Хочу жить в России! Мы уехали из Литвы, когда слово "Россия" начали произносить шепотом - 09.09.2024 Украина.ру
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Хочу жить в России! Мы уехали из Литвы, когда слово "Россия" начали произносить шепотом
Хочу жить в России! Мы уехали из Литвы, когда слово "Россия" начали произносить шепотом - 09.09.2024 Украина.ру
Хочу жить в России! Мы уехали из Литвы, когда слово "Россия" начали произносить шепотом
Уроженка литовской Клайпеды Анна Пошкуте и ее муж Роман Ищенко переехали в Калининград всего несколько месяцев назад, став участниками программы по добровольному переселению соотечественников и репатриантов
2024-09-09T17:05
2024-09-09T17:05
эксклюзив
литва
россия
калининград
мид
беларуськалий
фотографы
прибалтика
переселенцы
минобороны
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О возвращении в Литву семья не задумывается, Калининград – очаровал: уютный, богатый историей и архитектурой, а главное – комфортный для семей с детьми.Море Анну и Романа не удивило – Клайпеда тоже город приморский, но впечатлил сам Калининград, который до переезда они почти и не знали: его непредсказуемый микс из немецкого, советского, российского; его европейская комфортность и русская приветливость.Гуляя по острову Иммануила Канта – главному туристическому магниту бывшего Кёнисберга, Анна рассказывает мне интересные детали из истории города, подслушанные ею на бесчисленных экскурсиях: женщина работает фотографом и часто бывает именно в туристических и самых красивых местах города.Муж Анны, Роман – моряк, он работает в норвежской фирме. В день, когда мы встретились с Анной, он был в рейсе, потому поговорили мы вдвоем.На главный вопрос, почему Роман и Анна решили уехать из Литвы, собеседница издания отвечает конкретно: решение не было спонтанным, о подаче документов речь шла уже около двух лет. Их мотивация – не экономическая или рабочая, Анна и Роман уезжали по идеологическим причинам."Почитали в школьном учебнике у сына про "российскую оккупацию", и поняли, что нужно обсуждать переезд", – объясняет Анна.В Литве, отмечает она, как и в Эстонии, все не так уж плохо в этом смысле: "законодателем моды" в странах Прибалтики является Латвия."Все, что принимается в Латвии – языковые законы, гендерные нормы, и все прочее – потом приходит к нам. Так что, в Литве все неплохо, но мы решили переехать заранее, пока еще не стало так, как у соседей", – объясняет женщина."Мы и они": помогло сарафанное радиоПереезд своей семьи Анна, вопреки всем бюрократическим проволочкам, называет довольно простым. Информацию о российской программе репатриации можно прочесть на сайте литовского МИД, там и подскажут все детали. Анне и Роману пришлось всего лишь доказывать, что они – носители русского языка, и экзамен был достаточно серьезным, уточняет фотограф.В оформлении документов помог сервисный центр "Балтийский маяк", сейчас супруги ожидают получение статуса ВНЖ.С первой трудностью столкнулись в Клайпеде – там после начала СВО закрылось российское консульство, и ехать, чтобы подать документы, пришлось в Вильнюс – за 300 километров."Все вопросы понятные и ясные: где ты работал в последние пять лет, почему хочешь переехать? Мы заполняли все сами, без чьей-либо помощи, – рассказывает Анна. – Все документы мы подали еще в 2022 году. Переехать не так легко, поэтому пару лет мы подождали, но, когда поняли, что политическое давление на русскоязычных растёт, мы решили, что – пора.Мы сами узнали о программе от знакомого, который раньше с семьей переехал в Калининград. Потом, когда мы уже все решили, я как-то шла по улице с одной девушкой, рассказывала ей об этом, и поняла, что слово "Россия" произношу шепотом. Тогда все сомнения пропали. Нет, конечно, никто бы меня не избил и не убил, но реакция у кого-нибудь из прохожих могла быть негативная."Помимо непосредственно помощи с документами, в "Балтийском маяке" решают и другие вопросы: с садиком и школой для детей (сыну Анны, Алану, 13 лет, а дочери, Алисе – три года), с арендой жилья, дают подъемные на первое время. Об этом, как рассказывает Анна, они с мужем не знали, в посольстве им никто не говорил, и, приехав, были приятно удивлены.В перспективе Анна и Роман планируют получать гражданство для себя и для детей. В этом случае литовского они лишатся – в республике запрещено двойное гражданство. Анна признается: единственная тревога – как привыкнет, пройдет адаптацию в российской школе сын Алан. В Клайпеде он учился на литовском языке.Пока, в начале сентября, ему все нравится в новой школе. Алан вышел учиться во вторую смену, что оказалось для него удивительным сюрпризом.Теперь уже Анна рассказывает своим знакомым в Литве о том, как можно переехать в Россию, и с чем поможет государство: сарафанное радио работает безотказно."Если честно, я вижу большую разницу в менталитете. В Калининграде все такие классные, открытые, отзывчивые, веселые. Все хотят с тобой пообщаться, рассказать о себе. В Литве не так, литовцы в целом гораздо более закрытые люди", – делится она наблюдениями.Говоря о литовцах, Анна употребляет местоимение "они". Когда я попросила ее уточнить, почему, объясняет:"Мы всегда были как бы диаспорой внутри своей страны. То есть те, кто говорят по-русски – кто мы? Русскоговорящие литовцы? Русские литовцы? Мы всегда были немного отдельно.""Зубы дракона" и тревожные макароныНесколько раз в год особенно впечатлительные жители Клайпеды и других литовских городов, рассказывает Анна, начинают закупать макароны, сахар и спички перед "российским вторжением", которое начнется вот-вот.Составить другое мнение, если смотришь местные новости, невозможно, уверяет она. Людей все время стараются держать в таком нервном напряжении.С начала 2022 года литовцы массово пошли делать паспорта, позволяющие пересекать границу, и тогда стало очевидно, кто куда поедет "если что": в Россию или в Западную Европу. Больше всего, говорит Анна, уезжают в Ирландию – там действительно большая община.На следующий день после нашей встречи с Анной Минобороны Литвы сообщило, что военные республики установили на границе с Россией – мосту Панемуне – противотанковые заграждения "зубы дракона". В военном ведомстве назвали это действие "мерой предосторожности для обеспечения более эффективной обороны".В эти же дни министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что к началу октября в стране будет разработан национальный план массовой эвакуации.Конечно, подобные сообщения жителей республики не оставляют равнодушными. По ощущениям Анны, в антироссийскую пропаганду верит около 60% граждан страны, но в большей степени – пожилые люди, у которых нет спутникового телевидения, из-за чего они смотрят исключительно государственные новости.Такой языковой истерии против русского, как в Латвии или Эстонии, в Литве, к счастью, нет, снова подчеркивает Анна. Но эпизодически принимаются странные и нелепые решения: например, детям в школу запретили приносить на 1 сентября гладиолусы – они в Литве считаются "советским наследием".При этом в вопросе трудоустройства, отмечает собеседница издания, ситуация противоположна: найти хорошую работу гораздо больше шансов у человека, который хорошо владеет русским, или для которого русский – родной.Сама Анна до 2022 работала в компании "Беларуськалий", свою работу очень любила и ценила, но, после начала СВО в Вильнюсе было принято решение о разрыве договора на железнодорожный транзит в Клайпедский порт, а также началось снижение стоимости акций компании и терминала насыпных грузов (ВКТ). В Клайпеде работу потеряли 300 человек, в том числе и Анна."Однажды я фотографировала одну девушку, которая переехала жить к нам, в Литву, и она попросила сделать фото на узенькой улочке, где подряд стоят несколько автомобильных знаков "Стоп" (запрещено движение). Меня удивила локация, там не было ничего особенно красивого, но она объяснила: это – символично, "у вас в Европе именно так – везде стоп, все запрещено".Я с ней согласна: в России мы чувствуем себя гораздо свободнее, и, как будто, нет никаких запретов."Похожая история из соседней Латвии - в материале Евгении Кондаковой Хочу жить в России! Это страна возможностей: история переселенки из Латвии Виктории Екатерины Рыбиной
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Мария Нестерова
Мария Нестерова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, литва, россия, калининград, мид, беларуськалий, фотографы, прибалтика, переселенцы, минобороны
Эксклюзив, Литва, Россия, Калининград, МИД, Беларуськалий, фотографы, Прибалтика, переселенцы, Минобороны

Хочу жить в России! Мы уехали из Литвы, когда слово "Россия" начали произносить шепотом

17:05 09.09.2024
 
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Уроженка литовской Клайпеды Анна Пошкуте и ее муж Роман Ищенко переехали в Калининград всего несколько месяцев назад, став участниками программы по добровольному переселению соотечественников и репатриантов
О возвращении в Литву семья не задумывается, Калининград – очаровал: уютный, богатый историей и архитектурой, а главное – комфортный для семей с детьми.
Море Анну и Романа не удивило – Клайпеда тоже город приморский, но впечатлил сам Калининград, который до переезда они почти и не знали: его непредсказуемый микс из немецкого, советского, российского; его европейская комфортность и русская приветливость.
Гуляя по острову Иммануила Канта – главному туристическому магниту бывшего Кёнисберга, Анна рассказывает мне интересные детали из истории города, подслушанные ею на бесчисленных экскурсиях: женщина работает фотографом и часто бывает именно в туристических и самых красивых местах города.
Муж Анны, Роман – моряк, он работает в норвежской фирме. В день, когда мы встретились с Анной, он был в рейсе, потому поговорили мы вдвоем.
На главный вопрос, почему Роман и Анна решили уехать из Литвы, собеседница издания отвечает конкретно: решение не было спонтанным, о подаче документов речь шла уже около двух лет. Их мотивация – не экономическая или рабочая, Анна и Роман уезжали по идеологическим причинам.
"Почитали в школьном учебнике у сына про "российскую оккупацию", и поняли, что нужно обсуждать переезд", – объясняет Анна.
В Литве, отмечает она, как и в Эстонии, все не так уж плохо в этом смысле: "законодателем моды" в странах Прибалтики является Латвия.
"Все, что принимается в Латвии – языковые законы, гендерные нормы, и все прочее – потом приходит к нам. Так что, в Литве все неплохо, но мы решили переехать заранее, пока еще не стало так, как у соседей", – объясняет женщина.
"Мы и они": помогло сарафанное радио
Переезд своей семьи Анна, вопреки всем бюрократическим проволочкам, называет довольно простым. Информацию о российской программе репатриации можно прочесть на сайте литовского МИД, там и подскажут все детали. Анне и Роману пришлось всего лишь доказывать, что они – носители русского языка, и экзамен был достаточно серьезным, уточняет фотограф.
В оформлении документов помог сервисный центр "Балтийский маяк", сейчас супруги ожидают получение статуса ВНЖ.
С первой трудностью столкнулись в Клайпеде – там после начала СВО закрылось российское консульство, и ехать, чтобы подать документы, пришлось в Вильнюс – за 300 километров.
"Все вопросы понятные и ясные: где ты работал в последние пять лет, почему хочешь переехать? Мы заполняли все сами, без чьей-либо помощи, – рассказывает Анна. – Все документы мы подали еще в 2022 году. Переехать не так легко, поэтому пару лет мы подождали, но, когда поняли, что политическое давление на русскоязычных растёт, мы решили, что – пора.
Мы сами узнали о программе от знакомого, который раньше с семьей переехал в Калининград. Потом, когда мы уже все решили, я как-то шла по улице с одной девушкой, рассказывала ей об этом, и поняла, что слово "Россия" произношу шепотом. Тогда все сомнения пропали. Нет, конечно, никто бы меня не избил и не убил, но реакция у кого-нибудь из прохожих могла быть негативная."
Помимо непосредственно помощи с документами, в "Балтийском маяке" решают и другие вопросы: с садиком и школой для детей (сыну Анны, Алану, 13 лет, а дочери, Алисе – три года), с арендой жилья, дают подъемные на первое время. Об этом, как рассказывает Анна, они с мужем не знали, в посольстве им никто не говорил, и, приехав, были приятно удивлены.
В перспективе Анна и Роман планируют получать гражданство для себя и для детей. В этом случае литовского они лишатся – в республике запрещено двойное гражданство. Анна признается: единственная тревога – как привыкнет, пройдет адаптацию в российской школе сын Алан. В Клайпеде он учился на литовском языке.
Пока, в начале сентября, ему все нравится в новой школе. Алан вышел учиться во вторую смену, что оказалось для него удивительным сюрпризом.
Теперь уже Анна рассказывает своим знакомым в Литве о том, как можно переехать в Россию, и с чем поможет государство: сарафанное радио работает безотказно.
"Если честно, я вижу большую разницу в менталитете. В Калининграде все такие классные, открытые, отзывчивые, веселые. Все хотят с тобой пообщаться, рассказать о себе. В Литве не так, литовцы в целом гораздо более закрытые люди", – делится она наблюдениями.
Говоря о литовцах, Анна употребляет местоимение "они". Когда я попросила ее уточнить, почему, объясняет:
"Мы всегда были как бы диаспорой внутри своей страны. То есть те, кто говорят по-русски – кто мы? Русскоговорящие литовцы? Русские литовцы? Мы всегда были немного отдельно."
"Зубы дракона" и тревожные макароны
Несколько раз в год особенно впечатлительные жители Клайпеды и других литовских городов, рассказывает Анна, начинают закупать макароны, сахар и спички перед "российским вторжением", которое начнется вот-вот.
Составить другое мнение, если смотришь местные новости, невозможно, уверяет она. Людей все время стараются держать в таком нервном напряжении.
С начала 2022 года литовцы массово пошли делать паспорта, позволяющие пересекать границу, и тогда стало очевидно, кто куда поедет "если что": в Россию или в Западную Европу. Больше всего, говорит Анна, уезжают в Ирландию – там действительно большая община.
На следующий день после нашей встречи с Анной Минобороны Литвы сообщило, что военные республики установили на границе с Россией – мосту Панемуне – противотанковые заграждения "зубы дракона". В военном ведомстве назвали это действие "мерой предосторожности для обеспечения более эффективной обороны".
В эти же дни министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что к началу октября в стране будет разработан национальный план массовой эвакуации.
Конечно, подобные сообщения жителей республики не оставляют равнодушными. По ощущениям Анны, в антироссийскую пропаганду верит около 60% граждан страны, но в большей степени – пожилые люди, у которых нет спутникового телевидения, из-за чего они смотрят исключительно государственные новости.
Такой языковой истерии против русского, как в Латвии или Эстонии, в Литве, к счастью, нет, снова подчеркивает Анна. Но эпизодически принимаются странные и нелепые решения: например, детям в школу запретили приносить на 1 сентября гладиолусы – они в Литве считаются "советским наследием".
При этом в вопросе трудоустройства, отмечает собеседница издания, ситуация противоположна: найти хорошую работу гораздо больше шансов у человека, который хорошо владеет русским, или для которого русский – родной.
Сама Анна до 2022 работала в компании "Беларуськалий", свою работу очень любила и ценила, но, после начала СВО в Вильнюсе было принято решение о разрыве договора на железнодорожный транзит в Клайпедский порт, а также началось снижение стоимости акций компании и терминала насыпных грузов (ВКТ). В Клайпеде работу потеряли 300 человек, в том числе и Анна.
"Однажды я фотографировала одну девушку, которая переехала жить к нам, в Литву, и она попросила сделать фото на узенькой улочке, где подряд стоят несколько автомобильных знаков "Стоп" (запрещено движение). Меня удивила локация, там не было ничего особенно красивого, но она объяснила: это – символично, "у вас в Европе именно так – везде стоп, все запрещено".
Я с ней согласна: в России мы чувствуем себя гораздо свободнее, и, как будто, нет никаких запретов."
Похожая история из соседней Латвии - в материале Евгении Кондаковой Хочу жить в России! Это страна возможностей: история переселенки из Латвии Виктории Екатерины Рыбиной
 
ЭксклюзивЛитваРоссияКалининградМИДБеларуськалийфотографыПрибалтикапереселенцыМинобороны
 
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