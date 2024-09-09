https://ukraina.ru/20240909/1057326771.html

Хочу жить в России! Мы уехали из Литвы, когда слово "Россия" начали произносить шепотом

Хочу жить в России! Мы уехали из Литвы, когда слово "Россия" начали произносить шепотом - 09.09.2024 Украина.ру

Хочу жить в России! Мы уехали из Литвы, когда слово "Россия" начали произносить шепотом

Уроженка литовской Клайпеды Анна Пошкуте и ее муж Роман Ищенко переехали в Калининград всего несколько месяцев назад, став участниками программы по добровольному переселению соотечественников и репатриантов

2024-09-09T17:05

2024-09-09T17:05

2024-09-09T17:05

эксклюзив

литва

россия

калининград

мид

беларуськалий

фотографы

прибалтика

переселенцы

минобороны

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О возвращении в Литву семья не задумывается, Калининград – очаровал: уютный, богатый историей и архитектурой, а главное – комфортный для семей с детьми.Море Анну и Романа не удивило – Клайпеда тоже город приморский, но впечатлил сам Калининград, который до переезда они почти и не знали: его непредсказуемый микс из немецкого, советского, российского; его европейская комфортность и русская приветливость.Гуляя по острову Иммануила Канта – главному туристическому магниту бывшего Кёнисберга, Анна рассказывает мне интересные детали из истории города, подслушанные ею на бесчисленных экскурсиях: женщина работает фотографом и часто бывает именно в туристических и самых красивых местах города.Муж Анны, Роман – моряк, он работает в норвежской фирме. В день, когда мы встретились с Анной, он был в рейсе, потому поговорили мы вдвоем.На главный вопрос, почему Роман и Анна решили уехать из Литвы, собеседница издания отвечает конкретно: решение не было спонтанным, о подаче документов речь шла уже около двух лет. Их мотивация – не экономическая или рабочая, Анна и Роман уезжали по идеологическим причинам."Почитали в школьном учебнике у сына про "российскую оккупацию", и поняли, что нужно обсуждать переезд", – объясняет Анна.В Литве, отмечает она, как и в Эстонии, все не так уж плохо в этом смысле: "законодателем моды" в странах Прибалтики является Латвия."Все, что принимается в Латвии – языковые законы, гендерные нормы, и все прочее – потом приходит к нам. Так что, в Литве все неплохо, но мы решили переехать заранее, пока еще не стало так, как у соседей", – объясняет женщина."Мы и они": помогло сарафанное радиоПереезд своей семьи Анна, вопреки всем бюрократическим проволочкам, называет довольно простым. Информацию о российской программе репатриации можно прочесть на сайте литовского МИД, там и подскажут все детали. Анне и Роману пришлось всего лишь доказывать, что они – носители русского языка, и экзамен был достаточно серьезным, уточняет фотограф.В оформлении документов помог сервисный центр "Балтийский маяк", сейчас супруги ожидают получение статуса ВНЖ.С первой трудностью столкнулись в Клайпеде – там после начала СВО закрылось российское консульство, и ехать, чтобы подать документы, пришлось в Вильнюс – за 300 километров."Все вопросы понятные и ясные: где ты работал в последние пять лет, почему хочешь переехать? Мы заполняли все сами, без чьей-либо помощи, – рассказывает Анна. – Все документы мы подали еще в 2022 году. Переехать не так легко, поэтому пару лет мы подождали, но, когда поняли, что политическое давление на русскоязычных растёт, мы решили, что – пора.Мы сами узнали о программе от знакомого, который раньше с семьей переехал в Калининград. Потом, когда мы уже все решили, я как-то шла по улице с одной девушкой, рассказывала ей об этом, и поняла, что слово "Россия" произношу шепотом. Тогда все сомнения пропали. Нет, конечно, никто бы меня не избил и не убил, но реакция у кого-нибудь из прохожих могла быть негативная."Помимо непосредственно помощи с документами, в "Балтийском маяке" решают и другие вопросы: с садиком и школой для детей (сыну Анны, Алану, 13 лет, а дочери, Алисе – три года), с арендой жилья, дают подъемные на первое время. Об этом, как рассказывает Анна, они с мужем не знали, в посольстве им никто не говорил, и, приехав, были приятно удивлены.В перспективе Анна и Роман планируют получать гражданство для себя и для детей. В этом случае литовского они лишатся – в республике запрещено двойное гражданство. Анна признается: единственная тревога – как привыкнет, пройдет адаптацию в российской школе сын Алан. В Клайпеде он учился на литовском языке.Пока, в начале сентября, ему все нравится в новой школе. Алан вышел учиться во вторую смену, что оказалось для него удивительным сюрпризом.Теперь уже Анна рассказывает своим знакомым в Литве о том, как можно переехать в Россию, и с чем поможет государство: сарафанное радио работает безотказно."Если честно, я вижу большую разницу в менталитете. В Калининграде все такие классные, открытые, отзывчивые, веселые. Все хотят с тобой пообщаться, рассказать о себе. В Литве не так, литовцы в целом гораздо более закрытые люди", – делится она наблюдениями.Говоря о литовцах, Анна употребляет местоимение "они". Когда я попросила ее уточнить, почему, объясняет:"Мы всегда были как бы диаспорой внутри своей страны. То есть те, кто говорят по-русски – кто мы? Русскоговорящие литовцы? Русские литовцы? Мы всегда были немного отдельно.""Зубы дракона" и тревожные макароныНесколько раз в год особенно впечатлительные жители Клайпеды и других литовских городов, рассказывает Анна, начинают закупать макароны, сахар и спички перед "российским вторжением", которое начнется вот-вот.Составить другое мнение, если смотришь местные новости, невозможно, уверяет она. Людей все время стараются держать в таком нервном напряжении.С начала 2022 года литовцы массово пошли делать паспорта, позволяющие пересекать границу, и тогда стало очевидно, кто куда поедет "если что": в Россию или в Западную Европу. Больше всего, говорит Анна, уезжают в Ирландию – там действительно большая община.На следующий день после нашей встречи с Анной Минобороны Литвы сообщило, что военные республики установили на границе с Россией – мосту Панемуне – противотанковые заграждения "зубы дракона". В военном ведомстве назвали это действие "мерой предосторожности для обеспечения более эффективной обороны".В эти же дни министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что к началу октября в стране будет разработан национальный план массовой эвакуации.Конечно, подобные сообщения жителей республики не оставляют равнодушными. По ощущениям Анны, в антироссийскую пропаганду верит около 60% граждан страны, но в большей степени – пожилые люди, у которых нет спутникового телевидения, из-за чего они смотрят исключительно государственные новости.Такой языковой истерии против русского, как в Латвии или Эстонии, в Литве, к счастью, нет, снова подчеркивает Анна. Но эпизодически принимаются странные и нелепые решения: например, детям в школу запретили приносить на 1 сентября гладиолусы – они в Литве считаются "советским наследием".При этом в вопросе трудоустройства, отмечает собеседница издания, ситуация противоположна: найти хорошую работу гораздо больше шансов у человека, который хорошо владеет русским, или для которого русский – родной.Сама Анна до 2022 работала в компании "Беларуськалий", свою работу очень любила и ценила, но, после начала СВО в Вильнюсе было принято решение о разрыве договора на железнодорожный транзит в Клайпедский порт, а также началось снижение стоимости акций компании и терминала насыпных грузов (ВКТ). В Клайпеде работу потеряли 300 человек, в том числе и Анна."Однажды я фотографировала одну девушку, которая переехала жить к нам, в Литву, и она попросила сделать фото на узенькой улочке, где подряд стоят несколько автомобильных знаков "Стоп" (запрещено движение). Меня удивила локация, там не было ничего особенно красивого, но она объяснила: это – символично, "у вас в Европе именно так – везде стоп, все запрещено".Я с ней согласна: в России мы чувствуем себя гораздо свободнее, и, как будто, нет никаких запретов."Похожая история из соседней Латвии - в материале Евгении Кондаковой Хочу жить в России! Это страна возможностей: история переселенки из Латвии Виктории Екатерины Рыбиной

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Мария Нестерова

эксклюзив, литва, россия, калининград, мид, беларуськалий, фотографы, прибалтика, переселенцы, минобороны