Хочу жить в России! Депортированный из Латвии Борис Катков: Я всем говорю, чтобы быстрее убегали - 12.09.2024 Украина.ру
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Хочу жить в России! Депортированный из Латвии Борис Катков: Я всем говорю, чтобы быстрее убегали
Хочу жить в России! Депортированный из Латвии Борис Катков: Я всем говорю, чтобы быстрее убегали - 12.09.2024 Украина.ру
Хочу жить в России! Депортированный из Латвии Борис Катков: Я всем говорю, чтобы быстрее убегали
Борис Григорьевич Катков уехал из Риги в Калининград не по своей воле: решение о его депортации принял министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис, объявив его лицом, угрожающим национальной безопасности республики
2024-09-12T06:32
2024-09-12T10:06
эксклюзив
латвия
россия
рига
владимир зеленский
андрис берзиньш
госдума
переселенцы
украина.ру
кпрф
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С Борисом Григорьевичем мы встретились в одном из корпусов Балтийского федерального университета им. Канта – с ним связана и деятельность, и депортация собеседника Украина.ру; в этом учебном заведении он продолжает работу и сейчас.В Латвии (сперва – Латвийской Советской Социалистической Республике) Борис Григорьевич, уроженец Ульяновской области, прожил 57 лет.В 1966 году, после Суворовского училища и службы в армии, в поселке Долгоруково Калининградской области он был направлен на службу в военкомат города Цесис, город на севере республики, большая часть населения которого говорила и продолжает говорить на латышском языке.Следующий город, в котором Катков оказался спустя девять лет – Даугавпилс, напротив, преимущественно русский. Так и вышло, что, живя в Цесисе, он участвовал в официальных и культурных мероприятиях, которые велись на латышском языке, но за годы жизни в русскоязычных Даугавпилсе и Риге, язык позабылся.В 1991 году, после развала Советского Союза, местные органы военного управления были ликвидированы, а советские военные стали пенсионерами. Борис Григорьевич с семьей остался жить в Риге, начал заниматься общественной деятельностью.Латвийское гражданство он не получил, но получил российское. Так и остался для Латвии "негражданином". Сейчас выйти из этого статуса русские жители республики могут, сдав экзамен по государственному языку, которым многие не владеют.Помощь русским в ЛатвииПосле увольнения Катков занялся помощью российским гражданам в Латвии. Сначала он собрал военных пенсионеров из трех балтийских республик. Тогда Борис Григорьевич побывал в Москве, пообщался с депутатами Госдумы от КПРФ, и было принято решение: помогать не только ветеранам, но и всем россиянам.В 1999 году собеседник издания организовал Латвийско-Российскую Ассоциацию Сотрудничества (ЛАРС)."В числе прочего, мы помогали россиянам адаптироваться в латвийском обществе, о чем я потом говорил на допросе…", – отмечает он.У организации за 25 лет существования было множество направлений деятельности.Одно из них, рассказывает Борис Григорьевич, – здравоохранение. Сотрудничая с экс-министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, организация направляла десятки человек из Латвии в Россию для получения высоко квалицированной медицинской помощи, в первую очередь – в хирургии."У меня был также контакт с кардиологическим центром в Калининграде, я познакомился с его главным врачом Юрием Александровичем Шнейдером, взаимодействие было отличное. Мы организовывали видео-консультации, телемосты из России в Латвию. Такого никто не делал. Потом врачи забирали пациентов в свои клиники", – вспоминает Борис Григорьевич.Также его организация агитировала и помогала русским, живущим в Латвии, получать гражданство РФ, чтобы иметь российскую пенсию за проработанный в Латвии стаж. У стран есть разница в пенсионном возрасте: то есть пять лет они могли получать российскую, а потом – латвийскую. Это вызывало недовольство у латвийских властей, отмечает наш собеседник, поэтому старались не афишировать.Латвийско-Российская Ассоциация Сотрудничества организовывала в Риге творческие вечера, мероприятия: в честь 8 марта, 9 мая, Дня России, Дня независимости Латвии, Новый год. Собирались, по словам Бориса Григорьевича, по 100-200 человек, устраивали концерты и танцы. Всегда присутствовали послы РФ и сотрудники посольства, завсегдатаем был посол Виктор Калюжный."Я провел более ста вечеров, – говорит Борис Григорьевич, – Они были не забываемы. Выступали артисты, музыканты. И никогда не было ни одного пьяного, ни одного конфликта."Не один, и не два года организация выпускала и русскоязычный журнал "Корни" для соотечественников в Латвии.Главным же направлением и своей работы, и, в целом, помощи русским соотечественникам в Латвии собеседник Украина.ру называет представительство Балтийского федерального университета в Риге, которое было открыто в 2008 году.Оно открыто и теперь, после депортации Каткова: больше десяти лет представительство помогает латвийцам и русским, живущим в республике, поступать в университет на разные специальности. Борис Григорьевич уточняет: большинство из них — граждане Латвии, около 80% после выпуска остаются жить в России, а ко многим переезжают и родственники.Депортировали в день визита Зеленского12 января 2024 года Латвийско-Российская Ассоциация Сотрудничества отмечала в ресторане 25 лет работы. Борис Григорьевич сказал речь о достижениях организации, встреча была душевной и радостной.В этот день ему и пришло сообщение от министра Козловскиса на латышском языке: там была описана вся его деятельность, сам он назван "прокремлевским человеком" и агентом, представляющим большую опасность для Латвии, были упомянуты его родные — жена, дети, внуки, и сказано главное: подлежит депортации в Российскую Федерацию в течение месяца.Риторика, к слову, типичная для публичных высказываний Козловскиса: в недавнем интервью русскоязычному латвийскому новостному порталу kontekst.lv он рассказал о поимке большого количества диверсантов и шпионов за последнее время. Когда интервьюер уточнила у него, в чем конкретно заключалась их деятельность, министр охотно ответил: рисовали на зданиях мелом латинские буквы "Z" и кто-то из пойманных бросил "Коктейль Молотова" в окно Музея оккупации (естественно, советской) в Риге. К счастью, никто не пострадал."Я особенно не переживал, — продолжает свой рассказ Борис Григорьевич, — У меня были определенные связи, в частности — предыдущий президент Латвии Андрис Берзиньш. Мы познакомились с ним в Цесисе, он был радиомехаником, что-то у меня ремонтировал. Потом я поехал в Даугавпилс, а он стал там первым секретарем райкома, ну и пошла его карьера в гору. А затем мы вместе оказались в Риге: он возглавлял крупнейший банк, а я был военкомом; встречались, общались.Я сразу же ему позвонил, рассказал, какая ерунда происходит. Он взял время разобраться, потом перезвонил мне, говорит: "Боря, не греши на министра. Спецслужбы определенных стран сказали тебя убрать". Министра я, кстати, тоже знаю — призывал его. А сообщение о депортации мне пришло символично в день приезда в Ригу [Владимира] Зеленского."В письме, которое получил Катков, было четко сказано: месяц. Он планировал обратиться к адвокату, но к дому в считанные часы подъехала полицейская машина. Никакие доводы слушать не стали, сказали: "Мы пограничники, вы арестованы и у нас приказ немедленно доставить вас на границу." На сборы дали всего час, жена Бориса Григорьевича, Мария Каткова — в слезах.Позвонил еще один друг — бывший сотрудник МИД РФ Вадим Пономарёв, сказал: "Ничего не получится, придется ехать". Его выслали из Латвии месяцем раньше.С Борисом Григорьевичем на границу поехал сын. Документы у него забрали, вид на жительство ликвидировали, выдали суточные в дорогу — 32 евро.Знали, что Катков работает в Калининграде, в БФУ и буквально живет на два города, но отвезли на пропускной пункт Бурачки — в Псковской области."Ребята, бегите из Латвии!"Теперь Борису Григорьевичу въезд в Латвию запрещен бессрочно. Сейчас он вспоминает: за три месяца до депортации его вызывали спецслужбы, проводили допрос, задавали стандартизированные вопросы, вроде: "Чей Крым?", да так лихо, что пожилому человеку стало плохо.Возможно, уезжать нужно было сразу, но Борису Григорьевичу было, что терять в Риге — большую семью, дом на берегу озера, несколько квартир. В Калининграде приходится жить в служебном жилье, предоставленном университетом, но зато жена его, Мария, уже приехала в Россию и собрала все необходимые документы.Мой собеседник подчеркивает: его история — прецедент, обычно все, кто получали уведомление о депортации, сами уезжали в Россию в предоставленные сроки. Из числа его рижских знакомых за последние два года переехали 17 семей. В миграционной службе Борису Григорьевичу рассказали, что в неделю из Латвии переезжает примерно 30-40 семей."Город меня поразил, хотя я и бывал здесь очень часто. Он мне нравится. А второе — язык. Иногда думаешь, ну какая разница? А разница большая — жить в своей языковой среде. В магазине — на русском, в аптеке — на русском, документы, министерство — все на русском.То, что сейчас творится в Латвии, меня, конечно, и удивляет и возмущает. Я всем говорю: ребята, бегите быстрее. Там все идет, как на Украине, и закончиться может также. Я, как ракетчик, понимаю. Тут 65 километров до границы", — говорит в заключение нашего разговора Борис Катков.Еще одна история переселенки из Латвии - в материале Евгении Кондаковой Хочу жить в России! Это страна возможностей: история переселенки из Латвии Виктории Екатерины Рыбиной на сайте Украина.ру.
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Мария Нестерова
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эксклюзив, латвия, россия, рига, владимир зеленский, андрис берзиньш, госдума, переселенцы, украина.ру, кпрф
Эксклюзив, Латвия, Россия, Рига, Владимир Зеленский, Андрис Берзиньш, Госдума, переселенцы, Украина.ру, КПРФ

Хочу жить в России! Депортированный из Латвии Борис Катков: Я всем говорю, чтобы быстрее убегали

06:32 12.09.2024 (обновлено: 10:06 12.09.2024)
 
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Мария Нестерова
автор издания Украина.ру
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Борис Григорьевич Катков уехал из Риги в Калининград не по своей воле: решение о его депортации принял министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис, объявив его лицом, угрожающим национальной безопасности республики
С Борисом Григорьевичем мы встретились в одном из корпусов Балтийского федерального университета им. Канта – с ним связана и деятельность, и депортация собеседника Украина.ру; в этом учебном заведении он продолжает работу и сейчас.
В Латвии (сперва – Латвийской Советской Социалистической Республике) Борис Григорьевич, уроженец Ульяновской области, прожил 57 лет.
В 1966 году, после Суворовского училища и службы в армии, в поселке Долгоруково Калининградской области он был направлен на службу в военкомат города Цесис, город на севере республики, большая часть населения которого говорила и продолжает говорить на латышском языке.
Следующий город, в котором Катков оказался спустя девять лет – Даугавпилс, напротив, преимущественно русский. Так и вышло, что, живя в Цесисе, он участвовал в официальных и культурных мероприятиях, которые велись на латышском языке, но за годы жизни в русскоязычных Даугавпилсе и Риге, язык позабылся.
В 1991 году, после развала Советского Союза, местные органы военного управления были ликвидированы, а советские военные стали пенсионерами. Борис Григорьевич с семьей остался жить в Риге, начал заниматься общественной деятельностью.
Латвийское гражданство он не получил, но получил российское. Так и остался для Латвии "негражданином". Сейчас выйти из этого статуса русские жители республики могут, сдав экзамен по государственному языку, которым многие не владеют.
Помощь русским в Латвии
После увольнения Катков занялся помощью российским гражданам в Латвии. Сначала он собрал военных пенсионеров из трех балтийских республик. Тогда Борис Григорьевич побывал в Москве, пообщался с депутатами Госдумы от КПРФ, и было принято решение: помогать не только ветеранам, но и всем россиянам.
В 1999 году собеседник издания организовал Латвийско-Российскую Ассоциацию Сотрудничества (ЛАРС).
"В числе прочего, мы помогали россиянам адаптироваться в латвийском обществе, о чем я потом говорил на допросе…", – отмечает он.
У организации за 25 лет существования было множество направлений деятельности.
Одно из них, рассказывает Борис Григорьевич, – здравоохранение. Сотрудничая с экс-министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой, организация направляла десятки человек из Латвии в Россию для получения высоко квалицированной медицинской помощи, в первую очередь – в хирургии.
"У меня был также контакт с кардиологическим центром в Калининграде, я познакомился с его главным врачом Юрием Александровичем Шнейдером, взаимодействие было отличное. Мы организовывали видео-консультации, телемосты из России в Латвию. Такого никто не делал. Потом врачи забирали пациентов в свои клиники", – вспоминает Борис Григорьевич.
Также его организация агитировала и помогала русским, живущим в Латвии, получать гражданство РФ, чтобы иметь российскую пенсию за проработанный в Латвии стаж. У стран есть разница в пенсионном возрасте: то есть пять лет они могли получать российскую, а потом – латвийскую. Это вызывало недовольство у латвийских властей, отмечает наш собеседник, поэтому старались не афишировать.
Латвийско-Российская Ассоциация Сотрудничества организовывала в Риге творческие вечера, мероприятия: в честь 8 марта, 9 мая, Дня России, Дня независимости Латвии, Новый год. Собирались, по словам Бориса Григорьевича, по 100-200 человек, устраивали концерты и танцы. Всегда присутствовали послы РФ и сотрудники посольства, завсегдатаем был посол Виктор Калюжный.
"Я провел более ста вечеров, – говорит Борис Григорьевич, – Они были не забываемы. Выступали артисты, музыканты. И никогда не было ни одного пьяного, ни одного конфликта."
Не один, и не два года организация выпускала и русскоязычный журнал "Корни" для соотечественников в Латвии.
10 сентября, 16:17
Хочу жить в России! Когда президент сказал о "лагерях для русских", у меня щелкнуло: уезжаем из ЧехииВиталий Усенко — русский, его жена Алена Элеонор Усенко — гражданка Чешской Республики. В начале мая они с двумя маленькими детьми переехали в Калининград после того, как жизнь для россиянина в Чехии стала невыносимой
Главным же направлением и своей работы, и, в целом, помощи русским соотечественникам в Латвии собеседник Украина.ру называет представительство Балтийского федерального университета в Риге, которое было открыто в 2008 году.
Оно открыто и теперь, после депортации Каткова: больше десяти лет представительство помогает латвийцам и русским, живущим в республике, поступать в университет на разные специальности. Борис Григорьевич уточняет: большинство из них — граждане Латвии, около 80% после выпуска остаются жить в России, а ко многим переезжают и родственники.
Депортировали в день визита Зеленского
12 января 2024 года Латвийско-Российская Ассоциация Сотрудничества отмечала в ресторане 25 лет работы. Борис Григорьевич сказал речь о достижениях организации, встреча была душевной и радостной.
В этот день ему и пришло сообщение от министра Козловскиса на латышском языке: там была описана вся его деятельность, сам он назван "прокремлевским человеком" и агентом, представляющим большую опасность для Латвии, были упомянуты его родные — жена, дети, внуки, и сказано главное: подлежит депортации в Российскую Федерацию в течение месяца.
Риторика, к слову, типичная для публичных высказываний Козловскиса: в недавнем интервью русскоязычному латвийскому новостному порталу kontekst.lv он рассказал о поимке большого количества диверсантов и шпионов за последнее время. Когда интервьюер уточнила у него, в чем конкретно заключалась их деятельность, министр охотно ответил: рисовали на зданиях мелом латинские буквы "Z" и кто-то из пойманных бросил "Коктейль Молотова" в окно Музея оккупации (естественно, советской) в Риге. К счастью, никто не пострадал.
"Я особенно не переживал, — продолжает свой рассказ Борис Григорьевич, — У меня были определенные связи, в частности — предыдущий президент Латвии Андрис Берзиньш. Мы познакомились с ним в Цесисе, он был радиомехаником, что-то у меня ремонтировал. Потом я поехал в Даугавпилс, а он стал там первым секретарем райкома, ну и пошла его карьера в гору. А затем мы вместе оказались в Риге: он возглавлял крупнейший банк, а я был военкомом; встречались, общались.
Я сразу же ему позвонил, рассказал, какая ерунда происходит. Он взял время разобраться, потом перезвонил мне, говорит: "Боря, не греши на министра. Спецслужбы определенных стран сказали тебя убрать". Министра я, кстати, тоже знаю — призывал его. А сообщение о депортации мне пришло символично в день приезда в Ригу [Владимира] Зеленского."
В письме, которое получил Катков, было четко сказано: месяц. Он планировал обратиться к адвокату, но к дому в считанные часы подъехала полицейская машина. Никакие доводы слушать не стали, сказали: "Мы пограничники, вы арестованы и у нас приказ немедленно доставить вас на границу." На сборы дали всего час, жена Бориса Григорьевича, Мария Каткова — в слезах.
Позвонил еще один друг — бывший сотрудник МИД РФ Вадим Пономарёв, сказал: "Ничего не получится, придется ехать". Его выслали из Латвии месяцем раньше.
С Борисом Григорьевичем на границу поехал сын. Документы у него забрали, вид на жительство ликвидировали, выдали суточные в дорогу — 32 евро.
Знали, что Катков работает в Калининграде, в БФУ и буквально живет на два города, но отвезли на пропускной пункт Бурачки — в Псковской области.
"Ребята, бегите из Латвии!"
Теперь Борису Григорьевичу въезд в Латвию запрещен бессрочно. Сейчас он вспоминает: за три месяца до депортации его вызывали спецслужбы, проводили допрос, задавали стандартизированные вопросы, вроде: "Чей Крым?", да так лихо, что пожилому человеку стало плохо.
Возможно, уезжать нужно было сразу, но Борису Григорьевичу было, что терять в Риге — большую семью, дом на берегу озера, несколько квартир. В Калининграде приходится жить в служебном жилье, предоставленном университетом, но зато жена его, Мария, уже приехала в Россию и собрала все необходимые документы.
Мой собеседник подчеркивает: его история — прецедент, обычно все, кто получали уведомление о депортации, сами уезжали в Россию в предоставленные сроки. Из числа его рижских знакомых за последние два года переехали 17 семей. В миграционной службе Борису Григорьевичу рассказали, что в неделю из Латвии переезжает примерно 30-40 семей.
"Город меня поразил, хотя я и бывал здесь очень часто. Он мне нравится. А второе — язык. Иногда думаешь, ну какая разница? А разница большая — жить в своей языковой среде. В магазине — на русском, в аптеке — на русском, документы, министерство — все на русском.
То, что сейчас творится в Латвии, меня, конечно, и удивляет и возмущает. Я всем говорю: ребята, бегите быстрее. Там все идет, как на Украине, и закончиться может также. Я, как ракетчик, понимаю. Тут 65 километров до границы", — говорит в заключение нашего разговора Борис Катков.
Еще одна история переселенки из Латвии - в материале Евгении Кондаковой Хочу жить в России! Это страна возможностей: история переселенки из Латвии Виктории Екатерины Рыбиной на сайте Украина.ру.
 
ЭксклюзивЛатвияРоссияРигаВладимир ЗеленскийАндрис БерзиньшГосдумапереселенцыУкраина.руКПРФ
 
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