокированы очень многие ресурсы наших консульств, посольств, наши СМИ, рассказывающие о программе.В нашей информационной кампании в последнее время мы начали действовать, скажем так, более активно: используем социальные сети, стараемся обойти эти преграды и запреты. У нас есть телеграм-канал, чаты, специализированный сайт kgd39.online, который не заблокирован на территории других стран. Все это работает сегодня на то, чтобы программа продолжала реализовываться. И сегодня мы видим стабильный приток жителей зарубежья, которые готовы переехать в Россию, стать гражданами.— Есть ли приоритетные категории переселенцев?— Мы рады всем соотечественникам и репатриантам, которые хотят переехать в Россию, жить и работать в Калининградской области. Но преимущество отдаем, конечно, семьям с детьми. Для детей у нас созданы комфортные условия для получения образования, имеются карьерные перспективы.Еще мы отдаем предпочтение тем, у кого есть нужная, востребованная профессия. Мы рады и людям почтенного возраста, в странах Прибалтики, например, им сейчас совсем дискомфортно. Мы знаем, как там поступают с нашими согражданами, высылают из-за того, что они не сдали экзамен на знание национального языка, как люди, прожившие в этой стране всю жизнь, оказываются ненужными. Нам они нужны, они наши люди. Мы своих никогда не бросаем.— У вас есть примерный портрет переселенца, приезжающего в Калининградскую область?— Конечно, мы анализируем тех, кто к нам приезжает. По нашим наблюдениям, более 63% переселенцев — люди работоспособного возраста. Когда-то у нас было всего 11-12% детей, а сейчас — 33%. Остальные — пожилые люди.Российский рынок в целом испытывает потребность в рабочей силе и профессиональных кадрах, поэтому профессиональное образование мы тоже учитываем. Нам в регионе нужны практически все: учителя, врачи, водители, инженеры; люди, имеющие высшее и среднее специальное образование — мы ждем всех.Особенность нашей региональной программы заключается в том, что мы на региональном уровне включаем различные меры поддержки, в том числе, чтобы подтвердить образование, квалификацию, получить компенсацию расходов на медицинское освидетельствование. В части региональных социальных выплат - участники госпрограммы после регистрации в Калининградской области наравне со всеми жителями пользуются мерами социальной поддержки, предусмотренными Социальным кодексом.Еще один плюс: у нас в области есть центр временного размещения. Он находится недалеко от Калининграда, в 20-ти километрах, в поселке Северном. Рядом есть детский сад, школа, мы контролируем, чтобы все заселившиеся получали полный комплекс медицинских услуг.Центр устроен как общежитие, он востребован: в прошлом году, например, услугой воспользовался 381 человек, в этом году, хотя он еще и не закончился — 234 человека. За каждой семьей мы закрепляем куратора.Кроме того, центр работает и как пункт временного размещения для других категорий граждан: беженцев с Украины, эвакуированных граждан из Курской, Белгородской областей. Мы помогаем адаптироваться, трудоустроиться, остаться в регионе тем, кто это планирует, или вернуться на свою родную землю тем, кто этого желает.— Из каких стран приезжает больше всего переселенцев?— Конечно, из стран СНГ — Средней Азии, Казахстана. В 90-е оттуда приехало очень много детей и внуков переселенцев послевоенного времени. Сейчас многие едут из Прибалтики и Восточной Европы.Еще один важный штрих к портрету переселенца: как правило, это люди семейные, члены одной семьи — мамы, папы, дети, дедушки, бабушки.Что касается трудоустройства, результаты у нас такие: в течение первого года пребывания на территории региона на работу устраиваются примерно 70% соотечественников. Это хороший показатель.Очень востребованы и быстро находят работу те, кто занимается квалифицированным трудом: сварщики, каменщики — кто умеет работать руками.— Кто может получить статус репатрианта, каков механизм его получения?— К реализации положения указа Президента России [Владимира Путина] о репатриантах мы включились с нынешнего года.От автора:По Указу Президента РФ на получение статуса репатрианта могут претендовать соотечественники из числа:· граждан Российской Федерации, постоянно проживавших за рубежом по состоянию на 24.02.2022;· бывших граждан Российской Федерации;· лиц, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и состоявших в прошлом в гражданстве бывшего СССР;· лиц, имеющих родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.Калининградская область – первый регион России, который ввел меры социальной поддержки для репатриантов. Они предоставляются за счет областного бюджета.Анжелика Майстер:— Это те, с кем мы чувствуем общность, чьи предки жили на территории Российской империи либо Советского Союза, те, кто чувствует себя по духу русскими, но в силу исторических обстоятельств оказался за границей. Мы всегда готовы распахнуть для них свои двери.С апреля у нас действуют особые меры поддержки для них: возможность проживания в ПВР, при необходимости, компенсация затрат на аренду жилья в течение полугода, подъемные, компенсация затрат на медицинское освидетельствование, на подтверждение дипломов, ученых степеней, квалификации, которые получены на территории иностранного государства.От автора:В Калининграде мы встретились с гражданкой Литвы Анной Пошкуте , которая несколько месяцев назад переехала в Россию вместе с мужем и двумя детьми. Министерство социальной политики области и сервисный центр "Балтийский маяк" во многом помогли семье Анны — с документами, школой и садиком для детей, адаптацией на новом месте. Из Литвы, рассказала мне Анна, уехали "превентивно", видя, что происходит в соседних странах — в частности, ограничение прав русскоязычного населения.Анжелика Майстер:— "Балтийский маяк" — не самостоятельное учреждение, это часть организации, которую мы называем красивым словом "Соотечественник", в ее состав входит специализированный фонд для проживания и служба, которая сопровождает самые разные категории приезжающих.Я нередко общаюсь с людьми в специальном чате, где люди могут получить о переезде совершенно любую информацию, в том числе, о пересечении границы и очередях там, вакансиях в области, да и просто региональные новости."Балтийский маяк" проработал всего несколько месяцев — с апреля, но наши сотрудники провели уже около четырех с половиной тысяч консультаций. Согласно анкетам, которые мы получаем, сейчас на переезд в Калининградскую область нацелены порядка 500 человек из Латвии, Германии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана.— С какими трудностями сталкиваются переселенцы?— Чаще всего нам рассказывают о том, что в странах Европы очень тяжело добраться до российского посольства или консульства — многие из них закрыты, их работа ограничена.От автора:С такой проблемой столкнулся еще один переселенец, с которым мы встретились в Калининграде — Виталий Усенко. Он в мае переехал с женой и двумя дочками из чешского города Градец-Кралове. Виталию для оформления документов пришлось ехать в соседнюю Словакию, в Братиславу."Посольство в Праге просто закрыто. Ни телефон, ни почта — ничего не работает. Улицу Коруновачни, где оно находится, переименовали в улицу Украинских Героев, а само здание расстреляли пейнтбольными шариками с красками — цветами украинского флага" , — рассказал он в разговоре с Украина.ру.Основной причиной переезда Виталия и его семьи в Россию стало систематическое ухудшение отношения к россиянам в Чехии на всех уровнях.— Анжелика Валерьевна, по каким мотивам чаще всего приезжают переселенцы в Калининградскую область? Экономическим, идеологическим, трудовым?— По нашим наблюдениям, если и есть экономический мотив, то он — точно не определяющий. Самый большой вопрос — идеологические и ментальные различия, те процессы, которые происходят сегодня в европейских странах.В Прибалтике это — русофобия, вопросы гендерной политики, которые вызывают категорическое неприятие у людей, которые приезжают к нам. Люди бегут именно от этого. Те, кто стал там ненужными, обделенными, кто на старости лет вынужден учить новый язык.— Вы можете вспомнить какую-нибудь особенно запомнившуюся вам историю? Показательную?— Я встречаюсь иногда с этими семьями лично. Это всегда очень позитивные встречи, полезная обратная связь.Не может не потрясти история Бориса Каткова, пожилого жителя Латвии, которого просто отвезли на границу, оторвав от семьи, и только потом к нему смогла приехать жена. Вся вина этого человека была в том, что в Латвии он возглавлял сообщество соотечественников. Пожилого человека — ему за 80 — выдворили с территории своей страны.От автора:С Борисом Григорьевичем Катковым мы пообщались на территории Балтийского федерального университета, где он сейчас работает. В разговоре он подробно рассказал свою историю — от момента, как приехал в Латвийскую ССР 57 лет назад, и до того, как оказался под надзором латвийских пограничников на контрольно-пропускном пункте со Псковской областью.Подробнее — в материале Хочу жить в России! Депортированный из Латвии Борис Катков: Я всем говорю, чтобы быстрее убегали

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Мария Нестерова

эксклюзив, россия, калининградская область, прибалтика, владимир путин, снг, миграция, русофобия, соотечественники, латвия, украина